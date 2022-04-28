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Mount Vernon, OH

Freeze Warning

By Roxie Bell
themountvernongrapevine.com
 2 days ago

Cover picture for the articleURGENT - WEATHER MESSAGE National Weather Service Cleveland OH 1158 AM EDT Thu Apr 28 2022 OHZ009>014-019>023-029>033-038-047-089-290000- /O.NEW.KCLE.FZ.W.0003.220429T0200Z-220429T1300Z/ Erie-Lorain-Cuyahoga-Lake-Geauga-Ashtabula Inland-Huron-Medina- Summit-Portage-Trumbull-Richland-Ashland-Wayne-Stark-Mahoning- Holmes-Knox-Ashtabula Lakeshore- Including the cities of Sandusky, Huron, Lorain, Elyria, North Ridgeville, Avon Lake, Cleveland, Mentor, Willoughby, Eastlake, Painesville, Willowick, Wickliffe, Chardon, South Russell, Bainbridge, Chesterland, Middlefield, Burton,...

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#Plumbing#National Weather Service#Preparedness#Erie Lorain

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