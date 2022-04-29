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Ellis County, KS

Special Weather Statement issued for Ellis, Trego by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-30 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-29 16:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Williamson by NWS

Effective: 2022-04-30 16:37:00 CDT Expires: 2022-04-30 17:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Williamson The National Weather Service in Austin San Antonio has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Williamson County in south central Texas * Until 530 PM CDT. * At 436 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Hutto, or near Pflugerville, moving east at 15 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Trained weather spotters. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Round Rock, Taylor, Hutto, Coupland, Rices Crossing, Noack and Beyarsville. HAIL THREAT...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
WILLIAMSON COUNTY, TX
News Channel Nebraska

Thunderstorm warning

12:03 a.m. - Hail reported between Johnson and Talmage. NEBRASKA CITY - The National Weather Service issued a severe thunderstorm warning for portions of Lancaster, Johnson, Otoe and Gage counties until 12:15 a.m. Radar indicates a severe thunderstorm six miles south of Firth moving east at 20 mph. Hail is...
ENVIRONMENT
Salina Post

NWS: Rain likely later Sunday night

Widespread drizzle along with numerous showers and thunderstorms will spread northeast across the region later tonight through midday Monday. While widespread severe weather is not expected, the strongest activity will be capable of dime size hail and pockets of heavy rain.
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Ellis, KS
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Brownell, KS
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Ransom, KS
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Trego County, KS
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Ellis County, KS
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Tornado Watch issued for Jewell, Mitchell, Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Jewell; Mitchell; Osborne; Phillips; Rooks; Smith TORNADO WATCH 157 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KANSAS JEWELL MITCHELL OSBORNE PHILLIPS ROOKS SMITH IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL NEBRASKA GREELEY HOWARD MERRICK NANCE IN EAST CENTRAL NEBRASKA POLK YORK IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA ADAMS CLAY FILLMORE FRANKLIN HALL HAMILTON KEARNEY NUCKOLLS THAYER WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BELLAIRE, BELOIT, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, BURR OAK, CAMPBELL, CENTRAL CITY, CLAY CENTER, CODELL, DESHLER, DOWNS, EDGAR, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, FULLERTON, GENEVA, GENOA, GRAND ISLAND, GREELEY, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH, INAVALE, IONIA, JEWELL, KENSINGTON, MANKATO, MINDEN, NELSON, OSBORNE, OSCEOLA, PHILLIPSBURG, PLAINVILLE, POLK, RED CLOUD, ROSEMONT, SCOTIA, SHELBY, SMITH CENTER, SPALDING, ST. LIBORY, STOCKTON, STROMSBURG, SUPERIOR, SUTTON, WOLBACH, AND YORK.
JEWELL COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brazos, Grimes, Houston, Madison, Polk, San Jacinto, Trinity by NWS

Effective: 2022-04-30 21:00:00 CDT Expires: 2022-04-30 21:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. If on or near the northern portions of Lake Livingston, get away from the water and move indoors or inside a vehicle. Remember, lightning can strike out to 15 miles from the parent thunderstorm. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Move to safe shelter now! Do not be caught on the water in a thunderstorm. Target Area: Brazos; Grimes; Houston; Madison; Polk; San Jacinto; Trinity; Walker The National Weather Service in League City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Trinity County in southeastern Texas Northern Grimes County in southeastern Texas East central Brazos County in southeastern Texas Northwestern San Jacinto County in southeastern Texas Southern Houston County in southeastern Texas Southeastern Madison County in southeastern Texas Southwestern Polk County in southeastern Texas Central Walker County in southeastern Texas * Until 930 PM CDT. * At 859 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 10 miles west of Riverside to 6 miles northeast of Bedias to 10 miles east of Kurten, moving southeast at 15 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Huntsville, Madisonville, Point Blank, Riverside, Bedias, Kurten, Iola, Crabbs Prairie and Oakhurst. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
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Flood Warning issued for St. Tammany by NWS

Effective: 2022-05-02 08:34:00 CDT Expires: 2022-05-04 08:12:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/lix. Click on the Rivers and Lakes menu for forecasts and observations. The next statement will be issued when updates are needed. Target Area: St. Tammany The Flood Warning continues for the following rivers in Mississippi...Louisiana Pearl River Near Pearl River affecting Pearl River, Hancock and St. Tammany Counties. For the Lower Pearl River...including Pearl River...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL WEDNESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Pearl River Near Pearl River. * WHEN...Until Wednesday morning. * IMPACTS...At 16.0 feet, Lower portions of streets in River Gardens Subdivision will begin to flood. Secondary roads to the river and throughout Honey Island Swamp will remain inundated. Property in the vicinity of the gage is flooded threatening about 20 homes along the left bank. The Bogue Chitto National Wildlife Refuge will be closed to hunting at the 15.5 foot stage. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 AM CDT Monday the stage was 15.9 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:00 AM CDT Monday was 16.0 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage early Wednesday morning. - Flood stage is 14.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 15.9 feet on 03/16/1913. - http://www.weather.gov/safety/flood
SAINT TAMMANY PARISH, LA
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Wind Gust
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Flood Advisory issued for Cleveland, McClain, Oklahoma by NWS

Effective: 2022-05-02 08:26:00 CDT Expires: 2022-05-03 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Cleveland; McClain; Oklahoma FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1130 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of central Oklahoma, including the following counties, Canadian, Cleveland, McClain and Oklahoma. * WHEN...Until 1130 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Ponding of water in urban or other areas is occurring or is imminent. * ADDITIONAL DETAILS - At 823 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorm moving southeastward through the OKC area. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 0.5 and 1 inch of rain has fallen in the northwestern half of the OKC area. - Additional rainfall amounts of 0.5 to 1.5 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Oklahoma City, southwestern Norman, Edmond, Moore, Midwest City, Del City, Newcastle, Yukon, Bethany, Mustang, Choctaw, Warr Acres, The Village, Noble, Spencer, Nichols Hills, Nicoma Park, Valley Brook, Arcadia and Tinker Air Force Base. - http://www.weather.gov/safety/flood
CLEVELAND COUNTY, OK
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Flood Advisory issued for Cherokee, Delaware by NWS

Effective: 2022-05-02 08:26:00 CDT Expires: 2022-05-03 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Cherokee; Delaware The National Weather Service in Tulsa has issued a Flood Advisory for the following rivers in Oklahoma Flint Creek near Kansas affecting Cherokee and Delaware Counties. FLOOD ADVISORY IN EFFECT FROM THIS MORNING TO TOMORROW EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Flint Creek near Kansas. * WHEN...From this morning to tomorrow evening. * IMPACTS...At 8.0 feet, Flint Creek threatens individual campsites and becomes dangerous for recreational floating. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:30 AM CDT Monday the stage was 6.6 feet. - Forecast...The river is expected to rise above action stage to a crest of 8.2 feet tomorrow morning. - Action stage is 8.0 feet. - Flood stage is 11.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
CHEROKEE COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Warning issued for Montgomery, San Jacinto, Walker by NWS

Effective: 2022-05-01 15:33:00 CDT Expires: 2022-05-01 16:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Montgomery; San Jacinto; Walker The National Weather Service in League City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Montgomery County in southeastern Texas Southwestern San Jacinto County in southeastern Texas Southeastern Walker County in southeastern Texas * Until 400 PM CDT. * At 332 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Woodloch, or near Conroe, moving north at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Conroe, Willis, Panorama Village, Cut And Shoot, New Waverly and Woodloch. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
MONTGOMERY COUNTY, TX
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Dense Fog Advisory issued for Coastal Bay by NWS

Effective: 2022-05-02 06:55:00 EDT Expires: 2022-05-02 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Coastal Bay DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT /9 AM CDT/ THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...In Georgia, Quitman, Clay, Randolph, Calhoun, Terrell, Dougherty and Lee Counties. In Florida, Coastal Bay County. * WHEN...Until 10 AM EDT /9 AM CDT/ this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BAY COUNTY, FL
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Wind Advisory issued for Central Highlands by NWS

Effective: 2022-05-02 09:00:00 MDT Expires: 2022-05-02 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Central Highlands WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Central Highlands. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs may be blown down. Expect strong cross winds on area roadways.
SAN MIGUEL COUNTY, NM
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Flood Warning issued for Cooper, Saline by NWS

Effective: 2022-05-02 08:57:00 CDT Expires: 2022-05-03 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Cooper; Saline The Flood Warning is extended for the following rivers in Missouri Blackwater River near Blue Lick affecting Saline and Cooper Counties. For the Blackwater River...including Blue Lick...Minor flooding is forecast. This product along with additional weather and stream information is available at www.weather.gov/kc/. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL TOMORROW EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Blackwater River near Blue Lick. * WHEN...Until tomorrow evening. * IMPACTS...At 24.0 feet, Cropland and pastures along the river flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 AM CDT Monday the stage was 24.4 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage this evening. Additional rainfall over the next 24 hours will then keep the river level near flood stage through Thursday. - Flood stage is 24.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Obs Forecasts Location Stg Stg Day/Time Mon Tue Wed 1pm 1pm 1pm Blackwater River Blue Lick 24.0 24.4 Mon 8am 24.1 23.2 23.5
COOPER COUNTY, MO
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Dense Fog Advisory issued for Frederick, Washington by NWS

Effective: 2022-05-02 08:42:00 EDT Expires: 2022-05-02 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Frederick; Washington DENSE FOG ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one-quarter mile in dense fog. * WHERE...In Maryland, Frederick MD and Washington Counties. In Virginia, Warren, Page, Frederick VA, Shenandoah and Clarke Counties. In West Virginia, Morgan, Jefferson and Berkeley Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
FREDERICK COUNTY, MD
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Dense Fog Advisory issued for Calhoun, Central Walton, Gadsden, Holmes, Inland Bay by NWS

Effective: 2022-05-02 06:55:00 EDT Expires: 2022-05-02 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Calhoun; Central Walton; Gadsden; Holmes; Inland Bay; Inland Jefferson; Inland Taylor; Inland Wakulla; Jackson; Leon; Liberty; North Walton; Washington DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT /9 AM CDT/ THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of southeast Alabama, south central and southwest Georgia and Big Bend and Panhandle Florida. * WHEN...Until 10 AM EDT /9 AM CDT/ this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BAY COUNTY, FL
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Winter Weather Advisory issued for Banner, Box Butte, Cheyenne, Kimball, Morrill, Scotts Bluff by NWS

Effective: 2022-05-02 06:37:00 CDT Expires: 2022-05-02 16:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Banner; Box Butte; Cheyenne; Kimball; Morrill; Scotts Bluff; South Sioux WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 3 PM MDT THIS AFTERNOON * WHAT...Heavy wet snow. Total snow accumulations of 2 to 4 inches expected. Isolated maximum amounts of up to 6 inches possible. * WHERE...In Wyoming, Goshen and eastern Laramie Counties including the cities of Pine Bluffs and Torrington. In western Nebraska, Box Butte, Scotts Bluff, Morrill, Banner, Kimball, and Cheyenne counties including the cities of Alliance, Scottsbluff, Harrisburg, Kimball, and Sidney. * WHEN...Until 3 PM MDT this afternoon. * IMPACTS...Hazardous travel conditions due to slick, snow covered, or slushy roadways and reduced visibilities in heavy snow. The worst conditions will impact the morning commute.
BANNER COUNTY, NE
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Flood Advisory issued for Baraga, Houghton by NWS

Effective: 2022-05-02 10:33:00 EDT Expires: 2022-05-03 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued this evening by 1100 PM EDT. Target Area: Baraga; Houghton The Flood Advisory continues for the following rivers in Michigan Sturgeon River near Alston affecting Houghton and Baraga Counties. .Recent rainfall, snow melt, and dam releases will lead to an increase in water levels for the Sturgeon River near Alston. Water levels are expected to rise over the next 12 hours. For the Sturgeon River...including Alston...elevated river levels are forecast. FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL TOMORROW EVENING * WHAT...Flooding caused by rain and snowmelt continues. * WHERE...Sturgeon River near Alston. * WHEN...Until tomorrow evening. * IMPACTS...At 8.0 feet, Homes and structures along the low lying areas and numerous roads become impacted by flood water. In Houghton County...Sturgeon River Road...Aho Road...and Rajala Road are impacted. In Baraga County...Sturgeon Road...Halonen Road and Usitalo Road are impacted. Along Froberg Road...Tahtinen Road Irwin Road...Oliver Road...and Shirley Road are impacted. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:30 AM EDT Monday the stage was 7.5 feet. - Forecast...The river is expected to rise above action stage this evening, and then to a crest near 7.8 feet Tuesday morning. It is expected to begin to fall Tuesday evening. - Action stage is 7.5 feet. - Flood stage is 8.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
BARAGA COUNTY, MI
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Dense Fog Advisory issued for Calhoun, Clay, Dougherty, Lee, Quitman, Randolph, Terrell by NWS

Effective: 2022-05-02 06:55:00 EDT Expires: 2022-05-02 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Calhoun; Clay; Dougherty; Lee; Quitman; Randolph; Terrell DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT /9 AM CDT/ THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...In Georgia, Quitman, Clay, Randolph, Calhoun, Terrell, Dougherty and Lee Counties. In Florida, Coastal Bay County. * WHEN...Until 10 AM EDT /9 AM CDT/ this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
CALHOUN COUNTY, GA
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Dense Fog Advisory issued for Berkeley, Hampshire, Hardy, Jefferson, Morgan by NWS

Effective: 2022-05-02 07:05:00 EDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Berkeley; Hampshire; Hardy; Jefferson; Morgan DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one-quarter mile in dense fog. * WHERE...Portions of north central Maryland, central, northern, northwest and western Virginia and eastern and panhandle West Virginia. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BERKELEY COUNTY, WV

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