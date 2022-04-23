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Bennett County, SD

Severe Thunderstorm Watch issued for Bennett, Custer, Fall River, Haakon, Jackson, Lawrence, Meade by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-22 23:35:00 MDT Expires: 2022-04-23 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bennett; Custer; Fall River; Haakon; Jackson; Lawrence; Meade; Oglala Lakota; Pennington;...

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Wind Advisory issued for Bennett, Jackson, Northern Meade Co Plains by NWS

Effective: 2022-04-24 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-24 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Bennett; Jackson; Northern Meade Co Plains; Pennington Co Plains; Southern Meade Co Plains; Ziebach WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 6 AM THIS MORNING TO 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Portions of northwestern and southwestern South Dakota. This includes the Tribal Lands of the Cheyenne River Reservation and the Pine Ridge Reservation. * WHEN...From 6 AM this morning to 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Sudden wind gusts can cause drivers to lose control, especially in lightweight or high profile vehicles. Strong winds can cause blowing dust, reduced visibility, and flying debris.
BENNETT COUNTY, SD
weather.gov

Fire Weather Watch issued for Custer County Plains, Fall River County Area, Pine Ridge Area by NWS

Effective: 2022-03-28 12:00:00 MDT Expires: 2022-03-28 19:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A fire weather watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Custer County Plains; Fall River County Area; Pine Ridge Area; Southern Black Hills FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH EARLY MONDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY ACROSS THE NORTHEAST WYOMING PLAINS...THE SOUTHERN BLACK HILLS AND FAR SOUTHWEST SOUTH DAKOTA .Warm, very dry, and breezy conditions are likely to develop across much of the northeast Wyoming plains, the southern Black Hills, and far southwest South Dakota Monday afternoon. Relative humidities are expected to drop to near or below 15 percent in the afternoon, with gusty west to southwest winds. Critical or near critical fire weather condtions are likely. FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH EARLY MONDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 314, 315, 316, 317, 321, 322, 325, AND 326 The National Weather Service in Rapid City has issued a Fire Weather Watch for gusty winds and low relative humidity, which is in effect from Monday afternoon through Monday evening. * AFFECTED AREA...Fire Weather Zones 314 Northern Campbell, 315 Southern Campbell, 316 Crook County Plains, 317 Weston County Plains, 321 Southern Black Hills, 322 Fall River County Area, 325 Custer County Plains and 326 Pine Ridge Area. * WINDS...West to southwest 10 to 20 mph with gusts up to 30 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 11 percent. * IMPACTS...The combination of gusty winds and low relative humidity would produce critical fire weather conditions.
CUSTER COUNTY, SD
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Winter Storm Warning issued for Wyoming Black Hills by NWS

Effective: 2022-04-24 02:11:00 MDT Expires: 2022-04-24 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: A Winter Storm Warning for snow means severe winter weather conditions are expected. This will create dangerous conditions. Road conditions are available on your smartphone from the 5 1 1 app for your state. Target Area: Wyoming Black Hills WINTER STORM WARNING NOW IN EFFECT UNTIL NOON MDT TODAY * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of 2 to 4 inches. Winds gusting as high as 60 mph. * WHERE...In South Dakota, the Northern Black Hills and the Central Black Hills. In Wyoming, the Wyoming Black Hills. * WHEN...Until noon MDT today. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. Strong winds could cause tree damage.
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Severe Thunderstorm Warning issued for Garvin, Pontotoc by NWS

Effective: 2022-04-24 02:06:00 CDT Expires: 2022-04-24 02:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Accumulating small hail may make travel difficult. Target Area: Garvin; Pontotoc A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 230 AM CDT FOR NORTHEASTERN GARVIN AND WEST CENTRAL PONTOTOC COUNTIES At 205 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Byars to 3 miles northeast of Pauls Valley to 9 miles southeast of Paoli to near Wynnewood, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. Accumulating small hail is also possible. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Pauls Valley, Wynnewood, Stratford, Paoli and Vanoss. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
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Winter Storm Warning issued for Northern Meade Co Plains, Pennington Co Plains by NWS

Effective: 2022-04-24 02:11:00 MDT Expires: 2022-04-24 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: A Winter Storm Warning for snow means severe winter weather conditions are expected. This will create dangerous conditions. Road conditions are available on your smartphone from the 5 1 1 app for your state. Target Area: Northern Meade Co Plains; Pennington Co Plains; Southern Meade Co Plains WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT EARLY THIS MORNING * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of up to one inch. Winds gusting as high as 65 mph. * WHERE...The Pennington County Plains, the Southern Meade County Plains and the Northern Meade County Plains. * WHEN...Until 6 AM MDT early this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility. Strong winds could cause tree damage.
MEADE COUNTY, SD
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Severe Thunderstorm Watch issued for Carter, Cleveland, Comanche, Cotton, Garvin, Grady, Jefferson by NWS

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Coastal Flood Advisory issued for Hancock, Harrison, Jackson by NWS

Effective: 2022-04-24 03:17:00 CDT Expires: 2022-04-24 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Target Area: Hancock; Harrison; Jackson COASTAL FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Minor coastal flooding expected with tide levels around 1 to 2 feet above normal. * WHERE...In Mississippi, Hancock, Harrison and Jackson Counties. In Louisiana, Upper St. Bernard, Eastern Orleans, Lower Plaquemines, Lower St. Bernard and Southeast St. Tammany Parishes. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Flooding of lots, parks, and roads with only isolated road closures expected.
HANCOCK COUNTY, MS

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