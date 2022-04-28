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Franklin County, NE

Severe Thunderstorm Warning issued for Franklin, Harlan by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-28 18:24:00 CDT Expires: 2022-04-28 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Prepare immediately for large hail and deadly cloud to ground lightning. Seek shelter inside a well-built structure. Stay away from windows. If on or near Harlan County Reservoir, get away from the...

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UPDATE: More wind today; warning, advisories issued

UPDATE: More counties are under wind advisories. See below. A high wind warning and wind advisories have been issued for counties in our area. A high wind warning remains in effect until 1 a.m. Sunday for the following counties in our area, according to the National Weather Service in Hastings, Neb.
SALINA, KS
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Hastings, NE
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Franklin County, NE
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Harlan County, NE
News Channel Nebraska

Storms lead to flooding, highway closure; More severe weather expected

COLUMBUS, Neb. -- While much of central Nebraska dealt with storms Thursday night, it's the northeast part of the state that's most impacted Friday morning. Severe thunderstorm warnings popped up across several central Nebraska counties, including heavily fire-impacted Furnas County, but 4-7 inches of rain in the Madison and Platte County areas has led to significant flooding.
COLUMBUS, NE
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Severe Thunderstorm Watch issued for Burt, Butler, Cass, Colfax, Cuming, Dodge, Douglas, Otoe by NWS

Effective: 2022-04-29 19:29:00 CDT Expires: 2022-04-30 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Burt; Butler; Cass; Colfax; Cuming; Dodge; Douglas; Otoe; Platte; Sarpy; Saunders; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 160 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHWEST IOWA FREMONT HARRISON MILLS MONTGOMERY PAGE POTTAWATTAMIE SHELBY IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN EAST CENTRAL NEBRASKA BURT BUTLER DODGE DOUGLAS SARPY SAUNDERS WASHINGTON IN NORTHEAST NEBRASKA COLFAX CUMING PLATTE IN SOUTHEAST NEBRASKA CASS OTOE THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, BELLEVUE, BLAIR, CLARINDA, COLUMBUS, COUNCIL BLUFFS, DAVID CITY, DECATUR, DUNLAP, FARRAGUT, FREMONT, GLENWOOD, HAMBURG, HARLAN, LA VISTA, LOGAN, LYONS, MISSOURI VALLEY, NEBRASKA CITY, OAKLAND, OMAHA, PAPILLION, PLATTSMOUTH, RED OAK, SCHUYLER, SHENANDOAH, SIDNEY, TABOR, TEKAMAH, WAHOO, WEST POINT, WISNER, WOODBINE, AND YUTAN.
BURT COUNTY, NE
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Tornado Watch issued for Decatur, Graham, Jewell, Mitchell, Norton, Osborne, Phillips by NWS

Effective: 2022-04-29 14:15:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Graham; Jewell; Mitchell; Norton; Osborne; Phillips; Rooks; Sheridan; Smith TORNADO WATCH 157 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS KS . KANSAS COUNTIES INCLUDED ARE DECATUR GRAHAM JEWELL MITCHELL NORTON OSBORNE PHILLIPS ROOKS SHERIDAN SMITH
DECATUR COUNTY, KS
IN THIS ARTICLE
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Severe Weather Statement issued for Buchanan, Platte by NWS

Effective: 2022-04-29 20:30:00 CDT Expires: 2022-04-30 04:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Buchanan; Platte A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTH CENTRAL DONIPHAN...NORTHEASTERN ATCHISON...SOUTHWESTERN BUCHANAN AND NORTHWESTERN PLATTE COUNTIES At 936 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Rushville, or near Atchison, moving east at 45 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Atchison, Rushville, Lewis And Clark Village, Doniphan, De Kalb and Lewis And Clark Vi. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
BUCHANAN COUNTY, MO
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Tornado Watch issued for Adams, Buffalo, Clay, Custer, Dawson, Fillmore, Franklin by NWS

Effective: 2022-04-29 14:15:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Buffalo; Clay; Custer; Dawson; Fillmore; Franklin; Frontier; Furnas; Gosper; Hall; Hamilton; Harlan; Howard; Kearney; Merrick; Nance; Nuckolls; Phelps; Polk; Red Willow; Sherman; Thayer; Webster; York TORNADO WATCH 157 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS NE . NEBRASKA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS BUFFALO CLAY CUSTER DAWSON FILLMORE FRANKLIN FRONTIER FURNAS GOSPER HALL HAMILTON HARLAN HOWARD KEARNEY MERRICK NANCE NUCKOLLS PHELPS POLK RED WILLOW SHERMAN THAYER WEBSTER YORK
ADAMS COUNTY, NE
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Flood Warning issued for Norman by NWS

Effective: 2022-05-01 10:24:00 CDT Expires: 2022-05-02 16:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information to the National Weather Service when you can do so safely. Target Area: Norman The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Halstad affecting Norman and Traill Counties. Red River of the North at Drayton affecting Marshall, Kittson, Walsh and Pembina Counties. Red River of the North at Fargo affecting Cass and Clay Counties. Red River of the North at East Grand Forks affecting Polk and Grand Forks Counties. Wild Rice River (MN) at Hendrum affecting Norman County. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and moderate flooding is forecast. * WHERE...Red River of the North at Halstad. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 36.4 feet, City mobilizes for dike patrols. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:30 AM CDT Sunday the stage was 31.3 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 9:30 AM CDT Sunday was 31.3 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 35.5 feet Thursday. - Flood stage is 26.0 feet.
NORMAN COUNTY, MN
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Flood Warning issued for Arkansas, Monroe by NWS

Effective: 2022-05-01 10:27:00 CDT Expires: 2022-05-02 10:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based on current conditions and rainfall forecasted to occur over the next 24 hours. During periods of flooding...Evening forecasts are reissued with updated rainfall forecasts. Observed and forecasted stage data plots are available on our Advanced Hydrologic Prediction Service web page at... www.weather.gov/lzk Under the Current Conditions section...Select River and Lakes AHPS. Target Area: Arkansas; Monroe The Flood Warning continues for the following rivers in Arkansas White River At Georgetown affecting White, Prairie and Woodruff Counties. Cache River Near Patterson affecting Woodruff and Jackson Counties. White River At Des Arc affecting Prairie County. White River At Clarendon affecting Arkansas and Monroe Counties. White River At Augusta affecting White and Woodruff Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...White River At Clarendon. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 28.0 feet, Flooding of cropland and timber is occurring. Roads to homes and cabins in lower Maddox Bay area off Highway 146 south of Clarendon impassible. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:00 AM CDT Sunday the stage was 28.5 feet. - Forecast...The river is expected to remain near 28.5 feet through this afternoon before beginning a slow fall. - Flood stage is 26.0 feet. Fld Observed Forecast 1 PM Crest Location Stg Stg Day/Time Mon Tue Wed Crest Time Date White River Clarendon 26.0 28.5 Sun 10 AM 28.4 28.4 28.3 Cresting
ARKANSAS COUNTY, AR
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NWS
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Flood Warning issued for Pennington, Polk by NWS

Effective: 2022-05-01 13:34:00 CDT Expires: 2022-05-04 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Pennington; Polk FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 630 PM CDT MONDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...A portion of northwest Minnesota, including the following counties, Clearwater, Mahnomen, Norman, Pennington, Polk and Red Lake. * WHEN...Until 630 PM CDT Monday. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. Expect many areas of slow moving or standing water. * ADDITIONAL DETAILS - At 1249 PM CDT, the public reported heavy rain in the warned area. Flooding is already occurring. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 0.5 to 1 inch are possible in the warned area. - Some locations that will experience flooding include Fosston, Mahnomen, Fertile, Twin Valley, McIntosh, Erskine, Oklee, Island Lake in Mahnomen County, Waubun, Naytahwaush, Gonvick, Winger, Gary, Tulaby Lake, Mentor, Brooks, Maple Bay, Rice Lake, Bejou and Lengby.
PENNINGTON COUNTY, MN
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Flood Warning issued for Jackson, Woodruff by NWS

Effective: 2022-05-01 10:27:00 CDT Expires: 2022-05-03 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based on current conditions and rainfall forecasted to occur over the next 24 hours. During periods of flooding...Evening forecasts are reissued with updated rainfall forecasts. Observed and forecasted stage data plots are available on our Advanced Hydrologic Prediction Service web page at... www.weather.gov/lzk Under the Current Conditions section...Select River and Lakes AHPS. Target Area: Jackson; Woodruff The Flood Warning continues for the following rivers in Arkansas White River At Georgetown affecting White, Prairie and Woodruff Counties. Cache River Near Patterson affecting Woodruff and Jackson Counties. White River At Des Arc affecting Prairie County. White River At Clarendon affecting Arkansas and Monroe Counties. White River At Augusta affecting White and Woodruff Counties. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL TUESDAY EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Cache River Near Patterson. * WHEN...Until Tuesday evening. * IMPACTS...At 9.0 feet, Low swampy timberland along the river begins to flood. Flood gates should be closed and equipment moved out of the low grounds along the river and tributaries. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:15 AM CDT Sunday the stage was 9.4 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage early Monday afternoon and continue falling. - Flood stage is 9.0 feet. Fld Observed Forecast 1 PM Crest Location Stg Stg Day/Time Mon Tue Wed Crest Time Date Cache River Patterson 9.0 9.4 Sun 10 AM 9.0 8.5 8.0 Falling
JACKSON COUNTY, AR
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Flood Warning issued for Bottineau, McHenry by NWS

Effective: 2022-05-01 13:02:00 CDT Expires: 2022-05-02 21:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Caution is urged when walking near riverbanks. Target Area: Bottineau; McHenry The Flood Warning continues for the following rivers in North Dakota Willow Creek near Willow City affecting McHenry and Bottineau Counties. .Recent snowmelt has pushed Willow Creek near Willow City into minor flood stage. The creek is expected to remain near to slightly above flood stage through this week. FLOOD WARNING FOR SNOWMELT REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Willow Creek near Willow City. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 1441.2 feet, Water begins backing up into ravines and gets to top of road by gage. At 1442.7 feet, Overflow occurs on left bank. * ADDITIONAL DETAILS - At 12:00 PM CDT Sunday the stage was 1442.0 feet. - Forecast...The creek will continue a very gradual rise to 1442.3 feet by the middle of this week. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 1442.0 feet.
BOTTINEAU COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Grand Forks, Walsh by NWS

Effective: 2022-05-01 10:26:00 CDT Expires: 2022-05-02 16:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information to the National Weather Service when you can do so safely. Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Grand Forks; Walsh The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Wahpeton affecting Wilkin and Richland Counties. Red River of the North at Pembina affecting Kittson and Pembina Counties. Red River of the North at Oslo affecting Walsh, Marshall, Polk and Grand Forks Counties. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Major flooding is occurring and major flooding is forecast. This approaches the flood of record. * WHERE...Red River of the North at Oslo. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 37.5 feet, State Highway 1 overtops (MN DOT). * ADDITIONAL DETAILS - At 9:15 AM CDT Sunday the stage was 37.4 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 9:15 AM CDT Sunday was 37.5 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 37.7 feet Wednesday. - Flood stage is 26.0 feet.
GRAND FORKS COUNTY, ND
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High Wind Warning issued for Arthur, Blaine, Boyd, Brown, Chase, Custer, Deuel by NWS

Effective: 2022-04-30 14:16:00 CDT Expires: 2022-04-30 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Arthur; Blaine; Boyd; Brown; Chase; Custer; Deuel; Eastern Cherry; Frontier; Garden; Garfield; Grant; Hayes; Holt; Hooker; Keith; Keya Paha; Lincoln; Logan; Loup; McPherson; Perkins; Rock; Sheridan; Thomas; Western Cherry; Wheeler HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT /9 PM MDT/ THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Portions of central, north central, Panhandle, southwest and west central Nebraska. * WHEN...Until 10 PM CDT /9 PM MDT/ this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
ARTHUR COUNTY, NE
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Wind Advisory issued for Santa Barbara County Southwestern Coast by NWS

Effective: 2022-05-01 08:35:00 PDT Expires: 2022-05-01 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Santa Barbara County Southwestern Coast; Santa Ynez Mountains Western Range WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 9 AM PDT THIS MORNING Winds have slowly diminished and the Wind Advisory will be allowed to expire at 9 AM PDT. However, local and occasional gusts to Advisory-levels will remain possible through this afternoon.
SANTA BARBARA COUNTY, CA
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Special Weather Statement issued for Okaloosa Inland by NWS

Effective: 2022-05-01 07:48:00 EDT Expires: 2022-05-01 16:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with these storms and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with these storms. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Okaloosa Inland Strong thunderstorms will impact portions of southern Butler, Crenshaw, eastern Conecuh, Covington and northeastern Okaloosa Counties through 330 PM CDT At 222 PM CDT, National Weather Service doppler radar indicated strong thunderstorms along a line extending from 6 miles west of McKenzie to 4 miles northwest of Laurel Hill. Movement was northeast at 20 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Andalusia, Opp, Luverne, Georgiana, Brantley, McKenzie, River Falls, Red Level, Laurel Hill, Lockhart, Rutledge, Dozier, Heath and Gantt. MAX HAIL SIZE...0.88 IN MAX WIND GUST...50 MPH
OKALOOSA COUNTY, FL

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