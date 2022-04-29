Metra Train Strikes And Kills Pedestrian In Naperville

TORNADO WATCH 163, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING, IS NOW IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN CENTRAL ILLINOIS LIVINGSTON IN EAST CENTRAL ILLINOIS FORD IROQUOIS IN NORTHEAST ILLINOIS COOK DUPAGE KANKAKEE WILL THIS INCLUDES THE CITIES OF BOLINGBROOK, BOURBONNAIS, CAROL STREAM, CHICAGO, DOWNERS GROVE, DWIGHT, EVANSTON, FAIRBURY, GIBSON CITY, GILMAN, JOLIET, KANKAKEE, LEMONT, LOMBARD, NAPERVILLE, OAK LAWN, ORLAND PARK, PARK FOREST, PAXTON, PONTIAC, SCHAUMBURG, WATSEKA, WHEATON, AND WILMINGTON. ________________________________________________________________
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