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Metra Train Strikes And Kills Pedestrian In Naperville

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Motorcyclist killed in crash with dump truck in Rosemont; traffic, Metra service snagged

ROSEMONT, Ill. (CBS) -- A motorcyclist was killed after he collided with a dump truck late Monday afternoon in Rosemont.The crash happened around 3:15 p.m. at the intersection of Touhy Avenue and Mannheim Road in the near northwest suburb. Rosemont Public Safety said the motorcycle and the dump truck slammed into each other in the intersection. The motorcyclist was ejected and landed near the Metra tracks nearby.The motorcyclist – a man in his early 30s – was rushed to Advocate Lutheran General Hospital in Park Ridge, where he was pronounced dead.The overturned motorcycle was spotted at the scene on the Metra...
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Tornado watch in effect until 10 PM CDT for parts of the metro area – includes Cook Co.

TORNADO WATCH 163, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING, IS NOW IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN CENTRAL ILLINOIS LIVINGSTON IN EAST CENTRAL ILLINOIS FORD IROQUOIS IN NORTHEAST ILLINOIS COOK DUPAGE KANKAKEE WILL THIS INCLUDES THE CITIES OF BOLINGBROOK, BOURBONNAIS, CAROL STREAM, CHICAGO, DOWNERS GROVE, DWIGHT, EVANSTON, FAIRBURY, GIBSON CITY, GILMAN, JOLIET, KANKAKEE, LEMONT, LOMBARD, NAPERVILLE, OAK LAWN, ORLAND PARK, PARK FOREST, PAXTON, PONTIAC, SCHAUMBURG, WATSEKA, WHEATON, AND WILMINGTON. ________________________________________________________________
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Vehicle overturns in Hillendale crash

HILLENDALE, MD—Crews are on the scene of a Tuesday evening crash in Hillendale. The crash was reported at around 5:30 p.m. along Loch Raven Boulevard near Taylor Avenue. One vehicle rolled over onto its side in the crash. There has been no word on any injuries. Motorists should use caution in the area. The post Vehicle overturns in Hillendale crash appeared first on Nottingham MD.
NOTTINGHAM, MD
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Severe T-storm Warning – Portions Kendall, Will, DuPage, Cook CO.

..THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHEASTERN DUPAGE AND CENTRAL COOK COUNTIES HAS EXPIRED... The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning has been allowed to expire. However small hail and gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 800 PM CDT for northeastern Illinois and the storm will be closely monitored for any intensification. _______________________________________________________________________
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Crews begin work on $12.9 million in construction projects in McHenry County

Transportation officials said that crews have begun work on $12.9 million in road construction projects in McHenry County that will be finished by early fall. The projects include intersection safety improvements and roadway paving, according to McHenry County Division of Transportation Public Information Officer Christopher Grask. Crews will be installing...
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