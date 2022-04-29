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Crowley County, CO

Blowing Dust Advisory issued for Crowley County, Eastern Kiowa County by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-29 15:20:00 MDT Expires: 2022-04-29 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Crowley County; Eastern...

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Winter Weather Advisory Issued Monday Along BRP & Skyline Drive (Snow Likely)

URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE. National Weather Service Baltimore MD/Washington DC. Garrett-Extreme Western Allegany-Western Highland- Northern Virginia Blue Ridge-Central Virginia Blue Ridge (including Wintergreen)– Western Grant-Western Mineral-Western Pendleton- 932 AM EDT Sun Apr 17 2022. …WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 5 AM TO 8 PM EDT. MONDAY…. *...
ENVIRONMENT
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Severe Weather Statement issued for Buchanan, Platte by NWS

Effective: 2022-04-29 20:30:00 CDT Expires: 2022-04-30 04:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Buchanan; Platte A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTH CENTRAL DONIPHAN...NORTHEASTERN ATCHISON...SOUTHWESTERN BUCHANAN AND NORTHWESTERN PLATTE COUNTIES At 936 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Rushville, or near Atchison, moving east at 45 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Atchison, Rushville, Lewis And Clark Village, Doniphan, De Kalb and Lewis And Clark Vi. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
BUCHANAN COUNTY, MO
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Special Weather Statement issued for Lower Lafourche, Lower Terrebonne, Upper Lafourche by NWS

Effective: 2022-05-01 10:22:00 CDT Expires: 2022-05-01 12:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Lower Lafourche; Lower Terrebonne; Upper Lafourche; Upper Terrebonne A strong thunderstorm will impact portions of east central Terrebonne and central Lafourche Parishes through 1245 PM CDT At 1209 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Lockport, or 9 miles east of Houma, moving southeast at 25 mph. HAZARD...Pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Houma, Larose, Cut Off, Galliano, Lockport, Montegut, Mathews and Chauvin. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
LAFOURCHE PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Williamson by NWS

Effective: 2022-04-30 16:37:00 CDT Expires: 2022-04-30 17:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Williamson The National Weather Service in Austin San Antonio has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Williamson County in south central Texas * Until 530 PM CDT. * At 436 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Hutto, or near Pflugerville, moving east at 15 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Trained weather spotters. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Round Rock, Taylor, Hutto, Coupland, Rices Crossing, Noack and Beyarsville. HAIL THREAT...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
WILLIAMSON COUNTY, TX
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Kiowa, CO
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Dense Fog Advisory issued for Coastal Bay by NWS

Effective: 2022-05-02 06:55:00 EDT Expires: 2022-05-02 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Coastal Bay DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT /9 AM CDT/ THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...In Georgia, Quitman, Clay, Randolph, Calhoun, Terrell, Dougherty and Lee Counties. In Florida, Coastal Bay County. * WHEN...Until 10 AM EDT /9 AM CDT/ this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BAY COUNTY, FL
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Dense Fog Advisory issued for Frederick, Washington by NWS

Effective: 2022-05-02 08:42:00 EDT Expires: 2022-05-02 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Frederick; Washington DENSE FOG ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one-quarter mile in dense fog. * WHERE...In Maryland, Frederick MD and Washington Counties. In Virginia, Warren, Page, Frederick VA, Shenandoah and Clarke Counties. In West Virginia, Morgan, Jefferson and Berkeley Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
FREDERICK COUNTY, MD
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Dense Fog Advisory issued for Berkeley, Hampshire, Hardy, Jefferson, Morgan by NWS

Effective: 2022-05-02 07:05:00 EDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Berkeley; Hampshire; Hardy; Jefferson; Morgan DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one-quarter mile in dense fog. * WHERE...Portions of north central Maryland, central, northern, northwest and western Virginia and eastern and panhandle West Virginia. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BERKELEY COUNTY, WV
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Dense Fog Advisory issued for Calhoun, Central Walton, Gadsden, Holmes, Inland Bay by NWS

Effective: 2022-05-02 06:55:00 EDT Expires: 2022-05-02 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Calhoun; Central Walton; Gadsden; Holmes; Inland Bay; Inland Jefferson; Inland Taylor; Inland Wakulla; Jackson; Leon; Liberty; North Walton; Washington DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT /9 AM CDT/ THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of southeast Alabama, south central and southwest Georgia and Big Bend and Panhandle Florida. * WHEN...Until 10 AM EDT /9 AM CDT/ this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BAY COUNTY, FL
IN THIS ARTICLE
#Preparedness#Blowing Dust Advisory#Western Kiowa County
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Flood Advisory issued for Cleveland, McClain, Oklahoma by NWS

Effective: 2022-05-02 08:26:00 CDT Expires: 2022-05-03 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Cleveland; McClain; Oklahoma FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1130 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of central Oklahoma, including the following counties, Canadian, Cleveland, McClain and Oklahoma. * WHEN...Until 1130 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Ponding of water in urban or other areas is occurring or is imminent. * ADDITIONAL DETAILS - At 823 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorm moving southeastward through the OKC area. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 0.5 and 1 inch of rain has fallen in the northwestern half of the OKC area. - Additional rainfall amounts of 0.5 to 1.5 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Oklahoma City, southwestern Norman, Edmond, Moore, Midwest City, Del City, Newcastle, Yukon, Bethany, Mustang, Choctaw, Warr Acres, The Village, Noble, Spencer, Nichols Hills, Nicoma Park, Valley Brook, Arcadia and Tinker Air Force Base. - http://www.weather.gov/safety/flood
CLEVELAND COUNTY, OK
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Special Weather Statement issued for Central and Eastern Montgomery County by NWS

Effective: 2022-05-01 19:53:00 CDT Expires: 2022-05-02 06:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with these storms and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with these storms. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Central and Eastern Montgomery County; Central and Southern Scott County; Northern Montgomery County Higher Elevations; Northern Polk County Higher Elevations; Northern Scott County; Northwest Yell County; Polk County Lower Elevations; Southeast Polk County Higher Elevations; Southern and Eastern Logan County; Southwest Montgomery County Higher Elevations; Western and Northern Logan County; Yell Excluding Northwest Strong thunderstorms will impact portions of Logan, Scott, northeastern Polk, southwestern Yell and western Montgomery Counties through 645 AM CDT At 612 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 6 miles northeast of Waldron to near Opal. Movement was northeast at 40 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Booneville... Waldron Paris... Mansfield Magazine... Subiaco Oden... Ratcliff Blue Mountain... Cardiff Little Missouri Falls Recreatio Mauldin Muddy Creek WMA... Stonehouse Recreation Area Opal... Mimosa Gravelly... Fourche Valley Mount Magazine... Echo MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...30 MPH
LOGAN COUNTY, AR
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Dense Fog Advisory issued for Calhoun, Clay, Dougherty, Lee, Quitman, Randolph, Terrell by NWS

Effective: 2022-05-02 06:55:00 EDT Expires: 2022-05-02 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Calhoun; Clay; Dougherty; Lee; Quitman; Randolph; Terrell DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT /9 AM CDT/ THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...In Georgia, Quitman, Clay, Randolph, Calhoun, Terrell, Dougherty and Lee Counties. In Florida, Coastal Bay County. * WHEN...Until 10 AM EDT /9 AM CDT/ this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
CALHOUN COUNTY, GA
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Flood Advisory issued for Canadian by NWS

Effective: 2022-05-02 08:24:00 CDT Expires: 2022-05-05 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Canadian FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1130 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of central Oklahoma, including the following counties, Canadian, Cleveland, McClain and Oklahoma. * WHEN...Until 1130 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Ponding of water in urban or other areas is occurring or is imminent. * ADDITIONAL DETAILS - At 823 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorm moving southeastward through the OKC area. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 0.5 and 1 inch of rain has fallen in the northwestern half of the OKC area. - Additional rainfall amounts of 0.5 to 1.5 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Oklahoma City, southwestern Norman, Edmond, Moore, Midwest City, Del City, Newcastle, Yukon, Bethany, Mustang, Choctaw, Warr Acres, The Village, Noble, Spencer, Nichols Hills, Nicoma Park, Valley Brook, Arcadia and Tinker Air Force Base. - http://www.weather.gov/safety/flood
CANADIAN COUNTY, OK
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weather.gov

Dense Fog Advisory issued for Coffee, Dale, Geneva, Henry, Houston by NWS

Effective: 2022-05-02 05:55:00 CDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Coffee; Dale; Geneva; Henry; Houston DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT /9 AM CDT/ THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of southeast Alabama, south central and southwest Georgia and Big Bend and Panhandle Florida. * WHEN...Until 10 AM EDT /9 AM CDT/ this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
COFFEE COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Jewell, Mitchell, Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Jewell; Mitchell; Osborne; Phillips; Rooks; Smith TORNADO WATCH 157 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KANSAS JEWELL MITCHELL OSBORNE PHILLIPS ROOKS SMITH IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL NEBRASKA GREELEY HOWARD MERRICK NANCE IN EAST CENTRAL NEBRASKA POLK YORK IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA ADAMS CLAY FILLMORE FRANKLIN HALL HAMILTON KEARNEY NUCKOLLS THAYER WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BELLAIRE, BELOIT, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, BURR OAK, CAMPBELL, CENTRAL CITY, CLAY CENTER, CODELL, DESHLER, DOWNS, EDGAR, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, FULLERTON, GENEVA, GENOA, GRAND ISLAND, GREELEY, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH, INAVALE, IONIA, JEWELL, KENSINGTON, MANKATO, MINDEN, NELSON, OSBORNE, OSCEOLA, PHILLIPSBURG, PLAINVILLE, POLK, RED CLOUD, ROSEMONT, SCOTIA, SHELBY, SMITH CENTER, SPALDING, ST. LIBORY, STOCKTON, STROMSBURG, SUPERIOR, SUTTON, WOLBACH, AND YORK.
JEWELL COUNTY, KS
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Flood Warning issued for Polk by NWS

Effective: 2022-05-02 06:31:00 CDT Expires: 2022-05-03 12:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Polk The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota Red Lake River at Crookston affecting Polk County. .The Red Lake River at Crookston crested overnight at 24.70 feet. River levels are beginning to fall. Despite this, the river will remain within Major flood stage through early Tuesday before dropping into Moderate flood stage. Minor flood stage is then expected to be reached later in the week. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Major flooding is occurring and major flooding is forecast. * WHERE...Red Lake River at Crookston. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 25.0 feet, Lowest level of uncertified levee system. * ADDITIONAL DETAILS - At 5:45 AM CDT Monday the stage was 24.4 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 5:45 AM CDT Monday was 24.7 feet. - Forecast...The river is expected to fall to 15.2 feet early Monday morning. - Flood stage is 15.0 feet.
POLK COUNTY, MN
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Dense Fog Advisory issued for Albemarle, Augusta, Central Virginia Blue Ridge, Clarke by NWS

Effective: 2022-05-02 07:05:00 EDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Albemarle; Augusta; Central Virginia Blue Ridge; Clarke; Culpeper; Frederick; Greene; Madison; Nelson; Northern Fauquier; Northern Virginia Blue Ridge; Orange; Page; Rappahannock; Rockingham; Shenandoah; Southern Fauquier; Warren; Western Loudoun DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one-quarter mile in dense fog. * WHERE...Portions of north central Maryland, central, northern, northwest and western Virginia and eastern and panhandle West Virginia. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
ALBEMARLE COUNTY, VA
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Dense Fog Advisory issued for Baker, Decatur, Early, Grady, Miller, Mitchell, Seminole by NWS

Effective: 2022-05-02 06:55:00 EDT Expires: 2022-05-02 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Baker; Decatur; Early; Grady; Miller; Mitchell; Seminole; Thomas DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT /9 AM CDT/ THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of southeast Alabama, south central and southwest Georgia and Big Bend and Panhandle Florida. * WHEN...Until 10 AM EDT /9 AM CDT/ this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BAKER COUNTY, GA
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Dense Fog Advisory issued for Escambia Inland, Okaloosa Inland, Santa Rosa Inland by NWS

Effective: 2022-05-02 07:47:00 EDT Expires: 2022-05-02 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Escambia Inland; Okaloosa Inland; Santa Rosa Inland DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of south central and southwest Alabama and northwest Florida. * WHEN...Until 9 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
ESCAMBIA COUNTY, FL
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Wind Advisory issued for Central Highlands by NWS

Effective: 2022-05-02 09:00:00 MDT Expires: 2022-05-02 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Central Highlands WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Central Highlands. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs may be blown down. Expect strong cross winds on area roadways.
SAN MIGUEL COUNTY, NM
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Winter Weather Advisory issued for Siskiyou Mountains and Southern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-05-02 04:31:00 PDT Expires: 2022-05-02 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: * Slow down and allow extra time to reach your destination. * Carry tire chains and be prepared for snow covered roads and limited visibilities. * See https://www.tripcheck.com for latest road conditions. * A Winter Weather Advisory for snow means that periods of snow will cause travel difficulties. Target Area: Siskiyou Mountains and Southern Oregon Cascades; South Central Oregon Cascades WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM PDT THIS AFTERNOON ABOVE 5000 FEET * WHAT...Snow expected above 5000 feet. Total snow accumulations of 6 to 10 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...South Central Oregon and Southern Oregon Cascades, including Crater Lake National Park, Diamond Lake, Lake of the Woods, and the Cascade passes along highways 140, 138, 230, 58, and 62. * WHEN...Until 5 PM PDT Monday. * IMPACTS...Plan for difficult travel conditions. Roads may become slick and snow covered. * ADDITIONAL DETAILS...Brief snowfall rates of up to one inch per hour with visibility less than one half of a mile are possible during periods of heavier snowfall. This is most likely to coincide with the Monday morning commute. Since it is early May, roads may turn wet in some areas Monday afternoon, but heavier snow showers could still cause snow covered roads at times through late afternoon. * View the hazard area in detail at https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mfr
DOUGLAS COUNTY, OR

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