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Allen County, OH

Freeze Warning issued for Allen, Defiance, Fulton, Henry, Paulding, Putnam, Van Wert by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-27 03:32:00 EDT Expires: 2022-04-27 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water...

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Severe Weather Statement issued for Hamilton, Merrick, Polk, York by NWS

Effective: 2022-04-29 18:42:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. This cluster of thunderstorms is capable of producing tornadoes and widespread significant wind damage. Do not wait to see or hear the tornado. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Hamilton; Merrick; Polk; York A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 715 PM CDT FOR NORTHWESTERN YORK...NORTHEASTERN HAMILTON...CENTRAL MERRICK AND SOUTHWESTERN POLK COUNTIES At 700 PM CDT, a severe squall line capable of producing both tornadoes and extensive straight line wind damage was located near Hordville, or 23 miles northwest of York, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. These dangerous storms will be near Polk around 710 PM CDT. Clarks around 715 PM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
HAMILTON COUNTY, NE
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Severe Thunderstorm Warning issued for Clay, Fillmore, Hamilton, Merrick, Nance, Polk, York by NWS

Effective: 2022-04-29 19:15:00 CDT Expires: 2022-04-29 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for south central, central and east central Nebraska. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Intense thunderstorm lines can produce brief tornadoes and widespread significant wind damage. Although a tornado is not immediately likely, it is best to move to an interior room on the lowest floor of a building. These storms may cause serious injury and significant property damage. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Clay; Fillmore; Hamilton; Merrick; Nance; Polk; York The National Weather Service in Hastings has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northern Clay County in south central Nebraska Eastern Nance County in central Nebraska York County in east central Nebraska Hamilton County in south central Nebraska Northwestern Fillmore County in south central Nebraska Northeastern Merrick County in central Nebraska Polk County in east central Nebraska * Until 800 PM CDT. * At 715 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Genoa to near Polk to near Grafton, moving east at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Severe thunderstorms will be near Stromsburg and Lushton around 720 PM CDT. York, McCool Junction and Benedict around 725 PM CDT. Waco and Gresham around 735 PM CDT. This includes Interstate 80 between mile markers 325 and 365. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
CLAY COUNTY, NE
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Tornado Watch issued for Adams, Clay, Fillmore, Franklin, Greeley, Hall, Hamilton by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Clay; Fillmore; Franklin; Greeley; Hall; Hamilton; Howard; Kearney; Merrick; Nance; Nuckolls; Polk; Thayer; Webster; York TORNADO WATCH 157 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KANSAS JEWELL MITCHELL OSBORNE PHILLIPS ROOKS SMITH IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL NEBRASKA GREELEY HOWARD MERRICK NANCE IN EAST CENTRAL NEBRASKA POLK YORK IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA ADAMS CLAY FILLMORE FRANKLIN HALL HAMILTON KEARNEY NUCKOLLS THAYER WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BELLAIRE, BELOIT, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, BURR OAK, CAMPBELL, CENTRAL CITY, CLAY CENTER, CODELL, DESHLER, DOWNS, EDGAR, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, FULLERTON, GENEVA, GENOA, GRAND ISLAND, GREELEY, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH, INAVALE, IONIA, JEWELL, KENSINGTON, MANKATO, MINDEN, NELSON, OSBORNE, OSCEOLA, PHILLIPSBURG, PLAINVILLE, POLK, RED CLOUD, ROSEMONT, SCOTIA, SHELBY, SMITH CENTER, SPALDING, ST. LIBORY, STOCKTON, STROMSBURG, SUPERIOR, SUTTON, WOLBACH, AND YORK.
ADAMS COUNTY, NE
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Fulton County, OH
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Defiance County, OH
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Severe Weather Statement issued for Boone, Butler, Colfax, Platte by NWS

Effective: 2022-04-29 19:18:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Intense thunderstorm lines can produce brief tornadoes and widespread significant wind damage. Although a tornado is not immediately likely, it is best to move to an interior room on the lowest floor of a building. This storm may cause serious injury and significant property damage. Target Area: Boone; Butler; Colfax; Platte A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM CDT FOR COLFAX...PLATTE...NORTHERN BUTLER AND EAST CENTRAL BOONE COUNTIES At 718 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Monroe, or 15 miles northwest of Columbus, moving northeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Platte Center, Creston, Clarkson and Leigh. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOONE COUNTY, NE
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Tornado Warning issued for Merrick, Nance, Polk by NWS

Effective: 2022-04-29 19:17:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. This cluster of thunderstorms is capable of producing tornadoes and widespread significant wind damage. Do not wait to see or hear the tornado. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Merrick; Nance; Polk A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 730 PM CDT FOR EAST CENTRAL NANCE...NORTHEASTERN MERRICK AND NORTHWESTERN POLK COUNTIES At 717 PM CDT, a severe squall line capable of producing both tornadoes and extensive straight line wind damage was located over Silver Creek, or 17 miles west of Columbus, moving east at 45 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Genoa and Silver Creek. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
MERRICK COUNTY, NE
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Flood Advisory issued for Blaine by NWS

Effective: 2022-04-29 16:41:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Blaine FLOOD ADVISORY WILL EXPIRE AT 715 PM CDT THIS EVENING The Flood Advisory will expire at 715 PM CDT this evening for portions of central Nebraska and north central Nebraska, including the following counties, in central Nebraska, Custer. In north central Nebraska, Blaine and Loup. Heavy rainfall has ended and minor flooding is no longer expected. However remain alert for any ponding of water lingering on roadways.
BLAINE COUNTY, NE
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Tornado Warning issued for Gage, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-29 18:57:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: To repeat, a tornado is on the ground. TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Gage; Jefferson The National Weather Service in Omaha has issued a * Tornado Warning for Southeastern Jefferson County in southeastern Nebraska Southern Gage County in southeastern Nebraska * Until 730 PM CDT. * At 657 PM CDT, a confirmed tornado was located near Hollenberg, or 11 miles northeast of Washington, moving northeast at 35 mph. HAZARD...Damaging tornado and ping pong ball size hail. SOURCE...Public confirmed tornado. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * The tornado will be near Diller around 710 PM CDT. Odell around 715 PM CDT. TORNADO...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.50 IN
GAGE COUNTY, NE
IN THIS ARTICLE
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Tornado Warning issued for Marshall, Washington by NWS

Effective: 2022-04-29 18:56:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Marshall; Washington The National Weather Service in Topeka has issued a * Tornado Warning for Northeastern Washington County in north central Kansas Northwestern Marshall County in northeastern Kansas * Until 730 PM CDT. * At 656 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 4 miles northwest of Hanover, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Tornado and ping pong ball size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Hanover, Oketo, Hollenberg and Bremen. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.50 IN
MARSHALL COUNTY, KS
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Rip Current Statement issued for Coastal Bryan, Coastal Chatham, Coastal Liberty by NWS

Effective: 2022-04-29 19:55:00 EDT Expires: 2022-04-29 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Coastal Bryan; Coastal Chatham; Coastal Liberty; Coastal McIntosh HIGH RIP CURRENT RISK WILL EXPIRE AT 8 PM EDT THIS EVENING Risk for rip currents has diminished some. However, a moderate risk for rip currents will persist through at least Saturday evening, and potentially through Sunday.
BRYAN COUNTY, GA
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Special Weather Statement issued for Gove, Graham, Sheridan by NWS

Effective: 2022-04-30 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for northwestern Kansas. Target Area: Gove; Graham; Sheridan A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Sheridan, northeastern Gove and southwestern Graham Counties through 715 PM CDT At 651 PM CDT, the public reported a strong thunderstorm 4 miles southeast of Park, or 5 miles west of Quinter, moving northeast at 20 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and half inch hail. SOURCE...Public. Public reported pea to dime size hail south of Quinter. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. This strong thunderstorm will be near Park around 655 PM CDT. Quinter around 700 PM CDT. This includes Interstate 70 in Kansas between mile markers 100 and 113. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...50 MPH
GOVE COUNTY, KS
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Wind Advisory issued for Lower Yampa River Basin by NWS

Effective: 2022-04-29 17:59:00 MDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. People, especially those with respiratory illnesses, heart disease, the elderly, and children are recommended to stay indoors and avoid prolonged outdoor exercise or heavy exertion due to wind-blown dust. Target Area: Lower Yampa River Basin WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Lower Yampa River Basin. * WHEN...Until 9 PM MDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down.
MOFFAT COUNTY, CO
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Severe Thunderstorm Warning issued for Clay, Dickinson, Geary, Riley by NWS

Effective: 2022-04-29 19:08:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for central, north central, northeastern and east central Kansas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for central, north central, northeastern and east central Kansas. Target Area: Clay; Dickinson; Geary; Riley The National Weather Service in Topeka has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Dickinson County in central Kansas Northwestern Geary County in east central Kansas Southwestern Riley County in northeastern Kansas Southeastern Clay County in north central Kansas * Until 745 PM CDT. * At 707 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Green to 3 miles southeast of Talmage, moving east at 30 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and ping pong ball size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Junction City, Clay Center, Wakefield, Riley, Milford, Leonardville and Milford Lake. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.50 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
CLAY COUNTY, KS
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Tornado Watch issued for Osage, Pawnee by NWS

Effective: 2022-04-29 19:05:00 CDT Expires: 2022-04-30 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Osage; Pawnee TORNADO WATCH 159 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST OKLAHOMA OSAGE PAWNEE THIS INCLUDES THE CITIES OF PAWHUSKA AND PAWNEE.
OSAGE COUNTY, OK
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Severe Weather Statement issued for Nuckolls, Thayer, Webster by NWS

Effective: 2022-04-29 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for north central Kansas...and south central Nebraska. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Nuckolls; Thayer; Webster A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 715 PM CDT FOR NUCKOLLS...WEBSTER AND SOUTHWESTERN THAYER COUNTIES At 700 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Blue Hill to near Burr Oak, moving northeast at 35 mph. HAZARD...Ping pong ball size hail and 60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. These severe storms will be near Rosemont around 705 PM CDT. Lawrence around 710 PM CDT. Bostwick around 715 PM CDT. Superior around 725 PM CDT. Hardy around 730 PM CDT. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.50 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
NUCKOLLS COUNTY, NE
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Severe Thunderstorm Warning issued for Butler, Harvey, Marion, Sedgwick by NWS

Effective: 2022-04-29 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for south central and central Kansas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for south central and central Kansas. Target Area: Butler; Harvey; Marion; Sedgwick The National Weather Service in Wichita has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Sedgwick County in south central Kansas Southeastern Harvey County in south central Kansas Northwestern Butler County in south central Kansas South central Marion County in central Kansas * Until 745 PM CDT. * At 700 PM CDT, a severe thunderstorm was located 6 miles west of Whitewater, moving northeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Newton, Park City, Peabody, Whitewater, Potwin, Elbing and Newton Airport. This includes Interstate 135 between Mile Markers 19 and 29. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BUTLER COUNTY, KS
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Tornado Warning issued for Dickinson, Geary by NWS

Effective: 2022-04-29 19:11:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Dickinson; Geary The National Weather Service in Topeka has issued a * Tornado Warning for Northeastern Dickinson County in central Kansas West central Geary County in east central Kansas * Until 745 PM CDT. * At 709 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Chapman, moving northeast at 30 mph. HAZARD...Tornado and baseball size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. At 709 PM trained spotters reported a rotating wall cloud between Enterprise and Interstate 70. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Junction City, Chapman and Moonlight. This includes Interstate 70 between mile markers 280 and 295. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...2.75 IN
DICKINSON COUNTY, KS
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Tornado Warning issued for Clay, Fillmore, Thayer by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. This line of thunderstorms is capable of producing tornadoes and widespread significant wind damage. Do not wait to see or hear the tornado. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Clay; Fillmore; Thayer The National Weather Service in Hastings has issued a * Tornado Warning for East central Clay County in south central Nebraska Fillmore County in south central Nebraska Northern Thayer County in south central Nebraska * Until 745 PM CDT. * At 713 PM CDT, severe thunderstorms capable of producing both tornadoes and extensive straight line wind damage were located along a line extending from near Ong to near Davenport to 6 miles east of Oak, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * These dangerous storms will be near Carleton around 720 PM CDT. Bruning, Belvidere and Strang around 725 PM CDT. Geneva around 730 PM CDT. Other locations in the path of these tornadic storms include Ohiowa and Milligan. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CLAY COUNTY, NE
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Severe Weather Statement issued for Riley, Washington by NWS

Effective: 2022-04-29 15:35:00 CDT Expires: 2022-04-29 23:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for north central and northeastern Kansas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Riley; Washington A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 730 PM CDT FOR NORTHWESTERN RILEY...NORTHEASTERN CLAY AND SOUTHEASTERN WASHINGTON COUNTIES At 713 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles east of Washington to 3 miles south of Barnes to 6 miles northeast of Green, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Greenleaf, Barnes and Green. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
RILEY COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Marshall, Pottawatomie by NWS

Effective: 2022-04-29 19:18:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for northeastern Kansas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Marshall; Pottawatomie A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 730 PM CDT FOR NORTHERN POTTAWATOMIE AND SOUTHEASTERN MARSHALL COUNTIES At 718 PM CDT, a severe thunderstorm was located 4 miles northeast of Westmoreland, moving northeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Westmoreland, Blaine, Onaga and Wheaton. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
MARSHALL COUNTY, KS

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