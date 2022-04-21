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DeSoto City Council Place 5 Candidate Debrah North Q&A

By News Staff
Focus Daily News
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 5 days ago
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Focus Daily News sent the following questions to ALL candidates running for DeSoto City Council. We do not edit the answers in any way and publish them exactly as they were submitted to us. Debrah North DeSoto City Council Place 5 Candidate. What are some of the things you...

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DeSoto ISD Selects Dr. Usamah Rodgers As Lone Finalist For Superintendent

The DeSoto ISD trustees held a special meeting Wednesday evening to select the lone finalist for its open superintendent position. The Board went into Executive Session after the public comments (see below for details) at roughly 6:19 p.m. Hours later, the executive session was still going strong. Then, at 12:51 am the Board reconvened. After the call to order, Conservator Crabill provided the Board with a directive: “DeSoto ISD has a lot of greatness in it, but there is struggle right now. To begin to heal and overcome that struggle, and to make sure we can actually create something that our students deserve, this board needs to act collectively.”
DESOTO, TX
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Cedar Hill ISD Board Candidate Gayle Sims Q&A

Focus Daily News sent the following questions to ALL candidates running for Midlothian ISD School Board. We do not edit the answers in any way and publish them exactly as they were submitted to us. Cedar Hill ISD School Board Place 1 Candidate/Incumbent: Gayle Sims (Running Unopposed) Please provide a...
CEDAR HILL, TX
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#Economy#Affordable Housing#North Texas
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City of Hutchins Public Hearing on Specific Use Permit April 18

The City Council of the City of Hutchins will hold a public hearing on Monday, April 18,. 2022 at 6:30 p.m. in the Hutchins Community Center located in 500 W. Hickman Street,. Hutchins, Texas. All interested citizens of the city and interested parties are invited to either submit their comments by email to the City Secretary at [email protected] by 4:00 p.m. on Monday April 18, 2022 or attend this public hearing in person and participate in same. The public hearing will be for consideration of the following:
HUTCHINS, TX
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Red Oak Bond Has Community Divided, Both Sides Sound Off

A major decision looms ahead of folks in Red Oak. A school district bond in the amount of $230.1 million is up for election on May 7. Not since 2007 has a school district bond election passed in Red Oak, though the last one for $74 million in 2017 failed by only 36 votes. A previous one for $90 million failed in 2006, only to have one for $97 million approved a year later.
RED OAK, TX
Focus Daily News

DeSoto ISD Seeks Parent Input On Uniform Based Dress Code With Focus Meetings

DeSoto ISD Hosts First Dress Code Review Focus Meeting Tonight. There have been a lot of issues throughout DeSoto ISD this school year, many of them involving safety and security. Following incidents on DeSoto campuses right before spring break, the district announced changes were coming. Earlier this week students were notified of a policy change that prevents them from carrying backpacks on campus. As administration continues to address behavior issues, another change being considered is the implementation of a uniform-based dress code for next year.
DESOTO, TX
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Coldwater schools move forward to purchase Republic Waste buildings and grounds

Coldwater Community Schools is moving forward on a purchase agreement with Republic Waste Services for the building and property at 120 Treat St. It will be for an off-site transportation department. Monday, the board approved the $350,000 purchase, a $50,000 reduction in the asking price, said Terry Whelan, superintendent. Now begins due diligence with environmental testing — phase I and phase II.  ...
COLDWATER, MI
Focus Daily News

Glenn Heights Public Hearing Notice on Kimley-Horn Zoning Request

Notice is hereby given that the City Council of the City of Glenn Heights, Texas will hold Public Hearings on Tuesday, May 3, 2022 beginning at 7:00 p.m. in the City Hall City Council Chambers, located at 1938 South Hampton Road, Glenn Heights, Texas, 75154, as prescribed by V.T.C.S., Government Code Section §551.041, to consider and possible take action on the following:
GLENN HEIGHTS, TX
Focus Daily News

CITY OF CEDAR HILL NOTICE OF PUBLIC HEARINGS

NOTICE is hereby given to all interested persons that the Planning and Zoning Commission and City Council for the City of Cedar Hill, Texas will hold public hearings and consider the following items on the dates, times, and locations stated in this notice:. Case No. CUP-431-2022 – An application for...
CEDAR HILL, TX
Focus Daily News

Local Emergency Food and Shelter Program Allocates Over $214,000 to Ellis County Nonprofits

The Local Board of the Emergency Food and Shelter Program (EFSP) was notified in late January 2022 that it received $69,469 to distribute for Phase 39 funding, and an additional $214,711 through the American Rescue Plan Act or ARPA federal grant. The funding opportunity was announced via public notice in the media inviting any 501(c)(3) agencies to apply for part of this funding.
ELLIS COUNTY, TX
Focus Daily News

Glenn Heights P&Z Public Hearing Casem21-009-RZ

Notice is hereby given that the Planning and Zoning Commission of the City of Glenn Heights, Texas will hold Public Hearings on Monday, May 2, 2022 beginning at 6:30 p.m. in the City Hall City Council Chambers, located at 1938 South Hampton Road, Glenn Heights, Texas, 75154, as prescribed by V.T.C.S., Government Code Section §551.041, to consider and possible take action on the following:
GLENN HEIGHTS, TX
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City of Cedar Hill Ordinance 2022-760

AN ORDINANCE OF THE CITY OF CEDAR HILL, TEXAS AMENDING THE ZONING ORDINANCE, ORDINANCE NO. 2001-64, AS AMENDED, BY AMENDING THE ZONING MAP DISTRICT CLASSIFICATION OF CERTAIN PROPERTY LOCATED SOUTH OF THE SOUTHEAST CORNER OF WEST WINTERGREEN ROAD AND US HIGHWAY 67, LEGALLY DESCRIBED AS A PORTION OF TRACT 2 OF THE WILLIAM W. MERRELL SURVEY, ABSTRACT NO. 876, FROM THE “LR” (LOCAL RETAIL) DISTRICT TO THE “PD” (PLANNED DEVELOPMENT) DISTRICT; INCORPORATING A CONCEPT PLAN ESTABLISHING SPECIFIC STANDARDS; ADOPTING DEVELOPMENT STANDARDS; ACCEPTING A CONSENT AGREEMENT FROM THE OWNER; PROVIDING FOR CONFLICTS: PROVIDING A SEVERABILITY CLAUSE; PROVIDING FOR PENALTIES; PROVIDING AN EFFECTIVE DATE; AND PROVIDING FOR PUBLICATION.
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