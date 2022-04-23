Severe Thunderstorm Watch issued for Bennett, Custer, Fall River, Haakon, Jackson, Lawrence, Meade by NWS

Effective: 2022-04-24 02:53:00 CDT Expires: 2022-04-24 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Carter; Cleveland; Comanche; Cotton; Garvin; Grady; Jefferson; McClain; Murray; Pontotoc; Pottawatomie; Seminole; Stephens SEVERE THUNDERSTORM WATCH 151 REMAINS VALID UNTIL 4 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN CENTRAL OKLAHOMA CLEVELAND GRADY MCCLAIN POTTAWATOMIE IN EAST CENTRAL OKLAHOMA PONTOTOC SEMINOLE IN SOUTHERN OKLAHOMA CARTER GARVIN JEFFERSON MURRAY STEPHENS IN SOUTHWEST OKLAHOMA COMANCHE COTTON THIS INCLUDES THE CITIES OF ADA, ARDMORE, BLANCHARD, CHICKASHA, DAVIS, DUNCAN, LAWTON, LINDSAY, MOORE, NEWCASTLE, NORMAN, PAULS VALLEY, PURCELL, RINGLING, RYAN, SEMINOLE, SHAWNEE, SULPHUR, TEMPLE, TUTTLE, WALTERS, WAURIKA, WEWOKA, AND WYNNEWOOD.
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