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Arkansas County, AR

Flood Warning issued for Arkansas, Monroe by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-29 10:35:00 CDT Expires: 2022-04-30 10:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based...

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Tornado Warning issued for Dickinson, Geary by NWS

Effective: 2022-04-29 18:48:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: To repeat, a tornado is on the ground. TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Dickinson; Geary A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 715 PM CDT FOR CENTRAL DICKINSON AND WEST CENTRAL GEARY COUNTIES At 647 PM CDT, a confirmed tornado was located 5 miles south of Enterprise, moving northeast at 30 mph. HAZARD...Damaging tornado and softball size hail. SOURCE...Weather spotters confirmed tornado. At 631 trained spotters reported a tornado north of Carlton. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Abilene, Chapman, Enterprise and Moonlight. This includes Interstate 70 between mile markers 274 and 290. TORNADO...OBSERVED MAX HAIL SIZE...4.00 IN
DICKINSON COUNTY, KS
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Tornado Warning issued for Marshall, Washington by NWS

Effective: 2022-04-29 19:11:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Marshall; Washington A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 730 PM CDT FOR NORTHEASTERN WASHINGTON AND NORTHWESTERN MARSHALL COUNTIES At 711 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 5 miles north of Bremen, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Hanover, Oketo, Hollenberg and Bremen. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
MARSHALL COUNTY, KS
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Tornado Warning issued for Hamilton, Merrick, Polk, York by NWS

Effective: 2022-04-29 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. This cluster of thunderstorms is capable of producing tornadoes and widespread significant wind damage. Do not wait to see or hear the tornado. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Hamilton; Merrick; Polk; York A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 715 PM CDT FOR NORTHWESTERN YORK...NORTHEASTERN HAMILTON...CENTRAL MERRICK AND SOUTHWESTERN POLK COUNTIES At 700 PM CDT, a severe squall line capable of producing both tornadoes and extensive straight line wind damage was located near Hordville, or 23 miles northwest of York, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. These dangerous storms will be near Polk around 710 PM CDT. Clarks around 715 PM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
HAMILTON COUNTY, NE
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Severe Weather Statement issued for Washington by NWS

Effective: 2022-04-29 15:35:00 CDT Expires: 2022-04-29 23:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: To repeat, a tornado is on the ground. TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Washington A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 715 PM CDT FOR NORTHEASTERN WASHINGTON COUNTY At 648 PM CDT, a confirmed tornado was located 4 miles northeast of Washington, moving northeast at 25 mph. HAZARD...Damaging tornado and ping pong ball size hail. SOURCE...Public confirmed tornado. At 6:40PM, a tornado was reported just north of Washington. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Washington, Hanover, Morrowville and Hollenberg. TORNADO...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.50 IN
WASHINGTON COUNTY, KS
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Tornado Watch issued for Osage, Pawnee by NWS

Effective: 2022-04-29 19:05:00 CDT Expires: 2022-04-30 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Osage; Pawnee TORNADO WATCH 159 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST OKLAHOMA OSAGE PAWNEE THIS INCLUDES THE CITIES OF PAWHUSKA AND PAWNEE.
OSAGE COUNTY, OK
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Flood Advisory issued for Custer by NWS

Effective: 2022-04-29 19:01:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Custer FLOOD ADVISORY WILL EXPIRE AT 715 PM CDT THIS EVENING The Flood Advisory will expire at 715 PM CDT this evening for portions of central Nebraska and north central Nebraska, including the following counties, in central Nebraska, Custer. In north central Nebraska, Blaine and Loup. Heavy rainfall has ended and minor flooding is no longer expected. However remain alert for any ponding of water lingering on roadways.
CUSTER COUNTY, NE
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Tornado Warning issued for Gage, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-29 19:19:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Gage; Jefferson A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 730 PM CDT FOR SOUTHEASTERN JEFFERSON AND SOUTHERN GAGE COUNTIES At 718 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Odell, or 15 miles northwest of Marysville, moving northeast at 30 mph. HAZARD...Tornado and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. This storm has a history of producing a tornado. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of southeastern Jefferson and southern Gage Counties, including the following locations... Barneston. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN
GAGE COUNTY, NE
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Severe Thunderstorm Warning issued for Greene by NWS

Effective: 2022-04-29 18:56:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Greene A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 730 PM CDT FOR NORTH CENTRAL GREENE COUNTY At 656 PM CDT, a severe thunderstorm was located over White Hall, moving east at 40 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. This severe thunderstorm will remain over mainly rural areas of north central Greene County, including the following locations... Patterson and Barrow. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
GREENE COUNTY, IL
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Special Weather Statement issued for Chase, Marion by NWS

Effective: 2022-04-29 18:46:00 CDT Expires: 2022-04-29 20:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for central and east central Kansas. Target Area: Chase; Marion A strong thunderstorm will impact portions of Chase and southeastern Marion Counties through 815 PM CDT At 716 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Burns, or 6 miles south of Florence, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Cottonwood Falls, Strong City, Florence, Burns, Elmdale, Cedar Point, Hymer, Wonsevu, Tallgrass Prairie and Tallgrass Prairie Preserve. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...50 MPH
CHASE COUNTY, KS
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Tornado Warning issued for Clay, Fillmore, Thayer by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. This line of thunderstorms is capable of producing tornadoes and widespread significant wind damage. Do not wait to see or hear the tornado. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Clay; Fillmore; Thayer The National Weather Service in Hastings has issued a * Tornado Warning for East central Clay County in south central Nebraska Fillmore County in south central Nebraska Northern Thayer County in south central Nebraska * Until 745 PM CDT. * At 713 PM CDT, severe thunderstorms capable of producing both tornadoes and extensive straight line wind damage were located along a line extending from near Ong to near Davenport to 6 miles east of Oak, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * These dangerous storms will be near Carleton around 720 PM CDT. Bruning, Belvidere and Strang around 725 PM CDT. Geneva around 730 PM CDT. Other locations in the path of these tornadic storms include Ohiowa and Milligan. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CLAY COUNTY, NE
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Severe Thunderstorm Warning issued for Adams, Clay, Fillmore, Hamilton, Merrick, Nuckolls, Webster by NWS

Effective: 2022-04-29 18:58:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for south central, central and east central Nebraska. Intense thunderstorm lines can produce brief tornadoes and widespread significant wind damage. Although a tornado is not immediately likely, it is best to move to an interior room on the lowest floor of a building. These storms may cause serious injury and significant property damage. Target Area: Adams; Clay; Fillmore; Hamilton; Merrick; Nuckolls; Webster; York A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 715 PM CDT FOR CLAY...NORTHERN NUCKOLLS...NORTHEASTERN WEBSTER...EASTERN ADAMS...WESTERN YORK...HAMILTON...NORTHWESTERN FILLMORE AND SOUTHWESTERN MERRICK COUNTIES At 658 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Hordville to near Stockham to near Fairfield to near Deweese, moving east at 35 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. These severe storms will be near Edgar and Saronville around 705 PM CDT. Sutton around 710 PM CDT. Henderson and Nora around 715 PM CDT. This includes Interstate 80 between mile markers 318 and 345. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...OBSERVED MAX WIND GUST...70 MPH
ADAMS COUNTY, NE
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Severe Thunderstorm Warning issued for Marshall, Nemaha, Pottawatomie, Riley, Washington by NWS

Effective: 2022-04-29 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for north central and northeastern Kansas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Marshall; Nemaha; Pottawatomie; Riley; Washington The National Weather Service in Topeka has issued a * Severe Thunderstorm Warning for North central Riley County in northeastern Kansas Northern Pottawatomie County in northeastern Kansas Southwestern Nemaha County in northeastern Kansas Southeastern Washington County in north central Kansas Southern Marshall County in northeastern Kansas * Until 730 PM CDT. * At 659 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Westmoreland, moving northeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Blue Rapids, Westmoreland, Blaine, Frankfort, Onaga, Waterville, Olsburg, Randolph, Wheaton, Tuttle Creek Lake and Lillis. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
MARSHALL COUNTY, KS
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Dust Storm Warning issued for Cimarron, Texas by NWS

Effective: 2022-04-29 19:09:00 CDT Expires: 2022-04-29 20:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cimarron; Texas The National Weather Service in Amarillo has issued a * Dust Storm Warning for Texas County in the Panhandle of Oklahoma Cimarron County in the Panhandle of Oklahoma Western Hansford County in the Panhandle of Texas Sherman County in the Panhandle of Texas Dallam County in the Panhandle of Texas Northern Moore County in the Panhandle of Texas Hartley County in the Panhandle of Texas * Until 815 PM CDT. * At 708 PM CDT, a dust channel was over Keyes, or 14 miles northeast of Boise City, moving north at 50 mph. HAZARD...Less than a quarter mile visibility with damaging wind in excess of 60 mph. SOURCE...Trained weather spotters. IMPACT...Dangerous life-threatening travel. Locations impacted include Dumas, Guymon, Dalhart, Stratford, Boise City, Hartley, Cactus, Sunray, Hooker, Goodwell, Tyrone, Texline, Optima, Keyes, Wheeless, Hough, Felt, Griggs, Romero and Eva. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Dust storms lead to dangerous driving conditions with visibility reduced to near zero. If driving, avoid dust storms if possible. If caught in one, pull off the road, turn off your lights and keep your foot off the brake.
CIMARRON COUNTY, OK
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Dust Storm Warning issued for Dallam, Hansford, Hartley, Moore, Sherman by NWS

Effective: 2022-04-29 19:09:00 CDT Expires: 2022-04-29 20:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Dallam; Hansford; Hartley; Moore; Sherman The National Weather Service in Amarillo has issued a * Dust Storm Warning for Texas County in the Panhandle of Oklahoma Cimarron County in the Panhandle of Oklahoma Western Hansford County in the Panhandle of Texas Sherman County in the Panhandle of Texas Dallam County in the Panhandle of Texas Northern Moore County in the Panhandle of Texas Hartley County in the Panhandle of Texas * Until 815 PM CDT. * At 708 PM CDT, a dust channel was over Keyes, or 14 miles northeast of Boise City, moving north at 50 mph. HAZARD...Less than a quarter mile visibility with damaging wind in excess of 60 mph. SOURCE...Trained weather spotters. IMPACT...Dangerous life-threatening travel. Locations impacted include Dumas, Guymon, Dalhart, Stratford, Boise City, Hartley, Cactus, Sunray, Hooker, Goodwell, Tyrone, Texline, Optima, Keyes, Wheeless, Hough, Felt, Griggs, Romero and Eva. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Dust storms lead to dangerous driving conditions with visibility reduced to near zero. If driving, avoid dust storms if possible. If caught in one, pull off the road, turn off your lights and keep your foot off the brake.
DALLAM COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Garfield, Grant, Kay, Noble, Payne by NWS

Effective: 2022-04-29 18:49:00 CDT Expires: 2022-04-30 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Garfield; Grant; Kay; Noble; Payne TORNADO WATCH 159 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN CENTRAL OKLAHOMA PAYNE IN NORTHERN OKLAHOMA GARFIELD GRANT KAY NOBLE THIS INCLUDES THE CITIES OF BLACKWELL, ENID, LAMONT, MEDFORD, PERRY, PONCA CITY, POND CREEK, STILLWATER, AND WAKITA.
GARFIELD COUNTY, OK
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Rip Current Statement issued for Coastal Bryan, Coastal Chatham, Coastal Liberty by NWS

Effective: 2022-04-29 19:55:00 EDT Expires: 2022-04-29 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Coastal Bryan; Coastal Chatham; Coastal Liberty; Coastal McIntosh HIGH RIP CURRENT RISK WILL EXPIRE AT 8 PM EDT THIS EVENING Risk for rip currents has diminished some. However, a moderate risk for rip currents will persist through at least Saturday evening, and potentially through Sunday.
BRYAN COUNTY, GA
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Wind Advisory issued for Animas River Basin, Four Corners, Upper Dolores River by NWS

Effective: 2022-04-29 17:59:00 MDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. People, especially those with respiratory illnesses, heart disease, the elderly, and children are recommended to stay indoors and avoid prolonged outdoor exercise or heavy exertion due to wind-blown dust. Target Area: Animas River Basin; Four Corners, Upper Dolores River; San Juan River Basin WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Four Corners/Upper Dolores River, Animas River Basin and San Juan River Basin. * WHEN...Until 9 PM MDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down.
ARCHULETA COUNTY, CO
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Tornado Watch issued for Adams, Clay, Fillmore, Franklin, Greeley, Hall, Hamilton by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Clay; Fillmore; Franklin; Greeley; Hall; Hamilton; Howard; Kearney; Merrick; Nance; Nuckolls; Polk; Thayer; Webster; York TORNADO WATCH 157 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KANSAS JEWELL MITCHELL OSBORNE PHILLIPS ROOKS SMITH IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL NEBRASKA GREELEY HOWARD MERRICK NANCE IN EAST CENTRAL NEBRASKA POLK YORK IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA ADAMS CLAY FILLMORE FRANKLIN HALL HAMILTON KEARNEY NUCKOLLS THAYER WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BELLAIRE, BELOIT, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, BURR OAK, CAMPBELL, CENTRAL CITY, CLAY CENTER, CODELL, DESHLER, DOWNS, EDGAR, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, FULLERTON, GENEVA, GENOA, GRAND ISLAND, GREELEY, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH, INAVALE, IONIA, JEWELL, KENSINGTON, MANKATO, MINDEN, NELSON, OSBORNE, OSCEOLA, PHILLIPSBURG, PLAINVILLE, POLK, RED CLOUD, ROSEMONT, SCOTIA, SHELBY, SMITH CENTER, SPALDING, ST. LIBORY, STOCKTON, STROMSBURG, SUPERIOR, SUTTON, WOLBACH, AND YORK.
ADAMS COUNTY, NE
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Tornado Watch issued for Jewell, Mitchell, Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Jewell; Mitchell; Osborne; Phillips; Rooks; Smith TORNADO WATCH 157 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KANSAS JEWELL MITCHELL OSBORNE PHILLIPS ROOKS SMITH IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL NEBRASKA GREELEY HOWARD MERRICK NANCE IN EAST CENTRAL NEBRASKA POLK YORK IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA ADAMS CLAY FILLMORE FRANKLIN HALL HAMILTON KEARNEY NUCKOLLS THAYER WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BELLAIRE, BELOIT, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, BURR OAK, CAMPBELL, CENTRAL CITY, CLAY CENTER, CODELL, DESHLER, DOWNS, EDGAR, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, FULLERTON, GENEVA, GENOA, GRAND ISLAND, GREELEY, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH, INAVALE, IONIA, JEWELL, KENSINGTON, MANKATO, MINDEN, NELSON, OSBORNE, OSCEOLA, PHILLIPSBURG, PLAINVILLE, POLK, RED CLOUD, ROSEMONT, SCOTIA, SHELBY, SMITH CENTER, SPALDING, ST. LIBORY, STOCKTON, STROMSBURG, SUPERIOR, SUTTON, WOLBACH, AND YORK.
JEWELL COUNTY, KS

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