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Barber County, KS

High Wind Warning issued for Barber, Clark, Comanche, Edwards, Ellis, Finney, Ford, Grant by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-22 22:44:00 CDT Expires: 2022-04-23 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible,...

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Fire Weather Watch issued for Clark, Comanche, Ford, Grant, Gray, Haskell, Kiowa, Meade by NWS

Effective: 2022-03-29 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-29 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Clark; Comanche; Ford; Grant; Gray; Haskell; Kiowa; Meade; Morton; Seward; Stevens FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY EVENING FOR FIRE WEATHER ZONES 075...076...077 078...080...084...085...086...087...088 AND 089 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 075 Grant...Fire Weather Zone 076 Haskell...Fire Weather Zone 077 Gray...Fire Weather Zone 078 Ford...Fire Weather Zone 080 Kiowa...Fire Weather Zone 084 Morton...Fire Weather Zone 085 Stevens...Fire Weather Zone 086 Seward...Fire Weather Zone 087 Meade...Fire Weather Zone 088 Clark and Fire Weather Zone 089 Comanche. * Winds...Southwest 25 to 35 mph with gusts up to 45 mph. * Timing...Tuesday Afternoon and Evening * Relative Humidity...As low as 13 percent. * Temperatures...In the upper 70s to lower 80s. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CLARK COUNTY, KS
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High Wind Warning issued for Rapid City by NWS

Effective: 2022-04-24 02:08:00 MDT Expires: 2022-04-24 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Persons outdoors should watch for flying or falling objects that may injure you. If you are driving, be prepared for sudden wind gusts that can cause you to lose control of your vehicle, especially on open stretches, or as you approach the crest of hills. Also be alert for debris or dust blowing across the road. Target Area: Rapid City HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT EARLY THIS MORNING WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 6 AM THIS MORNING TO 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...For the High Wind Warning, northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 65 mph. For the Wind Advisory, northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...The Rapid City area. * WHEN...For the High Wind Warning, until 6 AM MDT early this morning. For the Wind Advisory, from 6 AM this morning to 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...The high winds may blow down large trees and damage roofs, small outbuildings, and signs. Power outages are possible. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. Strong winds can cause blowing dust, reduced visibility, and flying debris.
PENNINGTON COUNTY, SD
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Wind Advisory issued for Bennett, Jackson, Northern Meade Co Plains by NWS

Effective: 2022-04-24 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-24 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Bennett; Jackson; Northern Meade Co Plains; Pennington Co Plains; Southern Meade Co Plains; Ziebach WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 6 AM THIS MORNING TO 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Portions of northwestern and southwestern South Dakota. This includes the Tribal Lands of the Cheyenne River Reservation and the Pine Ridge Reservation. * WHEN...From 6 AM this morning to 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Sudden wind gusts can cause drivers to lose control, especially in lightweight or high profile vehicles. Strong winds can cause blowing dust, reduced visibility, and flying debris.
BENNETT COUNTY, SD
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Blizzard Warning issued for Grant, McLean, Mercer, Morton, Oliver by NWS

Effective: 2022-04-24 03:23:00 CDT Expires: 2022-04-24 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. Notify a friend or family member of your travel plans. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Grant; McLean; Mercer; Morton; Oliver BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT/7 PM CDT/ THIS EVENING * WHAT...Heavy snow and blowing snow expected. Total snow accumulations between 3 and 7 inches. Winds could gust as high as 60 mph. * WHERE...Grant, McLean, Mercer, Morton and Oliver Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT/7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Travel will be very difficult to impossible. Widespread blowing snow will significantly reduce visibility. Significant ice accumulations and heavy snow combined with strong winds could lead to power outages.
GRANT COUNTY, ND
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KSN News

NWS confirms two tornadoes in western Kansas

WESTERN KANSAS (KSNW) — Wind, hail, severe weather, and multiple possible tornadoes went through the western part of Kansas overnight, causing damage across the Sunflower State. The National Weather Service says they have confirmed two tornadoes from last night’s storms. Shortly after 1 a.m., an EF-1 tornado occurred just east of Selden, with winds around […]
KANSAS STATE
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Wind Advisory issued for Barnes, Cass by NWS

Effective: 2022-04-24 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-24 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Barnes; Cass WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Cass and Barnes Counties. * WHEN...From 7 AM this morning to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible.
BARNES COUNTY, ND
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Severe Thunderstorm Watch issued for Carter, Cleveland, Comanche, Cotton, Garvin, Grady, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-24 02:53:00 CDT Expires: 2022-04-24 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Carter; Cleveland; Comanche; Cotton; Garvin; Grady; Jefferson; McClain; Murray; Pontotoc; Pottawatomie; Seminole; Stephens SEVERE THUNDERSTORM WATCH 151 REMAINS VALID UNTIL 4 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN CENTRAL OKLAHOMA CLEVELAND GRADY MCCLAIN POTTAWATOMIE IN EAST CENTRAL OKLAHOMA PONTOTOC SEMINOLE IN SOUTHERN OKLAHOMA CARTER GARVIN JEFFERSON MURRAY STEPHENS IN SOUTHWEST OKLAHOMA COMANCHE COTTON THIS INCLUDES THE CITIES OF ADA, ARDMORE, BLANCHARD, CHICKASHA, DAVIS, DUNCAN, LAWTON, LINDSAY, MOORE, NEWCASTLE, NORMAN, PAULS VALLEY, PURCELL, RINGLING, RYAN, SEMINOLE, SHAWNEE, SULPHUR, TEMPLE, TUTTLE, WALTERS, WAURIKA, WEWOKA, AND WYNNEWOOD.
CARTER COUNTY, OK
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Winter Storm Warning issued for Wyoming Black Hills by NWS

Effective: 2022-04-24 02:11:00 MDT Expires: 2022-04-24 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: A Winter Storm Warning for snow means severe winter weather conditions are expected. This will create dangerous conditions. Road conditions are available on your smartphone from the 5 1 1 app for your state. Target Area: Wyoming Black Hills WINTER STORM WARNING NOW IN EFFECT UNTIL NOON MDT TODAY * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of 2 to 4 inches. Winds gusting as high as 60 mph. * WHERE...In South Dakota, the Northern Black Hills and the Central Black Hills. In Wyoming, the Wyoming Black Hills. * WHEN...Until noon MDT today. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. Strong winds could cause tree damage.
CROOK COUNTY, WY
IN THIS ARTICLE
#Comanche#Barber Clark#Hodgeman
weather.gov

Wind Advisory issued for Grand Forks, Steele, Traill by NWS

Effective: 2022-04-24 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-24 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Grand Forks; Steele; Traill WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THIS EVENING DENSE FOG ADVISORY IS CANCELLED * WHAT...Northwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grand Forks, Steele and Traill Counties. * WHEN...From 7 AM this morning to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible.
GRAND FORKS COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Brookings, Clay, Kingsbury, Lake, Lincoln, McCook, Miner by NWS

Effective: 2022-04-24 02:51:00 MDT Expires: 2022-04-24 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Brookings; Clay; Kingsbury; Lake; Lincoln; McCook; Miner; Minnehaha; Moody; Turner; Union WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 AM CDT THIS MORNING * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Portions of east central and southeast South Dakota, northeast Nebraska, northwest and west central Iowa and southwest Minnesota. This includes the Tribal Lands of the Flandreau Santee Sioux Tribal Nation. * WHEN...Until 7 AM CDT this morning. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
BROOKINGS COUNTY, SD
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Flash Flood Warning issued for Howard, Mitchell by NWS

Effective: 2022-04-24 04:48:00 CDT Expires: 2022-04-24 06:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Howard; Mitchell FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR CENTRAL HOWARD AND NORTHWESTERN MITCHELL COUNTIES At 448 AM CDT, local law enforcement reported street flooding in Big Spring and the public has reported multiple homes flooded in town. Additional flooding is possible but the heaviest rain has moved east of Big Spring. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Law enforcement and public reported. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. Some locations that will experience flash flooding include Big Spring, Coahoma, Sand Springs, Lake Colorado City State Park, Lake Colorado City, Westbrook, Big Spring Country Club, Cuthbert and Big Spring McMahon-Wrinkle Airpark. FLASH FLOOD...OBSERVED
HOWARD COUNTY, TX
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Blizzard Warning issued for Carter, Fallon by NWS

Effective: 2022-04-24 02:10:00 MDT Expires: 2022-04-24 15:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions, call 5 1 1. Target Area: Carter; Fallon BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 PM MDT THIS AFTERNOON * WHAT...Blizzard conditions occurring. Additional snow accumulations of 2 to 3 inches. Winds gusting as high as 50 mph. Snow will taper off Sunday morning and winds will weaken through the afternoon. * WHERE...Carter and Fallon. * WHEN...Until 3 PM MDT this afternoon. * IMPACTS...Whiteout conditions have been reported. Travel is treacherous and potentially life-threatening.
CARTER COUNTY, MT
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Severe Thunderstorm Watch issued for Allen, Anderson, Butler, Chase, Chautauqua, Coffey, Cowley by NWS

Effective: 2022-04-23 18:00:00 CDT Expires: 2022-04-24 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Allen; Anderson; Butler; Chase; Chautauqua; Coffey; Cowley; Douglas; Elk; Franklin; Greenwood; Jefferson; Labette; Lyon; Marion; Montgomery; Morris; Neosho; Osage; Sedgwick; Shawnee; Sumner; Wabaunsee; Wilson; Woodson SEVERE THUNDERSTORM WATCH 150 IS IN EFFECT UNTIL 1200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS KS . KANSAS COUNTIES INCLUDED ARE ALLEN ANDERSON BUTLER CHASE CHAUTAUQUA COFFEY COWLEY DOUGLAS ELK FRANKLIN GREENWOOD JEFFERSON LABETTE LYON MARION MONTGOMERY MORRIS NEOSHO OSAGE SEDGWICK SHAWNEE SUMNER WABAUNSEE WILSON WOODSON
ALLEN COUNTY, KS
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Wind Advisory issued for Haakon, Mellette, Todd, Tripp by NWS

Effective: 2022-04-24 02:08:00 MDT Expires: 2022-04-24 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Haakon; Mellette; Todd; Tripp WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Todd County, Mellette County, Tripp County and Haakon County. This includes the Tribal Lands of the Rosebud Reservation. * WHEN...Until 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Sudden wind gusts can cause drivers to lose control, especially in lightweight or high profile vehicles. Strong winds can cause blowing dust, reduced visibility, and flying debris.
HAAKON COUNTY, SD
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Wind Advisory issued for Ransom, Richland, Sargent by NWS

Effective: 2022-04-24 03:58:00 CDT Expires: 2022-04-24 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Ransom; Richland; Sargent WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Ransom, Richland and Sargent Counties. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible.
RANSOM COUNTY, ND
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Winter Storm Warning issued for Northern Meade Co Plains, Pennington Co Plains by NWS

Effective: 2022-04-24 02:11:00 MDT Expires: 2022-04-24 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: A Winter Storm Warning for snow means severe winter weather conditions are expected. This will create dangerous conditions. Road conditions are available on your smartphone from the 5 1 1 app for your state. Target Area: Northern Meade Co Plains; Pennington Co Plains; Southern Meade Co Plains WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT EARLY THIS MORNING * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of up to one inch. Winds gusting as high as 65 mph. * WHERE...The Pennington County Plains, the Southern Meade County Plains and the Northern Meade County Plains. * WHEN...Until 6 AM MDT early this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility. Strong winds could cause tree damage.
MEADE COUNTY, SD
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Wind Advisory issued for Aurora, Beadle, Bon Homme, Charles Mix, Davison, Douglas by NWS

Effective: 2022-04-24 02:51:00 MDT Expires: 2022-04-24 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Aurora; Beadle; Bon Homme; Charles Mix; Davison; Douglas; Hanson; Hutchinson; Jerauld; Sanborn; Yankton WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Portions of central, east central, south central and southeast South Dakota. This includes the Tribal Lands of the Yankton Sioux Tribal Nation. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
AURORA COUNTY, SD
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Blizzard Warning issued for Adams, Billings, Bowman, Burke, Divide, Dunn, Golden Valley by NWS

Effective: 2022-04-24 03:23:00 CDT Expires: 2022-04-24 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. Notify a friend or family member of your travel plans. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Adams; Billings; Bowman; Burke; Divide; Dunn; Golden Valley; Hettinger; McKenzie; Mountrail; Renville; Slope; Stark; Ward; Williams BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT/6 PM MDT/ THIS EVENING * WHAT...Heavy snow and blowing snow. Total snow accumulations between 8 and 14 inches. Locally higher snow amounts around 20 inches possible over far western North Dakota from Beach to Williston to Crosby. Winds could gust as high as 65 mph. * WHERE...Western and portions of north central North Dakota. * WHEN...Until 7 PM CDT/6 PM MDT/ this evening. * IMPACTS...Travel will be very difficult to impossible. Widespread blowing snow will significantly reduce visibility. Heavy snow combined with strong winds will result in some power outages.
ADAMS COUNTY, ND
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Flood Advisory issued for Howard by NWS

Effective: 2022-04-24 04:23:00 CDT Expires: 2022-04-24 05:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Howard FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 515 AM CDT EARLY THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of western Texas, including the following county, Howard. * WHEN...Until 515 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 320 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms over Big Spring. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 0.5 and 1 inch of rain has fallen. - Some locations that will experience flooding include Big Spring, Coahoma, Sand Springs and Big Spring McMahon- Wrinkle Airpark. - http://www.weather.gov/safety/flood
HOWARD COUNTY, TX
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Blizzard Warning issued for Butte, Harding, Perkins by NWS

Effective: 2022-04-24 02:11:00 MDT Expires: 2022-04-24 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Blizzard Warning means the combination of snow, blowing snow, and strong winds will create dangerous whiteout conditions. Road conditions are available on your smartphone from the 5 1 1 app for your state. Target Area: Butte; Harding; Perkins BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...Blizzard conditions. Additional snow accumulations of up to 2 inches. Winds gusting as high as 65 mph. * WHERE...In South Dakota, Harding County, Perkins County and Butte County. In Wyoming, Northern Campbell County, Northeastern Crook County and Western Crook County. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. Strong winds could cause tree damage.
BUTTE COUNTY, SD

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