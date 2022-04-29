Forecast: Wet pattern continues for weekend

Effective: 2022-04-29 19:29:00 CDT Expires: 2022-04-30 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Fremont; Harrison; Mills; Montgomery; Page; Pottawattamie; Shelby SEVERE THUNDERSTORM WATCH 160 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHWEST IOWA FREMONT HARRISON MILLS MONTGOMERY PAGE POTTAWATTAMIE SHELBY IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN EAST CENTRAL NEBRASKA BURT BUTLER DODGE DOUGLAS SARPY SAUNDERS WASHINGTON IN NORTHEAST NEBRASKA COLFAX CUMING PLATTE IN SOUTHEAST NEBRASKA CASS OTOE THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, BELLEVUE, BLAIR, CLARINDA, COLUMBUS, COUNCIL BLUFFS, DAVID CITY, DECATUR, DUNLAP, FARRAGUT, FREMONT, GLENWOOD, HAMBURG, HARLAN, LA VISTA, LOGAN, LYONS, MISSOURI VALLEY, NEBRASKA CITY, OAKLAND, OMAHA, PAPILLION, PLATTSMOUTH, RED OAK, SCHUYLER, SHENANDOAH, SIDNEY, TABOR, TEKAMAH, WAHOO, WEST POINT, WISNER, WOODBINE, AND YUTAN.
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