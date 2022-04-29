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Severe weather hits Nebraska

By News Channel Nebraska
News Channel Nebraska
 4 days ago

Cover picture for the articleHASTINGS, Neb. -- Severe weather came back to Nebraska Friday, just a day after the first round of storms, and it left a mark. With no more active tornado warnings, and all severe thunderstorm warnings expiring by 10:00...

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I-80 closures in western Nebraska

-I80 is closed east and westbound from Kimball exit, RP 20, to Potter exit, RP 38, due to accidents. -I80 is closed east and westbound from the Wyoming Stateline to the Potter Exit, RP 38. -I80 from the Wyoming Stateline to Sidney, RP 49, is closed east and westbound. -I80...
POTTER, NE
News Channel Nebraska

NWS confirms two tornadoes southeast of Lincoln

OTOE COUNTY, NE — The National Weather Service in Omaha says a pair of tornadoes touched down in southeast Nebraska Friday night. Damage survey teams were out in Otoe County Saturday between Sterling and Douglas and determined two EF-1 tornadoes hit the area as severe storms made their way through.
OTOE COUNTY, NE
101.9 KING FM

UPDATE: I-80 Opens East of Cheyenne, Nebraska Panhandle

UPDATE 12 p.m. Monday: At noon on Monday, the Cheyenne Office of the National Weather Service announced that the interstate has now reopened:. Good news! I-80 is now open in the NE Panhandle and across far SE Wyoming east of Cheyenne, WY through Sidney, NE. Light snow will continue across SE WY and southern NE Panhandle through early afternoon before ending . Per DOTs, slow down & drive to road conditions. Latest road conditions can be found at wyoroads.info and.
CHEYENNE, WY
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Madison County, NE
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Severe Thunderstorm Warning issued for Colfax, Cuming, Madison, Platte, Stanton by NWS

Effective: 2022-04-29 19:22:00 CDT Expires: 2022-04-29 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Intense thunderstorm lines can produce brief tornadoes and widespread significant wind damage. Although a tornado is not immediately likely, it is best to move to an interior room on the lowest floor of a building. This storm may cause serious injury and significant property damage. Target Area: Colfax; Cuming; Madison; Platte; Stanton The National Weather Service in Omaha has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southern Madison County in northeastern Nebraska Southwestern Cuming County in northeastern Nebraska Northwestern Colfax County in northeastern Nebraska Northeastern Platte County in northeastern Nebraska Stanton County in northeastern Nebraska * Until 800 PM CDT. * At 721 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Lindsay, or 23 miles southwest of Norfolk, moving northeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Madison around 740 PM CDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Creston and Stanton. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
COLFAX COUNTY, NE
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Severe Thunderstorm Watch issued for Burt, Butler, Cass, Colfax, Cuming, Dodge, Douglas, Otoe by NWS

Effective: 2022-04-29 19:29:00 CDT Expires: 2022-04-30 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Burt; Butler; Cass; Colfax; Cuming; Dodge; Douglas; Otoe; Platte; Sarpy; Saunders; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 160 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHWEST IOWA FREMONT HARRISON MILLS MONTGOMERY PAGE POTTAWATTAMIE SHELBY IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN EAST CENTRAL NEBRASKA BURT BUTLER DODGE DOUGLAS SARPY SAUNDERS WASHINGTON IN NORTHEAST NEBRASKA COLFAX CUMING PLATTE IN SOUTHEAST NEBRASKA CASS OTOE THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, BELLEVUE, BLAIR, CLARINDA, COLUMBUS, COUNCIL BLUFFS, DAVID CITY, DECATUR, DUNLAP, FARRAGUT, FREMONT, GLENWOOD, HAMBURG, HARLAN, LA VISTA, LOGAN, LYONS, MISSOURI VALLEY, NEBRASKA CITY, OAKLAND, OMAHA, PAPILLION, PLATTSMOUTH, RED OAK, SCHUYLER, SHENANDOAH, SIDNEY, TABOR, TEKAMAH, WAHOO, WEST POINT, WISNER, WOODBINE, AND YUTAN.
BURT COUNTY, NE
News Channel Nebraska

Nearly 2,000 without power in Thayer, Fillmore counties Saturday morning

THAYER AND FILLMORE COUNTIES, NE — Several people in southeast Nebraska are without power Saturday morning after storms ripped through the area Friday evening. According to Norris Public Power District, about 430 people in Thayer County are experiencing a power outage as of 8 a.m. Saturday. Many people in the county have been without power since about 7:30 p.m. Friday night.
THAYER COUNTY, NE
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#Severe Weather#Tornado Warnings#Just A Day#Butler Gage#Jefferson Counties#Nppd
WOWT

Snow closes stretch of Interstate 80 in western Nebraska

OMAHA, Neb. (WOWT) - Drivers braving snowy roads Monday morning in parts of western Nebraska were diverted off Interstate 80 because of dangerous travel conditions. Nebraska Department of Transportation posted on social media at about 8:30 a.m. that I-80 was closed from the Wyoming state line through Sidney. At about...
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High Wind Warning issued for Adams, Buffalo, Clay, Dawson, Fillmore, Franklin, Furnas by NWS

Effective: 2022-04-30 17:42:00 CDT Expires: 2022-04-30 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Adams; Buffalo; Clay; Dawson; Fillmore; Franklin; Furnas; Gosper; Greeley; Hall; Hamilton; Harlan; Howard; Kearney; Merrick; Nance; Phelps; Polk; Sherman; Valley; Webster; York HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts of 50 to 60 mph. * WHERE...Portions of north central Kansas and central, east central and south central Nebraska. * WHEN...Until 10 PM CDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds may blow down trees and power lines. Power outages are possible. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
ADAMS COUNTY, NE
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Road Closure Updates

SCOTTSBLUFF -- Travel was limited around Scottsbluff Tuesday morning due to several road closures and hazardous spills and crashes. Starting Tuesday morning ay 9:30 US 26 will be closed both directions between 25th avenue and County Road 25 (Two miles east of Scottsbluff). According to The Department of Transportation, the...
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Nebraska governor signs $335M Economic Recovery Act

OMAHA, Neb. (WOWT) - Political leaders and leaders of north and south Omaha gathered Thursday on the Fort Omaha campus to celebrate the passing of the $335 million Economic Recovery Act that will bring much needed funds to the area. “Today we are here to celebrate landmark legislation that will...
OMAHA, NE
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Lowell W. Vawser

Lowell Wesley Vawser, 89, of Fairbury, Nebraska, passed away on Monday, May 2, 2022, at Gardenside Long Term Care. He was born in Burke, South Dakota, on March 13, 1933, to Glen and Alice (Vaughn) Vawser. After graduating from Bloomfield High School in 1951, he farmed in the Bloomfield, Nebraska, area for several years. He served in the Army for two years during the Korean War, spending most of his time at Fort Benning, Georgia. He married LaRae Wegner on December 2, 1953.
FAIRBURY, NE

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