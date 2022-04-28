High Wind Watch issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-05-01 21:50:00 CDT Expires: 2022-05-01 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Briscoe; Castro; Childress; Cottle; Crosby; Dickens; Floyd; Garza; Hale; Hall; Hockley; Kent; King; Lamb; Lubbock; Lynn; Motley; Stonewall; Swisher; Terry SEVERE THUNDERSTORM WATCH 169 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES IN NORTHWEST TEXAS COTTLE CROSBY DICKENS FLOYD GARZA HALE HOCKLEY KENT KING LAMB LUBBOCK LYNN MOTLEY STONEWALL TERRY IN THE PANHANDLE OF TEXAS BRISCOE CASTRO CHILDRESS HALL SWISHER THIS INCLUDES THE CITIES OF AMHERST, ASPERMONT, BROWNFIELD, CEE VEE, CHILDRESS, CROSBYTON, DICKENS, DIMMITT, DUMONT, FLOYDADA, GUTHRIE, HALE CENTER, HAPPY, HART, JAYTON, KIRKLAND, LAKE ALAN HENRY, LEVELLAND, LITTLEFIELD, LOCKNEY, LUBBOCK, MATADOR, MEADOW, MEMPHIS, NEW HOME, ODONNELL, OLD GLORY, OLTON, PADUCAH, PLAINVIEW, POST, QUITAQUE, RALLS, ROARING SPRINGS, SILVERTON, SLATON, SPUR, SUNDOWN, TAHOKA, TULIA, TURKEY, WELLMAN, AND WOLFFORTH.
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