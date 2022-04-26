Severe Thunderstorm Warning issued for Berkeley, Charleston, Dorchester by NWS

Effective: 2022-04-29 23:48:00 CDT Expires: 2022-04-30 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bates; Carroll; Cass; Grundy; Henry; Johnson; Lafayette; Livingston; Mercer SEVERE THUNDERSTORM WATCH 161 REMAINS VALID UNTIL 4 AM CDT SATURDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN NORTH CENTRAL MISSOURI CARROLL GRUNDY LIVINGSTON MERCER IN WEST CENTRAL MISSOURI BATES CASS HENRY JOHNSON MO LAFAYETTE THIS INCLUDES THE CITIES OF ADRIAN, BELTON, BUTLER, CARROLLTON, CHILLICOTHE, CLINTON, CONCORDIA, HARRISONVILLE, HIGGINSVILLE, LEXINGTON, MERCER, ODESSA, PLEASANT HILL, PRINCETON, RAYMORE, RICH HILL, TRENTON, WARRENSBURG, AND WINDSOR.
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