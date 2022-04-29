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Platte County, NE

Flood Warning issued for Platte by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-29 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-30 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at...

alerts.weather.gov

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Thunderstorm warning

12:03 a.m. - Hail reported between Johnson and Talmage. NEBRASKA CITY - The National Weather Service issued a severe thunderstorm warning for portions of Lancaster, Johnson, Otoe and Gage counties until 12:15 a.m. Radar indicates a severe thunderstorm six miles south of Firth moving east at 20 mph. Hail is...
ENVIRONMENT
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Fremont, Montgomery, Page by NWS

Effective: 2022-04-29 09:44:00 CDT Expires: 2022-04-29 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Fremont; Montgomery; Page The National Weather Service in Omaha has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Eastern Fremont County in southwestern Iowa Montgomery County in southwestern Iowa Page County in southwestern Iowa * Until 1030 AM CDT. * At 943 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Essex, or 24 miles north of Tarkio, moving northeast at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Clarinda around 955 AM CDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Villisca. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FREMONT COUNTY, IA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brazos, Grimes, Houston, Madison, Polk, San Jacinto, Trinity by NWS

Effective: 2022-04-30 21:00:00 CDT Expires: 2022-04-30 21:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. If on or near the northern portions of Lake Livingston, get away from the water and move indoors or inside a vehicle. Remember, lightning can strike out to 15 miles from the parent thunderstorm. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Move to safe shelter now! Do not be caught on the water in a thunderstorm. Target Area: Brazos; Grimes; Houston; Madison; Polk; San Jacinto; Trinity; Walker The National Weather Service in League City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Trinity County in southeastern Texas Northern Grimes County in southeastern Texas East central Brazos County in southeastern Texas Northwestern San Jacinto County in southeastern Texas Southern Houston County in southeastern Texas Southeastern Madison County in southeastern Texas Southwestern Polk County in southeastern Texas Central Walker County in southeastern Texas * Until 930 PM CDT. * At 859 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 10 miles west of Riverside to 6 miles northeast of Bedias to 10 miles east of Kurten, moving southeast at 15 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Huntsville, Madisonville, Point Blank, Riverside, Bedias, Kurten, Iola, Crabbs Prairie and Oakhurst. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Bolivar, Coahoma, DeSoto, Humphreys, Issaquena, Lafayette by NWS

Effective: 2022-04-30 20:15:00 CDT Expires: 2022-05-01 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bolivar; Coahoma; DeSoto; Humphreys; Issaquena; Lafayette; Leflore; Marshall; Panola; Quitman; Sharkey; Sunflower; Tallahatchie; Tate; Tunica; Washington; Yalobusha SEVERE THUNDERSTORM WATCH 166 IS IN EFFECT UNTIL 200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MS . MISSISSIPPI COUNTIES INCLUDED ARE BOLIVAR COAHOMA DESOTO HUMPHREYS ISSAQUENA LAFAYETTE LEFLORE MARSHALL PANOLA QUITMAN SHARKEY SUNFLOWER TALLAHATCHIE TATE TUNICA WASHINGTON YALOBUSHA
BOLIVAR COUNTY, MS
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Monroe, NE
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#Flood
WOWK 13 News

Severe storms possible midweek, snow by the weekend

(WOWK) — Tuesday and Wednesday will bring rounds of showers and storms and some of those storms could be severe on Wednesday. See the slideshow below for an idea of the timeline and placement of storms. On Wednesday, the wind will also be strong, with gusts before the rain possibly up to 25 miles per […]
ENVIRONMENT
Salina Post

NWS: Rain likely later Sunday night

Widespread drizzle along with numerous showers and thunderstorms will spread northeast across the region later tonight through midday Monday. While widespread severe weather is not expected, the strongest activity will be capable of dime size hail and pockets of heavy rain.
ENVIRONMENT
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Arapahoe, Elbert, Lincoln, Washington by NWS

Effective: 2022-05-01 18:57:00 MDT Expires: 2022-05-01 19:30:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Arapahoe; Elbert; Lincoln; Washington The National Weather Service in Denver Colorado has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Elbert County in east central Colorado Eastern Arapahoe County in northeastern Colorado Southwestern Washington County in northeastern Colorado Northeastern Lincoln County in east central Colorado * Until 730 PM MDT. * At 657 PM MDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 3 miles east of Agate to 7 miles northwest of Arriba, or along a line extending from 16 miles northwest of Limon to 15 miles west of Flagler, moving northeast at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Cottonwood Valley and Thurman. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ARAPAHOE COUNTY, CO
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NWS
weather.gov

Tornado Watch issued for Jewell, Mitchell, Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Jewell; Mitchell; Osborne; Phillips; Rooks; Smith TORNADO WATCH 157 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KANSAS JEWELL MITCHELL OSBORNE PHILLIPS ROOKS SMITH IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL NEBRASKA GREELEY HOWARD MERRICK NANCE IN EAST CENTRAL NEBRASKA POLK YORK IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA ADAMS CLAY FILLMORE FRANKLIN HALL HAMILTON KEARNEY NUCKOLLS THAYER WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BELLAIRE, BELOIT, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, BURR OAK, CAMPBELL, CENTRAL CITY, CLAY CENTER, CODELL, DESHLER, DOWNS, EDGAR, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, FULLERTON, GENEVA, GENOA, GRAND ISLAND, GREELEY, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH, INAVALE, IONIA, JEWELL, KENSINGTON, MANKATO, MINDEN, NELSON, OSBORNE, OSCEOLA, PHILLIPSBURG, PLAINVILLE, POLK, RED CLOUD, ROSEMONT, SCOTIA, SHELBY, SMITH CENTER, SPALDING, ST. LIBORY, STOCKTON, STROMSBURG, SUPERIOR, SUTTON, WOLBACH, AND YORK.
JEWELL COUNTY, KS
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Severe Weather Statement issued for Choctaw, Pushmataha by NWS

Effective: 2022-05-02 04:21:00 CDT Expires: 2022-05-02 04:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Choctaw; Pushmataha THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHEASTERN PUSHMATAHA AND NORTHEASTERN CHOCTAW COUNTIES IS CANCELLED The storms which prompted the warning have weakened below severe limits, and no longer pose an immediate threat to life or property. Therefore, the warning has been cancelled. However gusty winds of 40 to 50 mph are still possible with these thunderstorms.
CHOCTAW COUNTY, OK
weather.gov

Special Weather Statement issued for Lower Lafourche, Lower Terrebonne, Upper Lafourche by NWS

Effective: 2022-05-01 10:22:00 CDT Expires: 2022-05-01 12:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Lower Lafourche; Lower Terrebonne; Upper Lafourche; Upper Terrebonne A strong thunderstorm will impact portions of east central Terrebonne and central Lafourche Parishes through 1245 PM CDT At 1209 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Lockport, or 9 miles east of Houma, moving southeast at 25 mph. HAZARD...Pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Houma, Larose, Cut Off, Galliano, Lockport, Montegut, Mathews and Chauvin. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
LAFOURCHE PARISH, LA
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Dense Fog Advisory issued for Baldwin Central by NWS

Effective: 2022-05-02 04:53:00 CDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Baldwin Central DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Baldwin Central County. * WHEN...Until 9 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BALDWIN COUNTY, AL
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Special Weather Statement issued for Atascosa, Frio, Medina by NWS

Effective: 2022-05-02 13:00:00 CDT Expires: 2022-05-02 05:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. This storm may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. Target Area: Atascosa; Frio; Medina A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Medina, northeastern Frio and northwestern Atascosa Counties through 515 AM CDT At 425 AM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Moore, or 8 miles southwest of Devine, moving east at 40 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Devine, Poteet, Natalia, Moore, Bigfoot, Iuka, Amphion, Kyote, Rossville and Three Oaks. MAX HAIL SIZE...0.88 IN MAX WIND GUST...40 MPH
ATASCOSA COUNTY, TX
weather.gov

Dense Fog Advisory issued for Frederick, Washington by NWS

Effective: 2022-05-02 07:05:00 EDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Frederick; Washington DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one-quarter mile in dense fog. * WHERE...Portions of north central Maryland, central, northern, northwest and western Virginia and eastern and panhandle West Virginia. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
FREDERICK COUNTY, MD
weather.gov

Wind Advisory issued for Castle Country by NWS

Effective: 2022-05-02 03:17:00 MDT Expires: 2022-05-02 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Castle Country WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT EARLY THIS MORNING * WHAT...Northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Castle Country, especially along SR-10 from Castle Dale through Fremont Junction. * WHEN...Now through 6 AM MDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Difficult travel can be expected with strong northwest crosswinds, especially for high profile vehicles. Areas of blowing dust may also generate hazardous driving conditions.
CARBON COUNTY, UT
weather.gov

Tornado Warning issued for Scurry by NWS

Effective: 2022-05-01 19:11:00 CDT Expires: 2022-05-01 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Scurry THE TORNADO WARNING FOR SOUTHWESTERN SCURRY COUNTY WILL EXPIRE AT 715 PM CDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and has exited the warned area. Therefore, the warning will be allowed to expire. However large hail and gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for western Texas.
SCURRY COUNTY, TX

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