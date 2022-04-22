High Wind Warning issued for Adams, Buffalo, Dawson, Franklin, Furnas, Gosper, Greeley by NWS

Effective: 2022-04-23 21:48:00 CDT Expires: 2022-04-24 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Allen; Butler; Chautauqua; Cowley; Elk; Greenwood; Labette; Montgomery; Neosho; Sedgwick; Sumner; Wilson; Woodson SEVERE THUNDERSTORM WATCH 150 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL KANSAS BUTLER COWLEY SEDGWICK SUMNER IN SOUTHEAST KANSAS ALLEN CHAUTAUQUA ELK GREENWOOD LABETTE MONTGOMERY NEOSHO WILSON WOODSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDOVER, ARKANSAS CITY, AUGUSTA, BEL AIRE, CEDAR VALE, CHANUTE, COFFEYVILLE, DERBY, EL DORADO, EUREKA, FREDONIA, GRENOLA, HAYSVILLE, HOWARD, HUMBOLDT, INDEPENDENCE, IOLA, LONGTON, MADISON, MOLINE, NEODESHA, PARK CITY, PARSONS, ROSE HILL, SEDAN, VALLEY CENTER, WELLINGTON, WICHITA, WINFIELD, AND YATES CENTER.
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