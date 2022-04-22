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Adams County, NE

High Wind Warning issued for Adams, Buffalo, Dawson, Franklin, Furnas, Gosper, Greeley by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-22 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-23 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and...

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Salina Post

UPDATE: More counties under high wind warnings

UPDATE 9 p.m. Friday: The National Weather Service has moved more counties under high wind warnings. See your county below. UPDATE 4 p.m. Friday: The National Weather Service has adjusted the wind advisories, added to the high wind warnings, and dropped the high wind watches in our area. . ....
SALINE COUNTY, KS
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High Wind Warning issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-04-23 03:02:00 MDT Expires: 2022-04-23 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...North Snowy Range Foothills. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
ALBANY COUNTY, WY
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Flood Warning issued for Adams, Wilkinson by NWS

Effective: 2022-03-27 20:55:00 CDT Expires: 2022-04-06 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Forecast includes rainfall on the ground and 48 hours of additional rainfall. Additional information is available at www.water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=JAN The next statement will be issued Monday morning at 900 AM CDT. Target Area: Adams; Wilkinson The Flood Warning continues for the following rivers in Mississippi...Louisiana Mississippi River At Natchez affecting Wilkinson, Concordia and Adams Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL WEDNESDAY, APRIL 06 * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Mississippi River At Natchez. * WHEN...Until Wednesday, April 06. * IMPACTS...At 48.0 feet, Carthage Point Road becomes impassable. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 PM CDT Sunday the stage was 49.2 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:00 PM CDT Sunday was 49.4 feet. - Forecast...The river will crest early Sunday morning at 48.3 feet Monday, April 04. - Flood stage is 48.0 feet. Fld Observed Forecasts (7 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Mon Tue Wed Mississippi River Natchez 48.0 49.2 Sun 8 pm CDT 48.9 48.3 47.8
ADAMS COUNTY, MS
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Franklin, NE
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Dawson, NE
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Flood Warning issued for Traill by NWS

Effective: 2022-04-23 21:44:00 CDT Expires: 2022-04-30 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Traill The Flood Warning is extended for the following rivers in North Dakota Sheyenne River at Harwood affecting Cass County. Sheyenne River at Lisbon affecting Ransom County. Sheyenne River near Kindred affecting Richland and Cass Counties. Maple River near Enderlin affecting Ransom and Cass Counties. Goose River at Hillsboro affecting Traill County. Forest River at Minto affecting Walsh County. The Flood Warning continues for the following rivers in North Dakota Sheyenne River at Valley City affecting Barnes County. Sheyenne River Diversion at West Fargo affecting Cass County. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL LATE SATURDAY EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and moderate flooding is forecast. This approaches the flood of record. * WHERE...Goose River at Hillsboro. * WHEN...Until late Saturday evening. * IMPACTS...At 16.0 feet, MAJOR FLOOD. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:15 PM CDT Saturday the stage was 11.4 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 9:15 PM CDT Saturday was 11.4 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 15.5 feet Monday evening. It will then fall below flood stage Friday afternoon. - Flood stage is 10.0 feet.
TRAILL COUNTY, ND
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Freeze Warning issued for Franklin, Lincoln, Moore by NWS

Effective: 2022-03-27 03:00:00 CDT Expires: 2022-03-27 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Franklin; Lincoln; Moore FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM CDT SUNDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures in the 28-32 degree range are expected for several hours early Sunday morning. A widespread coverage of frost is also anticipated during this period. * WHERE...In Alabama, Lauderdale, Limestone, Madison, Jackson and DeKalb Counties. In Tennessee, Moore, Lincoln and Franklin Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM CDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
FRANKLIN COUNTY, TN
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Winter Storm Warning issued for Northern Meade Co Plains, Pennington Co Plains by NWS

Effective: 2022-04-23 20:47:00 MDT Expires: 2022-04-24 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: A Winter Storm Warning for snow means severe winter weather conditions are expected. This will create dangerous conditions. Road conditions are available on your smartphone from the 5 1 1 app for your state. Target Area: Northern Meade Co Plains; Pennington Co Plains; Southern Meade Co Plains WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT SUNDAY * WHAT...Snow and blowing snow. Additional snow accumulations of up to one inch. Winds gusting as high as 65 mph. * WHERE...The Pennington County Plains, the Southern Meade County Plains and the Northern Meade County Plains. * WHEN...Until 6 AM MDT Sunday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. Strong winds could cause tree damage.
MEADE COUNTY, SD
Salina Post

UPDATE: Area counties moved to red flag warnings

UPDATE 8 a.m. Saturday: Some counties in our area have been moved to red flag warning. The National Weather Service in Wichita has issued a red flag warning for extreme grassland fire danger, which is in effect from noon to 7 p.m. CDT Saturday for the following counties in our area.
WICHITA, KS
IN THIS ARTICLE
#Adams Buffalo#Franklin Furnas#The Tri Cities
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Winter Storm Warning issued for Central Black Hills, Northern Black Hills by NWS

Effective: 2022-04-23 20:47:00 MDT Expires: 2022-04-24 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: A Winter Storm Warning for snow means severe winter weather conditions are expected. This will create dangerous conditions. Road conditions are available on your smartphone from the 5 1 1 app for your state. Target Area: Central Black Hills; Northern Black Hills WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT SUNDAY * WHAT...Total snow accumulations of 10 to 15 inches in the central Black Hills from Deerfield to Rochford and northwest. Much lighter amounts of 1 to 6 inches can be expected in the Hill City to Mount Rushmore area. Snow amounts of 12 to 24 inches are expected in the northern Black Hills. Locally higher amounts are possible where heavier snowfall rates occur. Winds gusting as high as 60 mph. * WHERE...In South Dakota, the Northern Black Hills and the Central Black Hills. In Wyoming, the Wyoming Black Hills. * WHEN...Until 6 AM MDT Sunday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. Strong winds could cause tree damage.
LAWRENCE COUNTY, SD
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Severe Thunderstorm Warning issued for Creek, Okfuskee by NWS

Effective: 2022-04-23 21:48:00 CDT Expires: 2022-04-23 22:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until midnight CDT for northeastern and east central Oklahoma. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Creek; Okfuskee A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1015 PM CDT FOR SOUTHWESTERN CREEK AND NORTHWESTERN OKFUSKEE COUNTIES At 947 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 3 miles southwest of Bristow to 4 miles south of Welty, moving northeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations in or near the path include Bristow... Okemah Okfuskee... Boley Kellyville... Depew Paden... Slick Castle... Welty Milfay... Mason This includes Interstate 44 between mile markers 178 and 206. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CREEK COUNTY, OK
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Flood Warning issued for Kittson, Marshall by NWS

Effective: 2022-04-24 04:00:00 CDT Expires: 2022-04-25 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information to the National Weather Service when you can do so safely. Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Kittson; Marshall The Flood Warning is extended for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Halstad affecting Norman and Traill Counties. The Flood Warning continues for the following rivers in North Dakota...Minnesota Wild Rice River (ND) near Abercrombie affecting Richland County. Red River of the North at Fargo affecting Cass and Clay Counties. Red River of the North at East Grand Forks affecting Polk and Grand Forks Counties. Red River of the North at Oslo affecting Walsh, Marshall, Polk and Grand Forks Counties. Red River of the North at Drayton affecting Marshall, Kittson, Walsh and Pembina Counties. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM LATE TONIGHT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Major flooding is forecast. * WHERE...Red River of the North at Drayton. * WHEN...From late tonight until further notice. * IMPACTS...At 42.0 feet, MAJOR FLOOD. General urban flood damage to the city of Drayton. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 PM CDT Saturday the stage was 30.7 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage late tonight and continue rising to 42.6 feet Saturday evening. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 32.0 feet.
KITTSON COUNTY, MN
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Blizzard Warning issued for Adams, Billings, Bowman, Burke, Divide, Dunn, Golden Valley by NWS

Effective: 2022-04-23 21:38:00 CDT Expires: 2022-04-24 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. Notify a friend or family member of your travel plans. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Adams; Billings; Bowman; Burke; Divide; Dunn; Golden Valley; Hettinger; McKenzie; Mountrail; Renville; Slope; Stark; Ward; Williams BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT/6 PM MDT/ SUNDAY * WHAT...Heavy snow and blowing snow. Total snow accumulations between 8 and 14 inches. Locally higher snow amounts around 20 inches possible over far western North Dakota from Beach to Williston to Crosby. Winds could gust as high as 65 mph. * WHERE...Western and portions of north central North Dakota. * WHEN...Until 7 PM CDT/6 PM MDT/ Sunday. * IMPACTS...Travel will be very difficult to impossible. Widespread blowing snow will significantly reduce visibility. Heavy snow combined with strong winds will result in some power outages.
ADAMS COUNTY, ND
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Severe Thunderstorm Watch issued for Allen, Butler, Chautauqua, Cowley, Elk, Greenwood, Labette by NWS

Effective: 2022-04-23 21:48:00 CDT Expires: 2022-04-24 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Allen; Butler; Chautauqua; Cowley; Elk; Greenwood; Labette; Montgomery; Neosho; Sedgwick; Sumner; Wilson; Woodson SEVERE THUNDERSTORM WATCH 150 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL KANSAS BUTLER COWLEY SEDGWICK SUMNER IN SOUTHEAST KANSAS ALLEN CHAUTAUQUA ELK GREENWOOD LABETTE MONTGOMERY NEOSHO WILSON WOODSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDOVER, ARKANSAS CITY, AUGUSTA, BEL AIRE, CEDAR VALE, CHANUTE, COFFEYVILLE, DERBY, EL DORADO, EUREKA, FREDONIA, GRENOLA, HAYSVILLE, HOWARD, HUMBOLDT, INDEPENDENCE, IOLA, LONGTON, MADISON, MOLINE, NEODESHA, PARK CITY, PARSONS, ROSE HILL, SEDAN, VALLEY CENTER, WELLINGTON, WICHITA, WINFIELD, AND YATES CENTER.
ALLEN COUNTY, KS
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Flood Warning issued for Grand Forks, Walsh by NWS

Effective: 2022-04-23 21:47:00 CDT Expires: 2022-04-25 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information to the National Weather Service when you can do so safely. Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Grand Forks; Walsh The Flood Warning is extended for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Halstad affecting Norman and Traill Counties. The Flood Warning continues for the following rivers in North Dakota...Minnesota Wild Rice River (ND) near Abercrombie affecting Richland County. Red River of the North at Fargo affecting Cass and Clay Counties. Red River of the North at East Grand Forks affecting Polk and Grand Forks Counties. Red River of the North at Oslo affecting Walsh, Marshall, Polk and Grand Forks Counties. Red River of the North at Drayton affecting Marshall, Kittson, Walsh and Pembina Counties. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Moderate flooding is occurring and major flooding is forecast. This approaches the flood of record. * WHERE...Red River of the North at Oslo. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 37.5 feet, State Highway 1 overtops (MN DOT). * ADDITIONAL DETAILS - At 9:15 PM CDT Saturday the stage was 31.0 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 9:15 PM CDT Saturday was 31.0 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 38.0 feet early Thursday afternoon. - Flood stage is 26.0 feet.
GRAND FORKS COUNTY, ND
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Blizzard Warning issued for Butte, Harding, Perkins by NWS

Effective: 2022-04-23 20:47:00 MDT Expires: 2022-04-24 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Blizzard Warning means the combination of snow, blowing snow, and strong winds will create dangerous whiteout conditions. Road conditions are available on your smartphone from the 5 1 1 app for your state. Target Area: Butte; Harding; Perkins BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT SUNDAY * WHAT...Blizzard conditions. Additional snow accumulations of 1 to 3 inches. Winds gusting as high as 65 mph. * WHERE...In South Dakota, Harding County, Perkins County and Butte County. In Wyoming, Northern Campbell County, Northeastern Crook County and Western Crook County. * WHEN...Until 6 PM MDT Sunday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. Strong winds could cause tree damage.
BUTTE COUNTY, SD
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Wind Advisory issued for Dickey, La Moure, Logan, McIntosh, Stutsman by NWS

Effective: 2022-04-23 21:38:00 CDT Expires: 2022-04-24 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution. Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Target Area: Dickey; La Moure; Logan; McIntosh; Stutsman WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT SUNDAY * WHAT...Northwest winds around 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Dickey, LaMoure, Logan, McIntosh and Stutsman Counties. * WHEN...Until 7 PM CDT Sunday. * IMPACTS...Things left unsecured outside will be blown around. * ADDITIONAL DETAILS...There may be some periods of light snow and blowing snow on Sunday.
DICKEY COUNTY, ND
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Winter Weather Advisory issued for Emmons, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-23 21:38:00 CDT Expires: 2022-04-24 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Emmons; Sioux WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT/6 PM MDT/ SUNDAY * WHAT...Mixed precipitation, snow, and blowing snow expected. Total snow accumulations between 1 and 3 inches. Winds gusting as high as 55 mph. * WHERE...Emmons and Sioux Counties. * WHEN...Until 7 PM CDT/6 PM MDT/ Sunday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Widespread blowing snow late tonight into Sunday could significantly reduce visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Periods of freezing rain and sleet are possible before the precipitation changes to all snow late tonight or early Sunday.
EMMONS COUNTY, ND
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Blizzard Warning issued for Northeastern Crook, Northern Campbell, Western Crook by NWS

Effective: 2022-04-23 20:47:00 MDT Expires: 2022-04-24 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Blizzard Warning means the combination of snow, blowing snow, and strong winds will create dangerous whiteout conditions. Road conditions are available on your smartphone from the 5 1 1 app for your state. Target Area: Northeastern Crook; Northern Campbell; Western Crook BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT SUNDAY * WHAT...Blizzard conditions. Additional snow accumulations of 1 to 3 inches. Winds gusting as high as 65 mph. * WHERE...In South Dakota, Harding County, Perkins County and Butte County. In Wyoming, Northern Campbell County, Northeastern Crook County and Western Crook County. * WHEN...Until 6 PM MDT Sunday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. Strong winds could cause tree damage.
CAMPBELL COUNTY, WY
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Special Weather Statement issued for Creek, Okfuskee, Okmulgee by NWS

Effective: 2022-04-23 20:45:00 CDT Expires: 2022-04-23 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Tornado Watch remains in effect until midnight CDT for northeastern and east central Oklahoma. Target Area: Creek; Okfuskee; Okmulgee A strong thunderstorm will impact portions of south central Creek, northwestern Okmulgee and northwestern Okfuskee Counties through 1100 PM CDT At 1015 PM CDT, Doppler radar indicated a strong thunderstorm 3 miles southwest of Welty, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Wind gusts up to 45 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down small tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations in or near the path include Okfuskee... Welty Mason MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CREEK COUNTY, OK
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Wind Advisory issued for Dawson, Fannin, Gilmer, Pickens by NWS

Effective: 2022-03-26 14:22:00 EDT Expires: 2022-03-27 06:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Dawson; Fannin; Gilmer; Pickens WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 6 AM EDT SUNDAY * WHAT...Northwest winds 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * WHERE...Elevations above 2000 feet in Pickens, Dawson, Fannin and Gilmer Counties. * WHEN...Until 6 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
DAWSON COUNTY, GA

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