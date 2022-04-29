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Belmont County, OH

Freeze Warning issued for Belmont, Carroll, Columbiana, Coshocton, Guernsey, Harrison by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-29 08:32:00 EDT Expires: 2022-04-29 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty:...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Fremont, Montgomery, Page by NWS

Effective: 2022-04-29 09:44:00 CDT Expires: 2022-04-29 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Fremont; Montgomery; Page The National Weather Service in Omaha has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Eastern Fremont County in southwestern Iowa Montgomery County in southwestern Iowa Page County in southwestern Iowa * Until 1030 AM CDT. * At 943 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Essex, or 24 miles north of Tarkio, moving northeast at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Clarinda around 955 AM CDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Villisca. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FREMONT COUNTY, IA
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Severe Weather Statement issued for Buchanan, Platte by NWS

Effective: 2022-04-29 20:30:00 CDT Expires: 2022-04-30 04:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Buchanan; Platte A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTH CENTRAL DONIPHAN...NORTHEASTERN ATCHISON...SOUTHWESTERN BUCHANAN AND NORTHWESTERN PLATTE COUNTIES At 936 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Rushville, or near Atchison, moving east at 45 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Atchison, Rushville, Lewis And Clark Village, Doniphan, De Kalb and Lewis And Clark Vi. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
BUCHANAN COUNTY, MO
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Special Weather Statement issued for Lower Lafourche, Lower Terrebonne, Upper Lafourche by NWS

Effective: 2022-05-01 10:22:00 CDT Expires: 2022-05-01 12:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Lower Lafourche; Lower Terrebonne; Upper Lafourche; Upper Terrebonne A strong thunderstorm will impact portions of east central Terrebonne and central Lafourche Parishes through 1245 PM CDT At 1209 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Lockport, or 9 miles east of Houma, moving southeast at 25 mph. HAZARD...Pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Houma, Larose, Cut Off, Galliano, Lockport, Montegut, Mathews and Chauvin. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
LAFOURCHE PARISH, LA
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Belmont, OH
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Special Weather Statement issued for Alleghany, Amherst, Appomattox, Bath, Bedford, Botetourt by NWS

Effective: 2022-05-02 05:02:00 EDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Alleghany; Amherst; Appomattox; Bath; Bedford; Botetourt; Buckingham; Campbell; Carroll; Charlotte; Floyd; Franklin; Grayson; Halifax; Henry; Montgomery; Patrick; Pittsylvania; Pulaski; Roanoke; Rockbridge; Smyth; Wythe Patchy Dense Fog This Morning Patchy dense fog developed overnight. Some of the thickest fog exists up against the Blue Ridge, as well as in low areas and valleys in the mountains. Fog should start to mix out after sunrise. If driving this morning, make sure you are using your low beams and adjust your speed accordingly. Likewise, avoid following other cars too closely to allow plenty of time to react.
ALLEGHANY COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brazos, Grimes, Houston, Madison, Polk, San Jacinto, Trinity by NWS

Effective: 2022-04-30 21:00:00 CDT Expires: 2022-04-30 21:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. If on or near the northern portions of Lake Livingston, get away from the water and move indoors or inside a vehicle. Remember, lightning can strike out to 15 miles from the parent thunderstorm. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Move to safe shelter now! Do not be caught on the water in a thunderstorm. Target Area: Brazos; Grimes; Houston; Madison; Polk; San Jacinto; Trinity; Walker The National Weather Service in League City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Trinity County in southeastern Texas Northern Grimes County in southeastern Texas East central Brazos County in southeastern Texas Northwestern San Jacinto County in southeastern Texas Southern Houston County in southeastern Texas Southeastern Madison County in southeastern Texas Southwestern Polk County in southeastern Texas Central Walker County in southeastern Texas * Until 930 PM CDT. * At 859 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 10 miles west of Riverside to 6 miles northeast of Bedias to 10 miles east of Kurten, moving southeast at 15 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Huntsville, Madisonville, Point Blank, Riverside, Bedias, Kurten, Iola, Crabbs Prairie and Oakhurst. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
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Severe Thunderstorm Warning issued for Arapahoe, Elbert, Lincoln, Washington by NWS

Effective: 2022-05-01 18:57:00 MDT Expires: 2022-05-01 19:30:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Arapahoe; Elbert; Lincoln; Washington The National Weather Service in Denver Colorado has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Elbert County in east central Colorado Eastern Arapahoe County in northeastern Colorado Southwestern Washington County in northeastern Colorado Northeastern Lincoln County in east central Colorado * Until 730 PM MDT. * At 657 PM MDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 3 miles east of Agate to 7 miles northwest of Arriba, or along a line extending from 16 miles northwest of Limon to 15 miles west of Flagler, moving northeast at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Cottonwood Valley and Thurman. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ARAPAHOE COUNTY, CO
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Wind Advisory issued for Castle Country by NWS

Effective: 2022-05-02 03:17:00 MDT Expires: 2022-05-02 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Castle Country WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT EARLY THIS MORNING * WHAT...Northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Castle Country, especially along SR-10 from Castle Dale through Fremont Junction. * WHEN...Now through 6 AM MDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Difficult travel can be expected with strong northwest crosswinds, especially for high profile vehicles. Areas of blowing dust may also generate hazardous driving conditions.
CARBON COUNTY, UT
IN THIS ARTICLE
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bolivar, Coahoma, DeSoto, Humphreys, Issaquena, Lafayette by NWS

Effective: 2022-04-30 20:15:00 CDT Expires: 2022-05-01 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bolivar; Coahoma; DeSoto; Humphreys; Issaquena; Lafayette; Leflore; Marshall; Panola; Quitman; Sharkey; Sunflower; Tallahatchie; Tate; Tunica; Washington; Yalobusha SEVERE THUNDERSTORM WATCH 166 IS IN EFFECT UNTIL 200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MS . MISSISSIPPI COUNTIES INCLUDED ARE BOLIVAR COAHOMA DESOTO HUMPHREYS ISSAQUENA LAFAYETTE LEFLORE MARSHALL PANOLA QUITMAN SHARKEY SUNFLOWER TALLAHATCHIE TATE TUNICA WASHINGTON YALOBUSHA
BOLIVAR COUNTY, MS
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Freeze Warning issued for Northern Trinity, Northwestern Mendocino Interior by NWS

Effective: 2022-05-03 00:00:00 PDT Expires: 2022-05-03 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Northern Trinity; Northwestern Mendocino Interior; Southern Humboldt Interior; Southern Trinity FREEZE WARNING IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 9 AM TUESDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 29 expected. * WHERE...Southern Humboldt Interior, Trinity County, and Northwestern Mendocino Interior. * WHEN...From midnight tonight to 9 AM Tuesday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops and other sensitive vegetation. * ADDITIONAL DETAILS...Many areas that don`t reach freezing will likely have areas of frost. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Take steps now to protect tender plants from the cold. Provide adequate shelter for outdoor pets or consider bringing them indoors.
HUMBOLDT COUNTY, CA
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Dense Fog Advisory issued for Baldwin Inland, Butler, Clarke, Conecuh, Covington, Crenshaw by NWS

Effective: 2022-05-02 04:53:00 CDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Baldwin Inland; Butler; Clarke; Conecuh; Covington; Crenshaw; Escambia; Monroe; Wilcox DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of south central and southwest Alabama and northwest Florida. * WHEN...Until 9 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BALDWIN COUNTY, AL
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Special Weather Statement issued for Atascosa, Frio, Medina by NWS

Effective: 2022-05-02 13:00:00 CDT Expires: 2022-05-02 05:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. This storm may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. Target Area: Atascosa; Frio; Medina A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Medina, northeastern Frio and northwestern Atascosa Counties through 515 AM CDT At 425 AM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Moore, or 8 miles southwest of Devine, moving east at 40 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Devine, Poteet, Natalia, Moore, Bigfoot, Iuka, Amphion, Kyote, Rossville and Three Oaks. MAX HAIL SIZE...0.88 IN MAX WIND GUST...40 MPH
ATASCOSA COUNTY, TX
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Dense Fog Advisory issued for Baldwin Central by NWS

Effective: 2022-05-02 04:53:00 CDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Baldwin Central DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Baldwin Central County. * WHEN...Until 9 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BALDWIN COUNTY, AL
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Dense Fog Advisory issued for Berkeley, Hampshire, Hardy, Jefferson, Morgan by NWS

Effective: 2022-05-02 07:05:00 EDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Berkeley; Hampshire; Hardy; Jefferson; Morgan DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one-quarter mile in dense fog. * WHERE...Portions of north central Maryland, central, northern, northwest and western Virginia and eastern and panhandle West Virginia. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BERKELEY COUNTY, WV
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Tornado Watch issued for Jewell, Mitchell, Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Jewell; Mitchell; Osborne; Phillips; Rooks; Smith TORNADO WATCH 157 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KANSAS JEWELL MITCHELL OSBORNE PHILLIPS ROOKS SMITH IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL NEBRASKA GREELEY HOWARD MERRICK NANCE IN EAST CENTRAL NEBRASKA POLK YORK IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA ADAMS CLAY FILLMORE FRANKLIN HALL HAMILTON KEARNEY NUCKOLLS THAYER WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BELLAIRE, BELOIT, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, BURR OAK, CAMPBELL, CENTRAL CITY, CLAY CENTER, CODELL, DESHLER, DOWNS, EDGAR, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, FULLERTON, GENEVA, GENOA, GRAND ISLAND, GREELEY, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH, INAVALE, IONIA, JEWELL, KENSINGTON, MANKATO, MINDEN, NELSON, OSBORNE, OSCEOLA, PHILLIPSBURG, PLAINVILLE, POLK, RED CLOUD, ROSEMONT, SCOTIA, SHELBY, SMITH CENTER, SPALDING, ST. LIBORY, STOCKTON, STROMSBURG, SUPERIOR, SUTTON, WOLBACH, AND YORK.
JEWELL COUNTY, KS
Cleveland News - Fox 8

Get ready for another freezing night

CLEVELAND (WJW) – Another freeze is impacting Northeast Ohio. The National Weather Service issued a Freeze Warning for Thursday night into Friday morning. It’s the third night in a row that portions of Northeast Ohio have been under the advisory. It’s in effect starting at 10 p.m. Thursday...
CLEVELAND, OH
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Dense Fog Advisory issued for Escambia Inland, Okaloosa Inland, Santa Rosa Inland by NWS

Effective: 2022-05-02 07:47:00 EDT Expires: 2022-05-02 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Escambia Inland; Okaloosa Inland; Santa Rosa Inland DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of south central and southwest Alabama and northwest Florida. * WHEN...Until 9 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
ESCAMBIA COUNTY, FL
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Dense Fog Advisory issued for Frederick, Washington by NWS

Effective: 2022-05-02 07:05:00 EDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Frederick; Washington DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one-quarter mile in dense fog. * WHERE...Portions of north central Maryland, central, northern, northwest and western Virginia and eastern and panhandle West Virginia. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
FREDERICK COUNTY, MD
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Special Weather Statement issued for Haskell, Latimer, Le Flore, Pushmataha by NWS

Effective: 2022-05-02 13:00:00 CDT Expires: 2022-05-02 04:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Haskell; Latimer; Le Flore; Pushmataha Strong thunderstorms will impact portions of northeastern Pushmataha, south central Haskell, eastern Latimer and southern Le Flore Counties through 445 AM CDT At 418 AM CDT, Doppler radar indicated strong thunderstorms along a line extending from 2 miles northeast of Kiamichi to 9 miles south of Octavia. Movement was northeast at 40 mph. HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down small tree limbs and blow around unsecured objects. Locations in or near the path include Talihina... Red Oak Fanshawe... Albion Octavia... Talimena State Park Bengal... Big Cedar Lake Wister State Park... Kiamichi Whitesboro... Muse Summerfield... Hodgen Honobia MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...55 MPH
HASKELL COUNTY, OK
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Dense Fog Advisory issued for Coffee, Dale, Geneva, Henry, Houston by NWS

Effective: 2022-05-02 05:55:00 CDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Coffee; Dale; Geneva; Henry; Houston DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT /9 AM CDT/ THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of southeast Alabama, south central and southwest Georgia and Big Bend and Panhandle Florida. * WHEN...Until 10 AM EDT /9 AM CDT/ this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
COFFEE COUNTY, AL

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