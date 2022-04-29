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Albany County, WY

High Wind Warning issued for South Laramie Range, South Laramie Range Foothills by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-29 15:23:00 MDT Expires: 2022-04-30 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A High Wind Warning means a hazardous high...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Williamson by NWS

Effective: 2022-04-30 16:37:00 CDT Expires: 2022-04-30 17:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Williamson The National Weather Service in Austin San Antonio has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Williamson County in south central Texas * Until 530 PM CDT. * At 436 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Hutto, or near Pflugerville, moving east at 15 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Trained weather spotters. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Round Rock, Taylor, Hutto, Coupland, Rices Crossing, Noack and Beyarsville. HAIL THREAT...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
WILLIAMSON COUNTY, TX
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Buchanan, Platte by NWS

Effective: 2022-04-29 20:30:00 CDT Expires: 2022-04-30 04:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Buchanan; Platte A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTH CENTRAL DONIPHAN...NORTHEASTERN ATCHISON...SOUTHWESTERN BUCHANAN AND NORTHWESTERN PLATTE COUNTIES At 936 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Rushville, or near Atchison, moving east at 45 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Atchison, Rushville, Lewis And Clark Village, Doniphan, De Kalb and Lewis And Clark Vi. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
BUCHANAN COUNTY, MO
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Flood Warning issued for Polk by NWS

Effective: 2022-05-02 06:31:00 CDT Expires: 2022-05-03 12:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Polk The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota Red Lake River at Crookston affecting Polk County. .The Red Lake River at Crookston crested overnight at 24.70 feet. River levels are beginning to fall. Despite this, the river will remain within Major flood stage through early Tuesday before dropping into Moderate flood stage. Minor flood stage is then expected to be reached later in the week. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Major flooding is occurring and major flooding is forecast. * WHERE...Red Lake River at Crookston. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 25.0 feet, Lowest level of uncertified levee system. * ADDITIONAL DETAILS - At 5:45 AM CDT Monday the stage was 24.4 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 5:45 AM CDT Monday was 24.7 feet. - Forecast...The river is expected to fall to 15.2 feet early Monday morning. - Flood stage is 15.0 feet.
POLK COUNTY, MN
BlueRidgeLife

Winter Weather Advisory Issued Monday Along BRP & Skyline Drive (Snow Likely)

URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE. National Weather Service Baltimore MD/Washington DC. Garrett-Extreme Western Allegany-Western Highland- Northern Virginia Blue Ridge-Central Virginia Blue Ridge (including Wintergreen)– Western Grant-Western Mineral-Western Pendleton- 932 AM EDT Sun Apr 17 2022. …WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 5 AM TO 8 PM EDT. MONDAY…. *...
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Wind Advisory issued for Central Highlands by NWS

Effective: 2022-05-02 09:00:00 MDT Expires: 2022-05-02 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Central Highlands WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Central Highlands. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs may be blown down. Expect strong cross winds on area roadways.
SAN MIGUEL COUNTY, NM
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Special Weather Statement issued for Lower Lafourche, Lower Terrebonne, Upper Lafourche by NWS

Effective: 2022-05-01 10:22:00 CDT Expires: 2022-05-01 12:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Lower Lafourche; Lower Terrebonne; Upper Lafourche; Upper Terrebonne A strong thunderstorm will impact portions of east central Terrebonne and central Lafourche Parishes through 1245 PM CDT At 1209 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Lockport, or 9 miles east of Houma, moving southeast at 25 mph. HAZARD...Pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Houma, Larose, Cut Off, Galliano, Lockport, Montegut, Mathews and Chauvin. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
LAFOURCHE PARISH, LA
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Flood Warning issued for Hancock, Pearl River by NWS

Effective: 2022-05-02 08:34:00 CDT Expires: 2022-05-04 08:12:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/lix. Click on the Rivers and Lakes menu for forecasts and observations. The next statement will be issued when updates are needed. Target Area: Hancock; Pearl River The Flood Warning continues for the following rivers in Mississippi...Louisiana Pearl River Near Pearl River affecting Pearl River, Hancock and St. Tammany Counties. For the Lower Pearl River...including Pearl River...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL WEDNESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Pearl River Near Pearl River. * WHEN...Until Wednesday morning. * IMPACTS...At 16.0 feet, Lower portions of streets in River Gardens Subdivision will begin to flood. Secondary roads to the river and throughout Honey Island Swamp will remain inundated. Property in the vicinity of the gage is flooded threatening about 20 homes along the left bank. The Bogue Chitto National Wildlife Refuge will be closed to hunting at the 15.5 foot stage. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 AM CDT Monday the stage was 15.9 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:00 AM CDT Monday was 16.0 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage early Wednesday morning. - Flood stage is 14.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 15.9 feet on 03/16/1913. - http://www.weather.gov/safety/flood
HANCOCK COUNTY, MS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brazos, Grimes, Houston, Madison, Polk, San Jacinto, Trinity by NWS

Effective: 2022-04-30 21:00:00 CDT Expires: 2022-04-30 21:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. If on or near the northern portions of Lake Livingston, get away from the water and move indoors or inside a vehicle. Remember, lightning can strike out to 15 miles from the parent thunderstorm. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Move to safe shelter now! Do not be caught on the water in a thunderstorm. Target Area: Brazos; Grimes; Houston; Madison; Polk; San Jacinto; Trinity; Walker The National Weather Service in League City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Trinity County in southeastern Texas Northern Grimes County in southeastern Texas East central Brazos County in southeastern Texas Northwestern San Jacinto County in southeastern Texas Southern Houston County in southeastern Texas Southeastern Madison County in southeastern Texas Southwestern Polk County in southeastern Texas Central Walker County in southeastern Texas * Until 930 PM CDT. * At 859 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 10 miles west of Riverside to 6 miles northeast of Bedias to 10 miles east of Kurten, moving southeast at 15 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Huntsville, Madisonville, Point Blank, Riverside, Bedias, Kurten, Iola, Crabbs Prairie and Oakhurst. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
IN THIS ARTICLE
#Wind Speeds#Vehicles#Property Damage
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Dense Fog Advisory issued for Greene, Wayne by NWS

Effective: 2022-05-02 06:47:00 CDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Greene; Wayne DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...In Alabama, Choctaw and Washington Counties. In Mississippi, Wayne and Greene Counties. * WHEN...Until 9 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
GREENE COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Jewell, Mitchell, Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Jewell; Mitchell; Osborne; Phillips; Rooks; Smith TORNADO WATCH 157 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KANSAS JEWELL MITCHELL OSBORNE PHILLIPS ROOKS SMITH IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL NEBRASKA GREELEY HOWARD MERRICK NANCE IN EAST CENTRAL NEBRASKA POLK YORK IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA ADAMS CLAY FILLMORE FRANKLIN HALL HAMILTON KEARNEY NUCKOLLS THAYER WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BELLAIRE, BELOIT, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, BURR OAK, CAMPBELL, CENTRAL CITY, CLAY CENTER, CODELL, DESHLER, DOWNS, EDGAR, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, FULLERTON, GENEVA, GENOA, GRAND ISLAND, GREELEY, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH, INAVALE, IONIA, JEWELL, KENSINGTON, MANKATO, MINDEN, NELSON, OSBORNE, OSCEOLA, PHILLIPSBURG, PLAINVILLE, POLK, RED CLOUD, ROSEMONT, SCOTIA, SHELBY, SMITH CENTER, SPALDING, ST. LIBORY, STOCKTON, STROMSBURG, SUPERIOR, SUTTON, WOLBACH, AND YORK.
JEWELL COUNTY, KS
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Tornado Warning issued for Scurry by NWS

Effective: 2022-05-01 19:11:00 CDT Expires: 2022-05-01 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Scurry THE TORNADO WARNING FOR SOUTHWESTERN SCURRY COUNTY WILL EXPIRE AT 715 PM CDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and has exited the warned area. Therefore, the warning will be allowed to expire. However large hail and gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for western Texas.
SCURRY COUNTY, TX
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Dense Fog Advisory issued for Frederick, Washington by NWS

Effective: 2022-05-02 08:42:00 EDT Expires: 2022-05-02 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Frederick; Washington DENSE FOG ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one-quarter mile in dense fog. * WHERE...In Maryland, Frederick MD and Washington Counties. In Virginia, Warren, Page, Frederick VA, Shenandoah and Clarke Counties. In West Virginia, Morgan, Jefferson and Berkeley Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
FREDERICK COUNTY, MD
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Dense Fog Advisory issued for Berkeley, Hampshire, Hardy, Jefferson, Morgan by NWS

Effective: 2022-05-02 07:05:00 EDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Berkeley; Hampshire; Hardy; Jefferson; Morgan DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one-quarter mile in dense fog. * WHERE...Portions of north central Maryland, central, northern, northwest and western Virginia and eastern and panhandle West Virginia. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BERKELEY COUNTY, WV
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Wind Advisory issued for Modoc County, Northeast Siskiyou and Northwest Modoc Counties by NWS

Effective: 2022-05-02 05:00:00 PDT Expires: 2022-05-02 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Modoc County; Northeast Siskiyou and Northwest Modoc Counties WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. Winds will shift to west northwest Monday morning. * WHERE...In California, Northeast Siskiyou and Northwest Modoc Counties and Modoc County. In Oregon, Klamath Basin, Northern and Eastern Klamath County and Western Lake County and Central and Eastern Lake County. This includes all areas roads and highways near Alturas, Adin, Tulelake, Klamath Falls, Lakeview, Valley Falls, Summer Lake and Fort Rock. * WHEN...From 5 AM to 8 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. * View the hazard area in detail at https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mfr
MODOC COUNTY, CA
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Flood Advisory issued for Canadian by NWS

Effective: 2022-05-02 08:24:00 CDT Expires: 2022-05-05 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Canadian FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1130 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of central Oklahoma, including the following counties, Canadian, Cleveland, McClain and Oklahoma. * WHEN...Until 1130 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Ponding of water in urban or other areas is occurring or is imminent. * ADDITIONAL DETAILS - At 823 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorm moving southeastward through the OKC area. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 0.5 and 1 inch of rain has fallen in the northwestern half of the OKC area. - Additional rainfall amounts of 0.5 to 1.5 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Oklahoma City, southwestern Norman, Edmond, Moore, Midwest City, Del City, Newcastle, Yukon, Bethany, Mustang, Choctaw, Warr Acres, The Village, Noble, Spencer, Nichols Hills, Nicoma Park, Valley Brook, Arcadia and Tinker Air Force Base. - http://www.weather.gov/safety/flood
CANADIAN COUNTY, OK
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Special Weather Statement issued for Latimer, Le Flore by NWS

Effective: 2022-05-02 13:00:00 CDT Expires: 2022-05-02 06:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Latimer; Le Flore Thunderstorms with strong winds will impact portions of northeastern Latimer and central Le Flore Counties through 630 AM CDT At 550 AM CDT, Doppler radar indicated a strong thunderstorm near Fanshawe, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down small tree limbs and blow around unsecured objects. Locations in or near the path include Poteau... Spiro Panama... Wister Bokoshe... Fanshawe Cameron... Talimena State Park Bengal... Lake Wister State Park Shady Point... Scullyville Summerfield MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH
LATIMER COUNTY, OK
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Wind Advisory issued for Central and Eastern Lake County, Klamath Basin by NWS

Effective: 2022-05-02 05:00:00 PDT Expires: 2022-05-02 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central and Eastern Lake County; Klamath Basin; Northern and Eastern Klamath County and Western Lake County WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. Winds will shift to west northwest Monday morning. * WHERE...In California, Northeast Siskiyou and Northwest Modoc Counties and Modoc County. In Oregon, Klamath Basin, Northern and Eastern Klamath County and Western Lake County and Central and Eastern Lake County. This includes all areas roads and highways near Alturas, Adin, Tulelake, Klamath Falls, Lakeview, Valley Falls, Summer Lake and Fort Rock. * WHEN...From 5 AM to 8 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. * View the hazard area in detail at https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mfr
KLAMATH COUNTY, OR
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Dense Fog Advisory issued for Baldwin Central, Baldwin Inland, Butler, Clarke, Conecuh by NWS

Effective: 2022-05-02 06:47:00 CDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Baldwin Central; Baldwin Inland; Butler; Clarke; Conecuh; Covington; Crenshaw; Escambia; Monroe; Wilcox DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of south central and southwest Alabama and northwest Florida. * WHEN...Until 9 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BALDWIN COUNTY, AL
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Rip Current Statement issued for Southeast by NWS

Effective: 2022-05-02 19:00:00 Expires: 2022-05-03 19:00:00 Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Southeast HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM AST THIS EVENING THROUGH TUESDAY AFTERNOON * WHAT...Dangerous rip currents expected due to breaking waves between of 6 to 8 feet. * WHERE...Beaches of Maunabo and Yabucoa. * WHEN...From this evening through Tuesday afternoon. * IMPACTS...Dangerous swimming and surfing conditions and localized beach erosion. Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
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Dense Fog Advisory issued for Calhoun, Central Walton, Gadsden, Holmes, Inland Bay by NWS

Effective: 2022-05-02 06:55:00 EDT Expires: 2022-05-02 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Calhoun; Central Walton; Gadsden; Holmes; Inland Bay; Inland Jefferson; Inland Taylor; Inland Wakulla; Jackson; Leon; Liberty; North Walton; Washington DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT /9 AM CDT/ THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of southeast Alabama, south central and southwest Georgia and Big Bend and Panhandle Florida. * WHEN...Until 10 AM EDT /9 AM CDT/ this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BAY COUNTY, FL

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