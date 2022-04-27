ContributorsPublishersAdvertisers
Belmont County, OH

Freeze Warning issued for Belmont, Carroll, Columbiana, Coshocton, Guernsey, Harrison by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-27 23:00:00 EDT Expires: 2022-04-28 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Andrew, Buchanan, Caldwell, Clinton, Daviess, DeKalb, Gentry by NWS

Effective: 2022-04-29 22:08:00 CDT Expires: 2022-04-29 23:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Andrew; Buchanan; Caldwell; Clinton; Daviess; DeKalb; Gentry; Harrison; Nodaway; Platte; Worth The National Weather Service in Pleasant Hill has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Buchanan County in northwestern Missouri Worth County in northwestern Missouri Western Daviess County in north central Missouri Clinton County in northwestern Missouri Gentry County in northwestern Missouri Western Harrison County in north central Missouri Western Caldwell County in north central Missouri Eastern Nodaway County in northwestern Missouri Northeastern Platte County in west central Missouri Eastern Andrew County in northwestern Missouri DeKalb County in northwestern Missouri * Until 1100 PM CDT. * At 1007 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles south of Ravenwood to 7 miles east of St. Joseph to Weston, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include St. Joseph, Maryville, Cameron, Savannah, Bethany, Plattsburg, Lathrop, Hamilton, Gallatin, Albany, Weston, Gower, Stanberry, Maysville, King City, Grant City, Stewartsville, Agency, Trimble and Edgerton. This includes the following highways Interstate 35 in Missouri between mile markers 33 and 86. Interstate 29 between mile markers 24 and 53. Interstate 229 between mile markers 0 and 1. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ANDREW COUNTY, MO
weather.gov

Special Weather Statement issued for Grant by NWS

Effective: 2022-04-29 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-29 22:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Grant Strong thunderstorms will impact portions of Grant County through 1045 PM CDT At 1012 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from the Kansas state line northwest of Renfrow to near Wakita. Movement was southeast at 50 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Medford, Pond Creek, Lamont, Wakita, Deer Creek, Jefferson and Renfrow. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...50 MPH
GRANT COUNTY, OK
weather.gov

Flood Warning issued for Kittson, Marshall by NWS

Effective: 2022-04-29 21:43:00 CDT Expires: 2022-05-01 03:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information to the National Weather Service when you can do so safely. Target Area: Kittson; Marshall The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Drayton affecting Marshall, Kittson, Walsh and Pembina Counties. .Water levels are getting closer to Major Flood Stage. This is expected to occur Saturday into Sunday. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Moderate flooding is occurring and major flooding is forecast. * WHERE...Red River of the North at Drayton. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 42.0 feet, MAJOR FLOOD. General urban flood damage to the city of Drayton. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 PM CDT Friday the stage was 41.5 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:45 PM CDT Friday was 41.5 feet. - Forecast...The river is expected to rise to 43.0 feet Tuesday evening. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 32.0 feet.
KITTSON COUNTY, MN
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Douglas, Jackson, Jefferson, Osage, Shawnee by NWS

Effective: 2022-04-29 21:43:00 CDT Expires: 2022-04-29 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for northeastern and east central Kansas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Douglas; Jackson; Jefferson; Osage; Shawnee A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR WESTERN JEFFERSON...SHAWNEE...NORTHWESTERN DOUGLAS...NORTHERN OSAGE AND SOUTHEASTERN JACKSON COUNTIES At 942 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Hoyt to 3 miles north of Berryton to near Scranton, moving east at 40 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...A 76 MPH wind gust was reported at Forbes Field in Topeka at 9:34 PM CDT. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Topeka, Carbondale, Valley Falls, Tecumseh, Richland, Silver Lake, Auburn, Overbrook, Burlingame, Perry, Meriden, Scranton, Hoyt, Ozawkie, Lecompton, Pauline, Perry Lake, Grantville and Berryton. This includes the following highways Interstate 70 between mile markers 351 and 355. Kansas Turnpike between mile markers 155 and 193. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...OBSERVED MAX WIND GUST...70 MPH
DOUGLAS COUNTY, KS
RELATED LOCAL CHANNELS
County
Guernsey County, OH
County
Muskingum County, OH
City
Columbiana, OH
County
Carroll County, OH
State
Pennsylvania State
City
Coshocton, OH
County
Noble County, OH
City
Harrison, OH
County
Monroe County, OH
County
Coshocton County, OH
State
Ohio State
County
Harrison County, OH
County
Columbiana County, OH
County
Jefferson County, OH
County
Tuscarawas County, OH
City
Carroll, OH
City
Jefferson, OH
City
Tuscarawas, OH
County
Belmont County, OH
City
Monroe, OH
State
West Virginia State
City
Belmont, OH
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Butler, Greenwood by NWS

Effective: 2022-04-29 22:06:00 CDT Expires: 2022-04-29 23:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for south central and southeastern Kansas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Butler; Greenwood A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR SOUTHEASTERN BUTLER AND GREENWOOD COUNTIES At 1006 PM CDT, a severe thunderstorm was located 7 miles north of Eureka, moving east at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Eureka, Madison, Hamilton, Rosalia, Climax, Virgil, Eureka City Lake, Beaumont, Thrall, Eureka Airport and Piedmont. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BUTLER COUNTY, KS
weather.gov

Tornado Warning issued for Buchanan, Platte by NWS

Effective: 2022-04-29 21:46:00 CDT Expires: 2022-04-29 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Buchanan; Platte A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTHWESTERN BUCHANAN AND NORTH CENTRAL PLATTE COUNTIES At 946 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Rushville, or 10 miles south of Elwood, moving east at 45 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Rushville and De Kalb. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
BUCHANAN COUNTY, MO
weather.gov

Tornado Watch issued for Anderson, Brown, Coffey, Douglas, Franklin, Jackson, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-29 21:34:00 CDT Expires: 2022-04-29 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anderson; Brown; Coffey; Douglas; Franklin; Jackson; Jefferson; Lyon; Osage; Shawnee; Wabaunsee TORNADO WATCH 158 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN EAST CENTRAL KANSAS ANDERSON COFFEY DOUGLAS FRANKLIN LYON OSAGE SHAWNEE WABAUNSEE IN NORTHEAST KANSAS BROWN JACKSON JEFFERSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ALMA, ALTA VISTA, BURLINGAME, BURLINGTON, CARBONDALE, EMPORIA, ESKRIDGE, GARNETT, GRANTVILLE, HARVEYVILLE, HIAWATHA, HOLTON, HORTON, LAWRENCE, LEBO, LYNDON, MAPLE HILL, MCFARLAND, MCLOUTH, MERIDEN, NORTONVILLE, OSAGE CITY, OSKALOOSA, OTTAWA, OVERBROOK, PAXICO, PERRY, TOPEKA, AND VALLEY FALLS.
ANDERSON COUNTY, KS
IN THIS ARTICLE
#Guernsey
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Anderson, Coffey, Franklin by NWS

Effective: 2022-04-29 21:43:00 CDT Expires: 2022-04-29 22:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for east central Kansas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for east central Kansas. Target Area: Anderson; Coffey; Franklin The National Weather Service in Topeka has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Franklin County in east central Kansas Anderson County in east central Kansas Southeastern Coffey County in east central Kansas * Until 1030 PM CDT. * At 941 PM CDT, a severe thunderstorm was located 4 miles northeast of Le Roy, moving northeast at 55 mph. HAZARD...Ping pong ball size hail and 60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Garnett, Richmond, Greeley, Lane, Westphalia and Le Roy. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.50 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ANDERSON COUNTY, KS
weather.gov

Flood Warning issued for Wilkin by NWS

Effective: 2022-05-01 07:00:00 CDT Expires: 2022-05-06 16:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Wilkin The National Weather Service in Grand Forks ND has issued a Flood Warning for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Wahpeton affecting Wilkin and Richland Counties. .Water levels are expected to rise again back into Minor Flood Stage Sunday and crest early next week within Minor Stage. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING TO FRIDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Red River of the North at Wahpeton. * WHEN...From Sunday morning to Friday afternoon. * IMPACTS...At 12.0 feet, Storm sewer valves are closed and interior pumping begins (Breckenridge). * ADDITIONAL DETAILS - At 8:30 PM CDT Friday the stage was 10.3 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage Sunday morning to a crest of 12.5 feet early Monday afternoon. It will then fall below flood stage late Thursday morning. - Flood stage is 11.0 feet.
WILKIN COUNTY, MN
weather.gov

Tornado Warning issued for Greenwood by NWS

Effective: 2022-04-29 21:53:00 CDT Expires: 2022-04-29 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Greenwood THE TORNADO WARNING FOR WEST CENTRAL GREENWOOD COUNTY WILL EXPIRE AT 1000 PM CDT The storm which prompted the warning has moved out of the area. Therefore, the warning will be allowed to expire. However small hail is still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for southeastern Kansas.
GREENWOOD COUNTY, KS
weather.gov

Flood Warning issued for Pembina, Walsh by NWS

Effective: 2022-04-29 21:43:00 CDT Expires: 2022-05-01 03:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information to the National Weather Service when you can do so safely. Target Area: Pembina; Walsh The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Drayton affecting Marshall, Kittson, Walsh and Pembina Counties. .Water levels are getting closer to Major Flood Stage. This is expected to occur Saturday into Sunday. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Moderate flooding is occurring and major flooding is forecast. * WHERE...Red River of the North at Drayton. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 42.0 feet, MAJOR FLOOD. General urban flood damage to the city of Drayton. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 PM CDT Friday the stage was 41.5 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:45 PM CDT Friday was 41.5 feet. - Forecast...The river is expected to rise to 43.0 feet Tuesday evening. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 32.0 feet.
PEMBINA COUNTY, ND
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
NWS
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Douglas, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-29 21:24:00 CDT Expires: 2022-04-29 22:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for northeastern and east central Kansas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Douglas; Jefferson A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1015 PM CDT FOR EASTERN JEFFERSON AND DOUGLAS COUNTIES At 1005 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 3 miles northwest of Leavenworth to 3 miles north of Tonganoxie to near Linwood to near Baldwin City, moving east at 50 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Lawrence, Baldwin City, Eudora, McLouth, Winchester, Lone Star, Pleasant Grove, Vinland and Globe. This includes Kansas Turnpike between mile markers 197 and 205. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
DOUGLAS COUNTY, KS
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Northeast Bighorn Mountains by NWS

Effective: 2022-04-29 20:55:00 MDT Expires: 2022-04-30 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. For the latest road conditions, call 5 1 1. Target Area: Northeast Bighorn Mountains WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT SATURDAY * WHAT...Snow occurring. Additional snow accumulations up to 3 inches. * WHERE...In Montana, Pryor/Northern Bighorn Mountains. In Wyoming, Northeast Bighorn Mountains. * WHEN...Until 6 AM MDT Saturday. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to slick and snowpacked roads and limited visibility.
SHERIDAN COUNTY, WY
weather.gov

Fire Weather Watch issued for Huerfano County Including Walsenburg by NWS

Effective: 2022-05-01 11:00:00 MDT Expires: 2022-05-01 21:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Huerfano County Including Walsenburg; San Luis Valley Including Alamosa, Del Norte, Fort Garland, Saguache; Southern Front Range Including Sangre De Cristo Mountains, Wet Mountains, La Veta Pass; Upper Arkansas River Valley Including Lake County and Chaffee County; Western Las Animas County Including Trinidad and Thatcher Red Flag Warning will expire at 9 PM MDT this evening A Fire Weather Watch remains in effect for Sunday morning through Sunday evening for gusty winds and low relative humidity for fire weather zones 220...224...225...229 and 230...which includes the San Luis Valley, the Sangre de Cristo and Wet Mountain ranges, the Wet Mountain Valley, Lake, Chaffee, Huerfano and western Las Animas Counties FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING THROUGH SUNDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 220...224...225...229 AND 230 RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT 9 PM MDT THIS EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 220...224...225...229 AND 230 * Affected Area...Fire Weather Zones 220...224...225...229 and 230. * Winds...Southwest 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 4 percent. * Impacts...Conditions may be favorable for rapid rates of fire growth and spread.
ALAMOSA COUNTY, CO
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Johnson, Leavenworth, Miami, Wyandotte by NWS

Effective: 2022-04-29 21:58:00 CDT Expires: 2022-04-29 22:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Johnson; Leavenworth; Miami; Wyandotte The National Weather Service in Pleasant Hill has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Wyandotte County in northeastern Kansas Northern Miami County in east central Kansas Leavenworth County in northeastern Kansas Johnson County in east central Kansas Northwestern Cass County in west central Missouri Clay County in west central Missouri Platte County in west central Missouri Western Jackson County in west central Missouri * Until 1045 PM CDT. * At 957 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles northeast of McLouth to near Lawrence to near Pomona, moving east at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Kansas City, Overland Park, Olathe, Independence, Lee`s Summit, Shawnee, Lenexa, Leavenworth, Leawood, Raytown, Liberty, Gladstone, Grandview, Belton, Prairie Village, Raymore, Gardner, Lansing, Merriam and Mission. This includes the following highways Interstate 70 in Missouri between mile markers 0 and 13. Interstate 70 in Kansas between mile markers 410 and 423. Interstate 35 in Missouri between mile markers 0 and 27. Interstate 35 in Kansas between mile markers 200 and 235. Interstate 29 between mile markers 0 and 23. Interstate 635 between mile markers 0 and 12. Interstate 470 between mile markers 0 and 8. Interstate 435 between mile markers 0 and 83. Kansas Turnpike between mile markers 206 and 226. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
JOHNSON COUNTY, KS
News Channel Nebraska

Thunderstorm warning

12:03 a.m. - Hail reported between Johnson and Talmage. NEBRASKA CITY - The National Weather Service issued a severe thunderstorm warning for portions of Lancaster, Johnson, Otoe and Gage counties until 12:15 a.m. Radar indicates a severe thunderstorm six miles south of Firth moving east at 20 mph. Hail is...
ENVIRONMENT
weather.gov

Special Weather Statement issued for Cheyenne, Logan, Rawlins, Sherman, Thomas, Wallace by NWS

Effective: 2022-04-30 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-29 22:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Cheyenne; Logan; Rawlins; Sherman; Thomas; Wallace Strong thunderstorms will impact portions of northeastern Wallace County in west central Kansas, southeastern Cheyenne and western Thomas Counties in northwestern Kansas, northwestern Logan County in west central Kansas, southwestern Rawlins and Sherman Counties in northwestern Kansas through 930 PM MDT/1030 PM CDT/ At 841 PM MDT/941 PM CDT/, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 3 miles west of Bird City to 8 miles north of Goodland to 5 miles north of Kanorado. Movement was southeast at 40 mph. HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Strong thunderstorms will be near Bird City around 945 PM CDT. Goodland around 850 PM MDT. Ruleton around 855 PM MDT. This includes Interstate 70 in Kansas between mile markers 0 and 49. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...55 MPH
CHEYENNE COUNTY, KS
weather.gov

Wind Advisory issued for Butte, Custer Co Plains, Fall River, Harding by NWS

Effective: 2022-04-29 21:03:00 MDT Expires: 2022-04-30 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Butte; Custer Co Plains; Fall River; Harding; Hermosa Foot Hills; Northern Foot Hills; Northern Meade Co Plains; Oglala Lakota; Perkins; Rapid City; Southern Foot Hills; Sturgis, Piedmont Foot Hills; Ziebach WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT SATURDAY * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Portions of northwestern and southwestern South Dakota. This includes the Tribal Lands of the Pine Ridge Reservation and the Cheyenne River Reservation. * WHEN...Until 9 PM MDT Saturday. * IMPACTS...Sudden wind gusts can cause drivers to lose control, especially in lightweight or high profile vehicles. Strong winds can cause blowing dust, reduced visibility, and flying debris.
BUTTE COUNTY, SD

Comments / 0

Community Policy