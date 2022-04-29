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Dawson County, NE

Severe Thunderstorm Warning issued for Dawson, Gosper, Phelps by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-29 16:18:00 CDT Expires: 2022-04-29 17:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for south central Nebraska. Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. Although a tornado is not immediately...

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Severe Weather Statement issued for Buchanan, Platte by NWS

Effective: 2022-04-29 20:30:00 CDT Expires: 2022-04-30 04:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Buchanan; Platte A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTH CENTRAL DONIPHAN...NORTHEASTERN ATCHISON...SOUTHWESTERN BUCHANAN AND NORTHWESTERN PLATTE COUNTIES At 936 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Rushville, or near Atchison, moving east at 45 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Atchison, Rushville, Lewis And Clark Village, Doniphan, De Kalb and Lewis And Clark Vi. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
BUCHANAN COUNTY, MO
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bolivar, Coahoma, DeSoto, Humphreys, Issaquena, Lafayette by NWS

Effective: 2022-04-30 20:15:00 CDT Expires: 2022-05-01 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bolivar; Coahoma; DeSoto; Humphreys; Issaquena; Lafayette; Leflore; Marshall; Panola; Quitman; Sharkey; Sunflower; Tallahatchie; Tate; Tunica; Washington; Yalobusha SEVERE THUNDERSTORM WATCH 166 IS IN EFFECT UNTIL 200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MS . MISSISSIPPI COUNTIES INCLUDED ARE BOLIVAR COAHOMA DESOTO HUMPHREYS ISSAQUENA LAFAYETTE LEFLORE MARSHALL PANOLA QUITMAN SHARKEY SUNFLOWER TALLAHATCHIE TATE TUNICA WASHINGTON YALOBUSHA
BOLIVAR COUNTY, MS
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Loomis, NE
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Tornado Watch issued for Jewell, Mitchell, Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Jewell; Mitchell; Osborne; Phillips; Rooks; Smith TORNADO WATCH 157 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KANSAS JEWELL MITCHELL OSBORNE PHILLIPS ROOKS SMITH IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL NEBRASKA GREELEY HOWARD MERRICK NANCE IN EAST CENTRAL NEBRASKA POLK YORK IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA ADAMS CLAY FILLMORE FRANKLIN HALL HAMILTON KEARNEY NUCKOLLS THAYER WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BELLAIRE, BELOIT, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, BURR OAK, CAMPBELL, CENTRAL CITY, CLAY CENTER, CODELL, DESHLER, DOWNS, EDGAR, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, FULLERTON, GENEVA, GENOA, GRAND ISLAND, GREELEY, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH, INAVALE, IONIA, JEWELL, KENSINGTON, MANKATO, MINDEN, NELSON, OSBORNE, OSCEOLA, PHILLIPSBURG, PLAINVILLE, POLK, RED CLOUD, ROSEMONT, SCOTIA, SHELBY, SMITH CENTER, SPALDING, ST. LIBORY, STOCKTON, STROMSBURG, SUPERIOR, SUTTON, WOLBACH, AND YORK.
JEWELL COUNTY, KS
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Flood Warning issued for Cherokee by NWS

Effective: 2022-05-04 04:25:00 CDT Expires: 2022-05-05 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Cherokee The National Weather Service in Tulsa OK has issued a Flood Warning for the following rivers in Oklahoma Illinois River near Tahlequah affecting Cherokee County. FLOOD WARNING IN EFFECT FROM LATE TUESDAY NIGHT TO LATE THURSDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Illinois River near Tahlequah. * WHEN...From late Tuesday night to late Thursday morning. * IMPACTS...At 12.0 feet, minor flooding occurs from near Hanging Rock downstream towards Tahlequah. Extreme turbulence makes the river too hazardous for floating. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:30 AM CDT Monday the stage was 6.9 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage early Wednesday morning to a crest of 11.8 feet Wednesday evening. It is forecast to then fall below flood stage early Thursday morning. - Flood stage is 11.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
CHEROKEE COUNTY, OK
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Tornado Warning issued for Scurry by NWS

Effective: 2022-05-01 19:11:00 CDT Expires: 2022-05-01 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Scurry THE TORNADO WARNING FOR SOUTHWESTERN SCURRY COUNTY WILL EXPIRE AT 715 PM CDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and has exited the warned area. Therefore, the warning will be allowed to expire. However large hail and gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for western Texas.
SCURRY COUNTY, TX
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Special Weather Statement issued for Alleghany, Amherst, Appomattox, Bath, Bedford, Botetourt by NWS

Effective: 2022-05-02 05:02:00 EDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Alleghany; Amherst; Appomattox; Bath; Bedford; Botetourt; Buckingham; Campbell; Carroll; Charlotte; Floyd; Franklin; Grayson; Halifax; Henry; Montgomery; Patrick; Pittsylvania; Pulaski; Roanoke; Rockbridge; Smyth; Wythe Patchy Dense Fog This Morning Patchy dense fog developed overnight. Some of the thickest fog exists up against the Blue Ridge, as well as in low areas and valleys in the mountains. Fog should start to mix out after sunrise. If driving this morning, make sure you are using your low beams and adjust your speed accordingly. Likewise, avoid following other cars too closely to allow plenty of time to react.
ALLEGHANY COUNTY, VA
IN THIS ARTICLE
#Severe Thunderstorms#South Wind#Tornado#Thunderstorm
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Special Weather Statement issued for Lower Lafourche, Lower Terrebonne, Upper Lafourche by NWS

Effective: 2022-05-01 10:22:00 CDT Expires: 2022-05-01 12:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Lower Lafourche; Lower Terrebonne; Upper Lafourche; Upper Terrebonne A strong thunderstorm will impact portions of east central Terrebonne and central Lafourche Parishes through 1245 PM CDT At 1209 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Lockport, or 9 miles east of Houma, moving southeast at 25 mph. HAZARD...Pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Houma, Larose, Cut Off, Galliano, Lockport, Montegut, Mathews and Chauvin. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
LAFOURCHE PARISH, LA
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Special Weather Statement issued for Amite, Pike, Walthall, Wilkinson by NWS

Effective: 2022-05-02 08:34:00 CDT Expires: 2022-05-02 09:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Amite; Pike; Walthall; Wilkinson PATCHY DENSE FOG ACROSS PORTIONS OF SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTHWEST MISSISSIPPI Patches of dense fog have developed across portions of southwest Mississippi and southeast Louisiana this morning, mainly near and north of the Interstate 10 and 12 corridors north of Lake Pontchartrain. Commuters during the morning rush hour should be prepared for rapidly changing visibilities, occasionally as low as one quarter mile. The fog should burn off between 8 and 9 AM CDT.
AMITE COUNTY, MS
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Dense Fog Advisory issued for Berkeley, Hampshire, Hardy, Jefferson, Morgan by NWS

Effective: 2022-05-02 07:05:00 EDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Berkeley; Hampshire; Hardy; Jefferson; Morgan DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one-quarter mile in dense fog. * WHERE...Portions of north central Maryland, central, northern, northwest and western Virginia and eastern and panhandle West Virginia. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BERKELEY COUNTY, WV
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Flood Advisory issued for Canadian by NWS

Effective: 2022-05-02 08:24:00 CDT Expires: 2022-05-05 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Canadian FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1130 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of central Oklahoma, including the following counties, Canadian, Cleveland, McClain and Oklahoma. * WHEN...Until 1130 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Ponding of water in urban or other areas is occurring or is imminent. * ADDITIONAL DETAILS - At 823 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorm moving southeastward through the OKC area. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 0.5 and 1 inch of rain has fallen in the northwestern half of the OKC area. - Additional rainfall amounts of 0.5 to 1.5 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Oklahoma City, southwestern Norman, Edmond, Moore, Midwest City, Del City, Newcastle, Yukon, Bethany, Mustang, Choctaw, Warr Acres, The Village, Noble, Spencer, Nichols Hills, Nicoma Park, Valley Brook, Arcadia and Tinker Air Force Base. - http://www.weather.gov/safety/flood
CANADIAN COUNTY, OK
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Dense Fog Advisory issued for Calhoun, Clay, Dougherty, Lee, Quitman, Randolph, Terrell by NWS

Effective: 2022-05-02 06:55:00 EDT Expires: 2022-05-02 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Calhoun; Clay; Dougherty; Lee; Quitman; Randolph; Terrell DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT /9 AM CDT/ THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...In Georgia, Quitman, Clay, Randolph, Calhoun, Terrell, Dougherty and Lee Counties. In Florida, Coastal Bay County. * WHEN...Until 10 AM EDT /9 AM CDT/ this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
CALHOUN COUNTY, GA
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Flood Warning issued for Hancock, Pearl River by NWS

Effective: 2022-05-02 08:34:00 CDT Expires: 2022-05-04 08:12:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/lix. Click on the Rivers and Lakes menu for forecasts and observations. The next statement will be issued when updates are needed. Target Area: Hancock; Pearl River The Flood Warning continues for the following rivers in Mississippi...Louisiana Pearl River Near Pearl River affecting Pearl River, Hancock and St. Tammany Counties. For the Lower Pearl River...including Pearl River...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL WEDNESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Pearl River Near Pearl River. * WHEN...Until Wednesday morning. * IMPACTS...At 16.0 feet, Lower portions of streets in River Gardens Subdivision will begin to flood. Secondary roads to the river and throughout Honey Island Swamp will remain inundated. Property in the vicinity of the gage is flooded threatening about 20 homes along the left bank. The Bogue Chitto National Wildlife Refuge will be closed to hunting at the 15.5 foot stage. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 AM CDT Monday the stage was 15.9 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:00 AM CDT Monday was 16.0 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage early Wednesday morning. - Flood stage is 14.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 15.9 feet on 03/16/1913. - http://www.weather.gov/safety/flood
HANCOCK COUNTY, MS
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Flood Warning issued for Cooper, Saline by NWS

Effective: 2022-05-02 08:57:00 CDT Expires: 2022-05-03 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Cooper; Saline The Flood Warning is extended for the following rivers in Missouri Blackwater River near Blue Lick affecting Saline and Cooper Counties. For the Blackwater River...including Blue Lick...Minor flooding is forecast. This product along with additional weather and stream information is available at www.weather.gov/kc/. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL TOMORROW EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Blackwater River near Blue Lick. * WHEN...Until tomorrow evening. * IMPACTS...At 24.0 feet, Cropland and pastures along the river flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 AM CDT Monday the stage was 24.4 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage this evening. Additional rainfall over the next 24 hours will then keep the river level near flood stage through Thursday. - Flood stage is 24.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Obs Forecasts Location Stg Stg Day/Time Mon Tue Wed 1pm 1pm 1pm Blackwater River Blue Lick 24.0 24.4 Mon 8am 24.1 23.2 23.5
COOPER COUNTY, MO
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Dense Fog Advisory issued for Eastern Grant, Eastern Mineral by NWS

Effective: 2022-05-02 07:05:00 EDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Eastern Grant; Eastern Mineral DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one-quarter mile in dense fog. * WHERE...In Maryland, Central and Eastern Allegany County. In West Virginia, Eastern Grant and Eastern Mineral Counties. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
GRANT COUNTY, WV
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Special Weather Statement issued for Central and Eastern Montgomery County by NWS

Effective: 2022-05-01 19:53:00 CDT Expires: 2022-05-02 06:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with these storms and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with these storms. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Central and Eastern Montgomery County; Central and Southern Scott County; Northern Montgomery County Higher Elevations; Northern Polk County Higher Elevations; Northern Scott County; Northwest Yell County; Polk County Lower Elevations; Southeast Polk County Higher Elevations; Southern and Eastern Logan County; Southwest Montgomery County Higher Elevations; Western and Northern Logan County; Yell Excluding Northwest Strong thunderstorms will impact portions of Logan, Scott, northeastern Polk, southwestern Yell and western Montgomery Counties through 645 AM CDT At 612 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 6 miles northeast of Waldron to near Opal. Movement was northeast at 40 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Booneville... Waldron Paris... Mansfield Magazine... Subiaco Oden... Ratcliff Blue Mountain... Cardiff Little Missouri Falls Recreatio Mauldin Muddy Creek WMA... Stonehouse Recreation Area Opal... Mimosa Gravelly... Fourche Valley Mount Magazine... Echo MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...30 MPH
LOGAN COUNTY, AR
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Flood Advisory issued for Cleveland, McClain, Oklahoma by NWS

Effective: 2022-05-02 08:26:00 CDT Expires: 2022-05-03 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Cleveland; McClain; Oklahoma FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1130 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of central Oklahoma, including the following counties, Canadian, Cleveland, McClain and Oklahoma. * WHEN...Until 1130 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Ponding of water in urban or other areas is occurring or is imminent. * ADDITIONAL DETAILS - At 823 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorm moving southeastward through the OKC area. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 0.5 and 1 inch of rain has fallen in the northwestern half of the OKC area. - Additional rainfall amounts of 0.5 to 1.5 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Oklahoma City, southwestern Norman, Edmond, Moore, Midwest City, Del City, Newcastle, Yukon, Bethany, Mustang, Choctaw, Warr Acres, The Village, Noble, Spencer, Nichols Hills, Nicoma Park, Valley Brook, Arcadia and Tinker Air Force Base. - http://www.weather.gov/safety/flood
CLEVELAND COUNTY, OK
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Dense Fog Advisory issued for Choctaw, Washington by NWS

Effective: 2022-05-02 06:47:00 CDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Choctaw; Washington DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...In Alabama, Choctaw and Washington Counties. In Mississippi, Wayne and Greene Counties. * WHEN...Until 9 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
CHOCTAW COUNTY, AL
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Flood Watch issued for Barry, Christian, Douglas, Greene, Jasper, Lawrence, McDonald by NWS

Effective: 2022-05-03 13:45:00 CDT Expires: 2022-05-07 08:43:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Barry; Christian; Douglas; Greene; Jasper; Lawrence; McDonald; Newton; Ozark; Stone; Taney; Webster; Wright FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of southeast Kansas, including the following county, Cherokee. Portions of southwest Missouri, including the following counties, Barry, Christian, Douglas, Greene, Jasper, Lawrence, McDonald, Newton, Ozark, Stone, Taney, Webster and Wright. * WHEN...Through Tuesday morning. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Low-water crossings may be flooded. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
BARRY COUNTY, MO

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