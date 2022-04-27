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Berrien County, MI

Freeze Warning issued for Berrien, Branch, Cass, Hillsdale, St. Joseph by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-27 03:32:00 EDT Expires: 2022-04-27 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water...

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Tornado Warning issued for Clay, Fillmore, Thayer by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. This line of thunderstorms is capable of producing tornadoes and widespread significant wind damage. Do not wait to see or hear the tornado. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Clay; Fillmore; Thayer The National Weather Service in Hastings has issued a * Tornado Warning for East central Clay County in south central Nebraska Fillmore County in south central Nebraska Northern Thayer County in south central Nebraska * Until 745 PM CDT. * At 713 PM CDT, severe thunderstorms capable of producing both tornadoes and extensive straight line wind damage were located along a line extending from near Ong to near Davenport to 6 miles east of Oak, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * These dangerous storms will be near Carleton around 720 PM CDT. Bruning, Belvidere and Strang around 725 PM CDT. Geneva around 730 PM CDT. Other locations in the path of these tornadic storms include Ohiowa and Milligan. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CLAY COUNTY, NE
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Tornado Warning issued for Gage, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-29 18:57:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: To repeat, a tornado is on the ground. TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Gage; Jefferson The National Weather Service in Omaha has issued a * Tornado Warning for Southeastern Jefferson County in southeastern Nebraska Southern Gage County in southeastern Nebraska * Until 730 PM CDT. * At 657 PM CDT, a confirmed tornado was located near Hollenberg, or 11 miles northeast of Washington, moving northeast at 35 mph. HAZARD...Damaging tornado and ping pong ball size hail. SOURCE...Public confirmed tornado. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * The tornado will be near Diller around 710 PM CDT. Odell around 715 PM CDT. TORNADO...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.50 IN
GAGE COUNTY, NE
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Tornado Warning issued for Hamilton, Merrick, Polk, York by NWS

Effective: 2022-04-29 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. This cluster of thunderstorms is capable of producing tornadoes and widespread significant wind damage. Do not wait to see or hear the tornado. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Hamilton; Merrick; Polk; York A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 715 PM CDT FOR NORTHWESTERN YORK...NORTHEASTERN HAMILTON...CENTRAL MERRICK AND SOUTHWESTERN POLK COUNTIES At 700 PM CDT, a severe squall line capable of producing both tornadoes and extensive straight line wind damage was located near Hordville, or 23 miles northwest of York, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. These dangerous storms will be near Polk around 710 PM CDT. Clarks around 715 PM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
HAMILTON COUNTY, NE
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Hillsdale County, MI
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Flood Advisory issued for Blaine by NWS

Effective: 2022-04-29 16:41:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Blaine FLOOD ADVISORY WILL EXPIRE AT 715 PM CDT THIS EVENING The Flood Advisory will expire at 715 PM CDT this evening for portions of central Nebraska and north central Nebraska, including the following counties, in central Nebraska, Custer. In north central Nebraska, Blaine and Loup. Heavy rainfall has ended and minor flooding is no longer expected. However remain alert for any ponding of water lingering on roadways.
BLAINE COUNTY, NE
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Severe Thunderstorm Warning issued for Boone, Butler, Colfax, Platte by NWS

Effective: 2022-04-29 19:18:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Intense thunderstorm lines can produce brief tornadoes and widespread significant wind damage. Although a tornado is not immediately likely, it is best to move to an interior room on the lowest floor of a building. This storm may cause serious injury and significant property damage. Target Area: Boone; Butler; Colfax; Platte A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM CDT FOR COLFAX...PLATTE...NORTHERN BUTLER AND EAST CENTRAL BOONE COUNTIES At 718 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Monroe, or 15 miles northwest of Columbus, moving northeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Platte Center, Creston, Clarkson and Leigh. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOONE COUNTY, NE
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Severe Weather Statement issued for Hamilton, Merrick, Polk by NWS

Effective: 2022-04-29 18:42:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. This cluster of thunderstorms is capable of producing tornadoes and widespread significant wind damage. Do not wait to see or hear the tornado. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Hamilton; Merrick; Polk A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 715 PM CDT FOR NORTHWESTERN YORK...NORTHEASTERN HAMILTON...CENTRAL MERRICK AND SOUTHWESTERN POLK COUNTIES At 700 PM CDT, a severe squall line capable of producing both tornadoes and extensive straight line wind damage was located near Hordville, or 23 miles northwest of York, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. These dangerous storms will be near Polk around 710 PM CDT. Clarks around 715 PM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
HAMILTON COUNTY, NE
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Tornado Warning issued for Dickinson, Geary by NWS

Effective: 2022-04-29 19:11:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Dickinson; Geary The National Weather Service in Topeka has issued a * Tornado Warning for Northeastern Dickinson County in central Kansas West central Geary County in east central Kansas * Until 745 PM CDT. * At 709 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Chapman, moving northeast at 30 mph. HAZARD...Tornado and baseball size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. At 709 PM trained spotters reported a rotating wall cloud between Enterprise and Interstate 70. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Junction City, Chapman and Moonlight. This includes Interstate 70 between mile markers 280 and 295. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...2.75 IN
DICKINSON COUNTY, KS
IN THIS ARTICLE
#Northwest Ohio
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Severe Thunderstorm Warning issued for Adams, Clay, Fillmore, Hamilton, Merrick, Nuckolls, Webster by NWS

Effective: 2022-04-29 18:58:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for south central, central and east central Nebraska. Intense thunderstorm lines can produce brief tornadoes and widespread significant wind damage. Although a tornado is not immediately likely, it is best to move to an interior room on the lowest floor of a building. These storms may cause serious injury and significant property damage. Target Area: Adams; Clay; Fillmore; Hamilton; Merrick; Nuckolls; Webster; York A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 715 PM CDT FOR CLAY...NORTHERN NUCKOLLS...NORTHEASTERN WEBSTER...EASTERN ADAMS...WESTERN YORK...HAMILTON...NORTHWESTERN FILLMORE AND SOUTHWESTERN MERRICK COUNTIES At 658 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Hordville to near Stockham to near Fairfield to near Deweese, moving east at 35 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. These severe storms will be near Edgar and Saronville around 705 PM CDT. Sutton around 710 PM CDT. Henderson and Nora around 715 PM CDT. This includes Interstate 80 between mile markers 318 and 345. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...OBSERVED MAX WIND GUST...70 MPH
ADAMS COUNTY, NE
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Tornado Warning issued for Washington by NWS

Effective: 2022-04-29 18:48:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: To repeat, a tornado is on the ground. TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Washington A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 715 PM CDT FOR NORTHEASTERN WASHINGTON COUNTY At 648 PM CDT, a confirmed tornado was located 4 miles northeast of Washington, moving northeast at 25 mph. HAZARD...Damaging tornado and ping pong ball size hail. SOURCE...Public confirmed tornado. At 6:40PM, a tornado was reported just north of Washington. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Washington, Hanover, Morrowville and Hollenberg. TORNADO...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.50 IN
WASHINGTON COUNTY, KS
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Special Weather Statement issued for Gove, Graham, Sheridan by NWS

Effective: 2022-04-30 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for northwestern Kansas. Target Area: Gove; Graham; Sheridan A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Sheridan, northeastern Gove and southwestern Graham Counties through 715 PM CDT At 651 PM CDT, the public reported a strong thunderstorm 4 miles southeast of Park, or 5 miles west of Quinter, moving northeast at 20 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and half inch hail. SOURCE...Public. Public reported pea to dime size hail south of Quinter. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. This strong thunderstorm will be near Park around 655 PM CDT. Quinter around 700 PM CDT. This includes Interstate 70 in Kansas between mile markers 100 and 113. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...50 MPH
GOVE COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Clay, Riley, Washington by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 19:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for north central and northeastern Kansas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Clay; Riley; Washington A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 730 PM CDT FOR NORTHWESTERN RILEY...NORTHEASTERN CLAY AND SOUTHEASTERN WASHINGTON COUNTIES At 713 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles east of Washington to 3 miles south of Barnes to 6 miles northeast of Green, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Greenleaf, Barnes and Green. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CLAY COUNTY, KS
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Wind Advisory issued for Central Colorado River Basin by NWS

Effective: 2022-04-29 17:59:00 MDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. People, especially those with respiratory illnesses, heart disease, the elderly, and children are recommended to stay indoors and avoid prolonged outdoor exercise or heavy exertion due to wind-blown dust. Target Area: Central Colorado River Basin; Central Gunnison and Uncompahgre River Basin; Debeque to Silt Corridor; Grand Valley; Upper Gunnison River Valley WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Grand Valley, Debeque to Silt Corridor, Central Colorado River Basin, Central Gunnison and Uncompahgre River Basin and Upper Gunnison River Valley. * WHEN...Until 9 PM MDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down.
DELTA COUNTY, CO
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Tornado Watch issued for Garfield, Grant, Kay, Noble, Payne by NWS

Effective: 2022-04-29 18:49:00 CDT Expires: 2022-04-30 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Garfield; Grant; Kay; Noble; Payne TORNADO WATCH 159 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN CENTRAL OKLAHOMA PAYNE IN NORTHERN OKLAHOMA GARFIELD GRANT KAY NOBLE THIS INCLUDES THE CITIES OF BLACKWELL, ENID, LAMONT, MEDFORD, PERRY, PONCA CITY, POND CREEK, STILLWATER, AND WAKITA.
GARFIELD COUNTY, OK
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Rip Current Statement issued for Coastal Bryan, Coastal Chatham, Coastal Liberty by NWS

Effective: 2022-04-29 19:55:00 EDT Expires: 2022-04-29 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Coastal Bryan; Coastal Chatham; Coastal Liberty; Coastal McIntosh HIGH RIP CURRENT RISK WILL EXPIRE AT 8 PM EDT THIS EVENING Risk for rip currents has diminished some. However, a moderate risk for rip currents will persist through at least Saturday evening, and potentially through Sunday.
BRYAN COUNTY, GA
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Tornado Watch issued for Osage, Pawnee by NWS

Effective: 2022-04-29 19:05:00 CDT Expires: 2022-04-30 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Osage; Pawnee TORNADO WATCH 159 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST OKLAHOMA OSAGE PAWNEE THIS INCLUDES THE CITIES OF PAWHUSKA AND PAWNEE.
OSAGE COUNTY, OK
News Channel Nebraska

Thunderstorm warning

12:03 a.m. - Hail reported between Johnson and Talmage. NEBRASKA CITY - The National Weather Service issued a severe thunderstorm warning for portions of Lancaster, Johnson, Otoe and Gage counties until 12:15 a.m. Radar indicates a severe thunderstorm six miles south of Firth moving east at 20 mph. Hail is...
ENVIRONMENT
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Severe Thunderstorm Warning issued for Gage, Johnson, Pawnee by NWS

Effective: 2022-04-29 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-29 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for southeastern Nebraska. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Gage; Johnson; Pawnee The National Weather Service in Omaha has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Western Johnson County in southeastern Nebraska Northwestern Pawnee County in southeastern Nebraska Gage County in southeastern Nebraska * Until 800 PM CDT. * At 713 PM CDT, a severe thunderstorm was located 8 miles southeast of Pickrell, or 9 miles east of Beatrice, moving northeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Sterling. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GAGE COUNTY, NE
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Dust Storm Warning issued for Cimarron, Texas by NWS

Effective: 2022-04-29 19:09:00 CDT Expires: 2022-04-29 20:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cimarron; Texas The National Weather Service in Amarillo has issued a * Dust Storm Warning for Texas County in the Panhandle of Oklahoma Cimarron County in the Panhandle of Oklahoma Western Hansford County in the Panhandle of Texas Sherman County in the Panhandle of Texas Dallam County in the Panhandle of Texas Northern Moore County in the Panhandle of Texas Hartley County in the Panhandle of Texas * Until 815 PM CDT. * At 708 PM CDT, a dust channel was over Keyes, or 14 miles northeast of Boise City, moving north at 50 mph. HAZARD...Less than a quarter mile visibility with damaging wind in excess of 60 mph. SOURCE...Trained weather spotters. IMPACT...Dangerous life-threatening travel. Locations impacted include Dumas, Guymon, Dalhart, Stratford, Boise City, Hartley, Cactus, Sunray, Hooker, Goodwell, Tyrone, Texline, Optima, Keyes, Wheeless, Hough, Felt, Griggs, Romero and Eva. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Dust storms lead to dangerous driving conditions with visibility reduced to near zero. If driving, avoid dust storms if possible. If caught in one, pull off the road, turn off your lights and keep your foot off the brake.
CIMARRON COUNTY, OK
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Tornado Watch issued for Jewell, Mitchell, Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Jewell; Mitchell; Osborne; Phillips; Rooks; Smith TORNADO WATCH 157 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KANSAS JEWELL MITCHELL OSBORNE PHILLIPS ROOKS SMITH IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL NEBRASKA GREELEY HOWARD MERRICK NANCE IN EAST CENTRAL NEBRASKA POLK YORK IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA ADAMS CLAY FILLMORE FRANKLIN HALL HAMILTON KEARNEY NUCKOLLS THAYER WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BELLAIRE, BELOIT, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, BURR OAK, CAMPBELL, CENTRAL CITY, CLAY CENTER, CODELL, DESHLER, DOWNS, EDGAR, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, FULLERTON, GENEVA, GENOA, GRAND ISLAND, GREELEY, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH, INAVALE, IONIA, JEWELL, KENSINGTON, MANKATO, MINDEN, NELSON, OSBORNE, OSCEOLA, PHILLIPSBURG, PLAINVILLE, POLK, RED CLOUD, ROSEMONT, SCOTIA, SHELBY, SMITH CENTER, SPALDING, ST. LIBORY, STOCKTON, STROMSBURG, SUPERIOR, SUTTON, WOLBACH, AND YORK.
JEWELL COUNTY, KS

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