ContributorsPublishersAdvertisers
Boone County, WV

Frost Advisory issued for Boone, Cabell, Lincoln, Logan, Mason, McDowell, Mingo, Putnam by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-27 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-27 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Wind Advisory issued for Barton, Chase, Ellsworth, Harvey, Lincoln, Marion, McPherson by NWS

Effective: 2022-04-30 15:49:00 CDT Expires: 2022-04-30 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Barton; Chase; Ellsworth; Harvey; Lincoln; Marion; McPherson; Reno; Rice; Russell; Saline WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Central Kansas. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured light weight objects and make driving difficult for high profile vehicles.
BARTON COUNTY, KS
weather.gov

Wind Advisory issued for Butte, Custer Co Plains, Fall River, Harding by NWS

Effective: 2022-04-30 14:03:00 MDT Expires: 2022-04-30 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Butte; Custer Co Plains; Fall River; Harding; Hermosa Foot Hills; Northern Foot Hills; Northern Meade Co Plains; Oglala Lakota; Perkins; Rapid City; Southern Foot Hills; Sturgis, Piedmont Foot Hills; Ziebach WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 20 to 35 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Portions of northwestern and southwestern South Dakota. This includes the Tribal Lands of the Pine Ridge Reservation and the Cheyenne River Reservation. * WHEN...Until 9 PM MDT this evening. * IMPACTS...Sudden wind gusts can cause drivers to lose control, especially in lightweight or high profile vehicles. Strong winds can cause blowing dust, reduced visibility, and flying debris.
BUTTE COUNTY, SD
weather.gov

Wind Advisory issued for Antelope, Boone, Burt, Butler, Cass, Cedar, Colfax, Cuming by NWS

Effective: 2022-04-30 15:21:00 CDT Expires: 2022-04-30 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Antelope; Boone; Burt; Butler; Cass; Cedar; Colfax; Cuming; Dodge; Douglas; Gage; Jefferson; Johnson; Knox; Lancaster; Madison; Nemaha; Otoe; Pawnee; Pierce; Platte; Richardson; Saline; Sarpy; Saunders; Seward; Stanton; Thurston; Washington; Wayne WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts of 45 to 50 mph. * WHERE...Portions of east central, northeast and southeast Nebraska and west central Iowa. * WHEN...Until 10 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ANTELOPE COUNTY, NE
weather.gov

Tornado Watch issued for Boone, De Kalb, DuPage, Ford, Grundy, Iroquois, Kane, Kankakee by NWS

Effective: 2022-04-30 16:05:00 CDT Expires: 2022-04-30 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Boone; De Kalb; DuPage; Ford; Grundy; Iroquois; Kane; Kankakee; Kendall; La Salle; Lee; Livingston; McHenry; Ogle; Will; Winnebago TORNADO WATCH 163 REMAINS VALID UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL ILLINOIS LIVINGSTON IN EAST CENTRAL ILLINOIS FORD IROQUOIS IN NORTH CENTRAL ILLINOIS BOONE DE KALB LA SALLE LEE OGLE WINNEBAGO IN NORTHEAST ILLINOIS DUPAGE GRUNDY KANE KANKAKEE KENDALL MCHENRY WILL THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BELVIDERE, BOLINGBROOK, BOURBONNAIS, BYRON, CAROL STREAM, COAL CITY, CRYSTAL LAKE, DEKALB, DIXON, DOWNERS GROVE, DWIGHT, ELGIN, FAIRBURY, GIBSON CITY, GILMAN, JOLIET, KANKAKEE, LA SALLE, LOMBARD, MARSEILLES, MCHENRY, MENDOTA, MINOOKA, MORRIS, NAPERVILLE, OREGON, OSWEGO, OTTAWA, PAXTON, PLANO, PONTIAC, ROCHELLE, ROCKFORD, STREATOR, SYCAMORE, WATSEKA, WHEATON, WILMINGTON, WOODSTOCK, AND YORKVILLE.
BOONE COUNTY, IL
RELATED LOCAL CHANNELS
County
Wayne County, WV
City
Wayne, WV
County
Logan County, WV
County
Putnam County, WV
City
Mason, WV
State
Wyoming State
County
Mason County, WV
City
Logan, WV
County
Boone County, WV
State
Ohio State
County
Lincoln County, WV
State
Kentucky State
County
Cabell County, WV
County
Mcdowell County, WV
County
Wyoming County, WV
County
Mingo County, WV
State
West Virginia State
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Bienville, Bossier, Caddo, Claiborne, De Soto, Lincoln by NWS

Effective: 2022-04-30 15:55:00 CDT Expires: 2022-04-30 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bienville; Bossier; Caddo; Claiborne; De Soto; Lincoln; Red River; Union; Webster SEVERE THUNDERSTORM WATCH 165 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS LA . LOUISIANA PARISHES INCLUDED ARE BIENVILLE BOSSIER CADDO CLAIBORNE DE SOTO LINCOLN RED RIVER UNION WEBSTER
BIENVILLE PARISH, LA
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Buchanan, Platte by NWS

Effective: 2022-04-29 20:30:00 CDT Expires: 2022-04-30 04:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Buchanan; Platte A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTH CENTRAL DONIPHAN...NORTHEASTERN ATCHISON...SOUTHWESTERN BUCHANAN AND NORTHWESTERN PLATTE COUNTIES At 936 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Rushville, or near Atchison, moving east at 45 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Atchison, Rushville, Lewis And Clark Village, Doniphan, De Kalb and Lewis And Clark Vi. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
BUCHANAN COUNTY, MO
weather.gov

Wind Advisory issued for Monona by NWS

Effective: 2022-04-30 15:21:00 CDT Expires: 2022-04-30 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Monona WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts of 45 to 50 mph. * WHERE...Portions of east central, northeast and southeast Nebraska and west central Iowa. * WHEN...Until 10 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
MONONA COUNTY, IA
weather.gov

Freeze Warning issued for Southern Humboldt Interior, Southern Trinity by NWS

Effective: 2022-05-01 01:00:00 PDT Expires: 2022-05-01 08:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Provide adequate shelter for outdoor pets or consider bringing them indoors. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Southern Humboldt Interior; Southern Trinity FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 1 AM TO 8 AM PDT SUNDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 31 expected. * WHERE...Southern Humboldt Interior and Southern Trinity Counties. * WHEN...From 1 AM to 8 AM PDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops and other sensitive vegetation.
HUMBOLDT COUNTY, CA
IN THIS ARTICLE
#Frost Advisory#Wyoming Frost Advisory
weather.gov

High Wind Warning issued for Cheyenne, Decatur, Gove, Graham, Logan, Norton, Rawlins by NWS

Effective: 2022-04-30 15:55:00 CDT Expires: 2022-04-30 16:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cheyenne; Decatur; Gove; Graham; Logan; Norton; Rawlins; Sheridan; Sherman; Thomas; Wallace HIGH WIND WARNING WILL EXPIRE AT 3 PM MDT /4 PM CDT/ THIS AFTERNOON Northwest winds gusting 40 to 50 mph will continue for another few hours before becoming light and variable shortly after sunset. Wind gusts are not expected to exceed 58 mph, therefore the High Wind Warning will be allowed to expire on time.
CHEYENNE COUNTY, KS
weather.gov

Wind Advisory issued for Northern Gila County, Oak Creek and Sycamore Canyons by NWS

Effective: 2022-05-01 11:00:00 PDT Expires: 2022-05-01 19:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Gila County; Oak Creek and Sycamore Canyons; Yavapai County Valleys and Basins WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 11 AM TO 7 PM MST SUNDAY * WHAT...Southwest winds 15 to 25 mph with gusts up to 40-45 mph expected. * WHERE...Most of northern and central Arizona including the lower elevations of Yavapai County and northern Gila County. * WHEN...From 11 AM to 7 PM MST Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles.
COCONINO COUNTY, AZ
weather.gov

Special Weather Statement issued for Bureau, Carroll, Henry, Whiteside by NWS

Effective: 2022-04-30 13:45:00 CDT Expires: 2022-04-30 16:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. A Tornado Watch remains in effect until 800 PM CDT for north central and northwestern Illinois. Target Area: Bureau; Carroll; Henry; Whiteside A strong thunderstorm will impact portions of eastern Whiteside, northeastern Henry, southern Carroll and northwestern Bureau Counties through 415 PM CDT At 346 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Prophetstown, or 14 miles south of Morrison, moving northeast at 55 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. This strong thunderstorm will be near Tampico around 350 PM CDT. Lyndon around 355 PM CDT. Rock Falls and Emerson around 405 PM CDT. Other locations in the path of this storm include Sterling and Coleta. This includes Interstate 88 between mile markers 26 and 43. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...30 MPH
BUREAU COUNTY, IL
weather.gov

Special Weather Statement issued for Lower Columbia Basin of Washington by NWS

Effective: 2022-04-30 13:02:00 PDT Expires: 2022-04-30 13:30:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Frequent cloud to ground lightning is occurring with these storms. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Lower Columbia Basin of Washington Strong thunderstorms will impact portions of western Umatilla, southeastern Benton, southwestern Walla Walla and southwestern Franklin Counties through 130 PM PDT At 101 PM PDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 7 miles southwest of Benton City to 13 miles north of Ukiah. Movement was northeast at 20 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Kennewick, Pasco, Richland, Hermiston, Pendleton, Meacham, West Richland, Umatilla, Benton City, Stanfield, Athena, Echo, Adams, Helix, Thorn Hollow, West Pasco, Cayuse, Holdman, Rieth and Umatilla Reservation. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...30 MPH
BENTON COUNTY, WA
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
NWS
weather.gov

Red Flag Warning issued for Clark and SW Lincoln County Deserts, Las Vegas Dispatch by NWS

Effective: 2022-05-01 11:00:00 PDT Expires: 2022-05-01 19:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Clark and SW Lincoln County Deserts, Las Vegas Dispatch; Esmeralda and Nye County Deserts, CNC Dispatch; Lake Mead NRA, Colorado River-NV side; Nye County Deserts, Las Vegas Dispatch; Sheep Range; Spring Mountains RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM PDT /11 AM MST/ TO 7 PM PDT /7 PM MST/ SUNDAY FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR NORTHWEST ARIZONA AND MUCH OF SOUTHERN NEVADA * AFFECTED AREA...In Arizona...Fire weather zones 101 and 102.In Nevada...Fire weather zones 460, 462, 463, 464, 465, and 466. * TIMING...From late Sunday morning through early Sunday evening. * WIND...Northwest winds gusting to 35 mph for areas northwest of Las Vegas, and southwest winds gusting to 35 mph for areas near and southeast of Las Vegas. * HUMIDITY...Afternoon humidity 8 to 15 percent in the lower elevations, and near 15 percent in the higher elevations. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
CLARK COUNTY, NV
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Fremont, Montgomery, Page by NWS

Effective: 2022-04-29 09:44:00 CDT Expires: 2022-04-29 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Fremont; Montgomery; Page The National Weather Service in Omaha has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Eastern Fremont County in southwestern Iowa Montgomery County in southwestern Iowa Page County in southwestern Iowa * Until 1030 AM CDT. * At 943 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Essex, or 24 miles north of Tarkio, moving northeast at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Clarinda around 955 AM CDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Villisca. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FREMONT COUNTY, IA
weather.gov

Special Weather Statement issued for Foothills of the Northern Blue Mountains of Oregon by NWS

Effective: 2022-04-30 13:02:00 PDT Expires: 2022-04-30 13:30:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Frequent cloud to ground lightning is occurring with these storms. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Foothills of the Northern Blue Mountains of Oregon; Lower Columbia Basin of Oregon; Northern Blue Mountains of Oregon; Southern Blue Mountains of Oregon Strong thunderstorms will impact portions of western Umatilla, southeastern Benton, southwestern Walla Walla and southwestern Franklin Counties through 130 PM PDT At 101 PM PDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 7 miles southwest of Benton City to 13 miles north of Ukiah. Movement was northeast at 20 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Kennewick, Pasco, Richland, Hermiston, Pendleton, Meacham, West Richland, Umatilla, Benton City, Stanfield, Athena, Echo, Adams, Helix, Thorn Hollow, West Pasco, Cayuse, Holdman, Rieth and Umatilla Reservation. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...30 MPH
GRANT COUNTY, OR
weather.gov

Special Weather Statement issued for Gadsden, Jackson by NWS

Effective: 2022-04-30 16:56:00 EDT Expires: 2022-04-30 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Gadsden; Jackson A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Jackson, northwestern Gadsden, southwestern Decatur and south central Seminole Counties through 545 PM EDT/445 PM CDT/ At 508 PM EDT/408 PM CDT/, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Chattahoochee, or 17 miles west of Quincy. This storm was nearly stationary. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Chattahoochee, Sneads, Seminole State Park, Hardaway, Jinks, Sycamore, Hardin Heights, Rosedale, River Junction and Lake Seminole. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
GADSDEN COUNTY, FL
weather.gov

Special Weather Statement issued for Coastal Charlotte, Coastal Sarasota by NWS

Effective: 2022-04-30 04:00:00 EDT Expires: 2022-04-30 16:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Coastal Charlotte; Coastal Sarasota A strong thunderstorm will impact portions of western Charlotte and southern Sarasota Counties through 415 PM EDT At 346 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 10 miles southwest of Port Charlotte. This storm was nearly stationary. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include North Port, Placida, Rotonda, Gulf Cove, El Jobean and Grove City. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...50 MPH
CHARLOTTE COUNTY, FL
weather.gov

Special Weather Statement issued for Autauga, Bullock, Chilton, Coosa, Elmore, Lee, Macon by NWS

Effective: 2022-04-30 15:13:00 CDT Expires: 2022-04-30 15:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Autauga; Bullock; Chilton; Coosa; Elmore; Lee; Macon; Montgomery; Tallapoosa Strong thunderstorms will impact portions of northeastern Autauga, Elmore, west central Lee, Chilton, central Bullock, Macon, southwestern Tallapoosa, northeastern Montgomery and southern Coosa Counties through 345 PM CDT At 312 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Pooles Crossroads to Blue Ridge to near Aberfoil. Movement was northeast at 25 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Northeastern Montgomery, Millbrook, Calera, Tuskegee, Clanton, Wetumpka, Tallassee, Union Springs, Jemison, Notasulga, Rockford, Equality, Milstead, Thorsby, Elmore, Coosada, Deatsville, Eclectic, Maplesville and Shorter. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
AUTAUGA COUNTY, AL
weather.gov

Flood Watch issued for Barnes, Cass, Western Walsh County by NWS

Effective: 2022-04-30 13:08:00 CDT Expires: 2022-04-30 22:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Barnes; Cass; Western Walsh County FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH SUNDAY MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of Minnesota and North Dakota, including the following areas, in Minnesota, Clay, East Becker, East Marshall, East Polk, Hubbard, Kittson, Lake Of The Woods, Mahnomen, Norman, North Beltrami, North Clearwater, Pennington, Red Lake, Roseau, South Beltrami, South Clearwater, West Becker, West Marshall and West Polk. In North Dakota, Barnes, Benson, Cass, Cavalier, Eastern Walsh, Eddy, Grand Forks, Griggs, Nelson, Pembina, Ramsey, Steele, Towner, Traill and Western Walsh. * WHEN...Through Sunday morning. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Area creeks and streams are running high and could flood with more heavy rain.
BARNES COUNTY, ND
weather.gov

Flood Warning issued for Cooper, Saline by NWS

Effective: 2022-04-30 14:44:00 CDT Expires: 2022-05-04 00:13:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Cooper; Saline The Flood Warning is extended for the following rivers in Missouri Blackwater River near Blue Lick affecting Saline and Cooper Counties. Blackwater River at Valley City affecting Johnson MO and Pettis Counties. The Flood Warning continues for the following rivers in Missouri Petite Saline Creek near Boonville affecting Cooper County. For the Blackwater River...including Valley City, Blue Lick Moderate flooding is forecast. For the Petite Saline Creek...including Boonville...Minor flooding is forecast. This product along with additional weather and stream information is available at www.weather.gov/kc/. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS AFTERNOON TO EARLY WEDNESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Blackwater River near Blue Lick. * WHEN...From this afternoon to early Wednesday morning. * IMPACTS...At 24.0 feet, Cropland and pastures along the river flood. At 29.0 feet, Livestock in pastures along the river may be endangered. Extensive damage also occurs to cropland and pasture. * ADDITIONAL DETAILS - At 1:45 PM CDT Saturday the stage was 23.7 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 27.6 feet early tomorrow afternoon. It will then fall below flood stage early Tuesday morning. - Flood stage is 24.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
COOPER COUNTY, MO

Comments / 0

Community Policy