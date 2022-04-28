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Bailey County, TX

Red Flag Warning issued for Bailey, Briscoe, Castro, Cochran, Crosby, Floyd, Hale, Hockley by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-28 15:10:00 CDT Expires: 2022-04-28 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are imminent or already occurring. These conditions can...

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Tornado Warning issued for Moore by NWS

Effective: 2022-05-02 00:08:00 CDT Expires: 2022-05-02 00:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Moore THE TORNADO WARNING FOR CENTRAL MOORE COUNTY WILL EXPIRE AT 1215 AM CDT The tornado threat has diminished and the Tornado Warning has been cancelled. However, large hail and damaging winds remain likely and a Severe Thunderstorm Warning remains in effect for the area. However small hail and gusty winds are still possible with this thunderstorm. Remember, a Severe Thunderstorm Warning still remains in effect for Moore County.
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Severe Thunderstorm Warning issued for Eastland, Erath, Palo Pinto, Stephens by NWS

Effective: 2022-05-02 00:47:00 CDT Expires: 2022-05-02 01:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection get inside a sturdy structure and stay away from windows. Target Area: Eastland; Erath; Palo Pinto; Stephens The National Weather Service in Fort Worth has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Erath County in north central Texas Northeastern Eastland County in north central Texas Southeastern Stephens County in north central Texas Southern Palo Pinto County in north central Texas * Until 145 AM CDT. * At 1247 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Ranger, moving east at 25 mph. HAZARD...Ping pong ball size hail and 60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Ranger, Gordon, Strawn and Mingus. This includes Interstate 20 between mile markers 351 and 381. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.50 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
EASTLAND COUNTY, TX
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Special Weather Statement issued for Edwards, Ford, Gray, Hodgeman, Pawnee by NWS

Effective: 2022-05-02 00:13:00 CDT Expires: 2022-05-02 00:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Edwards; Ford; Gray; Hodgeman; Pawnee Strong thunderstorms will impact portions of Ford, eastern Hodgeman, southwestern Pawnee, east central Gray and Edwards Counties through 1245 AM CDT At 1213 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Jetmore to 12 miles north of Wright to near Cimarron. Movement was east at 35 mph. HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Strong thunderstorms will be near Jetmore around 1220 AM CDT. Hanston around 1225 AM CDT. Gray around 1230 AM CDT. Other locations in the path of these storms include Spearville, Bellefont, Dodge City, Offerle, Ft. Dodge and Wright. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...55 MPH
EDWARDS COUNTY, KS
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Severe Weather Statement issued for Brown, San Saba by NWS

Effective: 2022-05-01 20:20:00 CDT Expires: 2022-05-02 02:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Brown; San Saba THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHEASTERN BROWN AND NORTHWESTERN SAN SABA COUNTIES IS CANCELLED The storm which prompted the warning has moved out of the area. Therefore, the warning has been cancelled. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 200 AM CDT for west central Texas.
BROWN COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Williamson by NWS

Effective: 2022-04-30 16:37:00 CDT Expires: 2022-04-30 17:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Williamson The National Weather Service in Austin San Antonio has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Williamson County in south central Texas * Until 530 PM CDT. * At 436 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Hutto, or near Pflugerville, moving east at 15 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Trained weather spotters. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Round Rock, Taylor, Hutto, Coupland, Rices Crossing, Noack and Beyarsville. HAIL THREAT...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
WILLIAMSON COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brazos, Grimes, Houston, Madison, Polk, San Jacinto, Trinity by NWS

Effective: 2022-04-30 21:00:00 CDT Expires: 2022-04-30 21:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. If on or near the northern portions of Lake Livingston, get away from the water and move indoors or inside a vehicle. Remember, lightning can strike out to 15 miles from the parent thunderstorm. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Move to safe shelter now! Do not be caught on the water in a thunderstorm. Target Area: Brazos; Grimes; Houston; Madison; Polk; San Jacinto; Trinity; Walker The National Weather Service in League City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Trinity County in southeastern Texas Northern Grimes County in southeastern Texas East central Brazos County in southeastern Texas Northwestern San Jacinto County in southeastern Texas Southern Houston County in southeastern Texas Southeastern Madison County in southeastern Texas Southwestern Polk County in southeastern Texas Central Walker County in southeastern Texas * Until 930 PM CDT. * At 859 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 10 miles west of Riverside to 6 miles northeast of Bedias to 10 miles east of Kurten, moving southeast at 15 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Huntsville, Madisonville, Point Blank, Riverside, Bedias, Kurten, Iola, Crabbs Prairie and Oakhurst. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
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Wind Advisory issued for Mojave Desert Slopes by NWS

Effective: 2022-05-01 22:44:00 PDT Expires: 2022-05-01 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Mojave Desert Slopes WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 11 PM PDT THIS EVENING Winds have decreased across the area this evening and the Wind Advisory will be allowed to expire.
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Wind Advisory issued for San Diego County Deserts, San Gorgonio Pass Near Banning by NWS

Effective: 2022-05-01 21:49:00 PDT Expires: 2022-05-01 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: San Diego County Deserts; San Gorgonio Pass Near Banning WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 10 PM PDT THIS EVENING Winds will gradually decrease overnight, though local wind gusts 40 to 45 MPH will continue until around 1 AM, especially through San Gorgonio Pass.
IN THIS ARTICLE
#Red Flag Warning#Bailey Briscoe#15 10 00
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Special Weather Statement issued for Garvin, Grady, McClain, Stephens by NWS

Effective: 2022-05-01 22:55:00 CDT Expires: 2022-05-02 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. These storms may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. Target Area: Garvin; Grady; McClain; Stephens Strong thunderstorms will impact portions of western Garvin, southeastern Grady, northeastern Stephens and south central McClain Counties through MIDNIGHT CDT At 1132 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 8 miles south of Lindsay to 4 miles north of Velma. Movement was northeast at 45 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Purcell, Lindsay, Maysville, Velma, Foster, Antioch, Pernell, Cox City, Erin Springs and Payne. This includes Interstate 35 between mile markers 92 and 93. MAX HAIL SIZE...0.88 IN MAX WIND GUST...50 MPH
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Severe Thunderstorm Warning issued for Hansford, Hutchinson, Moore, Sherman by NWS

Effective: 2022-05-02 00:01:00 CDT Expires: 2022-05-02 01:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. This thunderstorm is capable of producing all types of severe weather including extremely large hail, destructive straight line winds and tornadoes. Move quickly to a safe shelter such as an interior room, a bathroom, closet or basement. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Hansford; Hutchinson; Moore; Sherman The National Weather Service in Amarillo has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Hutchinson County in the Panhandle of Texas Southwestern Hansford County in the Panhandle of Texas Southeastern Sherman County in the Panhandle of Texas Moore County in the Panhandle of Texas * Until 100 AM CDT. * At 1200 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Dumas, moving east at 25 mph. HAZARD...Two inch hail and 60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to roofs, siding, and trees is possible. People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. * Locations impacted include Dumas, Sunray, Four Way and Pringle. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...2.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HANSFORD COUNTY, TX
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Special Weather Statement issued for Bryan, Marshall by NWS

Effective: 2022-05-02 01:04:00 CDT Expires: 2022-05-02 01:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. This storm may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. Target Area: Bryan; Marshall A strong thunderstorm will impact portions of west central Bryan and southeastern Marshall Counties through 145 AM CDT At 115 AM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over southeastern Lake Texoma, moving northeast at 25 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Durant, Silo, Mead, Cartwright, Woodville, eastern Lake Texoma, Little City, Calera and Mcbride. MAX HAIL SIZE...0.88 IN MAX WIND GUST...50 MPH
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Special Weather Statement issued for North and Northeast Elbert County Below 6000 Feet, North Lincoln County by NWS

Effective: 2022-05-02 00:00:00 MDT Expires: 2022-05-01 22:45:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: North and Northeast Elbert County Below 6000 Feet, North Lincoln County A strong thunderstorm will impact portions of northeastern Lincoln County through 1045 PM MDT At 1027 PM MDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 5 miles northwest of Arriba, or 13 miles west of Flagler, moving northeast at 25 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Arriba. MAX HAIL SIZE...0.88 IN MAX WIND GUST...50 MPH
ELBERT COUNTY, CO
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NWS
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Freeze Watch issued for Northern Trinity, Northwestern Mendocino Interior by NWS

Effective: 2022-05-03 01:00:00 PDT Expires: 2022-05-03 09:00:00 PDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Provide adequate shelter for outdoor pets or consider bringing them indoors. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Northern Trinity; Northwestern Mendocino Interior; Southern Humboldt Interior; Southern Trinity FREEZE WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE MONDAY NIGHT THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 29 possible. * WHERE...Southern Trinity, Northwestern Mendocino Interior, Northern Trinity and Southern Humboldt Interior Counties. * WHEN...From late Monday night through Tuesday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
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Special Weather Statement issued for Central and East Adams and Arapahoe Counties, Morgan County by NWS

Effective: 2022-05-02 00:00:00 MDT Expires: 2022-05-02 00:15:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: Prepare for sudden gusty winds. Secure loose objects and move to a safe shelter inside a building or vehicle. If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Central and East Adams and Arapahoe Counties; Morgan County A strong thunderstorm will impact portions of northeastern Arapahoe, southwestern Morgan and eastern Adams Counties through 1215 AM MDT At 1124 PM MDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Byers, or 40 miles southwest of Fort Morgan, moving north at 35 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Deer Trail, Hoyt, Twelve-Mile Corner, Leader, Byers and Adena. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...50 MPH
ADAMS COUNTY, CO
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Wind Advisory issued for Santa Ynez Mountains Western Range by NWS

Effective: 2022-05-01 21:59:00 PDT Expires: 2022-05-01 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Santa Ynez Mountains Western Range WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Areas of northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Santa Ynez Mountains Western Range. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
SANTA BARBARA COUNTY, CA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Comanche, Eastland, Erath, Hamilton, Hood, Jack, Lampasas by NWS

Effective: 2022-05-01 23:58:00 CDT Expires: 2022-05-02 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Comanche; Eastland; Erath; Hamilton; Hood; Jack; Lampasas; Mills; Palo Pinto; Parker; Somervell; Stephens; Young SEVERE THUNDERSTORM WATCH 170 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT MONDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN CENTRAL TEXAS COMANCHE HAMILTON LAMPASAS MILLS IN NORTH CENTRAL TEXAS EASTLAND ERATH HOOD JACK PALO PINTO PARKER SOMERVELL STEPHENS YOUNG THIS INCLUDES THE CITIES OF BRECKENRIDGE, BRIAR, CISCO, COMANCHE, DE LEON, DUBLIN, EASTLAND, GLEN ROSE, GOLDTHWAITE, GORMAN, GRAHAM, GRANBURY, HAMILTON, HICO, JACKSBORO, LAMPASAS, MINERAL WELLS, OAK TRAIL SHORES, OLNEY, RANGER, STEPHENVILLE, AND WEATHERFORD.
COMANCHE COUNTY, TX
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Special Weather Statement issued for Blaine, Garfield, Kingfisher, Major by NWS

Effective: 2022-05-02 00:26:00 CDT Expires: 2022-05-02 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. This storm may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. Target Area: Blaine; Garfield; Kingfisher; Major A strong thunderstorm will impact portions of northwestern Kingfisher, northeastern Blaine, southwestern Garfield and southeastern Major Counties through 100 AM CDT At 1225 AM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Okeene, moving north at 35 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Okeene, Ringwood, Drummond, Ames, Meno and Isabella. MAX HAIL SIZE...0.88 IN MAX WIND GUST...50 MPH
BLAINE COUNTY, OK
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Special Weather Statement issued for Lower Lafourche, Lower Terrebonne, Upper Lafourche by NWS

Effective: 2022-05-01 10:22:00 CDT Expires: 2022-05-01 12:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Lower Lafourche; Lower Terrebonne; Upper Lafourche; Upper Terrebonne A strong thunderstorm will impact portions of east central Terrebonne and central Lafourche Parishes through 1245 PM CDT At 1209 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Lockport, or 9 miles east of Houma, moving southeast at 25 mph. HAZARD...Pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Houma, Larose, Cut Off, Galliano, Lockport, Montegut, Mathews and Chauvin. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
LAFOURCHE PARISH, LA

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