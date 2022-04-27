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Adams County, IN

Freeze Warning issued for Adams, Allen, Blackford, Cass, De Kalb, Elkhart, Fulton, Grant by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-27 02:00:00 EDT Expires: 2022-04-27 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Adams, Clay, Fillmore, Hamilton, Merrick, Nuckolls, Webster by NWS

Effective: 2022-04-29 18:58:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for south central, central and east central Nebraska. Intense thunderstorm lines can produce brief tornadoes and widespread significant wind damage. Although a tornado is not immediately likely, it is best to move to an interior room on the lowest floor of a building. These storms may cause serious injury and significant property damage. Target Area: Adams; Clay; Fillmore; Hamilton; Merrick; Nuckolls; Webster; York A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 715 PM CDT FOR CLAY...NORTHERN NUCKOLLS...NORTHEASTERN WEBSTER...EASTERN ADAMS...WESTERN YORK...HAMILTON...NORTHWESTERN FILLMORE AND SOUTHWESTERN MERRICK COUNTIES At 658 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Hordville to near Stockham to near Fairfield to near Deweese, moving east at 35 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. These severe storms will be near Edgar and Saronville around 705 PM CDT. Sutton around 710 PM CDT. Henderson and Nora around 715 PM CDT. This includes Interstate 80 between mile markers 318 and 345. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...OBSERVED MAX WIND GUST...70 MPH
ADAMS COUNTY, NE
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Tornado Warning issued for Marshall, Washington by NWS

Effective: 2022-04-29 18:56:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Marshall; Washington The National Weather Service in Topeka has issued a * Tornado Warning for Northeastern Washington County in north central Kansas Northwestern Marshall County in northeastern Kansas * Until 730 PM CDT. * At 656 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 4 miles northwest of Hanover, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Tornado and ping pong ball size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Hanover, Oketo, Hollenberg and Bremen. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.50 IN
MARSHALL COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Marshall, Nemaha, Pottawatomie, Riley, Washington by NWS

Effective: 2022-04-29 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for north central and northeastern Kansas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Marshall; Nemaha; Pottawatomie; Riley; Washington The National Weather Service in Topeka has issued a * Severe Thunderstorm Warning for North central Riley County in northeastern Kansas Northern Pottawatomie County in northeastern Kansas Southwestern Nemaha County in northeastern Kansas Southeastern Washington County in north central Kansas Southern Marshall County in northeastern Kansas * Until 730 PM CDT. * At 659 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Westmoreland, moving northeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Blue Rapids, Westmoreland, Blaine, Frankfort, Onaga, Waterville, Olsburg, Randolph, Wheaton, Tuttle Creek Lake and Lillis. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
MARSHALL COUNTY, KS
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Tornado Watch issued for Garfield, Grant, Kay, Noble, Payne by NWS

Effective: 2022-04-29 18:49:00 CDT Expires: 2022-04-30 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Garfield; Grant; Kay; Noble; Payne TORNADO WATCH 159 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN CENTRAL OKLAHOMA PAYNE IN NORTHERN OKLAHOMA GARFIELD GRANT KAY NOBLE THIS INCLUDES THE CITIES OF BLACKWELL, ENID, LAMONT, MEDFORD, PERRY, PONCA CITY, POND CREEK, STILLWATER, AND WAKITA.
GARFIELD COUNTY, OK
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Marshall, IN
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Adams, IN
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Tornado Warning issued for Hamilton, Merrick, Polk, York by NWS

Effective: 2022-04-29 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. This cluster of thunderstorms is capable of producing tornadoes and widespread significant wind damage. Do not wait to see or hear the tornado. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Hamilton; Merrick; Polk; York A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 715 PM CDT FOR NORTHWESTERN YORK...NORTHEASTERN HAMILTON...CENTRAL MERRICK AND SOUTHWESTERN POLK COUNTIES At 700 PM CDT, a severe squall line capable of producing both tornadoes and extensive straight line wind damage was located near Hordville, or 23 miles northwest of York, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. These dangerous storms will be near Polk around 710 PM CDT. Clarks around 715 PM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
HAMILTON COUNTY, NE
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Severe Weather Statement issued for Hamilton, Merrick, Polk by NWS

Effective: 2022-04-29 18:42:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. This cluster of thunderstorms is capable of producing tornadoes and widespread significant wind damage. Do not wait to see or hear the tornado. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Hamilton; Merrick; Polk A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 715 PM CDT FOR NORTHWESTERN YORK...NORTHEASTERN HAMILTON...CENTRAL MERRICK AND SOUTHWESTERN POLK COUNTIES At 700 PM CDT, a severe squall line capable of producing both tornadoes and extensive straight line wind damage was located near Hordville, or 23 miles northwest of York, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. These dangerous storms will be near Polk around 710 PM CDT. Clarks around 715 PM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
HAMILTON COUNTY, NE
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Severe Weather Statement issued for Boone, Butler, Colfax, Platte by NWS

Effective: 2022-04-29 19:18:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Intense thunderstorm lines can produce brief tornadoes and widespread significant wind damage. Although a tornado is not immediately likely, it is best to move to an interior room on the lowest floor of a building. This storm may cause serious injury and significant property damage. Target Area: Boone; Butler; Colfax; Platte A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM CDT FOR COLFAX...PLATTE...NORTHERN BUTLER AND EAST CENTRAL BOONE COUNTIES At 718 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Monroe, or 15 miles northwest of Columbus, moving northeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Platte Center, Creston, Clarkson and Leigh. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOONE COUNTY, NE
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Tornado Warning issued for Clay, Fillmore, Thayer by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. This line of thunderstorms is capable of producing tornadoes and widespread significant wind damage. Do not wait to see or hear the tornado. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Clay; Fillmore; Thayer The National Weather Service in Hastings has issued a * Tornado Warning for East central Clay County in south central Nebraska Fillmore County in south central Nebraska Northern Thayer County in south central Nebraska * Until 745 PM CDT. * At 713 PM CDT, severe thunderstorms capable of producing both tornadoes and extensive straight line wind damage were located along a line extending from near Ong to near Davenport to 6 miles east of Oak, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * These dangerous storms will be near Carleton around 720 PM CDT. Bruning, Belvidere and Strang around 725 PM CDT. Geneva around 730 PM CDT. Other locations in the path of these tornadic storms include Ohiowa and Milligan. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CLAY COUNTY, NE
IN THIS ARTICLE
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Severe Weather Statement issued for Nuckolls, Thayer, Webster by NWS

Effective: 2022-04-29 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for north central Kansas...and south central Nebraska. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Nuckolls; Thayer; Webster A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 715 PM CDT FOR NUCKOLLS...WEBSTER AND SOUTHWESTERN THAYER COUNTIES At 700 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Blue Hill to near Burr Oak, moving northeast at 35 mph. HAZARD...Ping pong ball size hail and 60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. These severe storms will be near Rosemont around 705 PM CDT. Lawrence around 710 PM CDT. Bostwick around 715 PM CDT. Superior around 725 PM CDT. Hardy around 730 PM CDT. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.50 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
NUCKOLLS COUNTY, NE
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Severe Thunderstorm Warning issued for Clay, Dickinson, Geary, Riley by NWS

Effective: 2022-04-29 19:08:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for central, north central, northeastern and east central Kansas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for central, north central, northeastern and east central Kansas. Target Area: Clay; Dickinson; Geary; Riley The National Weather Service in Topeka has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Dickinson County in central Kansas Northwestern Geary County in east central Kansas Southwestern Riley County in northeastern Kansas Southeastern Clay County in north central Kansas * Until 745 PM CDT. * At 707 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Green to 3 miles southeast of Talmage, moving east at 30 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and ping pong ball size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Junction City, Clay Center, Wakefield, Riley, Milford, Leonardville and Milford Lake. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.50 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
CLAY COUNTY, KS
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Flood Advisory issued for Blaine by NWS

Effective: 2022-04-29 16:41:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Blaine FLOOD ADVISORY WILL EXPIRE AT 715 PM CDT THIS EVENING The Flood Advisory will expire at 715 PM CDT this evening for portions of central Nebraska and north central Nebraska, including the following counties, in central Nebraska, Custer. In north central Nebraska, Blaine and Loup. Heavy rainfall has ended and minor flooding is no longer expected. However remain alert for any ponding of water lingering on roadways.
BLAINE COUNTY, NE
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Severe Thunderstorm Warning issued for Butler, Harvey, Marion, Sedgwick by NWS

Effective: 2022-04-29 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for south central and central Kansas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for south central and central Kansas. Target Area: Butler; Harvey; Marion; Sedgwick The National Weather Service in Wichita has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Sedgwick County in south central Kansas Southeastern Harvey County in south central Kansas Northwestern Butler County in south central Kansas South central Marion County in central Kansas * Until 745 PM CDT. * At 700 PM CDT, a severe thunderstorm was located 6 miles west of Whitewater, moving northeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Newton, Park City, Peabody, Whitewater, Potwin, Elbing and Newton Airport. This includes Interstate 135 between Mile Markers 19 and 29. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BUTLER COUNTY, KS
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Tornado Watch issued for Jewell, Mitchell, Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Jewell; Mitchell; Osborne; Phillips; Rooks; Smith TORNADO WATCH 157 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KANSAS JEWELL MITCHELL OSBORNE PHILLIPS ROOKS SMITH IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL NEBRASKA GREELEY HOWARD MERRICK NANCE IN EAST CENTRAL NEBRASKA POLK YORK IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA ADAMS CLAY FILLMORE FRANKLIN HALL HAMILTON KEARNEY NUCKOLLS THAYER WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BELLAIRE, BELOIT, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, BURR OAK, CAMPBELL, CENTRAL CITY, CLAY CENTER, CODELL, DESHLER, DOWNS, EDGAR, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, FULLERTON, GENEVA, GENOA, GRAND ISLAND, GREELEY, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH, INAVALE, IONIA, JEWELL, KENSINGTON, MANKATO, MINDEN, NELSON, OSBORNE, OSCEOLA, PHILLIPSBURG, PLAINVILLE, POLK, RED CLOUD, ROSEMONT, SCOTIA, SHELBY, SMITH CENTER, SPALDING, ST. LIBORY, STOCKTON, STROMSBURG, SUPERIOR, SUTTON, WOLBACH, AND YORK.
JEWELL COUNTY, KS

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