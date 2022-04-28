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Collier County, FL

Special Weather Statement issued for Inland Collier County by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-28 16:05:00 EDT Expires: 2022-04-28 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: These winds can down small tree limbs and branches, and blow around unsecured small objects. Seek shelter in a...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Williamson by NWS

Effective: 2022-04-30 16:37:00 CDT Expires: 2022-04-30 17:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Williamson The National Weather Service in Austin San Antonio has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Williamson County in south central Texas * Until 530 PM CDT. * At 436 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Hutto, or near Pflugerville, moving east at 15 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Trained weather spotters. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Round Rock, Taylor, Hutto, Coupland, Rices Crossing, Noack and Beyarsville. HAIL THREAT...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
WILLIAMSON COUNTY, TX
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Tornado Warning issued for Moore by NWS

Effective: 2022-05-02 00:08:00 CDT Expires: 2022-05-02 00:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Moore THE TORNADO WARNING FOR CENTRAL MOORE COUNTY WILL EXPIRE AT 1215 AM CDT The tornado threat has diminished and the Tornado Warning has been cancelled. However, large hail and damaging winds remain likely and a Severe Thunderstorm Warning remains in effect for the area. However small hail and gusty winds are still possible with this thunderstorm. Remember, a Severe Thunderstorm Warning still remains in effect for Moore County.
MOORE COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brazos, Grimes, Houston, Madison, Polk, San Jacinto, Trinity by NWS

Effective: 2022-04-30 21:00:00 CDT Expires: 2022-04-30 21:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. If on or near the northern portions of Lake Livingston, get away from the water and move indoors or inside a vehicle. Remember, lightning can strike out to 15 miles from the parent thunderstorm. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Move to safe shelter now! Do not be caught on the water in a thunderstorm. Target Area: Brazos; Grimes; Houston; Madison; Polk; San Jacinto; Trinity; Walker The National Weather Service in League City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Trinity County in southeastern Texas Northern Grimes County in southeastern Texas East central Brazos County in southeastern Texas Northwestern San Jacinto County in southeastern Texas Southern Houston County in southeastern Texas Southeastern Madison County in southeastern Texas Southwestern Polk County in southeastern Texas Central Walker County in southeastern Texas * Until 930 PM CDT. * At 859 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 10 miles west of Riverside to 6 miles northeast of Bedias to 10 miles east of Kurten, moving southeast at 15 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Huntsville, Madisonville, Point Blank, Riverside, Bedias, Kurten, Iola, Crabbs Prairie and Oakhurst. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
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Severe Weather Statement issued for Hansford, Hutchinson, Moore, Sherman by NWS

Effective: 2022-05-02 00:20:00 CDT Expires: 2022-05-02 01:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Hansford; Hutchinson; Moore; Sherman A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT FOR NORTHWESTERN HUTCHINSON...SOUTHWESTERN HANSFORD...SOUTHEASTERN SHERMAN AND EASTERN MOORE COUNTIES At 1219 AM CDT, a severe thunderstorm was located 7 miles south of Sunray, or 10 miles east of Dumas, moving east at 25 mph. HAZARD...Two inch hail and 60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to roofs, siding, and trees is possible. People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Locations impacted include Sunray and Pringle. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...2.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HANSFORD COUNTY, TX
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Collier County, FL
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Wind Advisory issued for Mojave Desert Slopes by NWS

Effective: 2022-05-01 22:44:00 PDT Expires: 2022-05-01 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Mojave Desert Slopes WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 11 PM PDT THIS EVENING Winds have decreased across the area this evening and the Wind Advisory will be allowed to expire.
KERN COUNTY, CA
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Wind Advisory issued for San Diego County Deserts, San Gorgonio Pass Near Banning by NWS

Effective: 2022-05-01 21:49:00 PDT Expires: 2022-05-01 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: San Diego County Deserts; San Gorgonio Pass Near Banning WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 10 PM PDT THIS EVENING Winds will gradually decrease overnight, though local wind gusts 40 to 45 MPH will continue until around 1 AM, especially through San Gorgonio Pass.
RIVERSIDE COUNTY, CA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Coryell, Montague, Wise by NWS

Effective: 2022-05-01 23:58:00 CDT Expires: 2022-05-02 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Coryell; Montague; Wise THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 170 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 2 AM CDT MONDAY IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN CENTRAL TEXAS CORYELL IN NORTH CENTRAL TEXAS MONTAGUE WISE THIS INCLUDES THE CITIES OF BOWIE, BRIDGEPORT, COPPERAS COVE, DECATUR, GATESVILLE, AND NOCONA.
CORYELL COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bolivar, Coahoma, DeSoto, Humphreys, Issaquena, Lafayette by NWS

Effective: 2022-04-30 20:15:00 CDT Expires: 2022-05-01 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bolivar; Coahoma; DeSoto; Humphreys; Issaquena; Lafayette; Leflore; Marshall; Panola; Quitman; Sharkey; Sunflower; Tallahatchie; Tate; Tunica; Washington; Yalobusha SEVERE THUNDERSTORM WATCH 166 IS IN EFFECT UNTIL 200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MS . MISSISSIPPI COUNTIES INCLUDED ARE BOLIVAR COAHOMA DESOTO HUMPHREYS ISSAQUENA LAFAYETTE LEFLORE MARSHALL PANOLA QUITMAN SHARKEY SUNFLOWER TALLAHATCHIE TATE TUNICA WASHINGTON YALOBUSHA
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#Special Weather Statement#Tornado#National Weather Service#Wind Gust
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Wind Advisory issued for Santa Barbara County Southwestern Coast by NWS

Effective: 2022-05-01 21:59:00 PDT Expires: 2022-05-01 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Santa Barbara County Southwestern Coast WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Areas of north winds 20 to 30 mph with gusts to 45 mph, strongest below passes and canyons. * WHERE...Santa Barbara County Southwestern Coast. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
SANTA BARBARA COUNTY, CA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Eastland, Erath, Palo Pinto, Stephens by NWS

Effective: 2022-05-02 00:47:00 CDT Expires: 2022-05-02 01:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection get inside a sturdy structure and stay away from windows. Target Area: Eastland; Erath; Palo Pinto; Stephens The National Weather Service in Fort Worth has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Erath County in north central Texas Northeastern Eastland County in north central Texas Southeastern Stephens County in north central Texas Southern Palo Pinto County in north central Texas * Until 145 AM CDT. * At 1247 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Ranger, moving east at 25 mph. HAZARD...Ping pong ball size hail and 60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Ranger, Gordon, Strawn and Mingus. This includes Interstate 20 between mile markers 351 and 381. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.50 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
EASTLAND COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Watch issued for Comanche, Eastland, Erath, Hamilton, Hood, Jack, Lampasas by NWS

Effective: 2022-05-01 23:58:00 CDT Expires: 2022-05-02 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Comanche; Eastland; Erath; Hamilton; Hood; Jack; Lampasas; Mills; Palo Pinto; Parker; Somervell; Stephens; Young SEVERE THUNDERSTORM WATCH 170 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT MONDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN CENTRAL TEXAS COMANCHE HAMILTON LAMPASAS MILLS IN NORTH CENTRAL TEXAS EASTLAND ERATH HOOD JACK PALO PINTO PARKER SOMERVELL STEPHENS YOUNG THIS INCLUDES THE CITIES OF BRECKENRIDGE, BRIAR, CISCO, COMANCHE, DE LEON, DUBLIN, EASTLAND, GLEN ROSE, GOLDTHWAITE, GORMAN, GRAHAM, GRANBURY, HAMILTON, HICO, JACKSBORO, LAMPASAS, MINERAL WELLS, OAK TRAIL SHORES, OLNEY, RANGER, STEPHENVILLE, AND WEATHERFORD.
COMANCHE COUNTY, TX

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