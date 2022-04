Rosters finalized for 2022 northwest Ohio all-star football game

The rosters for the Northwest Ohio Regional All-Star Football Game have been selected.

The 31st annual showcase of the area’s top senior football players will take place June 17 at Perrysburg’s Steinecker Stadium starting at 7 p.m. The game will feature 110 players from 36 schools.

Anthony Wayne, Start, and Otsego each have a game-high six players on the rosters.

Rossford coach Todd Drusback and Bowling Green coach Josh Wade will lead the Black team, while Elmwood coach Greg Bishop will lead the Gold team.

Here is a look at the players selected for the game.

GOLD TEAM

■ Cardinal Stritch: WR Jaden Moss, QB Thomas Foust, DB Clarence Brown, LB Gage Power

■ Clay: LB Owen Gibbs, RB Jordan Pettaway

■ Defiance: WR Drew Kellermyer, LB Dom Tracy, DL Keagen Villarreal, LB Alex Hoeffel

■ Delta: LB Josh Tresnan-Reighard, LB Evan Perry

■ Eastwood: QB Lake Boos, OL Keegan Shank

■ Elmwood: OL Logan Bomer, OL Seth Barringer

■ Genoa: DB Merced Diaz

■ Holgate: WR Hunter Gerschutz

■ Liberty Center : LB Camren Foster, DB Owen Long, RB TeJay Moore, LB Owen Johnson, TE Evan Conrad

■ Maumee: WR Aaron Roberts, Jr., LB Caleb Boerst, OL Ryker Oakman

■ Otsego: LB Devin Coon, RB Trent Leiter, TE Chase Helberg, DL Caden Hartman, OL Trevor Hennan, DL Micah May

■ Patrick Henry: DB Timmy Johnson, LB Noah Kistner, DL Will Seedorf

■ Perrysburg: LB Easton Wagner, LB Ryan Thompson

■ Start: DB EJ Dobson, WR TJ Davidson, DL Jeremiah Belcher, DB Romeko Alexander, DB Jalil Burnside, DL James Moon

■ St. Francis: WR Mason Chamberlain, LB Jovon Toyer, OL Stephen Buck

■ Tinora: WR Cole Commisso, OL Eric Bohn, DL Bryce Bailey

■ Whitmer: DB Khamrin Boecker, RB Steven McCoy

BLACK TEAM

■ Anthony Wayne: DL Kyle Pawlicki, LB Chase Saneholtz, LB Ty Grooms, LB Bryce Kahl, DB Jeffrey Mold Jr., OL Seth Rogers

■ Archbold: LB Cayden Alvarado, TE Charlie Krieger

■ Bowling Green: RB Marcus Hammer, OL Michael Boblitt

■ Bowsher: RB Caleb Rowell, DB Elias Triplett, RB Dontay Holder, K Lyla Damas, LB Zack Powell

■ Elida: WR Jayden Irons, LB Mike Niebel

■ Evergreen: QB Payton Boucher, TE Landen Vance

■ Findlay: DB Terrion Ross, RB Isaac James, OL Rahzik Crutcher, DL Tyler Treft, OL Matthew Searls

■ Fremont Ross: DB Kalijah Alejandro, RB Labronze Barnett, DL Bowen Schoch, K/P Johan Silver, OL London Johnson

■ Gibsonburg: DB Dustin Derr, LB Dominick Whetsel

■ Lake: QB Sam Scifers

■ Oak Harbor: DL Ryan Snow, DL Dylan Schiets

■ Rogers: WR Emmett Smith, LB Brysen Davis, DL Brentenn Witcher

■ Rossford: K/P Michael Nawrocki, WR Holden Martens, DL Lester McManaway

■ Scott: DB Damarian Andrew, TE Damonte Lyons

■ Springfield: WR Javon Fletcher-Johnson, LB Danny Bussell, DL Garrett Pasker, DL Jordan Welch

■ Swanton: LB Hunter Gowing, DL Bryce Marvin

■ Toledo Christian: OL Dawson Cavazos

■ Wauseon: WR Jonas Tester, DL Matthew Shaw, OL Kyle Moore

■ Woodmore: OL Andrew St. John