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Albany County, WY

Winter Weather Advisory issued for Snowy Range by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-29 20:00:00 MDT Expires: 2022-04-30 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling....

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Severe Thunderstorm Warning issued for Williamson by NWS

Effective: 2022-04-30 16:37:00 CDT Expires: 2022-04-30 17:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Williamson The National Weather Service in Austin San Antonio has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Williamson County in south central Texas * Until 530 PM CDT. * At 436 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Hutto, or near Pflugerville, moving east at 15 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Trained weather spotters. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Round Rock, Taylor, Hutto, Coupland, Rices Crossing, Noack and Beyarsville. HAIL THREAT...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
WILLIAMSON COUNTY, TX
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Flood Advisory issued for Cleveland, McClain, Oklahoma by NWS

Effective: 2022-05-02 08:26:00 CDT Expires: 2022-05-03 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Cleveland; McClain; Oklahoma FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1130 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of central Oklahoma, including the following counties, Canadian, Cleveland, McClain and Oklahoma. * WHEN...Until 1130 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Ponding of water in urban or other areas is occurring or is imminent. * ADDITIONAL DETAILS - At 823 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorm moving southeastward through the OKC area. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 0.5 and 1 inch of rain has fallen in the northwestern half of the OKC area. - Additional rainfall amounts of 0.5 to 1.5 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Oklahoma City, southwestern Norman, Edmond, Moore, Midwest City, Del City, Newcastle, Yukon, Bethany, Mustang, Choctaw, Warr Acres, The Village, Noble, Spencer, Nichols Hills, Nicoma Park, Valley Brook, Arcadia and Tinker Air Force Base. - http://www.weather.gov/safety/flood
CLEVELAND COUNTY, OK
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Carbon County, WY
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Albany County, WY
News Channel Nebraska

Thunderstorm warning

12:03 a.m. - Hail reported between Johnson and Talmage. NEBRASKA CITY - The National Weather Service issued a severe thunderstorm warning for portions of Lancaster, Johnson, Otoe and Gage counties until 12:15 a.m. Radar indicates a severe thunderstorm six miles south of Firth moving east at 20 mph. Hail is...
ENVIRONMENT
Fox News

Storm forecast to threaten Plains as Northeast experiences below-average temperatures

Temperatures are still below average across the Northeast, with some moderation coming over the weekend into more seasonal averages for this time of year. A strong storm across the central Plains will ramp up the risk of strong-to-severe weather across the region, including the threat of large hail, damaging winds, tornadoes and heavy rainfall, which could lead to flooding.
ENVIRONMENT
Salina Post

NWS: Rain likely later Sunday night

Widespread drizzle along with numerous showers and thunderstorms will spread northeast across the region later tonight through midday Monday. While widespread severe weather is not expected, the strongest activity will be capable of dime size hail and pockets of heavy rain.
ENVIRONMENT
IN THIS ARTICLE
#Winter Weather Advisory
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Dense Fog Advisory issued for Coastal Bay by NWS

Effective: 2022-05-02 06:55:00 EDT Expires: 2022-05-02 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Coastal Bay DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT /9 AM CDT/ THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...In Georgia, Quitman, Clay, Randolph, Calhoun, Terrell, Dougherty and Lee Counties. In Florida, Coastal Bay County. * WHEN...Until 10 AM EDT /9 AM CDT/ this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BAY COUNTY, FL
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Flood Advisory issued for Canadian by NWS

Effective: 2022-05-02 08:24:00 CDT Expires: 2022-05-05 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Canadian FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1130 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of central Oklahoma, including the following counties, Canadian, Cleveland, McClain and Oklahoma. * WHEN...Until 1130 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Ponding of water in urban or other areas is occurring or is imminent. * ADDITIONAL DETAILS - At 823 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorm moving southeastward through the OKC area. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 0.5 and 1 inch of rain has fallen in the northwestern half of the OKC area. - Additional rainfall amounts of 0.5 to 1.5 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Oklahoma City, southwestern Norman, Edmond, Moore, Midwest City, Del City, Newcastle, Yukon, Bethany, Mustang, Choctaw, Warr Acres, The Village, Noble, Spencer, Nichols Hills, Nicoma Park, Valley Brook, Arcadia and Tinker Air Force Base. - http://www.weather.gov/safety/flood
CANADIAN COUNTY, OK
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Dense Fog Advisory issued for Frederick, Washington by NWS

Effective: 2022-05-02 08:42:00 EDT Expires: 2022-05-02 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Frederick; Washington DENSE FOG ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one-quarter mile in dense fog. * WHERE...In Maryland, Frederick MD and Washington Counties. In Virginia, Warren, Page, Frederick VA, Shenandoah and Clarke Counties. In West Virginia, Morgan, Jefferson and Berkeley Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
FREDERICK COUNTY, MD
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NWS
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Flood Advisory issued for Adair, Cherokee, Delaware by NWS

Effective: 2022-05-02 08:24:00 CDT Expires: 2022-05-05 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Adair; Cherokee; Delaware The National Weather Service in Tulsa has issued a Flood Advisory for the following rivers in Oklahoma Illinois River at Chewey affecting Adair, Cherokee and Delaware Counties. FLOOD ADVISORY IN EFFECT FROM THIS MORNING TO THURSDAY MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Illinois River at Chewey. * WHEN...From this morning to Thursday morning. * IMPACTS...At 9.0 feet, no flooding occurs but all recreational floating along the Illinois River ceases due to strong turbulence. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:15 AM CDT Monday the stage was 5.4 feet. - Forecast...The river is expected to rise above action stage Tuesday evening to a crest of 10.5 feet Wednesday morning. - Action stage is 9.0 feet. - Flood stage is 12.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
ADAIR COUNTY, OK
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Special Weather Statement issued for Central Tangipahoa, East Baton Rouge, East Feliciana by NWS

Effective: 2022-05-01 19:50:00 CDT Expires: 2022-05-02 09:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Central Tangipahoa; East Baton Rouge; East Feliciana; Eastern Ascension; Iberville; Lower Tangipahoa; Northern Livingston; Northern St. Tammany; Northern Tangipahoa; Pointe Coupee; Southeast St. Tammany; Southern Livingston; Southwestern St. Tammany; St. Helena; Washington; West Baton Rouge; West Feliciana; Western Ascension PATCHY DENSE FOG ACROSS PORTIONS OF SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTHWEST MISSISSIPPI Patches of dense fog have developed across portions of southwest Mississippi and southeast Louisiana this morning, mainly near and north of the Interstate 10 and 12 corridors north of Lake Pontchartrain. Commuters during the morning rush hour should be prepared for rapidly changing visibilities, occasionally as low as one quarter mile. The fog should burn off between 8 and 9 AM CDT.
ASCENSION PARISH, LA
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Dense Fog Advisory issued for Berkeley, Jefferson, Morgan by NWS

Effective: 2022-05-02 08:42:00 EDT Expires: 2022-05-02 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Berkeley; Jefferson; Morgan DENSE FOG ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one-quarter mile in dense fog. * WHERE...In Maryland, Frederick MD and Washington Counties. In Virginia, Warren, Page, Frederick VA, Shenandoah and Clarke Counties. In West Virginia, Morgan, Jefferson and Berkeley Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BERKELEY COUNTY, WV
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Dense Fog Advisory issued for Calhoun, Central Walton, Gadsden, Holmes, Inland Bay by NWS

Effective: 2022-05-02 06:55:00 EDT Expires: 2022-05-02 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Calhoun; Central Walton; Gadsden; Holmes; Inland Bay; Inland Jefferson; Inland Taylor; Inland Wakulla; Jackson; Leon; Liberty; North Walton; Washington DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT /9 AM CDT/ THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of southeast Alabama, south central and southwest Georgia and Big Bend and Panhandle Florida. * WHEN...Until 10 AM EDT /9 AM CDT/ this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BAY COUNTY, FL
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Special Weather Statement issued for Latimer, Le Flore by NWS

Effective: 2022-05-02 13:00:00 CDT Expires: 2022-05-02 06:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Latimer; Le Flore Thunderstorms with strong winds will impact portions of northeastern Latimer and central Le Flore Counties through 630 AM CDT At 550 AM CDT, Doppler radar indicated a strong thunderstorm near Fanshawe, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down small tree limbs and blow around unsecured objects. Locations in or near the path include Poteau... Spiro Panama... Wister Bokoshe... Fanshawe Cameron... Talimena State Park Bengal... Lake Wister State Park Shady Point... Scullyville Summerfield MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH
LATIMER COUNTY, OK
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Tornado Watch issued for Jewell, Mitchell, Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Jewell; Mitchell; Osborne; Phillips; Rooks; Smith TORNADO WATCH 157 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KANSAS JEWELL MITCHELL OSBORNE PHILLIPS ROOKS SMITH IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL NEBRASKA GREELEY HOWARD MERRICK NANCE IN EAST CENTRAL NEBRASKA POLK YORK IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA ADAMS CLAY FILLMORE FRANKLIN HALL HAMILTON KEARNEY NUCKOLLS THAYER WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BELLAIRE, BELOIT, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, BURR OAK, CAMPBELL, CENTRAL CITY, CLAY CENTER, CODELL, DESHLER, DOWNS, EDGAR, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, FULLERTON, GENEVA, GENOA, GRAND ISLAND, GREELEY, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH, INAVALE, IONIA, JEWELL, KENSINGTON, MANKATO, MINDEN, NELSON, OSBORNE, OSCEOLA, PHILLIPSBURG, PLAINVILLE, POLK, RED CLOUD, ROSEMONT, SCOTIA, SHELBY, SMITH CENTER, SPALDING, ST. LIBORY, STOCKTON, STROMSBURG, SUPERIOR, SUTTON, WOLBACH, AND YORK.
JEWELL COUNTY, KS
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Dense Fog Advisory issued for Baldwin Central, Baldwin Inland, Butler, Choctaw, Clarke by NWS

Effective: 2022-05-02 08:51:00 CDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Baldwin Central; Baldwin Inland; Butler; Choctaw; Clarke; Conecuh; Covington; Crenshaw; Escambia; Monroe; Washington; Wilcox DENSE FOG ADVISORY WILL EXPIRE AT 9 AM CDT THIS MORNING Visibilities continue to rise this morning as the fog lifts and dissipates. As visibilities for many areas have already risen to above Dense Fog Advisory criteria, the Advisory will be allowed to expire at 9 AM CDT.
BALDWIN COUNTY, AL
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Flood Warning issued for Polk by NWS

Effective: 2022-05-02 06:31:00 CDT Expires: 2022-05-03 12:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Polk The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota Red Lake River at Crookston affecting Polk County. .The Red Lake River at Crookston crested overnight at 24.70 feet. River levels are beginning to fall. Despite this, the river will remain within Major flood stage through early Tuesday before dropping into Moderate flood stage. Minor flood stage is then expected to be reached later in the week. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Major flooding is occurring and major flooding is forecast. * WHERE...Red Lake River at Crookston. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 25.0 feet, Lowest level of uncertified levee system. * ADDITIONAL DETAILS - At 5:45 AM CDT Monday the stage was 24.4 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 5:45 AM CDT Monday was 24.7 feet. - Forecast...The river is expected to fall to 15.2 feet early Monday morning. - Flood stage is 15.0 feet.
POLK COUNTY, MN

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