Thursday Local Sports Results / Friday & Weekend Local Sports Results

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COWDEN-HERRICK/BEECHER CITY AT WINDSOR/STEWARDSON-STRASBURG. COWDEN-HERRICK/BEECHER CITY AT WINDSOR/STEWARDSON-STRASBURG. CHARLESTON AT EFFINGHAM (DOUBLE HEADER) KANSAS CITY ROYALS OVER CHICAGO WHITE SOX 5-2 IN 10 INNINGS. ST LOUIS CARDINALS OVER ARIZONA DIAMONDBACKS 8-3 ATLANTA BRAVES OVER CHICAGO CUBS 5-1 FRIDAY LOCAL SPORTS SCHEDULE. HIGH SCHOOL BASEBALL. ALTAMONT AT CASEY-WESTFIELD. ST. ANTHONY...www.effinghamradio.com
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