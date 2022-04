TULSA, Okla. (KTUL) — Northeastern State University is celebrating this Earth Day by giving away 60 tree saplings for its "Pick Up & Grow" event. NSU is giving away 15 Bur Oak (Quercus macrocarpa) saplings, 15 Persimmon (Diospyros virginiana) saplings, 15 Osage Orange/bois-d'arc (Maclura pomifera) saplings and 15 Sand Plum/Chickasaw Plum (Prunus angustifolia) saplings.

29 DAYS AGO