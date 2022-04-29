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Brooke County, WV

Freeze Warning issued for Brooke, Eastern Preston, Hancock, Marion, Marshall, Monongalia by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-29 08:32:00 EDT Expires: 2022-04-29 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Williamson by NWS

Effective: 2022-04-30 16:37:00 CDT Expires: 2022-04-30 17:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Williamson The National Weather Service in Austin San Antonio has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Williamson County in south central Texas * Until 530 PM CDT. * At 436 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Hutto, or near Pflugerville, moving east at 15 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Trained weather spotters. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Round Rock, Taylor, Hutto, Coupland, Rices Crossing, Noack and Beyarsville. HAIL THREAT...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
WILLIAMSON COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Arapahoe, Elbert, Lincoln, Washington by NWS

Effective: 2022-05-01 18:57:00 MDT Expires: 2022-05-01 19:30:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Arapahoe; Elbert; Lincoln; Washington The National Weather Service in Denver Colorado has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Elbert County in east central Colorado Eastern Arapahoe County in northeastern Colorado Southwestern Washington County in northeastern Colorado Northeastern Lincoln County in east central Colorado * Until 730 PM MDT. * At 657 PM MDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 3 miles east of Agate to 7 miles northwest of Arriba, or along a line extending from 16 miles northwest of Limon to 15 miles west of Flagler, moving northeast at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Cottonwood Valley and Thurman. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ARAPAHOE COUNTY, CO
Salina Post

UPDATE: More wind today; warning, advisories issued

UPDATE: More counties are under wind advisories. See below. A high wind warning and wind advisories have been issued for counties in our area. A high wind warning remains in effect until 1 a.m. Sunday for the following counties in our area, according to the National Weather Service in Hastings, Neb.
SALINA, KS
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Brooke County, WV
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Ohio County, WV
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Severe Weather Statement issued for Buchanan, Platte by NWS

Effective: 2022-04-29 20:30:00 CDT Expires: 2022-04-30 04:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Buchanan; Platte A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTH CENTRAL DONIPHAN...NORTHEASTERN ATCHISON...SOUTHWESTERN BUCHANAN AND NORTHWESTERN PLATTE COUNTIES At 936 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Rushville, or near Atchison, moving east at 45 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Atchison, Rushville, Lewis And Clark Village, Doniphan, De Kalb and Lewis And Clark Vi. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
BUCHANAN COUNTY, MO
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brazos, Grimes, Houston, Madison, Polk, San Jacinto, Trinity by NWS

Effective: 2022-04-30 21:00:00 CDT Expires: 2022-04-30 21:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. If on or near the northern portions of Lake Livingston, get away from the water and move indoors or inside a vehicle. Remember, lightning can strike out to 15 miles from the parent thunderstorm. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Move to safe shelter now! Do not be caught on the water in a thunderstorm. Target Area: Brazos; Grimes; Houston; Madison; Polk; San Jacinto; Trinity; Walker The National Weather Service in League City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Trinity County in southeastern Texas Northern Grimes County in southeastern Texas East central Brazos County in southeastern Texas Northwestern San Jacinto County in southeastern Texas Southern Houston County in southeastern Texas Southeastern Madison County in southeastern Texas Southwestern Polk County in southeastern Texas Central Walker County in southeastern Texas * Until 930 PM CDT. * At 859 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 10 miles west of Riverside to 6 miles northeast of Bedias to 10 miles east of Kurten, moving southeast at 15 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Huntsville, Madisonville, Point Blank, Riverside, Bedias, Kurten, Iola, Crabbs Prairie and Oakhurst. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
KTUL

Severe Thunderstorm Warnings, Watches in effect for Green Country

UPDATE (1:45 a.m.): A Severe Thunderstorm Warning is now in effect for Rogers, Creek, Wagoner, Okmulgee, Muskogee, and Tulsa Counties until 2:30 a.m. --- UPDATE (1:33 a.m.):A Severe Thunderstorm Warning has been issued for Creek, Okfuskee, Okmulgee, Craig, and Nowata Counties until 2:30 a.m. The Severe Thunderstorm Watch now includes...
TULSA, OK
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bolivar, Coahoma, DeSoto, Humphreys, Issaquena, Lafayette by NWS

Effective: 2022-04-30 20:15:00 CDT Expires: 2022-05-01 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bolivar; Coahoma; DeSoto; Humphreys; Issaquena; Lafayette; Leflore; Marshall; Panola; Quitman; Sharkey; Sunflower; Tallahatchie; Tate; Tunica; Washington; Yalobusha SEVERE THUNDERSTORM WATCH 166 IS IN EFFECT UNTIL 200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MS . MISSISSIPPI COUNTIES INCLUDED ARE BOLIVAR COAHOMA DESOTO HUMPHREYS ISSAQUENA LAFAYETTE LEFLORE MARSHALL PANOLA QUITMAN SHARKEY SUNFLOWER TALLAHATCHIE TATE TUNICA WASHINGTON YALOBUSHA
BOLIVAR COUNTY, MS
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Preston Tucker
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Special Weather Statement issued for Lower Lafourche, Lower Terrebonne, Upper Lafourche by NWS

Effective: 2022-05-01 10:22:00 CDT Expires: 2022-05-01 12:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Lower Lafourche; Lower Terrebonne; Upper Lafourche; Upper Terrebonne A strong thunderstorm will impact portions of east central Terrebonne and central Lafourche Parishes through 1245 PM CDT At 1209 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Lockport, or 9 miles east of Houma, moving southeast at 25 mph. HAZARD...Pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Houma, Larose, Cut Off, Galliano, Lockport, Montegut, Mathews and Chauvin. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
LAFOURCHE PARISH, LA
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Frost Advisory issued for Del Norte Interior, Northeastern Mendocino Interior by NWS

Effective: 2022-05-03 00:00:00 PDT Expires: 2022-05-03 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Del Norte Interior; Northeastern Mendocino Interior; Northern Humboldt Interior; Northern Lake County; Southeastern Mendocino Interior FROST ADVISORY IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 9 AM TUESDAY * WHAT...Temperatures as low as 32 will result in frost formation. * WHERE...Del Norte Interior, Northern Humboldt Interior, Northeastern Mendocino Interior, Southeastern Mendocino Interior, and Northern Lake County. * WHEN...From midnight tonight to 9 AM Tuesday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered. * ADDITIONAL DETAILS...Isolated, normally colder locations may briefly drop below freezing around daybreak. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Take steps now to protect tender plants from the cold.
DEL NORTE COUNTY, CA
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Tornado Watch issued for Jewell, Mitchell, Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Jewell; Mitchell; Osborne; Phillips; Rooks; Smith TORNADO WATCH 157 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KANSAS JEWELL MITCHELL OSBORNE PHILLIPS ROOKS SMITH IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL NEBRASKA GREELEY HOWARD MERRICK NANCE IN EAST CENTRAL NEBRASKA POLK YORK IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA ADAMS CLAY FILLMORE FRANKLIN HALL HAMILTON KEARNEY NUCKOLLS THAYER WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BELLAIRE, BELOIT, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, BURR OAK, CAMPBELL, CENTRAL CITY, CLAY CENTER, CODELL, DESHLER, DOWNS, EDGAR, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, FULLERTON, GENEVA, GENOA, GRAND ISLAND, GREELEY, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH, INAVALE, IONIA, JEWELL, KENSINGTON, MANKATO, MINDEN, NELSON, OSBORNE, OSCEOLA, PHILLIPSBURG, PLAINVILLE, POLK, RED CLOUD, ROSEMONT, SCOTIA, SHELBY, SMITH CENTER, SPALDING, ST. LIBORY, STOCKTON, STROMSBURG, SUPERIOR, SUTTON, WOLBACH, AND YORK.
JEWELL COUNTY, KS
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Dense Fog Advisory issued for Eastern Grant, Eastern Mineral by NWS

Effective: 2022-05-02 07:05:00 EDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Eastern Grant; Eastern Mineral DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one-quarter mile in dense fog. * WHERE...In Maryland, Central and Eastern Allegany County. In West Virginia, Eastern Grant and Eastern Mineral Counties. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
GRANT COUNTY, WV
IN THIS ARTICLE
#Eastern Preston#Northwestern Preston
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Freeze Watch issued for Canon City Vicinity, Eastern Fremont County by NWS

Effective: 2022-05-03 00:00:00 MDT Expires: 2022-05-03 09:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Canon City Vicinity, Eastern Fremont County; Colorado Springs Vicinity, Southern El Paso County, Rampart Range Below 7400 Ft; Crowley County; Eastern Kiowa County; Eastern Las Animas County; La Junta Vicinity, Otero County; Lamar Vicinity, Prowers County; Las Animas Vicinity, Bent County; Northern El Paso County, Monument Ridge, Rampart Range Below 7500 Ft; Pueblo Vicinity, Pueblo County Below 6300 Feet; Springfield Vicinity, Baca County; Trinidad Vicinity, Western Las Animas County Below 7500 Ft; Walsenburg Vicinity, Upper Huerfano River Basin Below 7500 Ft; Western Kiowa County FREEZE WATCH IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 28 possible. * WHERE...All of the southeast plains of Colorado. * WHEN...From late tonight through Tuesday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
BACA COUNTY, CO
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Special Weather Statement issued for Alleghany, Amherst, Appomattox, Bath, Bedford, Botetourt by NWS

Effective: 2022-05-02 05:02:00 EDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Alleghany; Amherst; Appomattox; Bath; Bedford; Botetourt; Buckingham; Campbell; Carroll; Charlotte; Floyd; Franklin; Grayson; Halifax; Henry; Montgomery; Patrick; Pittsylvania; Pulaski; Roanoke; Rockbridge; Smyth; Wythe Patchy Dense Fog This Morning Patchy dense fog developed overnight. Some of the thickest fog exists up against the Blue Ridge, as well as in low areas and valleys in the mountains. Fog should start to mix out after sunrise. If driving this morning, make sure you are using your low beams and adjust your speed accordingly. Likewise, avoid following other cars too closely to allow plenty of time to react.
ALLEGHANY COUNTY, VA
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Red Flag Warning issued for El Paso, Hudspeth by NWS

Effective: 2022-05-02 13:00:00 CDT Expires: 2022-05-02 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: El Paso; Hudspeth CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS TODAY FOR LOW HUMIDITY AND STRONG WINDS .A very dry airmass continues to stay parked over far west Texas, southwest New Mexico, and south central New Mexico. Above normal temperatures, deep instability, very dry fuels, and increasing winds this afternoon will all lead to critical fire weather conditions. RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM MDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 055, 056, 110, 111, 112, AND 113 which includes far west Texas, southwest New Mexico, and south central New Mexico The National Weather Service in El Paso Tx/Santa Teresa has issued a Red Flag Warning, which is in effect from noon today to 8 PM MDT this evening. * AFFECTED AREA...Fire weather zone 110, 111, 112, 113, 055, and 056 which includes far west Texas, southwest New Mexico, and south central New Mexico. * WIND...West winds between 20 and 25 mph with gusts up to 35 mph. * HUMIDITY...5 to 12 percent. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
EL PASO COUNTY, TX
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Freeze Watch issued for Finney, Grant, Hamilton, Kearny, Lane, Morton, Ness, Scott by NWS

Effective: 2022-05-03 01:00:00 CDT Expires: 2022-05-03 09:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Finney; Grant; Hamilton; Kearny; Lane; Morton; Ness; Scott; Stanton; Trego FREEZE WATCH IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Freezing or near-freezing temperatures as low as 31 possible. * WHERE...Trego, Scott, Lane, Ness, Hamilton, Kearny, Finney, Stanton, Grant and Morton Counties. * WHEN...From late tonight through Tuesday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
FINNEY COUNTY, KS
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Wind Advisory issued for Lassen-Eastern Plumas-Eastern Sierra Counties by NWS

Effective: 2022-05-02 07:00:00 PDT Expires: 2022-05-02 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Now is the time to secure loose outdoor items such as patio furniture, holiday decorations, and trash cans before winds increase which could blow these items away. The best thing to do is prepare ahead of time by making sure you have extra food and water on hand, flashlights with spare batteries and/or candles in the event of a power outage. Target Area: Lassen-Eastern Plumas-Eastern Sierra Counties; Surprise Valley California WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM THIS MORNING TO 8 PM PDT THIS EVENING * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Surprise Valley California, Lassen-Eastern Plumas- Eastern Sierra Counties and Northern Washoe County. * WHEN...From 7 AM this morning to 8 PM PDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS: Travel restrictions for high profile vehicles are possible. Check with CalTrans and NDOT for the latest on road conditions.
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Wind Advisory issued for Mono by NWS

Effective: 2022-05-02 13:00:00 PDT Expires: 2022-05-02 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Now is the time to secure loose outdoor items such as patio furniture, holiday decorations, and trash cans before winds increase which could blow these items away. The best thing to do is prepare ahead of time by making sure you have extra food and water on hand, flashlights with spare batteries and/or candles in the event of a power outage. Target Area: Mono WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 8 PM PDT THIS EVENING * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 55 mph expected. Locally stronger gusts in wind prone locations. Sierra ridge wind gusts near 100 mph. * WHERE...Mineral and Southern Lyon Counties and Mono County. * WHEN...From 1 PM this afternoon to 8 PM PDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS: Travel restrictions for high profile vehicles are possible. Check with CalTrans and NDOT for the latest on road conditions.
MONO COUNTY, CA
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Dense Fog Advisory issued for Bibb, Chilton, Clay, Coosa, Hale, Shelby, St. Clair, Talladega by NWS

Effective: 2022-05-02 04:48:00 CDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Bibb; Chilton; Clay; Coosa; Hale; Shelby; St. Clair; Talladega; Tallapoosa DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Shelby, St. Clair, Talladega, Clay, Hale, Bibb, Chilton, Coosa and Tallapoosa Counties. * WHEN...Until 9 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BIBB COUNTY, AL
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Special Weather Statement issued for Blaine, Custer, Dewey, Roger Mills by NWS

Effective: 2022-05-02 04:59:00 CDT Expires: 2022-05-02 05:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. These storms may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. Target Area: Blaine; Custer; Dewey; Roger Mills Strong thunderstorms will impact portions of east central Roger Mills, northwestern Custer, northwestern Blaine and Dewey Counties through 530 AM CDT At 459 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 4 miles southeast of Cestos to 6 miles northeast of Strong City. Movement was east at 40 mph. HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Taloga, Seiling, Leedey, Butler, Longdale, Camargo, Strong City, Putnam, Canton Lake, Angora, Moorewood, Cestos and Hucmac. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...55 MPH
BLAINE COUNTY, OK

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