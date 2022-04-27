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Allegheny County, PA

Freeze Warning issued for Allegheny, Armstrong, Beaver, Butler, Fayette, Fayette Ridges by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-27 23:00:00 EDT Expires: 2022-04-28 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender...

alerts.weather.gov

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Tornado Warning issued for Butler, Greenwood by NWS

Effective: 2022-04-29 21:34:00 CDT Expires: 2022-04-29 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Butler; Greenwood A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR EAST CENTRAL BUTLER AND WEST CENTRAL GREENWOOD COUNTIES At 934 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 11 miles west of Eureka, moving northeast at 25 mph. HAZARD...Tornado and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of east central Butler and west central Greenwood Counties. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN
BUTLER COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Butler, Sedgwick by NWS

Effective: 2022-04-29 22:04:00 CDT Expires: 2022-04-29 22:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for south central Kansas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Butler; Sedgwick A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1030 PM CDT FOR SOUTHEASTERN SEDGWICK AND SOUTHERN BUTLER COUNTIES At 1003 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Augusta, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Derby, Andover, Augusta, Rose Hill, Leon, Latham, Augusta Municipal Airport, El Dorado Airport and Santa Fe Lake. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BUTLER COUNTY, KS
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Allegheny County, PA
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Washington, PA
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Weather Warning for Severe Thunderstorms Issued for Kansas and Oklahoma

Severe thunderstorms are looming over Kansas and Oklahoma after US meteorologists issued their latest weather warning, prompting the risks of the downpour of large hailstones, strong winds, and twisters in the mentioned states and their surrounding areas. Severe Thunderstorms. The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) - Storm Prediction Center...
OKLAHOMA STATE
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Severe Weather Statement issued for Butler by NWS

Effective: 2022-04-29 22:30:00 CDT Expires: 2022-04-30 06:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for south central and southeastern Kansas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Butler A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR SOUTHEASTERN BUTLER AND GREENWOOD COUNTIES At 1006 PM CDT, a severe thunderstorm was located 7 miles north of Eureka, moving east at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Eureka, Madison, Hamilton, Rosalia, Climax, Virgil, Eureka City Lake, Beaumont, Thrall, Eureka Airport and Piedmont. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BUTLER COUNTY, KS
IN THIS ARTICLE
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Severe Thunderstorm Warning issued for Douglas, Jefferson, Osage, Shawnee by NWS

Effective: 2022-04-29 21:56:00 CDT Expires: 2022-04-29 22:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for northeastern and east central Kansas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Douglas; Jefferson; Osage; Shawnee A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1015 PM CDT FOR JEFFERSON...SOUTHEASTERN SHAWNEE...DOUGLAS AND NORTHEASTERN OSAGE COUNTIES At 955 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Easton to 3 miles southwest of McLouth to 4 miles northeast of Lawrence to near Globe, moving east at 55 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Emergency management. At 9:48PM, a 70mph wind gust was reported 2 miles west-northwest of Perry. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Lawrence, Baldwin City, Carbondale, Valley Falls, Oskaloosa, Eudora, Richland, Overbrook, Perry, McLouth, Scranton, Ozawkie, Nortonville, Lecompton, Clinton, Winchester, Lone Star, Pleasant Grove, Vinland and Williamstown. This includes Kansas Turnpike between mile markers 188 and 205. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...OBSERVED MAX WIND GUST...70 MPH
DOUGLAS COUNTY, KS
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Wind Advisory issued for Antelope, Boone, Cedar, Colfax, Cuming, Knox, Madison, Pierce by NWS

Effective: 2022-04-30 11:00:00 CDT Expires: 2022-04-30 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Antelope; Boone; Cedar; Colfax; Cuming; Knox; Madison; Pierce; Platte; Stanton; Thurston; Wayne WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 7 PM CDT SATURDAY * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Portions of northeast Nebraska. * WHEN...From 11 AM to 7 PM CDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ANTELOPE COUNTY, NE
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Flood Warning issued for Polk by NWS

Effective: 2022-04-29 21:53:00 CDT Expires: 2022-05-01 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Polk The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota Sand Hill River at Climax affecting Polk County. .Water levels will briefly exit flood stage Saturday night into Sunday morning before jumping back into Minor Flood Stage by Sunday afternoon. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Sand Hill River at Climax. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 25.0 feet, MODERATE FLOOD STAGE. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 PM CDT Friday the stage was 20.3 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:45 PM CDT Friday was 21.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage late Sunday morning and continue rising to a crest of 24.5 feet Wednesday evening. - Flood stage is 20.0 feet.
POLK COUNTY, MN
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Tornado Warning issued for Atchison, Doniphan by NWS

Effective: 2022-04-29 21:36:00 CDT Expires: 2022-04-29 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Atchison; Doniphan A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTH CENTRAL DONIPHAN...NORTHEASTERN ATCHISON...SOUTHWESTERN BUCHANAN AND NORTHWESTERN PLATTE COUNTIES At 936 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Rushville, or near Atchison, moving east at 45 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Atchison, Rushville, Lewis And Clark Village, Doniphan, De Kalb and Lewis And Clark Vi. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
ATCHISON COUNTY, KS
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Chilly and blustery weather ahead for south-central Pennsylvania

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YORK, PA
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Tornado Watch issued for Anderson, Brown, Coffey, Douglas, Franklin, Jackson, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-29 21:34:00 CDT Expires: 2022-04-29 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anderson; Brown; Coffey; Douglas; Franklin; Jackson; Jefferson; Lyon; Osage; Shawnee; Wabaunsee TORNADO WATCH 158 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN EAST CENTRAL KANSAS ANDERSON COFFEY DOUGLAS FRANKLIN LYON OSAGE SHAWNEE WABAUNSEE IN NORTHEAST KANSAS BROWN JACKSON JEFFERSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ALMA, ALTA VISTA, BURLINGAME, BURLINGTON, CARBONDALE, EMPORIA, ESKRIDGE, GARNETT, GRANTVILLE, HARVEYVILLE, HIAWATHA, HOLTON, HORTON, LAWRENCE, LEBO, LYNDON, MAPLE HILL, MCFARLAND, MCLOUTH, MERIDEN, NORTONVILLE, OSAGE CITY, OSKALOOSA, OTTAWA, OVERBROOK, PAXICO, PERRY, TOPEKA, AND VALLEY FALLS.
ANDERSON COUNTY, KS
weather.gov

Tornado Warning issued for Buchanan, Platte by NWS

Effective: 2022-04-29 21:46:00 CDT Expires: 2022-04-29 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Buchanan; Platte A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTHWESTERN BUCHANAN AND NORTH CENTRAL PLATTE COUNTIES At 946 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Rushville, or 10 miles south of Elwood, moving east at 45 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Rushville and De Kalb. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
BUCHANAN COUNTY, MO
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Severe Thunderstorm Warning issued for Andrew, Buchanan, Caldwell, Clinton, Daviess, DeKalb, Gentry by NWS

Effective: 2022-04-29 22:08:00 CDT Expires: 2022-04-29 23:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Andrew; Buchanan; Caldwell; Clinton; Daviess; DeKalb; Gentry; Harrison; Nodaway; Platte; Worth The National Weather Service in Pleasant Hill has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Buchanan County in northwestern Missouri Worth County in northwestern Missouri Western Daviess County in north central Missouri Clinton County in northwestern Missouri Gentry County in northwestern Missouri Western Harrison County in north central Missouri Western Caldwell County in north central Missouri Eastern Nodaway County in northwestern Missouri Northeastern Platte County in west central Missouri Eastern Andrew County in northwestern Missouri DeKalb County in northwestern Missouri * Until 1100 PM CDT. * At 1007 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles south of Ravenwood to 7 miles east of St. Joseph to Weston, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include St. Joseph, Maryville, Cameron, Savannah, Bethany, Plattsburg, Lathrop, Hamilton, Gallatin, Albany, Weston, Gower, Stanberry, Maysville, King City, Grant City, Stewartsville, Agency, Trimble and Edgerton. This includes the following highways Interstate 35 in Missouri between mile markers 33 and 86. Interstate 29 between mile markers 24 and 53. Interstate 229 between mile markers 0 and 1. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ANDREW COUNTY, MO
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Flood Warning issued for Kittson, Marshall by NWS

Effective: 2022-04-29 21:43:00 CDT Expires: 2022-05-01 03:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information to the National Weather Service when you can do so safely. Target Area: Kittson; Marshall The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Drayton affecting Marshall, Kittson, Walsh and Pembina Counties. .Water levels are getting closer to Major Flood Stage. This is expected to occur Saturday into Sunday. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Moderate flooding is occurring and major flooding is forecast. * WHERE...Red River of the North at Drayton. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 42.0 feet, MAJOR FLOOD. General urban flood damage to the city of Drayton. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 PM CDT Friday the stage was 41.5 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:45 PM CDT Friday was 41.5 feet. - Forecast...The river is expected to rise to 43.0 feet Tuesday evening. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 32.0 feet.
KITTSON COUNTY, MN
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Severe Thunderstorm Watch issued for Montgomery, Page, Shelby by NWS

Effective: 2022-04-29 22:08:00 CDT Expires: 2022-04-30 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Montgomery; Page; Shelby SEVERE THUNDERSTORM WATCH 160 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHWEST IOWA MONTGOMERY PAGE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF CLARINDA, HARLAN, RED OAK, AND SHENANDOAH.
MONTGOMERY COUNTY, IA
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Fire Weather Watch issued for North Fork, Paradox Valley by NWS

Effective: 2022-05-01 11:00:00 MDT Expires: 2022-05-01 21:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: North Fork; Paradox Valley FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING THROUGH SUNDAY EVENING FOR GUSTY WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY AND DRY FUELS FOR FIRE WEATHER ZONES 290 AND 292 RED FLAG WARNING HAS EXPIRED FOR GUSTY WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY AND DRY FUELS FOR FIRE WEATHER ZONES 290 AND 292 * AFFECTED AREA...In Colorado, Fire Weather Zone 290 Paradox Valley Forecast Area and Fire Weather Zone 292 North Fork Forecast Area. * WINDS...South 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * RELATIVE HUMIDITY...8 to 13 percent. * IMPACTS...Conditions may become favorable for easy ignition and rapid spread of fires due to low relative humidity and strong gusty winds.
DELTA COUNTY, CO
News Channel Nebraska

Thunderstorm warning

12:03 a.m. - Hail reported between Johnson and Talmage. NEBRASKA CITY - The National Weather Service issued a severe thunderstorm warning for portions of Lancaster, Johnson, Otoe and Gage counties until 12:15 a.m. Radar indicates a severe thunderstorm six miles south of Firth moving east at 20 mph. Hail is...
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