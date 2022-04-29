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Decatur County, IA

Two Mount Ayr Residents Injured in Rollover Accident

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 3 days ago

Cover picture for the articleDAVIS CITY, IA – Two Ringgold County residents were injured when their SUV rolled over in an accident Thursday afternoon in Decatur County. The Iowa...

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