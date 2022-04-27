Freeze Warning issued for Belmont, Guernsey, Jefferson, Monroe, Muskingum, Noble by NWS

Effective: 2022-04-29 21:34:00 CDT Expires: 2022-04-29 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anderson; Brown; Coffey; Douglas; Franklin; Jackson; Jefferson; Lyon; Osage; Shawnee; Wabaunsee TORNADO WATCH 158 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN EAST CENTRAL KANSAS ANDERSON COFFEY DOUGLAS FRANKLIN LYON OSAGE SHAWNEE WABAUNSEE IN NORTHEAST KANSAS BROWN JACKSON JEFFERSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ALMA, ALTA VISTA, BURLINGAME, BURLINGTON, CARBONDALE, EMPORIA, ESKRIDGE, GARNETT, GRANTVILLE, HARVEYVILLE, HIAWATHA, HOLTON, HORTON, LAWRENCE, LEBO, LYNDON, MAPLE HILL, MCFARLAND, MCLOUTH, MERIDEN, NORTONVILLE, OSAGE CITY, OSKALOOSA, OTTAWA, OVERBROOK, PAXICO, PERRY, TOPEKA, AND VALLEY FALLS.
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