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Goshen County, WY

High Wind Watch issued for Goshen County, Niobrara County by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-29 20:30:00 MDT Expires: 2022-04-30 21:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Burke, McDowell by NWS

Effective: 2022-05-01 13:22:00 EDT Expires: 2022-05-01 14:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report damaging winds, hail, or flooding to the National Weather Service by calling toll free, 1, 800, 2 6 7, 8 1 0 1, or by posting on our Facebook page, or Tweet it using hashtag nwsgsp. Your message should describe the event and the specific location where it occurred. Target Area: Burke; McDowell The National Weather Service in Greenville-Spartanburg has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern McDowell County in western North Carolina Southwestern Burke County in western North Carolina * Until 200 PM EDT. * At 121 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Marion, moving east at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to trees and power lines. * Locations impacted include Morganton, Marion, Glen Alpine, Lake James State Park, Table Rock, Lake James, Nebo, Pleasant Gardens, Glenwood and Woodlawn. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BURKE COUNTY, NC
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Wind Advisory issued for Central Highlands by NWS

Effective: 2022-05-02 09:00:00 MDT Expires: 2022-05-02 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Central Highlands WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Central Highlands. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs may be blown down. Expect strong cross winds on area roadways.
SAN MIGUEL COUNTY, NM
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Flood Warning issued for Polk by NWS

Effective: 2022-05-02 06:31:00 CDT Expires: 2022-05-03 12:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Polk The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota Red Lake River at Crookston affecting Polk County. .The Red Lake River at Crookston crested overnight at 24.70 feet. River levels are beginning to fall. Despite this, the river will remain within Major flood stage through early Tuesday before dropping into Moderate flood stage. Minor flood stage is then expected to be reached later in the week. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Major flooding is occurring and major flooding is forecast. * WHERE...Red Lake River at Crookston. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 25.0 feet, Lowest level of uncertified levee system. * ADDITIONAL DETAILS - At 5:45 AM CDT Monday the stage was 24.4 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 5:45 AM CDT Monday was 24.7 feet. - Forecast...The river is expected to fall to 15.2 feet early Monday morning. - Flood stage is 15.0 feet.
POLK COUNTY, MN
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Tornado Warning issued for Scurry by NWS

Effective: 2022-05-01 19:11:00 CDT Expires: 2022-05-01 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Scurry THE TORNADO WARNING FOR SOUTHWESTERN SCURRY COUNTY WILL EXPIRE AT 715 PM CDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and has exited the warned area. Therefore, the warning will be allowed to expire. However large hail and gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for western Texas.
SCURRY COUNTY, TX
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County
Goshen County, WY
County
Niobrara County, WY
News Channel Nebraska

Thunderstorm warning

12:03 a.m. - Hail reported between Johnson and Talmage. NEBRASKA CITY - The National Weather Service issued a severe thunderstorm warning for portions of Lancaster, Johnson, Otoe and Gage counties until 12:15 a.m. Radar indicates a severe thunderstorm six miles south of Firth moving east at 20 mph. Hail is...
ENVIRONMENT
Daily Mail

More than 350,000 customers are left without power as rare late-winter storm hits the Northeast with snow and strong winds

More than 350,000 customers have been left without power as a rare late-winter storm pummels the Northeast with heavy snow and strong winds. On Tuesday morning the National Weather Service issued a winter storm warning for interior parts of the Northeast, where a snow storm has dropped several inches of snow and hit the area with heavy winds with wind gusts of up to 60 mph.
ENVIRONMENT
IN THIS ARTICLE
#High Wind Watch
Fox News

Storm forecast to threaten Plains as Northeast experiences below-average temperatures

Temperatures are still below average across the Northeast, with some moderation coming over the weekend into more seasonal averages for this time of year. A strong storm across the central Plains will ramp up the risk of strong-to-severe weather across the region, including the threat of large hail, damaging winds, tornadoes and heavy rainfall, which could lead to flooding.
ENVIRONMENT
Salina Post

NWS: Rain likely later Sunday night

Widespread drizzle along with numerous showers and thunderstorms will spread northeast across the region later tonight through midday Monday. While widespread severe weather is not expected, the strongest activity will be capable of dime size hail and pockets of heavy rain.
ENVIRONMENT
weather.gov

Tornado Watch issued for Jewell, Mitchell, Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Jewell; Mitchell; Osborne; Phillips; Rooks; Smith TORNADO WATCH 157 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KANSAS JEWELL MITCHELL OSBORNE PHILLIPS ROOKS SMITH IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL NEBRASKA GREELEY HOWARD MERRICK NANCE IN EAST CENTRAL NEBRASKA POLK YORK IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA ADAMS CLAY FILLMORE FRANKLIN HALL HAMILTON KEARNEY NUCKOLLS THAYER WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BELLAIRE, BELOIT, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, BURR OAK, CAMPBELL, CENTRAL CITY, CLAY CENTER, CODELL, DESHLER, DOWNS, EDGAR, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, FULLERTON, GENEVA, GENOA, GRAND ISLAND, GREELEY, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH, INAVALE, IONIA, JEWELL, KENSINGTON, MANKATO, MINDEN, NELSON, OSBORNE, OSCEOLA, PHILLIPSBURG, PLAINVILLE, POLK, RED CLOUD, ROSEMONT, SCOTIA, SHELBY, SMITH CENTER, SPALDING, ST. LIBORY, STOCKTON, STROMSBURG, SUPERIOR, SUTTON, WOLBACH, AND YORK.
JEWELL COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bolivar, Coahoma, DeSoto, Humphreys, Issaquena, Lafayette by NWS

Effective: 2022-04-30 20:15:00 CDT Expires: 2022-05-01 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bolivar; Coahoma; DeSoto; Humphreys; Issaquena; Lafayette; Leflore; Marshall; Panola; Quitman; Sharkey; Sunflower; Tallahatchie; Tate; Tunica; Washington; Yalobusha SEVERE THUNDERSTORM WATCH 166 IS IN EFFECT UNTIL 200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MS . MISSISSIPPI COUNTIES INCLUDED ARE BOLIVAR COAHOMA DESOTO HUMPHREYS ISSAQUENA LAFAYETTE LEFLORE MARSHALL PANOLA QUITMAN SHARKEY SUNFLOWER TALLAHATCHIE TATE TUNICA WASHINGTON YALOBUSHA
BOLIVAR COUNTY, MS
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NWS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brazos, Grimes, Houston, Madison, Polk, San Jacinto, Trinity by NWS

Effective: 2022-04-30 21:00:00 CDT Expires: 2022-04-30 21:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. If on or near the northern portions of Lake Livingston, get away from the water and move indoors or inside a vehicle. Remember, lightning can strike out to 15 miles from the parent thunderstorm. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Move to safe shelter now! Do not be caught on the water in a thunderstorm. Target Area: Brazos; Grimes; Houston; Madison; Polk; San Jacinto; Trinity; Walker The National Weather Service in League City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Trinity County in southeastern Texas Northern Grimes County in southeastern Texas East central Brazos County in southeastern Texas Northwestern San Jacinto County in southeastern Texas Southern Houston County in southeastern Texas Southeastern Madison County in southeastern Texas Southwestern Polk County in southeastern Texas Central Walker County in southeastern Texas * Until 930 PM CDT. * At 859 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 10 miles west of Riverside to 6 miles northeast of Bedias to 10 miles east of Kurten, moving southeast at 15 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Huntsville, Madisonville, Point Blank, Riverside, Bedias, Kurten, Iola, Crabbs Prairie and Oakhurst. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
weather.gov

Wind Advisory issued for Central and Eastern Lake County, Klamath Basin by NWS

Effective: 2022-05-02 05:00:00 PDT Expires: 2022-05-02 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central and Eastern Lake County; Klamath Basin; Northern and Eastern Klamath County and Western Lake County WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. Winds will shift to west northwest Monday morning. * WHERE...In California, Northeast Siskiyou and Northwest Modoc Counties and Modoc County. In Oregon, Klamath Basin, Northern and Eastern Klamath County and Western Lake County and Central and Eastern Lake County. This includes all areas roads and highways near Alturas, Adin, Tulelake, Klamath Falls, Lakeview, Valley Falls, Summer Lake and Fort Rock. * WHEN...From 5 AM to 8 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. * View the hazard area in detail at https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mfr
KLAMATH COUNTY, OR
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Dense Fog Advisory issued for Berkeley, Hampshire, Hardy, Jefferson, Morgan by NWS

Effective: 2022-05-02 07:05:00 EDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Berkeley; Hampshire; Hardy; Jefferson; Morgan DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one-quarter mile in dense fog. * WHERE...Portions of north central Maryland, central, northern, northwest and western Virginia and eastern and panhandle West Virginia. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BERKELEY COUNTY, WV
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Wind Advisory issued for Modoc County, Northeast Siskiyou and Northwest Modoc Counties by NWS

Effective: 2022-05-02 05:00:00 PDT Expires: 2022-05-02 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Modoc County; Northeast Siskiyou and Northwest Modoc Counties WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. Winds will shift to west northwest Monday morning. * WHERE...In California, Northeast Siskiyou and Northwest Modoc Counties and Modoc County. In Oregon, Klamath Basin, Northern and Eastern Klamath County and Western Lake County and Central and Eastern Lake County. This includes all areas roads and highways near Alturas, Adin, Tulelake, Klamath Falls, Lakeview, Valley Falls, Summer Lake and Fort Rock. * WHEN...From 5 AM to 8 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. * View the hazard area in detail at https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mfr
MODOC COUNTY, CA
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Dense Fog Advisory issued for Greene, Wayne by NWS

Effective: 2022-05-02 06:47:00 CDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Greene; Wayne DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...In Alabama, Choctaw and Washington Counties. In Mississippi, Wayne and Greene Counties. * WHEN...Until 9 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
GREENE COUNTY, MS
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Dense Fog Advisory issued for Frederick, Washington by NWS

Effective: 2022-05-02 08:42:00 EDT Expires: 2022-05-02 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Frederick; Washington DENSE FOG ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one-quarter mile in dense fog. * WHERE...In Maryland, Frederick MD and Washington Counties. In Virginia, Warren, Page, Frederick VA, Shenandoah and Clarke Counties. In West Virginia, Morgan, Jefferson and Berkeley Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
FREDERICK COUNTY, MD
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Flood Advisory issued for Baraga, Houghton by NWS

Effective: 2022-05-02 10:33:00 EDT Expires: 2022-05-03 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued this evening by 1100 PM EDT. Target Area: Baraga; Houghton The Flood Advisory continues for the following rivers in Michigan Sturgeon River near Alston affecting Houghton and Baraga Counties. .Recent rainfall, snow melt, and dam releases will lead to an increase in water levels for the Sturgeon River near Alston. Water levels are expected to rise over the next 12 hours. For the Sturgeon River...including Alston...elevated river levels are forecast. FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL TOMORROW EVENING * WHAT...Flooding caused by rain and snowmelt continues. * WHERE...Sturgeon River near Alston. * WHEN...Until tomorrow evening. * IMPACTS...At 8.0 feet, Homes and structures along the low lying areas and numerous roads become impacted by flood water. In Houghton County...Sturgeon River Road...Aho Road...and Rajala Road are impacted. In Baraga County...Sturgeon Road...Halonen Road and Usitalo Road are impacted. Along Froberg Road...Tahtinen Road Irwin Road...Oliver Road...and Shirley Road are impacted. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:30 AM EDT Monday the stage was 7.5 feet. - Forecast...The river is expected to rise above action stage this evening, and then to a crest near 7.8 feet Tuesday morning. It is expected to begin to fall Tuesday evening. - Action stage is 7.5 feet. - Flood stage is 8.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
BARAGA COUNTY, MI
weather.gov

Flood Advisory issued for Cherokee, Delaware by NWS

Effective: 2022-05-02 08:26:00 CDT Expires: 2022-05-03 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Cherokee; Delaware The National Weather Service in Tulsa has issued a Flood Advisory for the following rivers in Oklahoma Flint Creek near Kansas affecting Cherokee and Delaware Counties. FLOOD ADVISORY IN EFFECT FROM THIS MORNING TO TOMORROW EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Flint Creek near Kansas. * WHEN...From this morning to tomorrow evening. * IMPACTS...At 8.0 feet, Flint Creek threatens individual campsites and becomes dangerous for recreational floating. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:30 AM CDT Monday the stage was 6.6 feet. - Forecast...The river is expected to rise above action stage to a crest of 8.2 feet tomorrow morning. - Action stage is 8.0 feet. - Flood stage is 11.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
CHEROKEE COUNTY, OK

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