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Clarke County, AL

Flood Warning issued for Clarke, Monroe, Wilcox by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-21 10:45:00 CDT Expires: 2022-04-21 20:42:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available...

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Severe Weather Statement issued for Dewey by NWS

Effective: 2022-04-22 16:35:00 MDT Expires: 2022-04-22 22:00:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Dewey THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR NORTHEASTERN DEWEY COUNTY HAS EXPIRED The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning has been allowed to expire. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 1000 PM MDT for north central South Dakota. To report severe weather, contact your nearest law enforcement agency. They will relay your report to the National Weather Service Aberdeen.
DEWEY COUNTY, SD
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Severe Thunderstorm Watch issued for Donley, Gray, Roberts by NWS

Effective: 2022-04-22 21:48:00 CDT Expires: 2022-04-23 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Donley; Gray; Roberts SEVERE THUNDERSTORM WATCH 141, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING, IS NOW IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN THE PANHANDLE OF TEXAS DONLEY GRAY ROBERTS THIS INCLUDES THE CITIES OF CLARENDON, CODMAN, KINGSMILL, LORA, MIAMI, AND PAMPA.
DONLEY COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Clay, Wilkin by NWS

Effective: 2022-04-22 22:06:00 CDT Expires: 2022-04-22 23:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Clay; Wilkin The National Weather Service in Grand Forks has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Clay County in northwestern Minnesota Northwestern Wilkin County in west central Minnesota Southeastern Cass County in southeastern North Dakota North central Richland County in southeastern North Dakota * Until 1100 PM CDT. * At 1004 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Wolverton, or 19 miles south of Fargo, moving north at 20 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * This severe thunderstorm will be near Comstock around 1015 PM CDT. Oxbow and Hickson around 1020 PM CDT. Wild Rice around 1035 PM CDT. Sabin and Horace around 1040 PM CDT. Fargo and Moorhead around 1100 PM CDT. Other locations impacted by this severe thunderstorm include Moorhead Airport. This includes the following highways Interstate 29 between mile markers 44 and 71. Interstate 94 in North Dakota between mile markers 344 and 352. Interstate 94 in Minnesota between mile markers 1 and 11. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
CLAY COUNTY, MN
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High Wind Warning issued for Dakota, Dixon by NWS

Effective: 2022-04-22 22:02:00 CDT Expires: 2022-04-23 05:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Dakota; Dixon HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 5 AM CDT SATURDAY WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM TO 7 PM CDT SATURDAY * WHAT...For the High Wind Warning, south winds 35 to 40 mph with gusts up to 60 mph. For the Wind Advisory, southwest winds 30 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...In South Dakota, Gregory, Charles Mix, Bon Homme, Yankton and Clay Counties. In Nebraska, Dixon and Dakota Counties. This includes the Tribal Lands of the Yankton Sioux Tribal Nation. * WHEN...For the High Wind Warning, until 5 AM CDT Saturday. For the Wind Advisory, from 9 AM to 7 PM CDT Saturday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Isolated stronger winds are possible near any thunderstorms tonight. The strong winds will also lead to elevated fire danger, especially on Saturday.
DAKOTA COUNTY, NE
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Monroe County, AL
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Wilcox County, AL
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Alabama State
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Clarke County, AL
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Severe Thunderstorm Warning issued for Custer, Fall River, Oglala Lakota, Pennington by NWS

Effective: 2022-04-22 21:11:00 MDT Expires: 2022-04-22 22:15:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Custer; Fall River; Oglala Lakota; Pennington The National Weather Service in Rapid City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Custer County in southwestern South Dakota Northwestern Oglala Lakota County in southwestern South Dakota Northeastern Fall River County in southwestern South Dakota South central Pennington County in west central South Dakota * Until 1015 PM MDT. * At 911 PM MDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles west of Argyle to 4 miles southeast of Maverick Junction, moving northeast at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Severe thunderstorms will be near Hot Springs and Maverick Junction around 915 PM MDT. Oral around 920 PM MDT. Buffalo Gap around 925 PM MDT. Pringle around 930 PM MDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Custer, Blue Bell, Stockade Lake, Mount Coolidge, Legion Lake, Sylvan Lake, Custer State Park, Black Hills Playhouse, Center Lake, State Game Lodge and Black Elk Peak. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CUSTER COUNTY, SD
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Special Weather Statement issued for Northeastern Crook by NWS

Effective: 2022-04-23 00:00:00 MDT Expires: 2022-04-22 21:15:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Northeastern Crook Strong thunderstorms will impact portions of southwestern Harding, northwestern Butte and northeastern Crook Counties through 915 PM MDT At 833 PM MDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 4 miles south of Two Top Butte to 10 miles east of Colony. Movement was north at 50 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Strong thunderstorms will be near Two Top Butte around 840 PM MDT. Haystack Buttes around 850 PM MDT. Other locations in the path of these storms include Crow Buttes, Redig, Harding and East Short Pines. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CROOK COUNTY, WY
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Blizzard Warning issued for Northeast Johnson County, Southeast Johnson County by NWS

Effective: 2022-04-23 00:00:00 MDT Expires: 2022-04-24 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Northeast Johnson County; Southeast Johnson County BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO MIDNIGHT MDT SATURDAY NIGHT * WHAT...Blizzard conditions expected. Total snow accumulations of 5 to 10 inches. Northerly wind frequently gusting 45 to 55 mph, and as high as 65 to 75 mph over the north end of the county. The strongest wind and heaviest snow will occur across northern Johnson County. * WHERE...Johnson County. * WHEN...From midnight tonight to midnight Saturday night. The worst conditions are expected between 3 AM and 3 PM Saturday. * IMPACTS...Travel will be severely impacted by the combination of snow and wind. Widespread blowing snow will significantly reduce visibility to whiteout conditions, including along I- 90 and I-25.
JOHNSON COUNTY, WY
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Winter Storm Warning issued for Green Mountains and Rattlesnake Range by NWS

Effective: 2022-04-23 00:00:00 MDT Expires: 2022-04-23 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Green Mountains and Rattlesnake Range; Natrona County Lower Elevations WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TO 6 PM MDT SATURDAY * WHAT...Periods of snow, heavy at times. Total snow accumulations of 4 to 8 inches. Winds frequently gusting 35 to 45 mph creating areas of blowing snow. * WHERE...Green Mountains and Rattlesnake Range and Natrona County Lower Elevations. * WHEN...From midnight to 6 PM Saturday. The heaviest snow is expected between 3 AM and noon Saturday. * IMPACTS...Travel could be difficult, especially Saturday morning, with slushy and slick roads. Roads are expected to become mainly wet during the afternoon Saturday. Visibility will be under a tenth of a mile in heavier snow bursts. * ADDITIONAL DETAILS...Windy conditions, along with wet snow and cold temperatures, could be harmful to young livestock.
FREMONT COUNTY, WY
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#Flood#Alabama River
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Wind Advisory issued for Hanson, Jerauld, Sanborn, Turner by NWS

Effective: 2022-04-23 08:00:00 MDT Expires: 2022-04-23 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Hanson; Jerauld; Sanborn; Turner WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 5 AM CDT SATURDAY WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM TO 7 PM CDT SATURDAY * WHAT...For the first Wind Advisory, south winds 30 to 35 mph with gusts up to 50 mph. For the second Wind Advisory, southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Jerauld, Sanborn, Hanson and Turner Counties. * WHEN...For the first Wind Advisory, until 5 AM CDT Saturday. For the second Wind Advisory, from 9 AM to 7 PM CDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Isolated stronger winds are possible near any thunderstorms tonight. The strong winds will also lead to elevated fire danger, especially on Saturday.
HANSON COUNTY, SD
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High Wind Warning issued for Bon Homme, Charles Mix, Clay, Gregory, Yankton by NWS

Effective: 2022-04-22 21:02:00 MDT Expires: 2022-04-23 04:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Bon Homme; Charles Mix; Clay; Gregory; Yankton HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 5 AM CDT SATURDAY WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM TO 7 PM CDT SATURDAY * WHAT...For the High Wind Warning, south winds 35 to 40 mph with gusts up to 60 mph. For the Wind Advisory, southwest winds 30 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...In South Dakota, Gregory, Charles Mix, Bon Homme, Yankton and Clay Counties. In Nebraska, Dixon and Dakota Counties. This includes the Tribal Lands of the Yankton Sioux Tribal Nation. * WHEN...For the High Wind Warning, until 5 AM CDT Saturday. For the Wind Advisory, from 9 AM to 7 PM CDT Saturday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Isolated stronger winds are possible near any thunderstorms tonight. The strong winds will also lead to elevated fire danger, especially on Saturday.
BON HOMME COUNTY, SD
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Wind Advisory issued for Animas River Basin, Four Corners, Upper Dolores River by NWS

Effective: 2022-04-22 20:50:00 MDT Expires: 2022-04-22 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Animas River Basin; Four Corners, Upper Dolores River WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 9 PM MDT THIS EVENING Winds have diminished below advisory criteria across southwest Colorado. As a result, the Wind Advisory will be allowed to expire at 9 PM MDT.
DOLORES COUNTY, CO
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bennett, Custer, Fall River, Haakon, Jackson, Lawrence, Meade by NWS

Effective: 2022-04-22 21:48:00 MDT Expires: 2022-04-23 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bennett; Custer; Fall River; Haakon; Jackson; Lawrence; Meade; Oglala Lakota; Pennington; Ziebach SEVERE THUNDERSTORM WATCH 142 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT MDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN SOUTHWEST SOUTH DAKOTA BENNETT CUSTER FALL RIVER JACKSON OGLALA LAKOTA IN WEST CENTRAL SOUTH DAKOTA HAAKON LAWRENCE MEADE PENNINGTON ZIEBACH THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLEN, BILLSBURG, CUSTER, DEADWOOD, DUPREE, EDGEMONT, FAITH, HERMOSA, HILL CITY, HOT SPRINGS, KADOKA, KIRLEY, KYLE, LACREEK WILDLIFE REFUGE, LEAD, MARTIN, MILESVILLE, OGLALA, PHILIP, PINE RIDGE, RAPID CITY, SPEARFISH, STURGIS, TUTHILL, UNION CENTER, AND WALL. THIS INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE CHEYENNE RIVER RESERVATION AND THE PINE RIDGE RESERVATION.
BENNETT COUNTY, SD
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NWS
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Dust Advisory issued for Los Alamos, Rio Arriba, Sandoval, Santa Fe by NWS

Effective: 2022-04-22 20:39:00 MDT Expires: 2022-04-22 20:45:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Los Alamos; Rio Arriba; Sandoval; Santa Fe THE DUST ADVISORY FOR LOS ALAMOS...SOUTHEASTERN RIO ARRIBA SOUTHEASTERN SANDOVAL AND NORTHERN SANTA FE COUNTIES WILL EXPIRE AT 845 PM MDT RRA The blowing dust that prompted the advisory has dissipated. Winds are decreasing and visibility is improving. Therefore, the dust advisory will be allowed to expire.
LOS ALAMOS COUNTY, NM
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Winter Weather Advisory issued for Casper Mountain by NWS

Effective: 2022-04-23 00:00:00 MDT Expires: 2022-04-23 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Casper Mountain WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TO 6 PM MDT SATURDAY * WHAT...Snow. Total accumulations of 6 to 10 inches. Northwest wind frequently gusting 25 to 35 mph. * WHERE...Casper Mountain. * WHEN...From midnight to 6 PM Saturday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Backcountry enthusiasts, including snowmobilers, can easily become disoriented and lost. Frostbite and hypothermia can set in quickly.
NATRONA COUNTY, WY
weather.gov

Winter Storm Warning issued for Bighorn Mountains Southeast, Bighorn Mountains West by NWS

Effective: 2022-04-22 21:00:00 MDT Expires: 2022-04-23 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Bighorn Mountains Southeast; Bighorn Mountains West WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT SATURDAY * WHAT...Periods of snow, heavy at times. Total snow accumulations of 10 to 14 inches. North wind 35 to 45 mph. * WHERE...Bighorn Mountains. * WHEN...Until 6 PM Saturday. * IMPACTS...Travel could be very difficult, especially over Powder River Pass and Granite Pass. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility to whiteout conditions. * ADDITIONAL DETAILS...Backcountry enthusiasts, including snowmobilers, can easily become disoriented and lost. Frostbite and hypothermia can set in quickly.
BIG HORN COUNTY, WY
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Red Flag Warning issued for Little Colorado River Valley in Apache County by NWS

Effective: 2022-04-22 19:38:00 PDT Expires: 2022-04-22 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Little Colorado River Valley in Apache County RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT 8 PM MST THIS EVENING FOR THE LITTLE COLORADO RIVER VALLEY IN APACHE COUNTY. Wind speeds will continue to rapidly decrease this evening and relative humidity values have risen well above Red Flag Warning criteria. Therefore, the Red Flag Warning will be allowed to expire at 8 PM MST.
APACHE COUNTY, AZ
weather.gov

Wind Advisory issued for Black Mesa Area, Chinle Valley by NWS

Effective: 2022-04-22 19:46:00 PDT Expires: 2022-04-22 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Black Mesa Area; Chinle Valley; Little Colorado River Valley in Coconino County; Northeast Plateaus and Mesas Hwy 264 Northward WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 8 PM MST THIS EVENING Winds are decreasing dramatically this evening and will continue to decrease overnight. The Wind Advisory will be allowed to expire at 8 PM MST.
APACHE COUNTY, AZ
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Wind Advisory issued for Northern Gila County, Western Mogollon Rim by NWS

Effective: 2022-04-22 19:46:00 PDT Expires: 2022-04-22 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northern Gila County; Western Mogollon Rim WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 8 PM MST THIS EVENING Winds are decreasing dramatically this evening and will continue to decrease overnight. The Wind Advisory will be allowed to expire at 8 PM MST.
COCONINO COUNTY, AZ
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Wind Advisory issued for Santa Barbara County Interior Mountains by NWS

Effective: 2022-04-22 20:01:00 PDT Expires: 2022-04-23 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Santa Barbara County Interior Mountains; Santa Barbara County Southeastern Coast; Santa Ynez Mountains Eastern Range WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM PDT SATURDAY * WHAT...North winds 20 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Santa Barbara County Southeastern Coast, Santa Ynez Mountains Eastern Range and Santa Barbara County Interior Mountains. * WHEN...From 8 PM this evening to 9 AM PDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for high profile vehicles. Roadways may be affected by gusty cross winds. This includes Highways 101, 154 and 192...as well as the San Marcos Pass.Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
SANTA BARBARA COUNTY, CA
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Wind Advisory issued for Southern Twin Falls County, Southwest Highlands by NWS

Effective: 2022-04-22 20:35:00 MDT Expires: 2022-04-22 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Southern Twin Falls County; Southwest Highlands; Upper Treasure Valley; Western Magic Valley WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 9 PM MDT THIS EVENING West/northwest winds were slowly decreasing this evening and will be below advisory thresholds by 9 PM MDT. Saturday afternoon will be windy again, almost as windy as today, and again from the west or northwest.
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