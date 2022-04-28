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Childress County, TX

Red Flag Warning issued for Childress, Cottle, Dickens, Garza, Hall, Kent, King, Motley by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-29 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Erath, Palo Pinto by NWS

Effective: 2022-05-02 01:17:00 CDT Expires: 2022-05-02 01:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Erath; Palo Pinto A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 145 AM CDT FOR NORTH CENTRAL ERATH AND SOUTHERN PALO PINTO COUNTIES At 116 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Gordon, or 15 miles northeast of Ranger, moving east at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Gordon, Strawn and Mingus. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
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Fire Weather Watch issued for Huerfano County Including Walsenburg by NWS

Effective: 2022-05-03 12:00:00 MDT Expires: 2022-05-03 19:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Huerfano County Including Walsenburg; San Luis Valley Including Alamosa, Del Norte, Fort Garland, Saguache; Southern Front Range Including Sangre De Cristo Mountains, Wet Mountains, La Veta Pass; Western Las Animas County Including Trinidad and Thatcher A Fire Weather Watch remains in effect from Tuesday afternoon through Tuesday evening for gusty winds and low relative humidity values for fire weather zones 224...225...229 and 230...which includes the San Luis Valley, the Sangre de Cristo and Wet Mountain Ranges, the Wet Mountain Valley, Huerfano and western Las Animas Counties FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 224...225...229 AND 230 * Affected Area...Fire Weather Zones 224...225...229 and 230. * Winds...Southwest 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 10 percent. * Impacts...Conditions will be favorable for rapid rates of fire growth and spread.
ALAMOSA COUNTY, CO
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Tornado Warning issued for Moore by NWS

Effective: 2022-05-02 00:08:00 CDT Expires: 2022-05-02 00:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Moore THE TORNADO WARNING FOR CENTRAL MOORE COUNTY WILL EXPIRE AT 1215 AM CDT The tornado threat has diminished and the Tornado Warning has been cancelled. However, large hail and damaging winds remain likely and a Severe Thunderstorm Warning remains in effect for the area. However small hail and gusty winds are still possible with this thunderstorm. Remember, a Severe Thunderstorm Warning still remains in effect for Moore County.
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brazos, Grimes, Houston, Madison, Polk, San Jacinto, Trinity by NWS

Effective: 2022-04-30 21:00:00 CDT Expires: 2022-04-30 21:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. If on or near the northern portions of Lake Livingston, get away from the water and move indoors or inside a vehicle. Remember, lightning can strike out to 15 miles from the parent thunderstorm. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Move to safe shelter now! Do not be caught on the water in a thunderstorm. Target Area: Brazos; Grimes; Houston; Madison; Polk; San Jacinto; Trinity; Walker The National Weather Service in League City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Trinity County in southeastern Texas Northern Grimes County in southeastern Texas East central Brazos County in southeastern Texas Northwestern San Jacinto County in southeastern Texas Southern Houston County in southeastern Texas Southeastern Madison County in southeastern Texas Southwestern Polk County in southeastern Texas Central Walker County in southeastern Texas * Until 930 PM CDT. * At 859 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 10 miles west of Riverside to 6 miles northeast of Bedias to 10 miles east of Kurten, moving southeast at 15 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Huntsville, Madisonville, Point Blank, Riverside, Bedias, Kurten, Iola, Crabbs Prairie and Oakhurst. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
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Severe Weather Statement issued for Buchanan, Platte by NWS

Effective: 2022-04-29 20:30:00 CDT Expires: 2022-04-30 04:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Buchanan; Platte A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTH CENTRAL DONIPHAN...NORTHEASTERN ATCHISON...SOUTHWESTERN BUCHANAN AND NORTHWESTERN PLATTE COUNTIES At 936 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Rushville, or near Atchison, moving east at 45 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Atchison, Rushville, Lewis And Clark Village, Doniphan, De Kalb and Lewis And Clark Vi. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
BUCHANAN COUNTY, MO
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Special Weather Statement issued for Stephens by NWS

Effective: 2022-05-02 11:00:00 CDT Expires: 2022-05-02 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 200 AM CDT for north central Texas. Target Area: Stephens A strong thunderstorm will impact portions of southern Stephens County through 100 AM CDT At 1155 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Gunsight, or 10 miles north of Cisco, moving east at 30 mph. HAZARD...Penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Necessity and Gunsight. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
STEPHENS COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Hansford, Hutchinson, Moore, Sherman by NWS

Effective: 2022-05-02 00:20:00 CDT Expires: 2022-05-02 01:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Hansford; Hutchinson; Moore; Sherman A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT FOR NORTHWESTERN HUTCHINSON...SOUTHWESTERN HANSFORD...SOUTHEASTERN SHERMAN AND EASTERN MOORE COUNTIES At 1219 AM CDT, a severe thunderstorm was located 7 miles south of Sunray, or 10 miles east of Dumas, moving east at 25 mph. HAZARD...Two inch hail and 60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to roofs, siding, and trees is possible. People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Locations impacted include Sunray and Pringle. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...2.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
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Wind Advisory issued for San Diego County Deserts, San Gorgonio Pass Near Banning by NWS

Effective: 2022-05-01 21:49:00 PDT Expires: 2022-05-01 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: San Diego County Deserts; San Gorgonio Pass Near Banning WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 10 PM PDT THIS EVENING Winds will gradually decrease overnight, though local wind gusts 40 to 45 MPH will continue until around 1 AM, especially through San Gorgonio Pass.
IN THIS ARTICLE
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Wind Advisory issued for Santa Ynez Mountains Western Range by NWS

Effective: 2022-05-01 21:59:00 PDT Expires: 2022-05-01 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Santa Ynez Mountains Western Range WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Areas of northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Santa Ynez Mountains Western Range. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
SANTA BARBARA COUNTY, CA
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Wind Advisory issued for Mojave Desert Slopes by NWS

Effective: 2022-05-01 22:44:00 PDT Expires: 2022-05-01 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Mojave Desert Slopes WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 11 PM PDT THIS EVENING Winds have decreased across the area this evening and the Wind Advisory will be allowed to expire.
weather.gov

Special Weather Statement issued for North and Northeast Elbert County Below 6000 Feet, North Lincoln County by NWS

Effective: 2022-05-02 00:00:00 MDT Expires: 2022-05-01 22:45:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: North and Northeast Elbert County Below 6000 Feet, North Lincoln County A strong thunderstorm will impact portions of northeastern Lincoln County through 1045 PM MDT At 1027 PM MDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 5 miles northwest of Arriba, or 13 miles west of Flagler, moving northeast at 25 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Arriba. MAX HAIL SIZE...0.88 IN MAX WIND GUST...50 MPH
ELBERT COUNTY, CO
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Severe Thunderstorm Watch issued for Coryell, Montague, Wise by NWS

Effective: 2022-05-01 23:58:00 CDT Expires: 2022-05-02 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Coryell; Montague; Wise THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 170 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 2 AM CDT MONDAY IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN CENTRAL TEXAS CORYELL IN NORTH CENTRAL TEXAS MONTAGUE WISE THIS INCLUDES THE CITIES OF BOWIE, BRIDGEPORT, COPPERAS COVE, DECATUR, GATESVILLE, AND NOCONA.
CORYELL COUNTY, TX
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Special Weather Statement issued for Central and East Adams and Arapahoe Counties, Morgan County by NWS

Effective: 2022-05-02 00:00:00 MDT Expires: 2022-05-02 00:15:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: Prepare for sudden gusty winds. Secure loose objects and move to a safe shelter inside a building or vehicle. If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Central and East Adams and Arapahoe Counties; Morgan County A strong thunderstorm will impact portions of northeastern Arapahoe, southwestern Morgan and eastern Adams Counties through 1215 AM MDT At 1124 PM MDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Byers, or 40 miles southwest of Fort Morgan, moving north at 35 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Deer Trail, Hoyt, Twelve-Mile Corner, Leader, Byers and Adena. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...50 MPH
ADAMS COUNTY, CO
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Freeze Watch issued for Northern Trinity, Northwestern Mendocino Interior by NWS

Effective: 2022-05-03 01:00:00 PDT Expires: 2022-05-03 09:00:00 PDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Provide adequate shelter for outdoor pets or consider bringing them indoors. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Northern Trinity; Northwestern Mendocino Interior; Southern Humboldt Interior; Southern Trinity FREEZE WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE MONDAY NIGHT THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 29 possible. * WHERE...Southern Trinity, Northwestern Mendocino Interior, Northern Trinity and Southern Humboldt Interior Counties. * WHEN...From late Monday night through Tuesday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
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Severe Thunderstorm Watch issued for Comanche, Eastland, Erath, Hamilton, Hood, Jack, Lampasas by NWS

Effective: 2022-05-01 23:58:00 CDT Expires: 2022-05-02 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Comanche; Eastland; Erath; Hamilton; Hood; Jack; Lampasas; Mills; Palo Pinto; Parker; Somervell; Stephens; Young SEVERE THUNDERSTORM WATCH 170 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT MONDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN CENTRAL TEXAS COMANCHE HAMILTON LAMPASAS MILLS IN NORTH CENTRAL TEXAS EASTLAND ERATH HOOD JACK PALO PINTO PARKER SOMERVELL STEPHENS YOUNG THIS INCLUDES THE CITIES OF BRECKENRIDGE, BRIAR, CISCO, COMANCHE, DE LEON, DUBLIN, EASTLAND, GLEN ROSE, GOLDTHWAITE, GORMAN, GRAHAM, GRANBURY, HAMILTON, HICO, JACKSBORO, LAMPASAS, MINERAL WELLS, OAK TRAIL SHORES, OLNEY, RANGER, STEPHENVILLE, AND WEATHERFORD.
COMANCHE COUNTY, TX

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