ContributorsPublishersAdvertisers
Banner County, NE

High Wind Warning issued for Banner, Box Butte, Cheyenne, Dawes, Kimball, Morrill by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-30 03:46:00 CDT Expires: 2022-04-30 16:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A High Wind Warning means a hazardous high wind event is...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Wind Advisory issued for Central Highlands by NWS

Effective: 2022-05-02 09:00:00 MDT Expires: 2022-05-02 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Central Highlands WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Central Highlands. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs may be blown down. Expect strong cross winds on area roadways.
SAN MIGUEL COUNTY, NM
weather.gov

Flood Warning issued for Vernon by NWS

Effective: 2022-05-03 13:45:00 CDT Expires: 2022-05-07 08:43:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Additional information is available at www.weather.gov. Tuesday morning at 930 AM CDT. Target Area: Vernon The National Weather Service in Springfield MO has issued a Flood Warning for the following rivers in Kansas and Missouri Little Osage River at Fulton affecting Bourbon County. Little Osage River near Horton affecting Vernon County. Marmaton River near Nevada affecting Vernon County. .Heavy rainfall expected over the next 24 hours combined with saturated soils and elevated streamflow will lead to rivers rising above flood stage across the Little Osage and lower Marmaton Basins. FLOOD WARNING IN EFFECT FROM TUESDAY AFTERNOON TO SATURDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Little Osage River near Horton. * WHEN...From Tuesday afternoon to Saturday morning. * IMPACTS...At 41.0 feet, minor flooding affects low lying areas near the gage site and farmland along the river. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 AM CDT Monday the stage was 38.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage early tomorrow afternoon to a crest of 43.4 feet Wednesday evening. It will then fall below flood stage Friday morning. - Flood stage is 41.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
VERNON COUNTY, MO
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for East Laramie County, Goshen County by NWS

Effective: 2022-05-02 05:37:00 MDT Expires: 2022-05-02 15:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: East Laramie County; Goshen County WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 3 PM MDT THIS AFTERNOON * WHAT...Heavy wet snow. Total snow accumulations of 2 to 4 inches expected. Isolated maximum amounts of up to 6 inches possible. * WHERE...In Wyoming, Goshen and eastern Laramie Counties including the cities of Pine Bluffs and Torrington. In western Nebraska, Box Butte, Scotts Bluff, Morrill, Banner, Kimball, and Cheyenne counties including the cities of Alliance, Scottsbluff, Harrisburg, Kimball, and Sidney. * WHEN...Until 3 PM MDT this afternoon. * IMPACTS...Hazardous travel conditions due to slick, snow covered, or slushy roadways and reduced visibilities in heavy snow. The worst conditions will impact the morning commute.
GOSHEN COUNTY, WY
News Channel Nebraska

Thunderstorm warning

12:03 a.m. - Hail reported between Johnson and Talmage. NEBRASKA CITY - The National Weather Service issued a severe thunderstorm warning for portions of Lancaster, Johnson, Otoe and Gage counties until 12:15 a.m. Radar indicates a severe thunderstorm six miles south of Firth moving east at 20 mph. Hail is...
ENVIRONMENT
RELATED LOCAL CHANNELS
County
Banner County, NE
County
Morrill County, NE
County
Cheyenne County, NE
County
Dawes County, NE
County
Box Butte County, NE
Nebraska State
Nebraska Cars
County
Kimball County, NE
City
Kimball, NE
City
Morrill, NE
County
Scotts Bluff County, NE
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Houston, Madison, Walker by NWS

Effective: 2022-04-30 19:28:00 CDT Expires: 2022-04-30 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Prepare immediately for large hail and deadly cloud to ground lightning. Seek shelter inside a well-built structure. Stay away from windows. Target Area: Houston; Madison; Walker The National Weather Service in League City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Houston County in southeastern Texas Northern Madison County in southeastern Texas Northwestern Walker County in southeastern Texas * Until 800 PM CDT. * At 727 PM CDT, a severe thunderstorm was located 8 miles northwest of Madisonville, moving east at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Madisonville. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HOUSTON COUNTY, TX
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Buchanan, Platte by NWS

Effective: 2022-04-29 20:30:00 CDT Expires: 2022-04-30 04:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Buchanan; Platte A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTH CENTRAL DONIPHAN...NORTHEASTERN ATCHISON...SOUTHWESTERN BUCHANAN AND NORTHWESTERN PLATTE COUNTIES At 936 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Rushville, or near Atchison, moving east at 45 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Atchison, Rushville, Lewis And Clark Village, Doniphan, De Kalb and Lewis And Clark Vi. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
BUCHANAN COUNTY, MO
BlueRidgeLife

Winter Weather Advisory Issued Monday Along BRP & Skyline Drive (Snow Likely)

URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE. National Weather Service Baltimore MD/Washington DC. Garrett-Extreme Western Allegany-Western Highland- Northern Virginia Blue Ridge-Central Virginia Blue Ridge (including Wintergreen)– Western Grant-Western Mineral-Western Pendleton- 932 AM EDT Sun Apr 17 2022. …WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 5 AM TO 8 PM EDT. MONDAY…. *...
ENVIRONMENT
weather.gov

Dense Fog Advisory issued for Eastern Grant, Eastern Mineral by NWS

Effective: 2022-05-02 07:05:00 EDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Eastern Grant; Eastern Mineral DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one-quarter mile in dense fog. * WHERE...In Maryland, Central and Eastern Allegany County. In West Virginia, Eastern Grant and Eastern Mineral Counties. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
GRANT COUNTY, WV
IN THIS ARTICLE
#Wind Speeds#Banner
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Harris, Montgomery by NWS

Effective: 2022-04-30 19:48:00 CDT Expires: 2022-04-30 20:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. If on or near Lake Conroe, get away from the water and move indoors or inside a vehicle. Remember, lightning can strike out to 15 miles from the parent thunderstorm. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Move to safe shelter now! Do not be caught on the water in a thunderstorm. Target Area: Harris; Montgomery The National Weather Service in League City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Montgomery County in southeastern Texas Northwestern Harris County in southeastern Texas * Until 845 PM CDT. * At 748 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Conroe, moving east at 10 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Conroe, The Woodlands, Oak Ridge North, Shenandoah, Cut And Shoot, Woodloch, The Woodlands Pavillion, Porter Heights and Chateau Woods. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
HARRIS COUNTY, TX
weather.gov

Flood Warning issued for Grand Forks, Walsh by NWS

Effective: 2022-05-02 10:12:00 CDT Expires: 2022-05-03 16:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Grand Forks; Walsh The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Wahpeton affecting Wilkin and Richland Counties. Red River of the North at Halstad affecting Norman and Traill Counties. Red River of the North at Pembina affecting Kittson and Pembina Counties. Red River of the North at Drayton affecting Marshall, Kittson, Walsh and Pembina Counties. Red River of the North at Fargo affecting Cass and Clay Counties. Red River of the North at East Grand Forks affecting Polk and Grand Forks Counties. Red River of the North at Oslo affecting Walsh, Marshall, Polk and Grand Forks Counties. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Major flooding is occurring and major flooding is forecast. This approaches the flood of record. * WHERE...Red River of the North at Oslo. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 37.5 feet, State Highway 1 overtops (MN DOT). * ADDITIONAL DETAILS - At 9:15 AM CDT Monday the stage was 37.4 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 37.6 feet Wednesday evening. - Flood stage is 26.0 feet.
GRAND FORKS COUNTY, ND
weather.gov

Tornado Warning issued for Scurry by NWS

Effective: 2022-05-01 19:11:00 CDT Expires: 2022-05-01 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Scurry THE TORNADO WARNING FOR SOUTHWESTERN SCURRY COUNTY WILL EXPIRE AT 715 PM CDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and has exited the warned area. Therefore, the warning will be allowed to expire. However large hail and gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for western Texas.
SCURRY COUNTY, TX
weather.gov

Dense Fog Advisory issued for Greene, Wayne by NWS

Effective: 2022-05-02 06:47:00 CDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Greene; Wayne DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...In Alabama, Choctaw and Washington Counties. In Mississippi, Wayne and Greene Counties. * WHEN...Until 9 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
GREENE COUNTY, MS
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
Cars
NewsBreak
NWS
weather.gov

Dense Fog Advisory issued for Berkeley, Jefferson, Morgan by NWS

Effective: 2022-05-02 08:42:00 EDT Expires: 2022-05-02 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Berkeley; Jefferson; Morgan DENSE FOG ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one-quarter mile in dense fog. * WHERE...In Maryland, Frederick MD and Washington Counties. In Virginia, Warren, Page, Frederick VA, Shenandoah and Clarke Counties. In West Virginia, Morgan, Jefferson and Berkeley Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BERKELEY COUNTY, WV
weather.gov

Dense Fog Advisory issued for Frederick, Washington by NWS

Effective: 2022-05-02 08:42:00 EDT Expires: 2022-05-02 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Frederick; Washington DENSE FOG ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one-quarter mile in dense fog. * WHERE...In Maryland, Frederick MD and Washington Counties. In Virginia, Warren, Page, Frederick VA, Shenandoah and Clarke Counties. In West Virginia, Morgan, Jefferson and Berkeley Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
FREDERICK COUNTY, MD
weather.gov

Flood Warning issued for Kittson, Marshall by NWS

Effective: 2022-05-02 10:12:00 CDT Expires: 2022-05-03 16:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Kittson; Marshall The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Wahpeton affecting Wilkin and Richland Counties. Red River of the North at Halstad affecting Norman and Traill Counties. Red River of the North at Pembina affecting Kittson and Pembina Counties. Red River of the North at Drayton affecting Marshall, Kittson, Walsh and Pembina Counties. Red River of the North at Fargo affecting Cass and Clay Counties. Red River of the North at East Grand Forks affecting Polk and Grand Forks Counties. Red River of the North at Oslo affecting Walsh, Marshall, Polk and Grand Forks Counties. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Major flooding is occurring and major flooding is forecast. * WHERE...Red River of the North at Drayton. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 42.0 feet, MAJOR FLOOD. General urban flood damage to the city of Drayton. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Monday the stage was 42.6 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 43.5 feet Wednesday evening. - Flood stage is 32.0 feet.
KITTSON COUNTY, MN
weather.gov

Special Weather Statement issued for Lower Lafourche, Lower Terrebonne, Upper Lafourche by NWS

Effective: 2022-05-01 10:22:00 CDT Expires: 2022-05-01 12:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Lower Lafourche; Lower Terrebonne; Upper Lafourche; Upper Terrebonne A strong thunderstorm will impact portions of east central Terrebonne and central Lafourche Parishes through 1245 PM CDT At 1209 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Lockport, or 9 miles east of Houma, moving southeast at 25 mph. HAZARD...Pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Houma, Larose, Cut Off, Galliano, Lockport, Montegut, Mathews and Chauvin. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
LAFOURCHE PARISH, LA
weather.gov

Flood Warning issued for Brown, Cass, Morgan, Schuyler by NWS

Effective: 2022-05-02 09:37:00 CDT Expires: 2022-05-03 01:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Brown; Cass; Morgan; Schuyler The Flood Warning is extended for the following rivers in Illinois Illinois River near Havana affecting Fulton, Cass and Mason Counties. Illinois River at Beardstown affecting Brown, Morgan, Cass and Schuyler Counties. .The following forecasts are based on observed precipitation, soil moisture conditions, and forecast precipitation. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Illinois River at Beardstown. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 14.4 feet, Seepage problems begin in the Coal Creek Drainage and Levee District. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 AM CDT Monday the stage was 14.7 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:45 AM CDT Monday was 14.9 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 14.8 feet early Friday morning. - Flood stage is 14.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (7 am CDT) Location Stg Stg Day/Time Tue Wed Thu Illinois River Beardstown 14.0 14.7 Mon 8 am CDT 14.4 14.4 14.6
BROWN COUNTY, IL
weather.gov

Flood Advisory issued for Canadian by NWS

Effective: 2022-05-02 08:24:00 CDT Expires: 2022-05-05 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Canadian FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1130 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of central Oklahoma, including the following counties, Canadian, Cleveland, McClain and Oklahoma. * WHEN...Until 1130 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Ponding of water in urban or other areas is occurring or is imminent. * ADDITIONAL DETAILS - At 823 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorm moving southeastward through the OKC area. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 0.5 and 1 inch of rain has fallen in the northwestern half of the OKC area. - Additional rainfall amounts of 0.5 to 1.5 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Oklahoma City, southwestern Norman, Edmond, Moore, Midwest City, Del City, Newcastle, Yukon, Bethany, Mustang, Choctaw, Warr Acres, The Village, Noble, Spencer, Nichols Hills, Nicoma Park, Valley Brook, Arcadia and Tinker Air Force Base. - http://www.weather.gov/safety/flood
CANADIAN COUNTY, OK
weather.gov

Tornado Watch issued for Jewell, Mitchell, Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Jewell; Mitchell; Osborne; Phillips; Rooks; Smith TORNADO WATCH 157 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KANSAS JEWELL MITCHELL OSBORNE PHILLIPS ROOKS SMITH IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL NEBRASKA GREELEY HOWARD MERRICK NANCE IN EAST CENTRAL NEBRASKA POLK YORK IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA ADAMS CLAY FILLMORE FRANKLIN HALL HAMILTON KEARNEY NUCKOLLS THAYER WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BELLAIRE, BELOIT, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, BURR OAK, CAMPBELL, CENTRAL CITY, CLAY CENTER, CODELL, DESHLER, DOWNS, EDGAR, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, FULLERTON, GENEVA, GENOA, GRAND ISLAND, GREELEY, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH, INAVALE, IONIA, JEWELL, KENSINGTON, MANKATO, MINDEN, NELSON, OSBORNE, OSCEOLA, PHILLIPSBURG, PLAINVILLE, POLK, RED CLOUD, ROSEMONT, SCOTIA, SHELBY, SMITH CENTER, SPALDING, ST. LIBORY, STOCKTON, STROMSBURG, SUPERIOR, SUTTON, WOLBACH, AND YORK.
JEWELL COUNTY, KS
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Arthur, Deuel, Garden, Grant, Keith, Sheridan by NWS

Effective: 2022-05-02 09:33:00 CDT Expires: 2022-05-02 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. Call Nebraska 511 for the latest road information. Target Area: Arthur; Deuel; Garden; Grant; Keith; Sheridan WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 5 PM MDT THIS AFTERNOON * WHAT...Wet snow. Additional snow accumulations of up to three inches. Northeast winds 10 to 20 mph. * WHERE...Portions of panhandle, southwest and west central Nebraska. * WHEN...Until 5 PM MDT this afternoon. * IMPACTS...Hazardous travel conditions due to slick, snow covered, or slushy roadways and reduced visibilities in heavy snow.
ARTHUR COUNTY, NE

Comments / 0

Community Policy