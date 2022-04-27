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San Miguel County, NM

Severe Thunderstorm Warning issued for San Miguel by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-27 14:40:00 MDT Expires: 2022-04-27 15:15:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of...

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Severe Weather Statement issued for Buchanan, Platte by NWS

Effective: 2022-04-29 20:30:00 CDT Expires: 2022-04-30 04:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Buchanan; Platte A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTH CENTRAL DONIPHAN...NORTHEASTERN ATCHISON...SOUTHWESTERN BUCHANAN AND NORTHWESTERN PLATTE COUNTIES At 936 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Rushville, or near Atchison, moving east at 45 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Atchison, Rushville, Lewis And Clark Village, Doniphan, De Kalb and Lewis And Clark Vi. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
BUCHANAN COUNTY, MO
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bienville, Claiborne, De Soto, Lincoln, Red River, Union by NWS

Effective: 2022-04-30 22:57:00 CDT Expires: 2022-05-01 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bienville; Claiborne; De Soto; Lincoln; Red River; Union SEVERE THUNDERSTORM WATCH 165, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING, IS NOW IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT SUNDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS UNION IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 6 PARISHES IN NORTH CENTRAL LOUISIANA LINCOLN UNION IN NORTHWEST LOUISIANA BIENVILLE CLAIBORNE DE SOTO RED RIVER IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA NACOGDOCHES SAN AUGUSTINE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BERNICE, CENTER, COUSHATTA, EL DORADO, FARMERVILLE, GIBSLAND, HAYNESVILLE, HOMER, LOGANSPORT, LUFKIN, MANSFIELD, MARTIN, NACOGDOCHES, RINGGOLD, RUSTON, SAN AUGUSTINE, AND STONEWALL.
BIENVILLE PARISH, LA
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Flood Advisory issued for Walker by NWS

Effective: 2022-04-30 22:41:00 CDT Expires: 2022-05-01 00:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Walker FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 2 AM CDT SUNDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of southeast Texas, including the following counties, Brazos, Grimes, Montgomery and Walker. * WHEN...Until 200 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 1101 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Eastern College Station, Anderson, Roans Prairie, Richards and Carlos. - http://www.weather.gov/safety/flood
WALKER COUNTY, TX
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Flood Advisory issued for Coahoma, Panola, Quitman, Tunica by NWS

Effective: 2022-05-01 00:08:00 CDT Expires: 2022-05-01 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Coahoma; Panola; Quitman; Tunica FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 245 AM CDT SUNDAY * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of North Mississippi, including the following counties, Coahoma, Panola, Quitman and Tunica. * WHEN...Until 245 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 1137 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Sardis, Como, Crenshaw, Sledge, Pleasant Grove, Lula, Longtown, Horatio, Tibbs, McGhee, Rich, Roseacres, Moon, Hayes Crossing and Danforth. - http://www.weather.gov/safety/flood
COAHOMA COUNTY, MS
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San Miguel, NM
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Conchas, NM
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San Miguel County, NM
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Santa Rosa, NM
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Special Weather Statement issued for Montgomery by NWS

Effective: 2022-05-02 11:00:00 CDT Expires: 2022-05-01 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Montgomery A strong thunderstorm will impact portions of west central Montgomery County through 100 AM CDT At 1230 AM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Montgomery, or 14 miles west of Willis, moving east at 20 mph. HAZARD...Pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Montgomery and Lake Conroe Dam. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
MONTGOMERY COUNTY, TX
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Flood Warning issued for Aitkin, Crow Wing by NWS

Effective: 2022-05-01 00:47:00 CDT Expires: 2022-05-01 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/duluth. The next statement will be issued by late Sunday morning. Target Area: Aitkin; Crow Wing The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota Mississippi River At Aitkin affecting Aitkin and Crow Wing Counties. For the Mississippi at Aitkin...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Mississippi River At Aitkin. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 13.0 feet, The boat ramp at Aitkin city park floods. A few driveways become covered with water in the Cedarbrook area. Minor flooding of farmland occurs in the Cedarbrook community. * ADDITIONAL DETAILS - At 11:30 PM CDT Saturday the stage was 13.1 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage Saturday, April 30 and continue rising to a crest of 14.5 feet Wednesday evening. - Flood stage is 13.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 13.9 feet on 05/03/2008. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (1 am CDT) Location Stg Stg Day/Time Mon Tue Wed Mississippi River Aitkin 13.0 13.0 Sat 11 pm CDT 13.3 13.8 14.3
AITKIN COUNTY, MN
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Flood Advisory issued for Jackson, Lincoln, Union by NWS

Effective: 2022-04-30 23:38:00 CDT Expires: 2022-05-01 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Jackson; Lincoln; Union FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 315 AM CDT EARLY THIS MORNING * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of north central Louisiana and northwest Louisiana, including the following parishes, in north central Louisiana, Jackson, Lincoln, Ouachita and Union. In northwest Louisiana, Bienville and Claiborne. * WHEN...Until 315 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Rises in small streams and normally dry arroyos. * ADDITIONAL DETAILS - At 1216 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Monroe, Ruston, Claiborne, West Monroe, Grambling, Brownsville-Bawcom, Brownsville-Bawcomville, Swartz, Farmerville, Bernice, Sterlington, Dubach, Choudrant, Simsboro, Marion, Vienna, Eros, Downsville, D Arbonne and Eureka. - http://www.weather.gov/safety/flood
JACKSON PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Coahoma, DeSoto, Lafayette, Marshall, Panola, Quitman by NWS

Effective: 2022-05-01 00:08:00 CDT Expires: 2022-05-01 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Coahoma; DeSoto; Lafayette; Marshall; Panola; Quitman; Tallahatchie; Tate; Tunica; Yalobusha SEVERE THUNDERSTORM WATCH 166 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN NORTH MISSISSIPPI COAHOMA DESOTO LAFAYETTE MARSHALL PANOLA QUITMAN TALLAHATCHIE TATE TUNICA YALOBUSHA THIS INCLUDES THE CITIES OF BATESVILLE, CHARLESTON, CLARKSDALE, COFFEEVILLE, HOLLY SPRINGS, MARKS, OLIVE BRANCH, OXFORD, SENATOBIA, SOUTHAVEN, TUNICA, AND WATER VALLEY.
COAHOMA COUNTY, MS
IN THIS ARTICLE
#Radar#State Road 104
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bolivar, Humphreys, Issaquena, Leflore, Sharkey, Sunflower by NWS

Effective: 2022-04-30 23:38:00 CDT Expires: 2022-05-01 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bolivar; Humphreys; Issaquena; Leflore; Sharkey; Sunflower; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 166 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT SUNDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHEAST ARKANSAS ASHLEY CHICOT IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 3 PARISHES IN NORTHEAST LOUISIANA EAST CARROLL MOREHOUSE WEST CARROLL IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN CENTRAL MISSISSIPPI HUMPHREYS IN NORTH CENTRAL MISSISSIPPI LEFLORE IN NORTHWEST MISSISSIPPI BOLIVAR SUNFLOWER WASHINGTON IN WEST CENTRAL MISSISSIPPI ISSAQUENA SHARKEY THIS INCLUDES THE CITIES OF ANGUILLA, BASTROP, BELZONI, CLEVELAND, CROSSETT, DERMOTT, EPPS, EUDORA, GREENVILLE, GREENWOOD, HAMBURG, INDIANOLA, ISOLA, LAKE PROVIDENCE, LAKE VILLAGE, MAYERSVILLE, NORTH CROSSETT, OAK GROVE, ROLLING FORK, RULEVILLE, AND WEST CROSSETT.
BOLIVAR COUNTY, MS
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Freeze Warning issued for Southern Humboldt Interior, Southern Trinity by NWS

Effective: 2022-05-01 01:00:00 PDT Expires: 2022-05-01 08:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Provide adequate shelter for outdoor pets or consider bringing them indoors. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Southern Humboldt Interior; Southern Trinity FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 AM TO 8 AM PDT SUNDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 31 expected. * WHERE...Southern Trinity and Southern Humboldt Interior Counties. * WHEN...From 1 AM to 8 AM PDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops and other sensitive vegetation.
HUMBOLDT COUNTY, CA
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Frost Advisory issued for Coastal Rockingham by NWS

Effective: 2022-05-01 00:35:00 EDT Expires: 2022-05-01 07:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Coastal Rockingham FROST ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Temperatures into the low to mid 30s will result in frost formation. * WHERE...In New Hampshire, Coastal Rockingham County. In Maine, Coastal Waldo, Knox, Lincoln, Sagadahoc, Coastal Cumberland and Coastal York Counties. * WHEN...Until 7 AM EDT this morning. * IMPACTS...Frost could harm sensitive outdoor vegetation. Sensitive outdoor plants may be killed if left uncovered.
ROCKINGHAM COUNTY, NH
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Special Weather Statement issued for Claiborne, Lincoln, Ouachita, Union by NWS

Effective: 2022-04-30 22:57:00 CDT Expires: 2022-04-30 23:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. This storm may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 100 AM CDT for north central and northwestern Louisiana. Target Area: Claiborne; Lincoln; Ouachita; Union A strong thunderstorm will impact portions of central Union, northern Ouachita, east central Claiborne and northeastern Lincoln Parishes through 1145 PM CDT At 1059 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Bernice, or 16 miles north of Ruston, moving east at 30 mph. HAZARD...Half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Monroe, Farmerville, Bernice, Sterlington, Cooley, Dubach, Vienna, Downsville, Spearsville, Lillie, Fairbanks, D Arbonne, Loch Lomon, Spencer, Mount Zion, Bayou D Arbonne Lake, Rocky Branch, Deshard, Shiloh and Unionville. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
CLAIBORNE PARISH, LA
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NWS
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Special Weather Statement issued for Delaware, Henry, Madison, Randolph by NWS

Effective: 2022-05-01 00:11:00 EDT Expires: 2022-05-01 00:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Delaware; Henry; Madison; Randolph A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Madison, Delaware, western Randolph and northern Henry Counties through 1245 AM EDT At 1212 AM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Muncie, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. This storm will remain over mainly rural areas of southeastern Madison, Delaware, western Randolph and northern Henry Counties, including the following locations... Summit Lake State Park, Springport, Farmland, Eaton, Ball State University, Selma, Prairie Creek Reservoir, Daleville, Parker City and Blountsville. This includes Interstate 69 between mile markers 227 and 238. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
DELAWARE COUNTY, IN
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Child Abduction Emergency issued for Armstrong, Carson, Collingsworth, Dallam, Deaf Smith, Donley by NWS

Effective: 2022-05-01 01:09:00 CDT Expires: 2022-05-01 02:15:00 CDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Target Area: Armstrong; Carson; Collingsworth; Dallam; Deaf Smith; Donley; Gray; Hansford; Hartley; Hemphill; Hutchinson; Lipscomb; Moore; Ochiltree; Oldham; Potter; Randall; Roberts; Sherman; Wheeler The following message is transmitted at the request of the TEXAS DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY. THIS IS A CHILD ABDUCTION ALERT ISSUED BY THE TEXAS AMBER ALERT NETWORK THE AMARILLO POLICE DEPARTMENT IS SEARCHING FOR ARIAEN RODRIQUEZ, HISPANIC, FEMALE, 8 YEARS OLD, HEIGHT 4 FEET 10 INCHES, 60 POUNDS, BLACK HAIR, BROWN EYES, AND LAST SEEN WEARING A BLUE DRESS AND WHITE SANDALS AND ADALYNN RODRIQUEZ, HISPANIC, FEMALE, 5 YEARS OLD, HEIGHT 3 FEET 45 POUNDS, BLACK HAIR, BROWN EYES, HAS A BIRTHMARK ON HER LEFT THIGH AND LAST SEEN WEARING A GRAY DRESS WITH FLOWERS AND WHITE SANDALS. POLICE ARE LOOKING FOR MARIO ALBERTO RODRIQUEZ, 30 YEAR OLD, HISPANIC, MALE, HEIGHT 6 FEET, 220 POUNDS, BROWN HAIR, BROWN EYES, HAS A RED BEARD AND WAS LAST SEEN WEARING A BLACK HAT WITH A KEY SYMBOL, A GRAY SHIRT, BLACK JEANS AND BLACK SHOES, IN CONNECTION WITH THEIR ABDUCTION. THE SUSPECT IS DRIVING A DARK GRAY, 2018, DODGE, CHARGER WITH A OKLAHOMA, LICENSE PLATE NUMBER OF L...V...V...1...6...8 AND BLACK RIMS. THE SUSPECT WAS LAST HEARD FROM IN AMARILLO, TEXAS. LAW ENFORCEMENT OFFICIALS BELIEVE THIS CHILD TO BE IN GRAVE OR IMMEDIATE DANGER. IF YOU HAVE ANY INFORMATION REGARDING THIS ABDUCTION, CALL THE AMARILLO POLICE DEPARTMENT AT 8...0...6...3...7...8...9...4...4...0. NEWS MEDIA POINT OF CONTACT IS AMARILLO POLICE DEPARTMENT AT 8...0...6...3...7...8...6...1...4...7.
ARMSTRONG COUNTY, TX
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Special Weather Statement issued for Calhoun, Lafayette, Lee, Pontotoc, Union by NWS

Effective: 2022-05-01 00:08:00 CDT Expires: 2022-05-01 01:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 200 AM CDT for northwestern Mississippi. Target Area: Calhoun; Lafayette; Lee; Pontotoc; Union A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Lafayette, northern Calhoun, southern Union, Pontotoc and Lee Counties through 145 AM CDT At 103 AM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Randolph, or 9 miles west of Pontotoc, moving east at 45 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Tupelo, Pontotoc, Verona, Trace State Park, Tombigbee State Park, Saltillo, Guntown, Shannon, Plantersville, Ecru, New Harmony, Randolph, Troy, Banner, Furrs, Nettleton, Sherman, Thaxton, Algoma and Toccopola. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...30 MPH
CALHOUN COUNTY, MS
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Special Weather Statement issued for Caldwell, Calloway, Graves, Lyon, Marshall, Trigg by NWS

Effective: 2022-05-01 01:21:00 EDT Expires: 2022-05-01 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Caldwell; Calloway; Graves; Lyon; Marshall; Trigg Strong thunderstorms will impact portions of Calloway, southeastern Caldwell, southeastern Marshall, northwestern Trigg, southeastern Graves and southern Lyon Counties through 100 AM CDT At 1220 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 7 miles east of Benton to near Lynnville in southern Graves County. Movement was northeast at 10 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. These storms will remain over mainly rural areas of Calloway, southeastern Caldwell, southeastern Marshall, northwestern Trigg, southeastern Graves and southern Lyon Counties, including the following locations... Aurora, Hardin, Kirksey, Harris Grove and Rockcastle. This includes Interstate 24 in Kentucky between Mile Markers 45 and 56. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CALDWELL COUNTY, KY
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Rip Current Statement issued for Coastal Broward County, Coastal Miami Dade County by NWS

Effective: 2022-05-01 01:56:00 EDT Expires: 2022-05-02 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Coastal Broward County; Coastal Miami Dade County; Coastal Palm Beach County HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT THROUGH MONDAY EVENING * WHAT...Dangerous rip currents. * WHERE...Coastal Broward, Coastal Palm Beach and Coastal Miami- Dade Counties. * WHEN...Through Monday evening. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
BROWARD COUNTY, FL
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Frost Advisory issued for Coastal Cumberland, Coastal Waldo, Coastal York, Knox, Lincoln by NWS

Effective: 2022-05-01 00:35:00 EDT Expires: 2022-05-01 07:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Coastal Cumberland; Coastal Waldo; Coastal York; Knox; Lincoln; Sagadahoc FROST ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Temperatures into the low to mid 30s will result in frost formation. * WHERE...In New Hampshire, Coastal Rockingham County. In Maine, Coastal Waldo, Knox, Lincoln, Sagadahoc, Coastal Cumberland and Coastal York Counties. * WHEN...Until 7 AM EDT this morning. * IMPACTS...Frost could harm sensitive outdoor vegetation. Sensitive outdoor plants may be killed if left uncovered.
CUMBERLAND COUNTY, ME
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Special Weather Statement issued for Bay, Genesee, Lenawee, Livingston, Midland, Monroe, Oakland by NWS

Effective: 2022-04-30 23:00:00 EDT Expires: 2022-05-01 04:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Bay; Genesee; Lenawee; Livingston; Midland; Monroe; Oakland; Saginaw; Shiawassee; Washtenaw; Wayne HEAVY RAINFALL WITH SHOWERS AND THUNDERSTORMS DURING THE LATE NIGHT WEATHER * A large band of showers and thunderstorms will move into the region, mainly along and west of the I-75 corridor, and last until about 400 AM. * Heavy rainfall is the primary hazard with totals near 1 inch possible. IMPACTS * Heavy rainfall will reduce visibility for motorists and produce ponding of water on area roads. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS * Motorists are urged to use caution and account for variable driving conditions by slowing down and allowing extra time. * Prepare, plan and stay informed. Visit http://go.usa.gov/c7kkP
BAY COUNTY, MI
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Frost Advisory issued for Del Norte Interior, Mendocino Coast by NWS

Effective: 2022-05-01 01:00:00 PDT Expires: 2022-05-01 08:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Del Norte Interior; Mendocino Coast; Northeastern Mendocino Interior; Northern Humboldt Interior; Northern Lake County; Northern Trinity; Northwestern Mendocino Interior; Southeastern Mendocino Interior; Southwestern Mendocino Interior FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 1 AM TO 8 AM PDT SUNDAY * WHAT...Temperatures as low as 33 will result in frost formation. * WHERE...Mendocino Coast, Del Norte Interior, Southwestern Mendocino Interior, Southeastern Mendocino Interior, Northwestern Mendocino Interior, Northeastern Mendocino Interior, Northern Humboldt Interior, Northern Trinity and Northern Lake Counties. * WHEN...From 1 AM to 8 AM PDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
DEL NORTE COUNTY, CA

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