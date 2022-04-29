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Furnas County, NE

Severe Thunderstorm Warning issued for Furnas, Gosper by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-29 16:09:00 CDT Expires: 2022-04-29 17:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for south central Nebraska. For your protection move to an...

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Arapahoe, NE
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Furnas County, NE
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Hastings, NE
WOWK 13 News

Severe storms possible midweek, snow by the weekend

(WOWK) — Tuesday and Wednesday will bring rounds of showers and storms and some of those storms could be severe on Wednesday. See the slideshow below for an idea of the timeline and placement of storms. On Wednesday, the wind will also be strong, with gusts before the rain possibly up to 25 miles per […]
ENVIRONMENT
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Dense Fog Advisory issued for Greene, Wayne by NWS

Effective: 2022-05-02 08:51:00 CDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Greene; Wayne DENSE FOG ADVISORY WILL EXPIRE AT 9 AM CDT THIS MORNING Visibilities continue to rise this morning as the fog lifts and dissipates. As visibilities for many areas have already risen to above Dense Fog Advisory criteria, the Advisory will be allowed to expire at 9 AM CDT.
GREENE COUNTY, MS
weather.gov

Flood Warning issued for Cherokee by NWS

Effective: 2022-05-04 04:25:00 CDT Expires: 2022-05-05 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Cherokee The National Weather Service in Tulsa OK has issued a Flood Warning for the following rivers in Oklahoma Illinois River near Tahlequah affecting Cherokee County. FLOOD WARNING IN EFFECT FROM LATE TUESDAY NIGHT TO LATE THURSDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Illinois River near Tahlequah. * WHEN...From late Tuesday night to late Thursday morning. * IMPACTS...At 12.0 feet, minor flooding occurs from near Hanging Rock downstream towards Tahlequah. Extreme turbulence makes the river too hazardous for floating. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:30 AM CDT Monday the stage was 6.9 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage early Wednesday morning to a crest of 11.8 feet Wednesday evening. It is forecast to then fall below flood stage early Thursday morning. - Flood stage is 11.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
CHEROKEE COUNTY, OK
IN THIS ARTICLE
#Severe Thunderstorm#Wind Gust#Tornado Watch
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Tornado Watch issued for Jewell, Mitchell, Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Jewell; Mitchell; Osborne; Phillips; Rooks; Smith TORNADO WATCH 157 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KANSAS JEWELL MITCHELL OSBORNE PHILLIPS ROOKS SMITH IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL NEBRASKA GREELEY HOWARD MERRICK NANCE IN EAST CENTRAL NEBRASKA POLK YORK IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA ADAMS CLAY FILLMORE FRANKLIN HALL HAMILTON KEARNEY NUCKOLLS THAYER WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BELLAIRE, BELOIT, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, BURR OAK, CAMPBELL, CENTRAL CITY, CLAY CENTER, CODELL, DESHLER, DOWNS, EDGAR, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, FULLERTON, GENEVA, GENOA, GRAND ISLAND, GREELEY, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH, INAVALE, IONIA, JEWELL, KENSINGTON, MANKATO, MINDEN, NELSON, OSBORNE, OSCEOLA, PHILLIPSBURG, PLAINVILLE, POLK, RED CLOUD, ROSEMONT, SCOTIA, SHELBY, SMITH CENTER, SPALDING, ST. LIBORY, STOCKTON, STROMSBURG, SUPERIOR, SUTTON, WOLBACH, AND YORK.
JEWELL COUNTY, KS
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Special Weather Statement issued for Amite, Pike, Walthall, Wilkinson by NWS

Effective: 2022-05-02 08:34:00 CDT Expires: 2022-05-02 09:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Amite; Pike; Walthall; Wilkinson PATCHY DENSE FOG ACROSS PORTIONS OF SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTHWEST MISSISSIPPI Patches of dense fog have developed across portions of southwest Mississippi and southeast Louisiana this morning, mainly near and north of the Interstate 10 and 12 corridors north of Lake Pontchartrain. Commuters during the morning rush hour should be prepared for rapidly changing visibilities, occasionally as low as one quarter mile. The fog should burn off between 8 and 9 AM CDT.
AMITE COUNTY, MS
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Dense Fog Advisory issued for Frederick, Washington by NWS

Effective: 2022-05-02 08:42:00 EDT Expires: 2022-05-02 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Frederick; Washington DENSE FOG ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one-quarter mile in dense fog. * WHERE...In Maryland, Frederick MD and Washington Counties. In Virginia, Warren, Page, Frederick VA, Shenandoah and Clarke Counties. In West Virginia, Morgan, Jefferson and Berkeley Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
FREDERICK COUNTY, MD
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Flood Warning issued for Cooper, Saline by NWS

Effective: 2022-05-02 08:57:00 CDT Expires: 2022-05-03 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Cooper; Saline The Flood Warning is extended for the following rivers in Missouri Blackwater River near Blue Lick affecting Saline and Cooper Counties. For the Blackwater River...including Blue Lick...Minor flooding is forecast. This product along with additional weather and stream information is available at www.weather.gov/kc/. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL TOMORROW EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Blackwater River near Blue Lick. * WHEN...Until tomorrow evening. * IMPACTS...At 24.0 feet, Cropland and pastures along the river flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 AM CDT Monday the stage was 24.4 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage this evening. Additional rainfall over the next 24 hours will then keep the river level near flood stage through Thursday. - Flood stage is 24.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Obs Forecasts Location Stg Stg Day/Time Mon Tue Wed 1pm 1pm 1pm Blackwater River Blue Lick 24.0 24.4 Mon 8am 24.1 23.2 23.5
COOPER COUNTY, MO
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NWS
weather.gov

Special Weather Statement issued for Lower Lafourche, Lower Terrebonne, Upper Lafourche by NWS

Effective: 2022-05-01 10:22:00 CDT Expires: 2022-05-01 12:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Lower Lafourche; Lower Terrebonne; Upper Lafourche; Upper Terrebonne A strong thunderstorm will impact portions of east central Terrebonne and central Lafourche Parishes through 1245 PM CDT At 1209 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Lockport, or 9 miles east of Houma, moving southeast at 25 mph. HAZARD...Pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Houma, Larose, Cut Off, Galliano, Lockport, Montegut, Mathews and Chauvin. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
LAFOURCHE PARISH, LA
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Special Weather Statement issued for Garland, Perry, Pulaski, Saline by NWS

Effective: 2022-05-01 19:53:00 CDT Expires: 2022-05-02 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Garland; Perry; Pulaski; Saline A strong thunderstorm will impact portions of south central Perry, southeastern Garland, northwestern Saline and west central Pulaski Counties through 1000 AM CDT At 934 AM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Hot Springs Village, moving northeast at 25 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Hot Springs Village... Lonsdale Williams Junction... Avilla Paron... Grape Crows... Bland Reform... Owensville Congo... Nance MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
GARLAND COUNTY, AR
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Special Weather Statement issued for Alleghany, Amherst, Appomattox, Bath, Bedford, Botetourt by NWS

Effective: 2022-05-02 05:02:00 EDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Alleghany; Amherst; Appomattox; Bath; Bedford; Botetourt; Buckingham; Campbell; Carroll; Charlotte; Floyd; Franklin; Grayson; Halifax; Henry; Montgomery; Patrick; Pittsylvania; Pulaski; Roanoke; Rockbridge; Smyth; Wythe Patchy Dense Fog This Morning Patchy dense fog developed overnight. Some of the thickest fog exists up against the Blue Ridge, as well as in low areas and valleys in the mountains. Fog should start to mix out after sunrise. If driving this morning, make sure you are using your low beams and adjust your speed accordingly. Likewise, avoid following other cars too closely to allow plenty of time to react.
ALLEGHANY COUNTY, VA
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Flood Warning issued for Grand Forks, Walsh by NWS

Effective: 2022-05-02 10:12:00 CDT Expires: 2022-05-03 16:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Grand Forks; Walsh The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Wahpeton affecting Wilkin and Richland Counties. Red River of the North at Halstad affecting Norman and Traill Counties. Red River of the North at Pembina affecting Kittson and Pembina Counties. Red River of the North at Drayton affecting Marshall, Kittson, Walsh and Pembina Counties. Red River of the North at Fargo affecting Cass and Clay Counties. Red River of the North at East Grand Forks affecting Polk and Grand Forks Counties. Red River of the North at Oslo affecting Walsh, Marshall, Polk and Grand Forks Counties. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Major flooding is occurring and major flooding is forecast. This approaches the flood of record. * WHERE...Red River of the North at Oslo. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 37.5 feet, State Highway 1 overtops (MN DOT). * ADDITIONAL DETAILS - At 9:15 AM CDT Monday the stage was 37.4 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 37.6 feet Wednesday evening. - Flood stage is 26.0 feet.
GRAND FORKS COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Hancock, Pearl River by NWS

Effective: 2022-05-02 08:34:00 CDT Expires: 2022-05-04 08:12:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/lix. Click on the Rivers and Lakes menu for forecasts and observations. The next statement will be issued when updates are needed. Target Area: Hancock; Pearl River The Flood Warning continues for the following rivers in Mississippi...Louisiana Pearl River Near Pearl River affecting Pearl River, Hancock and St. Tammany Counties. For the Lower Pearl River...including Pearl River...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL WEDNESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Pearl River Near Pearl River. * WHEN...Until Wednesday morning. * IMPACTS...At 16.0 feet, Lower portions of streets in River Gardens Subdivision will begin to flood. Secondary roads to the river and throughout Honey Island Swamp will remain inundated. Property in the vicinity of the gage is flooded threatening about 20 homes along the left bank. The Bogue Chitto National Wildlife Refuge will be closed to hunting at the 15.5 foot stage. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 AM CDT Monday the stage was 15.9 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:00 AM CDT Monday was 16.0 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage early Wednesday morning. - Flood stage is 14.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 15.9 feet on 03/16/1913. - http://www.weather.gov/safety/flood
HANCOCK COUNTY, MS
weather.gov

Dense Fog Advisory issued for Calhoun, Clay, Dougherty, Lee, Quitman, Randolph, Terrell by NWS

Effective: 2022-05-02 06:55:00 EDT Expires: 2022-05-02 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Calhoun; Clay; Dougherty; Lee; Quitman; Randolph; Terrell DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT /9 AM CDT/ THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...In Georgia, Quitman, Clay, Randolph, Calhoun, Terrell, Dougherty and Lee Counties. In Florida, Coastal Bay County. * WHEN...Until 10 AM EDT /9 AM CDT/ this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
CALHOUN COUNTY, GA
weather.gov

Flood Warning issued for Cass, Fulton, Mason by NWS

Effective: 2022-05-02 09:37:00 CDT Expires: 2022-05-08 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Cass; Fulton; Mason The Flood Warning is extended for the following rivers in Illinois Illinois River near Havana affecting Fulton, Cass and Mason Counties. Illinois River at Beardstown affecting Brown, Morgan, Cass and Schuyler Counties. .The following forecasts are based on observed precipitation, soil moisture conditions, and forecast precipitation. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY SUNDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Illinois River near Havana. * WHEN...Until early Sunday afternoon. * IMPACTS...At 14.0 feet, Minor flooding begins to agricultural areas not protected by levees. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 AM CDT Monday the stage was 14.0 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:45 AM CDT Monday was 14.2 feet. - Forecast...The river will fall below flood stage late this morning to 13.8 feet and then begin rising early Wednesday morning. It will then rise above flood stage early Thursday morning to 14.1 feet Saturday evening. It will fall below flood stage again Sunday morning. - Flood stage is 14.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (7 am CDT) Location Stg Stg Day/Time Tue Wed Thu Illinois River Havana 14.0 14.0 Mon 8 am CDT 13.8 13.9 14.0
CASS COUNTY, IL
weather.gov

Wind Advisory issued for Central Highlands by NWS

Effective: 2022-05-02 09:00:00 MDT Expires: 2022-05-02 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Central Highlands WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Central Highlands. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs may be blown down. Expect strong cross winds on area roadways.
SAN MIGUEL COUNTY, NM

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