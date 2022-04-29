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Iowa State

Forecast: Wet pattern continues for weekend

By Ryan Knapp
KIMT
 4 days ago

Cover picture for the articleRain has been the theme for the last 48 hours as some spots have seen well over 2 inches. Don't expect this pattern to change as we head into the weekend. Just as we started the morning with rain, we will do the same this evening as showers along a warm...

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