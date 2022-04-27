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Belmont County, OH

Freeze Warning issued for Belmont, Guernsey, Jefferson, Monroe, Muskingum, Noble by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-27 23:00:00 EDT Expires: 2022-04-28 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect...

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Flood Warning issued for Marshall, Polk by NWS

Effective: 2022-04-29 21:42:00 CDT Expires: 2022-05-01 03:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Marshall; Polk The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Oslo affecting Walsh, Marshall, Polk and Grand Forks Counties. .Red River Levels in Oslo look to remain within Major Flood stage through next week. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Major flooding is occurring and major flooding is forecast. This approaches the flood of record. * WHERE...Red River of the North at Oslo. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 37.5 feet, State Highway 1 overtops (MN DOT). * ADDITIONAL DETAILS - At 9:15 PM CDT Friday the stage was 37.4 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 9:15 PM CDT Friday was 37.6 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 37.5 feet early Thursday morning. - Flood stage is 26.0 feet.
MARSHALL COUNTY, MN
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Flood Warning issued for Grand Forks, Walsh by NWS

Effective: 2022-04-29 21:42:00 CDT Expires: 2022-05-01 03:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Grand Forks; Walsh The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Oslo affecting Walsh, Marshall, Polk and Grand Forks Counties. .Red River Levels in Oslo look to remain within Major Flood stage through next week. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Major flooding is occurring and major flooding is forecast. This approaches the flood of record. * WHERE...Red River of the North at Oslo. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 37.5 feet, State Highway 1 overtops (MN DOT). * ADDITIONAL DETAILS - At 9:15 PM CDT Friday the stage was 37.4 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 9:15 PM CDT Friday was 37.6 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 37.5 feet early Thursday morning. - Flood stage is 26.0 feet.
GRAND FORKS COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Richland by NWS

Effective: 2022-05-01 07:00:00 CDT Expires: 2022-05-06 16:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Richland The National Weather Service in Grand Forks ND has issued a Flood Warning for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Wahpeton affecting Wilkin and Richland Counties. .Water levels are expected to rise again back into Minor Flood Stage Sunday and crest early next week within Minor Stage. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING TO FRIDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Red River of the North at Wahpeton. * WHEN...From Sunday morning to Friday afternoon. * IMPACTS...At 12.0 feet, Storm sewer valves are closed and interior pumping begins (Breckenridge). * ADDITIONAL DETAILS - At 8:30 PM CDT Friday the stage was 10.3 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage Sunday morning to a crest of 12.5 feet early Monday afternoon. It will then fall below flood stage late Thursday morning. - Flood stage is 11.0 feet.
RICHLAND COUNTY, ND
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Belmont, OH
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Tornado Watch issued for Anderson, Brown, Coffey, Douglas, Franklin, Jackson, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-29 21:34:00 CDT Expires: 2022-04-29 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anderson; Brown; Coffey; Douglas; Franklin; Jackson; Jefferson; Lyon; Osage; Shawnee; Wabaunsee TORNADO WATCH 158 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN EAST CENTRAL KANSAS ANDERSON COFFEY DOUGLAS FRANKLIN LYON OSAGE SHAWNEE WABAUNSEE IN NORTHEAST KANSAS BROWN JACKSON JEFFERSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ALMA, ALTA VISTA, BURLINGAME, BURLINGTON, CARBONDALE, EMPORIA, ESKRIDGE, GARNETT, GRANTVILLE, HARVEYVILLE, HIAWATHA, HOLTON, HORTON, LAWRENCE, LEBO, LYNDON, MAPLE HILL, MCFARLAND, MCLOUTH, MERIDEN, NORTONVILLE, OSAGE CITY, OSKALOOSA, OTTAWA, OVERBROOK, PAXICO, PERRY, TOPEKA, AND VALLEY FALLS.
ANDERSON COUNTY, KS
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More than 350,000 customers are left without power as rare late-winter storm hits the Northeast with snow and strong winds

More than 350,000 customers have been left without power as a rare late-winter storm pummels the Northeast with heavy snow and strong winds. On Tuesday morning the National Weather Service issued a winter storm warning for interior parts of the Northeast, where a snow storm has dropped several inches of snow and hit the area with heavy winds with wind gusts of up to 60 mph.
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Weather Warning for Severe Thunderstorms Issued for Kansas and Oklahoma

Severe thunderstorms are looming over Kansas and Oklahoma after US meteorologists issued their latest weather warning, prompting the risks of the downpour of large hailstones, strong winds, and twisters in the mentioned states and their surrounding areas. Severe Thunderstorms. The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) - Storm Prediction Center...
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Tornado Warning issued for Greenwood by NWS

Effective: 2022-04-29 21:47:00 CDT Expires: 2022-04-29 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Greenwood A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR WEST CENTRAL GREENWOOD COUNTY At 947 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 6 miles northwest of Eureka, moving east at 30 mph. HAZARD...Tornado and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of west central Greenwood County. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN
GREENWOOD COUNTY, KS
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Tornado Warning issued for Buchanan, Platte by NWS

Effective: 2022-04-29 21:36:00 CDT Expires: 2022-04-29 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Buchanan; Platte A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTH CENTRAL DONIPHAN...NORTHEASTERN ATCHISON...SOUTHWESTERN BUCHANAN AND NORTHWESTERN PLATTE COUNTIES At 936 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Rushville, or near Atchison, moving east at 45 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Atchison, Rushville, Lewis And Clark Village, Doniphan, De Kalb and Lewis And Clark Vi. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
BUCHANAN COUNTY, MO
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