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Carroll County, MD

Frost Advisory issued for Carroll, Frederick, Washington by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-30 02:00:00 EDT Expires: 2022-04-30 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to...

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Winter Weather Advisory Issued Monday Along BRP & Skyline Drive (Snow Likely)

URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE. National Weather Service Baltimore MD/Washington DC. Garrett-Extreme Western Allegany-Western Highland- Northern Virginia Blue Ridge-Central Virginia Blue Ridge (including Wintergreen)– Western Grant-Western Mineral-Western Pendleton- 932 AM EDT Sun Apr 17 2022. …WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 5 AM TO 8 PM EDT. MONDAY…. *...
ENVIRONMENT
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Severe Thunderstorm Warning issued for Burke, McDowell by NWS

Effective: 2022-05-01 13:22:00 EDT Expires: 2022-05-01 14:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report damaging winds, hail, or flooding to the National Weather Service by calling toll free, 1, 800, 2 6 7, 8 1 0 1, or by posting on our Facebook page, or Tweet it using hashtag nwsgsp. Your message should describe the event and the specific location where it occurred. Target Area: Burke; McDowell The National Weather Service in Greenville-Spartanburg has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern McDowell County in western North Carolina Southwestern Burke County in western North Carolina * Until 200 PM EDT. * At 121 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Marion, moving east at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to trees and power lines. * Locations impacted include Morganton, Marion, Glen Alpine, Lake James State Park, Table Rock, Lake James, Nebo, Pleasant Gardens, Glenwood and Woodlawn. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BURKE COUNTY, NC
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Thunderstorm warning

12:03 a.m. - Hail reported between Johnson and Talmage. NEBRASKA CITY - The National Weather Service issued a severe thunderstorm warning for portions of Lancaster, Johnson, Otoe and Gage counties until 12:15 a.m. Radar indicates a severe thunderstorm six miles south of Firth moving east at 20 mph. Hail is...
ENVIRONMENT
natureworldnews.com

Weather Warning for Severe Thunderstorms Issued for Kansas and Oklahoma

Severe thunderstorms are looming over Kansas and Oklahoma after US meteorologists issued their latest weather warning, prompting the risks of the downpour of large hailstones, strong winds, and twisters in the mentioned states and their surrounding areas. Severe Thunderstorms. The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) - Storm Prediction Center...
OKLAHOMA STATE
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Dense Fog Advisory issued for Berkeley, Jefferson, Morgan by NWS

Effective: 2022-05-02 08:42:00 EDT Expires: 2022-05-02 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Berkeley; Jefferson; Morgan DENSE FOG ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one-quarter mile in dense fog. * WHERE...In Maryland, Frederick MD and Washington Counties. In Virginia, Warren, Page, Frederick VA, Shenandoah and Clarke Counties. In West Virginia, Morgan, Jefferson and Berkeley Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BERKELEY COUNTY, WV
IN THIS ARTICLE
#Plant#Frost Advisory
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Flood Advisory issued for Baraga, Houghton by NWS

Effective: 2022-05-02 10:33:00 EDT Expires: 2022-05-03 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued this evening by 1100 PM EDT. Target Area: Baraga; Houghton The Flood Advisory continues for the following rivers in Michigan Sturgeon River near Alston affecting Houghton and Baraga Counties. .Recent rainfall, snow melt, and dam releases will lead to an increase in water levels for the Sturgeon River near Alston. Water levels are expected to rise over the next 12 hours. For the Sturgeon River...including Alston...elevated river levels are forecast. FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL TOMORROW EVENING * WHAT...Flooding caused by rain and snowmelt continues. * WHERE...Sturgeon River near Alston. * WHEN...Until tomorrow evening. * IMPACTS...At 8.0 feet, Homes and structures along the low lying areas and numerous roads become impacted by flood water. In Houghton County...Sturgeon River Road...Aho Road...and Rajala Road are impacted. In Baraga County...Sturgeon Road...Halonen Road and Usitalo Road are impacted. Along Froberg Road...Tahtinen Road Irwin Road...Oliver Road...and Shirley Road are impacted. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:30 AM EDT Monday the stage was 7.5 feet. - Forecast...The river is expected to rise above action stage this evening, and then to a crest near 7.8 feet Tuesday morning. It is expected to begin to fall Tuesday evening. - Action stage is 7.5 feet. - Flood stage is 8.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
BARAGA COUNTY, MI
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Severe Weather Statement issued for Buchanan, Platte by NWS

Effective: 2022-04-29 20:30:00 CDT Expires: 2022-04-30 04:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Buchanan; Platte A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTH CENTRAL DONIPHAN...NORTHEASTERN ATCHISON...SOUTHWESTERN BUCHANAN AND NORTHWESTERN PLATTE COUNTIES At 936 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Rushville, or near Atchison, moving east at 45 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Atchison, Rushville, Lewis And Clark Village, Doniphan, De Kalb and Lewis And Clark Vi. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
BUCHANAN COUNTY, MO
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Flood Advisory issued for Adair, Cherokee, Delaware by NWS

Effective: 2022-05-02 08:24:00 CDT Expires: 2022-05-05 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Adair; Cherokee; Delaware The National Weather Service in Tulsa has issued a Flood Advisory for the following rivers in Oklahoma Illinois River at Chewey affecting Adair, Cherokee and Delaware Counties. FLOOD ADVISORY IN EFFECT FROM THIS MORNING TO THURSDAY MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Illinois River at Chewey. * WHEN...From this morning to Thursday morning. * IMPACTS...At 9.0 feet, no flooding occurs but all recreational floating along the Illinois River ceases due to strong turbulence. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:15 AM CDT Monday the stage was 5.4 feet. - Forecast...The river is expected to rise above action stage Tuesday evening to a crest of 10.5 feet Wednesday morning. - Action stage is 9.0 feet. - Flood stage is 12.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
ADAIR COUNTY, OK
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Flood Advisory issued for Cleveland, McClain, Oklahoma by NWS

Effective: 2022-05-02 08:26:00 CDT Expires: 2022-05-03 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Cleveland; McClain; Oklahoma FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1130 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of central Oklahoma, including the following counties, Canadian, Cleveland, McClain and Oklahoma. * WHEN...Until 1130 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Ponding of water in urban or other areas is occurring or is imminent. * ADDITIONAL DETAILS - At 823 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorm moving southeastward through the OKC area. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 0.5 and 1 inch of rain has fallen in the northwestern half of the OKC area. - Additional rainfall amounts of 0.5 to 1.5 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Oklahoma City, southwestern Norman, Edmond, Moore, Midwest City, Del City, Newcastle, Yukon, Bethany, Mustang, Choctaw, Warr Acres, The Village, Noble, Spencer, Nichols Hills, Nicoma Park, Valley Brook, Arcadia and Tinker Air Force Base. - http://www.weather.gov/safety/flood
CLEVELAND COUNTY, OK
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Special Weather Statement issued for Alleghany, Amherst, Appomattox, Bath, Bedford, Botetourt by NWS

Effective: 2022-05-02 05:02:00 EDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Alleghany; Amherst; Appomattox; Bath; Bedford; Botetourt; Buckingham; Campbell; Carroll; Charlotte; Floyd; Franklin; Grayson; Halifax; Henry; Montgomery; Patrick; Pittsylvania; Pulaski; Roanoke; Rockbridge; Smyth; Wythe Patchy Dense Fog This Morning Patchy dense fog developed overnight. Some of the thickest fog exists up against the Blue Ridge, as well as in low areas and valleys in the mountains. Fog should start to mix out after sunrise. If driving this morning, make sure you are using your low beams and adjust your speed accordingly. Likewise, avoid following other cars too closely to allow plenty of time to react.
ALLEGHANY COUNTY, VA
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Dense Fog Advisory issued for Greene, Wayne by NWS

Effective: 2022-05-02 06:47:00 CDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Greene; Wayne DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...In Alabama, Choctaw and Washington Counties. In Mississippi, Wayne and Greene Counties. * WHEN...Until 9 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
GREENE COUNTY, MS
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Flood Warning issued for St. Tammany by NWS

Effective: 2022-05-02 08:34:00 CDT Expires: 2022-05-04 08:12:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/lix. Click on the Rivers and Lakes menu for forecasts and observations. The next statement will be issued when updates are needed. Target Area: St. Tammany The Flood Warning continues for the following rivers in Mississippi...Louisiana Pearl River Near Pearl River affecting Pearl River, Hancock and St. Tammany Counties. For the Lower Pearl River...including Pearl River...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL WEDNESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Pearl River Near Pearl River. * WHEN...Until Wednesday morning. * IMPACTS...At 16.0 feet, Lower portions of streets in River Gardens Subdivision will begin to flood. Secondary roads to the river and throughout Honey Island Swamp will remain inundated. Property in the vicinity of the gage is flooded threatening about 20 homes along the left bank. The Bogue Chitto National Wildlife Refuge will be closed to hunting at the 15.5 foot stage. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 AM CDT Monday the stage was 15.9 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:00 AM CDT Monday was 16.0 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage early Wednesday morning. - Flood stage is 14.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 15.9 feet on 03/16/1913. - http://www.weather.gov/safety/flood
SAINT TAMMANY PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brazos, Grimes, Houston, Madison, Polk, San Jacinto, Trinity by NWS

Effective: 2022-04-30 21:00:00 CDT Expires: 2022-04-30 21:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. If on or near the northern portions of Lake Livingston, get away from the water and move indoors or inside a vehicle. Remember, lightning can strike out to 15 miles from the parent thunderstorm. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Move to safe shelter now! Do not be caught on the water in a thunderstorm. Target Area: Brazos; Grimes; Houston; Madison; Polk; San Jacinto; Trinity; Walker The National Weather Service in League City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Trinity County in southeastern Texas Northern Grimes County in southeastern Texas East central Brazos County in southeastern Texas Northwestern San Jacinto County in southeastern Texas Southern Houston County in southeastern Texas Southeastern Madison County in southeastern Texas Southwestern Polk County in southeastern Texas Central Walker County in southeastern Texas * Until 930 PM CDT. * At 859 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 10 miles west of Riverside to 6 miles northeast of Bedias to 10 miles east of Kurten, moving southeast at 15 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Huntsville, Madisonville, Point Blank, Riverside, Bedias, Kurten, Iola, Crabbs Prairie and Oakhurst. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
weather.gov

Tornado Watch issued for Jewell, Mitchell, Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Jewell; Mitchell; Osborne; Phillips; Rooks; Smith TORNADO WATCH 157 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KANSAS JEWELL MITCHELL OSBORNE PHILLIPS ROOKS SMITH IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL NEBRASKA GREELEY HOWARD MERRICK NANCE IN EAST CENTRAL NEBRASKA POLK YORK IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA ADAMS CLAY FILLMORE FRANKLIN HALL HAMILTON KEARNEY NUCKOLLS THAYER WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BELLAIRE, BELOIT, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, BURR OAK, CAMPBELL, CENTRAL CITY, CLAY CENTER, CODELL, DESHLER, DOWNS, EDGAR, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, FULLERTON, GENEVA, GENOA, GRAND ISLAND, GREELEY, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH, INAVALE, IONIA, JEWELL, KENSINGTON, MANKATO, MINDEN, NELSON, OSBORNE, OSCEOLA, PHILLIPSBURG, PLAINVILLE, POLK, RED CLOUD, ROSEMONT, SCOTIA, SHELBY, SMITH CENTER, SPALDING, ST. LIBORY, STOCKTON, STROMSBURG, SUPERIOR, SUTTON, WOLBACH, AND YORK.
JEWELL COUNTY, KS
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Dense Fog Advisory issued for Coffee, Dale, Geneva, Henry, Houston by NWS

Effective: 2022-05-02 05:55:00 CDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Coffee; Dale; Geneva; Henry; Houston DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT /9 AM CDT/ THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of southeast Alabama, south central and southwest Georgia and Big Bend and Panhandle Florida. * WHEN...Until 10 AM EDT /9 AM CDT/ this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
COFFEE COUNTY, AL
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Dense Fog Advisory issued for Calhoun, Clay, Dougherty, Lee, Quitman, Randolph, Terrell by NWS

Effective: 2022-05-02 06:55:00 EDT Expires: 2022-05-02 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Calhoun; Clay; Dougherty; Lee; Quitman; Randolph; Terrell DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT /9 AM CDT/ THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...In Georgia, Quitman, Clay, Randolph, Calhoun, Terrell, Dougherty and Lee Counties. In Florida, Coastal Bay County. * WHEN...Until 10 AM EDT /9 AM CDT/ this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
CALHOUN COUNTY, GA
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Wind Advisory issued for Central Highlands by NWS

Effective: 2022-05-02 09:00:00 MDT Expires: 2022-05-02 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Central Highlands WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Central Highlands. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs may be blown down. Expect strong cross winds on area roadways.
SAN MIGUEL COUNTY, NM

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