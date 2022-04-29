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Russell County, KS

Special Weather Statement issued for Russell by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-30 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-29 17:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building....

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Severe Thunderstorm Warning issued for Houston, Madison, Walker by NWS

Effective: 2022-04-30 19:28:00 CDT Expires: 2022-04-30 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Prepare immediately for large hail and deadly cloud to ground lightning. Seek shelter inside a well-built structure. Stay away from windows. Target Area: Houston; Madison; Walker The National Weather Service in League City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Houston County in southeastern Texas Northern Madison County in southeastern Texas Northwestern Walker County in southeastern Texas * Until 800 PM CDT. * At 727 PM CDT, a severe thunderstorm was located 8 miles northwest of Madisonville, moving east at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Madisonville. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HOUSTON COUNTY, TX
News Channel Nebraska

Thunderstorm warning

12:03 a.m. - Hail reported between Johnson and Talmage. NEBRASKA CITY - The National Weather Service issued a severe thunderstorm warning for portions of Lancaster, Johnson, Otoe and Gage counties until 12:15 a.m. Radar indicates a severe thunderstorm six miles south of Firth moving east at 20 mph. Hail is...
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Severe storms possible midweek, snow by the weekend

(WOWK) — Tuesday and Wednesday will bring rounds of showers and storms and some of those storms could be severe on Wednesday. See the slideshow below for an idea of the timeline and placement of storms. On Wednesday, the wind will also be strong, with gusts before the rain possibly up to 25 miles per […]
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Nice Weather Today, but More Storms Coming

The early morning storms will clear to the east by sunrise this morning. I’m tracking sunny skies and really nice weather Saturday. Afternoon highs will be in the mid-to-upper 70’s to low 80’s. More storms will move in late Sunday and early Monday. The highest chance for...
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NWS: Rain likely later Sunday night

Widespread drizzle along with numerous showers and thunderstorms will spread northeast across the region later tonight through midday Monday. While widespread severe weather is not expected, the strongest activity will be capable of dime size hail and pockets of heavy rain.
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bolivar, Coahoma, DeSoto, Humphreys, Issaquena, Lafayette by NWS

Effective: 2022-04-30 20:15:00 CDT Expires: 2022-05-01 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bolivar; Coahoma; DeSoto; Humphreys; Issaquena; Lafayette; Leflore; Marshall; Panola; Quitman; Sharkey; Sunflower; Tallahatchie; Tate; Tunica; Washington; Yalobusha SEVERE THUNDERSTORM WATCH 166 IS IN EFFECT UNTIL 200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MS . MISSISSIPPI COUNTIES INCLUDED ARE BOLIVAR COAHOMA DESOTO HUMPHREYS ISSAQUENA LAFAYETTE LEFLORE MARSHALL PANOLA QUITMAN SHARKEY SUNFLOWER TALLAHATCHIE TATE TUNICA WASHINGTON YALOBUSHA
BOLIVAR COUNTY, MS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Harris, Montgomery by NWS

Effective: 2022-04-30 19:48:00 CDT Expires: 2022-04-30 20:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. If on or near Lake Conroe, get away from the water and move indoors or inside a vehicle. Remember, lightning can strike out to 15 miles from the parent thunderstorm. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Move to safe shelter now! Do not be caught on the water in a thunderstorm. Target Area: Harris; Montgomery The National Weather Service in League City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Montgomery County in southeastern Texas Northwestern Harris County in southeastern Texas * Until 845 PM CDT. * At 748 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Conroe, moving east at 10 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Conroe, The Woodlands, Oak Ridge North, Shenandoah, Cut And Shoot, Woodloch, The Woodlands Pavillion, Porter Heights and Chateau Woods. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
HARRIS COUNTY, TX
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Wind Gust#Doppler#Emmeram
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Tornado Watch issued for Jewell, Mitchell, Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Jewell; Mitchell; Osborne; Phillips; Rooks; Smith TORNADO WATCH 157 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KANSAS JEWELL MITCHELL OSBORNE PHILLIPS ROOKS SMITH IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL NEBRASKA GREELEY HOWARD MERRICK NANCE IN EAST CENTRAL NEBRASKA POLK YORK IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA ADAMS CLAY FILLMORE FRANKLIN HALL HAMILTON KEARNEY NUCKOLLS THAYER WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BELLAIRE, BELOIT, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, BURR OAK, CAMPBELL, CENTRAL CITY, CLAY CENTER, CODELL, DESHLER, DOWNS, EDGAR, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, FULLERTON, GENEVA, GENOA, GRAND ISLAND, GREELEY, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH, INAVALE, IONIA, JEWELL, KENSINGTON, MANKATO, MINDEN, NELSON, OSBORNE, OSCEOLA, PHILLIPSBURG, PLAINVILLE, POLK, RED CLOUD, ROSEMONT, SCOTIA, SHELBY, SMITH CENTER, SPALDING, ST. LIBORY, STOCKTON, STROMSBURG, SUPERIOR, SUTTON, WOLBACH, AND YORK.
JEWELL COUNTY, KS
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Rip Current Statement issued for Aransas Islands, Calhoun Islands, Kleberg Islands by NWS

Effective: 2022-05-02 07:00:00 CDT Expires: 2022-05-02 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Aransas Islands; Calhoun Islands; Kleberg Islands; Nueces Islands HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING * WHAT...Dangerous rip currents expected. * WHERE...Calhoun Islands, Aransas Islands, Kleberg Islands and Nueces Islands Counties. * WHEN...Through this evening. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the most experienced swimmers away from shore into deeper water. These rip currents can become life-threatening to anyone entering the surf.
ENVIRONMENT
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Severe Thunderstorm Warning issued for Arapahoe, Elbert, Lincoln, Washington by NWS

Effective: 2022-05-01 18:57:00 MDT Expires: 2022-05-01 19:30:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Arapahoe; Elbert; Lincoln; Washington The National Weather Service in Denver Colorado has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Elbert County in east central Colorado Eastern Arapahoe County in northeastern Colorado Southwestern Washington County in northeastern Colorado Northeastern Lincoln County in east central Colorado * Until 730 PM MDT. * At 657 PM MDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 3 miles east of Agate to 7 miles northwest of Arriba, or along a line extending from 16 miles northwest of Limon to 15 miles west of Flagler, moving northeast at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Cottonwood Valley and Thurman. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ARAPAHOE COUNTY, CO
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Freeze Watch issued for Finney, Grant, Hamilton, Kearny, Lane, Morton, Ness, Scott by NWS

Effective: 2022-05-03 01:00:00 CDT Expires: 2022-05-03 09:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Finney; Grant; Hamilton; Kearny; Lane; Morton; Ness; Scott; Stanton; Trego FREEZE WATCH IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Freezing or near-freezing temperatures as low as 31 possible. * WHERE...Trego, Scott, Lane, Ness, Hamilton, Kearny, Finney, Stanton, Grant and Morton Counties. * WHEN...From late tonight through Tuesday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
FINNEY COUNTY, KS
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NWS
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Freeze Watch issued for Decatur, Gove, Graham, Greeley, Logan, Norton, Sheridan by NWS

Effective: 2022-05-03 01:00:00 CDT Expires: 2022-05-03 10:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Decatur; Gove; Graham; Greeley; Logan; Norton; Sheridan; Wallace; Wichita FREEZE WATCH IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 29 degrees possible. * WHERE...In Kansas, Decatur, Norton, Sheridan, Graham, Wallace, Logan, Gove, Greeley and Wichita Counties. In Nebraska, Red Willow County. * WHEN...From late tonight through Tuesday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
DECATUR COUNTY, KS
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Winter Weather Advisory issued for Beaverhead, Lemhi Highlands, Centennial Mountains, Island Park by NWS

Effective: 2022-05-03 00:00:00 MDT Expires: 2022-05-03 15:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Beaverhead, Lemhi Highlands; Centennial Mountains, Island Park WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 3 PM MDT TUESDAY * WHAT...Snow expected. Total snow accumulations of up to 1 to 3 inches, except 4 to 10 inches on ridge tops and elevations above passes. * WHERE...Island Park, Kilgore, Monida Pass, Dubois, Spencer. * WHEN...From midnight tonight to 3 PM MDT Tuesday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the morning or evening commute on Tuesday.
CLARK COUNTY, ID
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Dense Fog Advisory issued for Berkeley, Hampshire, Hardy, Jefferson, Morgan by NWS

Effective: 2022-05-02 07:05:00 EDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Berkeley; Hampshire; Hardy; Jefferson; Morgan DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one-quarter mile in dense fog. * WHERE...Portions of north central Maryland, central, northern, northwest and western Virginia and eastern and panhandle West Virginia. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BERKELEY COUNTY, WV
weather.gov

Freeze Warning issued for Northern Trinity, Northwestern Mendocino Interior by NWS

Effective: 2022-05-03 00:00:00 PDT Expires: 2022-05-03 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Northern Trinity; Northwestern Mendocino Interior; Southern Humboldt Interior; Southern Trinity FREEZE WARNING IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 9 AM TUESDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 29 expected. * WHERE...Southern Humboldt Interior, Trinity County, and Northwestern Mendocino Interior. * WHEN...From midnight tonight to 9 AM Tuesday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops and other sensitive vegetation. * ADDITIONAL DETAILS...Many areas that don`t reach freezing will likely have areas of frost. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Take steps now to protect tender plants from the cold. Provide adequate shelter for outdoor pets or consider bringing them indoors.
HUMBOLDT COUNTY, CA
weather.gov

Dense Fog Advisory issued for Coastal Bay by NWS

Effective: 2022-05-02 06:55:00 EDT Expires: 2022-05-02 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Coastal Bay DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT /9 AM CDT/ THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...In Georgia, Quitman, Clay, Randolph, Calhoun, Terrell, Dougherty and Lee Counties. In Florida, Coastal Bay County. * WHEN...Until 10 AM EDT /9 AM CDT/ this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BAY COUNTY, FL
weather.gov

Wind Advisory issued for Southern Lake County by NWS

Effective: 2022-05-02 14:00:00 PDT Expires: 2022-05-02 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Southern Lake County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM THIS AFTERNOON TO 10 PM THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 15 to 25 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Southern Lake County. * WHEN...From 2 PM this afternoon to 10 PM this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Northwest winds will align with the valley, bringing strong gusts across Clear Lake and the adjacent land areas. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects.
LAKE COUNTY, CA
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Fire Weather Watch issued for Huerfano County Including Walsenburg by NWS

Effective: 2022-05-03 12:00:00 MDT Expires: 2022-05-03 19:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Huerfano County Including Walsenburg; San Luis Valley Including Alamosa, Del Norte, Fort Garland, Saguache; Southern Front Range Including Sangre De Cristo Mountains, Wet Mountains, La Veta Pass; Western Las Animas County Including Trinidad and Thatcher A Fire Weather Watch remains in effect from Tuesday afternoon through Tuesday evening for gusty winds and low relative humidity values for fire weather zones 224...225...229 and 230...which includes the San Luis Valley, the Sangre de Cristo and Wet Mountain Ranges, the Wet Mountain Valley, Huerfano and western Las Animas Counties FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 224...225...229 AND 230 * Affected Area...Fire Weather Zones 224...225...229 and 230. * Winds...Southwest 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * Relative Humidity...As low as 10 percent. * Impacts...Conditions will be favorable for rapid rates of fire growth and spread.
ALAMOSA COUNTY, CO
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Child Abduction Emergency issued for NCC000 by NWS

Effective: 2022-05-02 06:12:00 EDT Expires: 2022-05-02 09:12:00 EDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Target Area: NCC000 EAS Child Abduction Emergency The following message is transmitted at the request of FL. THIS IS A NORTH CAROLINA AMBER ALERT FOR A CHILD ABDUCTION....THE WINSTON SALEM POLICE DEPARTMENT IS SEARCHING FOR JAIR JUNIOR GASGA-ESPINOZA. JAIR IS A 17 YEAR-OLD HISPANIC MALE APPROXIMATELY 5 FOOT 11 INCHES TALL WEIGHING 200 POUNDS. HE HAS SHORT BLACK HAIR AND BROWN EYES. JAIR WAS LAST SEEN WEARING A WHITE TEE SHIRT GRAY SWEAT PANTS AND WHITE TENNIS SHOES AND A BLACK BASEBALL HAT. HE WAS LAST SEEN AT 555 NORTH MARTIN LUTHER KING DR. IN WINSTON SALEM. IF YOU HAVE ANY INFORMATION REGARDING THIS ABDUCTION CALL WINSTON SALEM POLICE IMMEDIATELY AT 336 773 7700 OR CALL 911 OR STAR 47 ACTIVATE CMAS IN REGION 7
WINSTON-SALEM, NC

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