ContributorsPublishersAdvertisers
Gosper County, NE

Severe Weather Statement issued for Gosper by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-29 16:18:00 CDT Expires: 2022-04-29 17:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for south central...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
News On 6 KOTV - Tulsa

Tracking Friday Severe Weather Threats

Early morning rain will impact parts of Green Country on Thursday before gusty winds move in toward the afternoon. Here are the details from News On 6 Meteorologist Alan Crone:. A weak short-wave is moving across the northern third of Oklahoma Thursday morning with scattered showers and storms in some...
ENVIRONMENT
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Houston, Madison, Walker by NWS

Effective: 2022-04-30 19:28:00 CDT Expires: 2022-04-30 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Prepare immediately for large hail and deadly cloud to ground lightning. Seek shelter inside a well-built structure. Stay away from windows. Target Area: Houston; Madison; Walker The National Weather Service in League City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Houston County in southeastern Texas Northern Madison County in southeastern Texas Northwestern Walker County in southeastern Texas * Until 800 PM CDT. * At 727 PM CDT, a severe thunderstorm was located 8 miles northwest of Madisonville, moving east at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Madisonville. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HOUSTON COUNTY, TX
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Arapahoe, NE
County
Gosper County, NE
City
Eustis, NE
WOWK 13 News

Severe storms possible midweek, snow by the weekend

(WOWK) — Tuesday and Wednesday will bring rounds of showers and storms and some of those storms could be severe on Wednesday. See the slideshow below for an idea of the timeline and placement of storms. On Wednesday, the wind will also be strong, with gusts before the rain possibly up to 25 miles per […]
ENVIRONMENT
News Channel Nebraska

Thunderstorm warning

12:03 a.m. - Hail reported between Johnson and Talmage. NEBRASKA CITY - The National Weather Service issued a severe thunderstorm warning for portions of Lancaster, Johnson, Otoe and Gage counties until 12:15 a.m. Radar indicates a severe thunderstorm six miles south of Firth moving east at 20 mph. Hail is...
ENVIRONMENT
KFOR

Nice Weather Today, but More Storms Coming

The early morning storms will clear to the east by sunrise this morning. I’m tracking sunny skies and really nice weather Saturday. Afternoon highs will be in the mid-to-upper 70’s to low 80’s. More storms will move in late Sunday and early Monday. The highest chance for...
ENVIRONMENT
Salina Post

UPDATE: More wind today; warning, advisories issued

UPDATE: More counties are under wind advisories. See below. A high wind warning and wind advisories have been issued for counties in our area. A high wind warning remains in effect until 1 a.m. Sunday for the following counties in our area, according to the National Weather Service in Hastings, Neb.
SALINA, KS
IN THIS ARTICLE
#Severe Weather#South Wind#Severe Thunderstorms#Wind Gust#Northwestern Furnas
BlueRidgeLife

Winter Weather Advisory Issued Monday Along BRP & Skyline Drive (Snow Likely)

URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE. National Weather Service Baltimore MD/Washington DC. Garrett-Extreme Western Allegany-Western Highland- Northern Virginia Blue Ridge-Central Virginia Blue Ridge (including Wintergreen)– Western Grant-Western Mineral-Western Pendleton- 932 AM EDT Sun Apr 17 2022. …WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 5 AM TO 8 PM EDT. MONDAY…. *...
ENVIRONMENT
weather.gov

Special Weather Statement issued for Alleghany, Amherst, Appomattox, Bath, Bedford, Botetourt by NWS

Effective: 2022-05-02 05:02:00 EDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Alleghany; Amherst; Appomattox; Bath; Bedford; Botetourt; Buckingham; Campbell; Carroll; Charlotte; Floyd; Franklin; Grayson; Halifax; Henry; Montgomery; Patrick; Pittsylvania; Pulaski; Roanoke; Rockbridge; Smyth; Wythe Patchy Dense Fog This Morning Patchy dense fog developed overnight. Some of the thickest fog exists up against the Blue Ridge, as well as in low areas and valleys in the mountains. Fog should start to mix out after sunrise. If driving this morning, make sure you are using your low beams and adjust your speed accordingly. Likewise, avoid following other cars too closely to allow plenty of time to react.
ALLEGHANY COUNTY, VA
Salina Post

NWS: Rain likely later Sunday night

Widespread drizzle along with numerous showers and thunderstorms will spread northeast across the region later tonight through midday Monday. While widespread severe weather is not expected, the strongest activity will be capable of dime size hail and pockets of heavy rain.
ENVIRONMENT
KTUL

Severe Thunderstorm Warnings, Watches in effect for Green Country

UPDATE (1:45 a.m.): A Severe Thunderstorm Warning is now in effect for Rogers, Creek, Wagoner, Okmulgee, Muskogee, and Tulsa Counties until 2:30 a.m. --- UPDATE (1:33 a.m.):A Severe Thunderstorm Warning has been issued for Creek, Okfuskee, Okmulgee, Craig, and Nowata Counties until 2:30 a.m. The Severe Thunderstorm Watch now includes...
TULSA, OK
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
NWS
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Harris, Montgomery by NWS

Effective: 2022-04-30 19:48:00 CDT Expires: 2022-04-30 20:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. If on or near Lake Conroe, get away from the water and move indoors or inside a vehicle. Remember, lightning can strike out to 15 miles from the parent thunderstorm. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Move to safe shelter now! Do not be caught on the water in a thunderstorm. Target Area: Harris; Montgomery The National Weather Service in League City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Montgomery County in southeastern Texas Northwestern Harris County in southeastern Texas * Until 845 PM CDT. * At 748 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Conroe, moving east at 10 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Conroe, The Woodlands, Oak Ridge North, Shenandoah, Cut And Shoot, Woodloch, The Woodlands Pavillion, Porter Heights and Chateau Woods. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
HARRIS COUNTY, TX
weather.gov

Tornado Watch issued for Jewell, Mitchell, Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Jewell; Mitchell; Osborne; Phillips; Rooks; Smith TORNADO WATCH 157 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KANSAS JEWELL MITCHELL OSBORNE PHILLIPS ROOKS SMITH IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL NEBRASKA GREELEY HOWARD MERRICK NANCE IN EAST CENTRAL NEBRASKA POLK YORK IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA ADAMS CLAY FILLMORE FRANKLIN HALL HAMILTON KEARNEY NUCKOLLS THAYER WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BELLAIRE, BELOIT, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, BURR OAK, CAMPBELL, CENTRAL CITY, CLAY CENTER, CODELL, DESHLER, DOWNS, EDGAR, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, FULLERTON, GENEVA, GENOA, GRAND ISLAND, GREELEY, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH, INAVALE, IONIA, JEWELL, KENSINGTON, MANKATO, MINDEN, NELSON, OSBORNE, OSCEOLA, PHILLIPSBURG, PLAINVILLE, POLK, RED CLOUD, ROSEMONT, SCOTIA, SHELBY, SMITH CENTER, SPALDING, ST. LIBORY, STOCKTON, STROMSBURG, SUPERIOR, SUTTON, WOLBACH, AND YORK.
JEWELL COUNTY, KS
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Bolivar, Coahoma, DeSoto, Humphreys, Issaquena, Lafayette by NWS

Effective: 2022-04-30 20:15:00 CDT Expires: 2022-05-01 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bolivar; Coahoma; DeSoto; Humphreys; Issaquena; Lafayette; Leflore; Marshall; Panola; Quitman; Sharkey; Sunflower; Tallahatchie; Tate; Tunica; Washington; Yalobusha SEVERE THUNDERSTORM WATCH 166 IS IN EFFECT UNTIL 200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MS . MISSISSIPPI COUNTIES INCLUDED ARE BOLIVAR COAHOMA DESOTO HUMPHREYS ISSAQUENA LAFAYETTE LEFLORE MARSHALL PANOLA QUITMAN SHARKEY SUNFLOWER TALLAHATCHIE TATE TUNICA WASHINGTON YALOBUSHA
BOLIVAR COUNTY, MS
weather.gov

Tornado Warning issued for Scurry by NWS

Effective: 2022-05-01 19:11:00 CDT Expires: 2022-05-01 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Scurry THE TORNADO WARNING FOR SOUTHWESTERN SCURRY COUNTY WILL EXPIRE AT 715 PM CDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and has exited the warned area. Therefore, the warning will be allowed to expire. However large hail and gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for western Texas.
weather.gov

Dense Fog Advisory issued for Eastern Grant, Eastern Mineral by NWS

Effective: 2022-05-02 07:05:00 EDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Eastern Grant; Eastern Mineral DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one-quarter mile in dense fog. * WHERE...In Maryland, Central and Eastern Allegany County. In West Virginia, Eastern Grant and Eastern Mineral Counties. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
GRANT COUNTY, WV
weather.gov

Flood Warning issued for Polk by NWS

Effective: 2022-05-02 06:31:00 CDT Expires: 2022-05-03 12:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Polk The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota Red Lake River at Crookston affecting Polk County. .The Red Lake River at Crookston crested overnight at 24.70 feet. River levels are beginning to fall. Despite this, the river will remain within Major flood stage through early Tuesday before dropping into Moderate flood stage. Minor flood stage is then expected to be reached later in the week. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Major flooding is occurring and major flooding is forecast. * WHERE...Red Lake River at Crookston. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 25.0 feet, Lowest level of uncertified levee system. * ADDITIONAL DETAILS - At 5:45 AM CDT Monday the stage was 24.4 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 5:45 AM CDT Monday was 24.7 feet. - Forecast...The river is expected to fall to 15.2 feet early Monday morning. - Flood stage is 15.0 feet.
POLK COUNTY, MN
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Siskiyou Mountains and Southern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-05-02 04:31:00 PDT Expires: 2022-05-02 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: * Slow down and allow extra time to reach your destination. * Carry tire chains and be prepared for snow covered roads and limited visibilities. * See https://www.tripcheck.com for latest road conditions. * A Winter Weather Advisory for snow means that periods of snow will cause travel difficulties. Target Area: Siskiyou Mountains and Southern Oregon Cascades; South Central Oregon Cascades WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM PDT THIS AFTERNOON ABOVE 5000 FEET * WHAT...Snow expected above 5000 feet. Total snow accumulations of 6 to 10 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...South Central Oregon and Southern Oregon Cascades, including Crater Lake National Park, Diamond Lake, Lake of the Woods, and the Cascade passes along highways 140, 138, 230, 58, and 62. * WHEN...Until 5 PM PDT Monday. * IMPACTS...Plan for difficult travel conditions. Roads may become slick and snow covered. * ADDITIONAL DETAILS...Brief snowfall rates of up to one inch per hour with visibility less than one half of a mile are possible during periods of heavier snowfall. This is most likely to coincide with the Monday morning commute. Since it is early May, roads may turn wet in some areas Monday afternoon, but heavier snow showers could still cause snow covered roads at times through late afternoon. * View the hazard area in detail at https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mfr
DOUGLAS COUNTY, OR
weather.gov

Dense Fog Advisory issued for Greene, Wayne by NWS

Effective: 2022-05-02 08:51:00 CDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Greene; Wayne DENSE FOG ADVISORY WILL EXPIRE AT 9 AM CDT THIS MORNING Visibilities continue to rise this morning as the fog lifts and dissipates. As visibilities for many areas have already risen to above Dense Fog Advisory criteria, the Advisory will be allowed to expire at 9 AM CDT.
GREENE COUNTY, MS

Comments / 0

Community Policy