First Period_1, St. Louis, Perron 1 (Krug, O'Reilly), 6:15 (pp). 2, St. Louis, O'Reilly 1 (Perron, Faulk), 15:56. Second Period_3, St. Louis, Perron 2 (Krug, Schenn), 16:30 (pp). Third Period_4, St. Louis, Perron 3 (Saad, Krug), 12:34. Shots on Goal_St. Louis 12-10-9_31. Minnesota 14-14-9_37. Power-play opportunities_St. Louis 2 of 6;...

SAINT LOUIS, MO ・ 15 HOURS AGO