Thursday Local Sports Results / Friday & Weekend Local Sports Results

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By Effingham, IL / Effingham Radio
Effingham Radio
 3 days ago

Cover picture for the articleCOWDEN-HERRICK/BEECHER CITY AT WINDSOR/STEWARDSON-STRASBURG. COWDEN-HERRICK/BEECHER CITY AT WINDSOR/STEWARDSON-STRASBURG. CHARLESTON AT EFFINGHAM (DOUBLE HEADER) KANSAS CITY ROYALS OVER CHICAGO WHITE SOX 5-2 IN 10 INNINGS. ST LOUIS CARDINALS OVER ARIZONA DIAMONDBACKS 8-3 ATLANTA BRAVES OVER CHICAGO CUBS 5-1 FRIDAY LOCAL SPORTS SCHEDULE. HIGH SCHOOL BASEBALL. ALTAMONT AT CASEY-WESTFIELD. ST. ANTHONY...

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The Blade

Daily Log: 5/3

Kaitlin and Zach Wilhelm, Custar, Ohio, boy, April 30. Kathleen and Jesse Podiak, Swanton, girl, May 2. Ashley Edens, Toledo, boy, April 26. Cheyenne Jackson, Toledo, girl, April 26.
TOLEDO, OH
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Ted L. Shaffer, Sr., 73

Ted L. Shaffer, Sr., age 73, of Newton, Illinois, passed away at 12:02 PM – Thursday, April 28, 2022, at Sarah Bush Lincoln Health Center in Mattoon, Illinois. Funeral services for Ted will be held at 7:00 PM Friday May 6, 2022, with visitation from 4:00-7:00 PM at the Meyer Funeral Home in Newton, Illinois with full military rites. Arrangements are in the care of the Meyer Funeral Home in Newton, Illinois.
NEWTON, IL
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Monday Police Blotter

Effingham Police arrested 38 year old James A. Fizer of Edgewood for a mittimus to jail 24 hour sanction. James was taken to the Effingham County jail. Effingham Police arrested 32 year old Isidro Ixtepan of Effingham for domestic battery. Isidro was taken to the Effingham County jail. May 1,...
EFFINGHAM COUNTY, IL

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