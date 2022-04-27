Carteret Court Docket - April 28
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER. *************************************************************************************. 1 ADAMS,BAILEY,MICHELLE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG SHADY,MASON 22CR 700803. 2 ADAMS,JAMES,KEVIN DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 19CR 052665. DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 19CR 052665. CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 19CR 052665. MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LEWIS,C 19CR 052665. 3 ADAMS,JAMES,KEVIN FAIL MAINTAIN...www.carolinacoastonline.com
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