Severe Weather Statement issued for San Miguel by NWS

Effective: 2022-04-30 21:51:00 CDT Expires: 2022-05-01 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Fayette; Shelby SEVERE THUNDERSTORM WATCH 166 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT SUNDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN NORTH MISSISSIPPI COAHOMA DESOTO LAFAYETTE MARSHALL PANOLA QUITMAN TALLAHATCHIE TATE TUNICA YALOBUSHA IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN WEST TENNESSEE FAYETTE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF BARTLETT, BATESVILLE, CHARLESTON, CLARKSDALE, COFFEEVILLE, COLLIERVILLE, GERMANTOWN, HOLLY SPRINGS, MARKS, MEMPHIS, MILLINGTON, OAKLAND, OLIVE BRANCH, OXFORD, SENATOBIA, SOMERVILLE, SOUTHAVEN, TUNICA, AND WATER VALLEY.
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