Red Flag Warning issued for Childress, Cottle, Dickens, Garza, Hall, Kent, King, Motley by NWS

Effective: 2022-05-01 23:58:00 CDT Expires: 2022-05-02 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Comanche; Eastland; Erath; Hamilton; Hood; Jack; Lampasas; Mills; Palo Pinto; Parker; Somervell; Stephens; Young SEVERE THUNDERSTORM WATCH 170 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT MONDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN CENTRAL TEXAS COMANCHE HAMILTON LAMPASAS MILLS IN NORTH CENTRAL TEXAS EASTLAND ERATH HOOD JACK PALO PINTO PARKER SOMERVELL STEPHENS YOUNG THIS INCLUDES THE CITIES OF BRECKENRIDGE, BRIAR, CISCO, COMANCHE, DE LEON, DUBLIN, EASTLAND, GLEN ROSE, GOLDTHWAITE, GORMAN, GRAHAM, GRANBURY, HAMILTON, HICO, JACKSBORO, LAMPASAS, MINERAL WELLS, OAK TRAIL SHORES, OLNEY, RANGER, STEPHENVILLE, AND WEATHERFORD.
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