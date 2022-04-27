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San Miguel County, NM

Severe Weather Statement issued for San Miguel by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-27 14:53:00 MDT Expires: 2022-04-27 15:30:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Tate, Tunica by NWS

Effective: 2022-04-30 21:21:00 CDT Expires: 2022-04-30 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Tate; Tunica A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR CENTRAL TUNICA AND SOUTHWESTERN TATE COUNTIES At 921 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Tunica, or 11 miles northeast of St Francis National Park, moving east at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Tunica, North Tunica, Dubbs, Little Texas, Dooley, Savage, Maud, Fox Island, Austin, Clayton, Hollywood, Prichard and Evansville. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
TATE COUNTY, MS
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Flood Advisory issued for Edwards by NWS

Effective: 2022-04-30 20:43:00 CDT Expires: 2022-04-30 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Edwards FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1230 AM CDT SUNDAY * WHAT...Small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of south central Texas, including the following counties, Edwards and Val Verde. * WHEN...Until 1230 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 945 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause small stream flooding. - Some locations that will experience flooding include Vinegarone. - http://www.weather.gov/safety/flood
EDWARDS COUNTY, TX
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Flood Warning issued for Pembina by NWS

Effective: 2022-04-30 21:17:00 CDT Expires: 2022-05-02 03:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information to the National Weather Service when you can do so safely. Target Area: Pembina The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Pembina affecting Kittson and Pembina Counties. .Water levels continue to rise into Major Flood Stage by Sunday. Levels then continue to slowly rise through the end of the week. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Moderate flooding is occurring and major flooding is forecast. * WHERE...Red River of the North at Pembina. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 52.0 feet, Highway 75 north of Humboldt, MN overtops. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:30 PM CDT Saturday the stage was 48.4 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:30 PM CDT Saturday was 48.4 feet. - Forecast...The river is expected to rise to 51.6 feet early Saturday afternoon. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 39.0 feet.
PEMBINA COUNTY, ND
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Severe Thunderstorm Warning issued for Grimes, Montgomery, San Jacinto, Walker by NWS

Effective: 2022-04-30 22:01:00 CDT Expires: 2022-04-30 22:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Continuous cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. If on or near Lake Conroe, get away from the water and move indoors or inside a vehicle. remember, lightning can strike out to 15 miles from the parent thunderstorm. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Move to safe shelter now! Do not be caught on the water in a thunderstorm. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Grimes; Montgomery; San Jacinto; Walker A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1015 PM CDT FOR NORTHEASTERN GRIMES...NORTHWESTERN MONTGOMERY...WEST CENTRAL SAN JACINTO AND WALKER COUNTIES At 1000 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Bedias to 8 miles west of Huntsville State Park to 9 miles west of Point Blank to near Sebastopol, moving southeast at 20 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. Locations impacted include Huntsville, New Waverly, Riverside, Bedias, Huntsville State Park, Iola, Crabbs Prairie and Oakhurst. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
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San Miguel, NM
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San Miguel County, NM
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Flood Advisory issued for Houston, Madison, Trinity by NWS

Effective: 2022-04-30 20:43:00 CDT Expires: 2022-04-30 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Houston; Madison; Trinity .Earlier storms dropped rain across parts of the area. A slow moving line of storms will continue to sag southeastward the next few hours. FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1145 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of southeast Texas, including the following counties, Grimes, Houston, Madison, Trinity and Walker. * WHEN...Until 1145 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 952 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1 and 3 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Huntsville, Trinity, Riverside, Bedias, Iola and Crabbs Prairie. - http://www.weather.gov/safety/flood
HOUSTON COUNTY, TX
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Flood Warning issued for Ashley, Union by NWS

Effective: 2022-04-30 21:30:00 CDT Expires: 2022-05-01 21:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Sunday evening at 930 PM CDT. Target Area: Ashley; Union The Flood Warning continues for the following rivers in Arkansas Ouachita River At Felsenthal Lock and Dam affecting Union and Ashley Counties. For the Ouachita River...including Felsenthal Lock and Dam, Monroe, Columbia...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Ouachita River At Felsenthal Lock and Dam. * WHEN...Until further notice. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:30 PM CDT Saturday the stage was 72.5 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:30 PM CDT Saturday was 72.5 feet. - Forecast...The river is expected to fall to 71.3 feet Thursday evening. - Flood stage is 70.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 72.5 feet on 02/03/1995. - http://www.weather.gov/safety/flood
ASHLEY COUNTY, AR
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Flash Flood Warning issued for Edwards, Val Verde by NWS

Effective: 2022-04-30 22:16:00 CDT Expires: 2022-05-01 01:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. In hilly terrain there are hundreds of low water crossings which are potentially dangerous in heavy rain. Do not attempt to cross flooded roads. Find an alternate route. Target Area: Edwards; Val Verde The National Weather Service in Austin/San Antonio has issued a * Flash Flood Warning for West Central Edwards County in south central Texas East Central Val Verde County in south central Texas * Until 100 AM CDT. * At 1016 PM CDT, Doppler radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 2 and 4 inches of rain have fallen. The expected rainfall rate is 1 to 3 inches in 1 hour. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Life threatening flash flooding. Thunderstorms producing flash flooding. SOURCE...Radar. IMPACT...Life threatening flash flooding of creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses. * Some locations that will experience flash flooding include Loma Alta and Vinegarone. This includes the following streams and drainages Mailtrail Creek, Red Bluff Creek, Cow Creek, Dry Devils River and Dolan Creek. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED FLASH FLOOD DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE EXPECTED RAINFALL RATE...1-3 INCHES IN 1 HOUR
EDWARDS COUNTY, TX
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High Wind Warning issued for Gregory by NWS

Effective: 2022-04-30 20:54:00 MDT Expires: 2022-04-30 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Gregory HIGH WIND WARNING WILL EXPIRE AT 10 PM CDT THIS EVENING Winds will continue to gradually lessen through the rest of the evening, though wind gusts ranging from 25 to 35 mph will remain likely throughout the day on Sunday.
GREGORY COUNTY, SD
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#Severe Weather#Wind Gust
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Flood Warning issued for Kittson, Marshall by NWS

Effective: 2022-04-30 21:16:00 CDT Expires: 2022-05-02 03:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information to the National Weather Service when you can do so safely. Target Area: Kittson; Marshall The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Drayton affecting Marshall, Kittson, Walsh and Pembina Counties. .Water levels continue to increase into Major Flood Stage. Crest looks to occur end of the weekend. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Major flooding is occurring and major flooding is forecast. * WHERE...Red River of the North at Drayton. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 42.0 feet, MAJOR FLOOD. General urban flood damage to the city of Drayton. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 PM CDT Saturday the stage was 42.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:45 PM CDT Saturday was 42.1 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 43.5 feet early Thursday afternoon. - Flood stage is 32.0 feet.
KITTSON COUNTY, MN
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Tornado Watch issued for Clinton, Marion, Washington by NWS

Effective: 2022-04-30 21:47:00 CDT Expires: 2022-04-30 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clinton; Marion; Washington THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW TORNADO WATCH 164 TO EXPIRE AT 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS ALLOWS TO EXPIRE 3 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ILLINOIS CLINTON MARION WASHINGTON THIS INCLUDES THE CITIES OF CENTRALIA AND SALEM.
CLINTON COUNTY, IL
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Severe Thunderstorm Warning issued for Franklin, Jackson, Williamson by NWS

Effective: 2022-04-30 21:25:00 CDT Expires: 2022-04-30 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for south central and southern Illinois. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for south central and southern Illinois. Target Area: Franklin; Jackson; Williamson The National Weather Service in Paducah has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northern Williamson County in southern Illinois Northeastern Jackson County in southern Illinois Southern Franklin County in south central Illinois * Until 1000 PM CDT. * At 924 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Hurst, or near Carterville, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Carterville around 930 PM CDT. Herrin, Zeigler, Crainville and Energy around 935 PM CDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Marion, West Frankfort, Johnston City, Pittsburg and Thompsonville. This includes Interstate 57 in Illinois between Mile Markers 55 and 68. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FRANKLIN COUNTY, IL
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Wind Advisory issued for Plymouth, Woodbury by NWS

Effective: 2022-04-30 21:54:00 CDT Expires: 2022-04-30 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Plymouth; Woodbury WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 10 PM CDT THIS EVENING Winds will continue to gradually lessen through the rest of the evening, though wind gusts ranging from 25 to 35 mph will remain likely throughout the day on Sunday.
PLYMOUTH COUNTY, IA
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NWS
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Wind Advisory issued for Aurora, Brule, Charles Mix, Douglas, Jerauld by NWS

Effective: 2022-04-30 20:54:00 MDT Expires: 2022-04-30 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Aurora; Brule; Charles Mix; Douglas; Jerauld WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 10 PM CDT THIS EVENING Winds will continue to gradually lessen through the rest of the evening, though wind gusts ranging from 25 to 35 mph will remain likely throughout the day on Sunday.
AURORA COUNTY, SD
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Wind Advisory issued for Dakota, Dixon by NWS

Effective: 2022-04-30 21:54:00 CDT Expires: 2022-04-30 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Dakota; Dixon WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 10 PM CDT THIS EVENING Winds will continue to gradually lessen through the rest of the evening, though wind gusts ranging from 25 to 35 mph will remain likely throughout the day on Sunday.
DAKOTA COUNTY, NE
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Special Weather Statement issued for Alexander, Johnson, Massac, Pope, Pulaski, Union by NWS

Effective: 2022-04-30 20:24:00 CDT Expires: 2022-04-30 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with these storms and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with these storms. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. These storms may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. To report severe weather, contact your nearest law enforcement agency. They will relay your report to the National Weather Service office in Paducah. Target Area: Alexander; Johnson; Massac; Pope; Pulaski; Union Strong thunderstorms will impact portions of southeastern Union, Pulaski, northwestern Massac, northwestern Pope, Johnson, northeastern Alexander and northwestern Ballard Counties through 1100 PM CDT At 1014 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 7 miles southwest of Goreville to near Horseshoe Lake Conservation Area. Movement was east at 20 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Vienna and Barlow. This includes the following highways Interstate 24 in Illinois between Mile Markers 8 and 21. Interstate 57 in Illinois between Mile Markers 4 and 24. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...30 MPH
ALEXANDER COUNTY, IL
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Frost Advisory issued for Livingston, Monroe, Northern Cayuga, Ontario, Oswego, Wayne by NWS

Effective: 2022-05-01 02:00:00 EDT Expires: 2022-05-01 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Livingston; Monroe; Northern Cayuga; Ontario; Oswego; Wayne FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 2 AM TO 8 AM EDT SUNDAY * WHAT...Temperatures in the mid 30s will result in areas of frost. * WHERE...Monroe, Wayne, Northern Cayuga, Oswego, Livingston, and Ontario counties. * WHEN...From 2 AM to 8 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
CAYUGA COUNTY, NY
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Severe Thunderstorm Watch issued for Fayette, Shelby by NWS

Effective: 2022-04-30 21:51:00 CDT Expires: 2022-05-01 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Fayette; Shelby SEVERE THUNDERSTORM WATCH 166 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT SUNDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN NORTH MISSISSIPPI COAHOMA DESOTO LAFAYETTE MARSHALL PANOLA QUITMAN TALLAHATCHIE TATE TUNICA YALOBUSHA IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN WEST TENNESSEE FAYETTE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF BARTLETT, BATESVILLE, CHARLESTON, CLARKSDALE, COFFEEVILLE, COLLIERVILLE, GERMANTOWN, HOLLY SPRINGS, MARKS, MEMPHIS, MILLINGTON, OAKLAND, OLIVE BRANCH, OXFORD, SENATOBIA, SOMERVILLE, SOUTHAVEN, TUNICA, AND WATER VALLEY.
FAYETTE COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bradley, Calhoun, Desha, Drew, Lincoln, Ouachita by NWS

Effective: 2022-04-30 21:34:00 CDT Expires: 2022-04-30 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bradley; Calhoun; Desha; Drew; Lincoln; Ouachita SEVERE THUNDERSTORM WATCH 165 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN SOUTHEAST ARKANSAS BRADLEY DESHA DREW LINCOLN IN SOUTHWEST ARKANSAS CALHOUN OUACHITA THIS INCLUDES THE CITIES OF CAMDEN, DUMAS, GOULD, HAMPTON, MCGEHEE, MONTICELLO, STAR CITY, THORNTON, AND WARREN.
BRADLEY COUNTY, AR

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