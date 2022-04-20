ContributorsPublishersAdvertisers
George County, MS

Flood Warning issued for George, Greene, Jackson by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-22 21:17:00 CDT Expires: 2022-04-25 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Donley, Gray, Roberts by NWS

Effective: 2022-04-22 21:48:00 CDT Expires: 2022-04-23 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Donley; Gray; Roberts SEVERE THUNDERSTORM WATCH 141, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING, IS NOW IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN THE PANHANDLE OF TEXAS DONLEY GRAY ROBERTS THIS INCLUDES THE CITIES OF CLARENDON, CODMAN, KINGSMILL, LORA, MIAMI, AND PAMPA.
DONLEY COUNTY, TX
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Gray by NWS

Effective: 2022-04-22 15:55:00 CDT Expires: 2022-04-22 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Gray THE TORNADO WARNING FOR GRAY COUNTY IS CANCELLED The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer appears capable of producing a tornado. Therefore, the warning has been cancelled. However, large hail is still possible with this thunderstorm. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 1000 PM CDT for the Panhandle of Texas.
GRAY COUNTY, TX
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Collingsworth, Hemphill, Wheeler by NWS

Effective: 2022-04-22 21:48:00 CDT Expires: 2022-04-23 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Collingsworth; Hemphill; Wheeler THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 141 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN THE PANHANDLE OF TEXAS COLLINGSWORTH HEMPHILL WHEELER THIS INCLUDES THE CITIES OF BRISCOE, CANADIAN, DOZIER, GLAZIER, LAKE MARVIN, LELA, LUTIE, SAMNORWOOD, SHAMROCK, TWITTY, WELLINGTON, AND WHEELER.
COLLINGSWORTH COUNTY, TX
RELATED LOCAL CHANNELS
County
Greene County, MS
County
George County, MS
City
Jackson, MS
Mississippi State
Mississippi Cars
County
Jackson County, MS
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Bennett, Custer, Fall River, Haakon, Jackson, Lawrence, Meade by NWS

Effective: 2022-04-22 21:48:00 MDT Expires: 2022-04-23 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bennett; Custer; Fall River; Haakon; Jackson; Lawrence; Meade; Oglala Lakota; Pennington; Ziebach SEVERE THUNDERSTORM WATCH 142 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT MDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN SOUTHWEST SOUTH DAKOTA BENNETT CUSTER FALL RIVER JACKSON OGLALA LAKOTA IN WEST CENTRAL SOUTH DAKOTA HAAKON LAWRENCE MEADE PENNINGTON ZIEBACH THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLEN, BILLSBURG, CUSTER, DEADWOOD, DUPREE, EDGEMONT, FAITH, HERMOSA, HILL CITY, HOT SPRINGS, KADOKA, KIRLEY, KYLE, LACREEK WILDLIFE REFUGE, LEAD, MARTIN, MILESVILLE, OGLALA, PHILIP, PINE RIDGE, RAPID CITY, SPEARFISH, STURGIS, TUTHILL, UNION CENTER, AND WALL. THIS INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE CHEYENNE RIVER RESERVATION AND THE PINE RIDGE RESERVATION.
BENNETT COUNTY, SD
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Cass, Richland by NWS

Effective: 2022-04-22 21:44:00 CDT Expires: 2022-04-22 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Cass; Richland A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTHEASTERN CASS AND NORTHERN RICHLAND COUNTIES At 943 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Walcott, or 26 miles southwest of Fargo, moving north at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Kindred, Oxbow, Abercrombie, Walcott, Leonard, Christine and Colfax. This includes Interstate 29 between mile markers 34 and 51. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CASS COUNTY, ND
weather.gov

Wind Advisory issued for Cottonwood, Jackson, Lincoln, Lyon, Murray, Nobles, Pipestone by NWS

Effective: 2022-04-23 09:00:00 CDT Expires: 2022-04-23 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Cottonwood; Jackson; Lincoln; Lyon; Murray; Nobles; Pipestone; Rock WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM TO 7 PM CDT SATURDAY * WHAT...South winds 30 to 40 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Portions of east central and southeast South Dakota, northwest and west central Iowa and southwest Minnesota. This includes the Tribal Lands of the Flandreau Santee Sioux Tribal Nation. * WHEN...From 9 AM to 7 PM CDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Isolated stronger winds are possible near any thunderstorms tonight and Saturday. The strong winds will also lead to elevated fire danger, especially on Saturday.
COTTONWOOD COUNTY, MN
weather.gov

Winter Storm Warning issued for Green Mountains and Rattlesnake Range by NWS

Effective: 2022-04-23 00:00:00 MDT Expires: 2022-04-23 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Green Mountains and Rattlesnake Range; Natrona County Lower Elevations WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TO 6 PM MDT SATURDAY * WHAT...Periods of snow, heavy at times. Total snow accumulations of 4 to 8 inches. Winds frequently gusting 35 to 45 mph creating areas of blowing snow. * WHERE...Green Mountains and Rattlesnake Range and Natrona County Lower Elevations. * WHEN...From midnight to 6 PM Saturday. The heaviest snow is expected between 3 AM and noon Saturday. * IMPACTS...Travel could be difficult, especially Saturday morning, with slushy and slick roads. Roads are expected to become mainly wet during the afternoon Saturday. Visibility will be under a tenth of a mile in heavier snow bursts. * ADDITIONAL DETAILS...Windy conditions, along with wet snow and cold temperatures, could be harmful to young livestock.
FREMONT COUNTY, WY
IN THIS ARTICLE
#Flood#Pascagoula River#George Greene#Merrill Affecting Greene
weather.gov

High Wind Warning issued for Dakota, Dixon by NWS

Effective: 2022-04-22 22:02:00 CDT Expires: 2022-04-23 05:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Dakota; Dixon HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 5 AM CDT SATURDAY WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM TO 7 PM CDT SATURDAY * WHAT...For the High Wind Warning, south winds 35 to 40 mph with gusts up to 60 mph. For the Wind Advisory, southwest winds 30 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...In South Dakota, Gregory, Charles Mix, Bon Homme, Yankton and Clay Counties. In Nebraska, Dixon and Dakota Counties. This includes the Tribal Lands of the Yankton Sioux Tribal Nation. * WHEN...For the High Wind Warning, until 5 AM CDT Saturday. For the Wind Advisory, from 9 AM to 7 PM CDT Saturday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Isolated stronger winds are possible near any thunderstorms tonight. The strong winds will also lead to elevated fire danger, especially on Saturday.
DAKOTA COUNTY, NE
weather.gov

Blizzard Warning issued for Grant, McLean, Mercer, Morton, Oliver by NWS

Effective: 2022-04-23 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-24 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. Notify a friend or family member of your travel plans. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Grant; McLean; Mercer; Morton; Oliver BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON MDT /1 PM CDT/ SATURDAY TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ SUNDAY * WHAT...Heavy snow, blowing snow, and freezing rain expected. Total snow accumulations between 3 and 7 inches and ice accumulations as high as one tenth of an inch possible. Winds could gust as high as 60 mph. * WHERE...Grant, McLean, Mercer, Morton and Oliver Counties. * WHEN...From Noon MDT /1 PM CDT/ Saturday to 6 PM MDT /7 PM CDT/ Sunday. * IMPACTS...Travel will be very difficult to impossible. Widespread blowing snow will significantly reduce visibility. Power outages are possible.
GRANT COUNTY, ND
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Custer, Fall River, Oglala Lakota, Pennington by NWS

Effective: 2022-04-22 21:11:00 MDT Expires: 2022-04-22 22:15:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Custer; Fall River; Oglala Lakota; Pennington The National Weather Service in Rapid City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Custer County in southwestern South Dakota Northwestern Oglala Lakota County in southwestern South Dakota Northeastern Fall River County in southwestern South Dakota South central Pennington County in west central South Dakota * Until 1015 PM MDT. * At 911 PM MDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles west of Argyle to 4 miles southeast of Maverick Junction, moving northeast at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Severe thunderstorms will be near Hot Springs and Maverick Junction around 915 PM MDT. Oral around 920 PM MDT. Buffalo Gap around 925 PM MDT. Pringle around 930 PM MDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Custer, Blue Bell, Stockade Lake, Mount Coolidge, Legion Lake, Sylvan Lake, Custer State Park, Black Hills Playhouse, Center Lake, State Game Lodge and Black Elk Peak. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CUSTER COUNTY, SD
weather.gov

Special Weather Statement issued for Northeastern Crook by NWS

Effective: 2022-04-23 00:00:00 MDT Expires: 2022-04-22 21:15:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Northeastern Crook Strong thunderstorms will impact portions of southwestern Harding, northwestern Butte and northeastern Crook Counties through 915 PM MDT At 833 PM MDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 4 miles south of Two Top Butte to 10 miles east of Colony. Movement was north at 50 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Strong thunderstorms will be near Two Top Butte around 840 PM MDT. Haystack Buttes around 850 PM MDT. Other locations in the path of these storms include Crow Buttes, Redig, Harding and East Short Pines. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CROOK COUNTY, WY
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
Cars
NewsBreak
NWS
weather.gov

Dust Advisory issued for Los Alamos, Rio Arriba, Sandoval, Santa Fe by NWS

Effective: 2022-04-22 20:39:00 MDT Expires: 2022-04-22 20:45:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Los Alamos; Rio Arriba; Sandoval; Santa Fe THE DUST ADVISORY FOR LOS ALAMOS...SOUTHEASTERN RIO ARRIBA SOUTHEASTERN SANDOVAL AND NORTHERN SANTA FE COUNTIES WILL EXPIRE AT 845 PM MDT RRA The blowing dust that prompted the advisory has dissipated. Winds are decreasing and visibility is improving. Therefore, the dust advisory will be allowed to expire.
LOS ALAMOS COUNTY, NM
weather.gov

Wind Advisory issued for Animas River Basin, Four Corners, Upper Dolores River by NWS

Effective: 2022-04-22 20:50:00 MDT Expires: 2022-04-22 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Animas River Basin; Four Corners, Upper Dolores River WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 9 PM MDT THIS EVENING Winds have diminished below advisory criteria across southwest Colorado. As a result, the Wind Advisory will be allowed to expire at 9 PM MDT.
DOLORES COUNTY, CO
weather.gov

Wind Advisory issued for Hanson, Jerauld, Sanborn, Turner by NWS

Effective: 2022-04-23 08:00:00 MDT Expires: 2022-04-23 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Hanson; Jerauld; Sanborn; Turner WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 5 AM CDT SATURDAY WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM TO 7 PM CDT SATURDAY * WHAT...For the first Wind Advisory, south winds 30 to 35 mph with gusts up to 50 mph. For the second Wind Advisory, southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Jerauld, Sanborn, Hanson and Turner Counties. * WHEN...For the first Wind Advisory, until 5 AM CDT Saturday. For the second Wind Advisory, from 9 AM to 7 PM CDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Isolated stronger winds are possible near any thunderstorms tonight. The strong winds will also lead to elevated fire danger, especially on Saturday.
HANSON COUNTY, SD
weather.gov

Wind Advisory issued for Santa Barbara County Interior Mountains by NWS

Effective: 2022-04-22 20:01:00 PDT Expires: 2022-04-23 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Santa Barbara County Interior Mountains; Santa Barbara County Southeastern Coast; Santa Ynez Mountains Eastern Range WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM PDT SATURDAY * WHAT...North winds 20 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Santa Barbara County Southeastern Coast, Santa Ynez Mountains Eastern Range and Santa Barbara County Interior Mountains. * WHEN...From 8 PM this evening to 9 AM PDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for high profile vehicles. Roadways may be affected by gusty cross winds. This includes Highways 101, 154 and 192...as well as the San Marcos Pass.Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
SANTA BARBARA COUNTY, CA
weather.gov

Winter Storm Warning issued for Bighorn Mountains Southeast, Bighorn Mountains West by NWS

Effective: 2022-04-22 21:00:00 MDT Expires: 2022-04-23 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Bighorn Mountains Southeast; Bighorn Mountains West WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT SATURDAY * WHAT...Periods of snow, heavy at times. Total snow accumulations of 10 to 14 inches. North wind 35 to 45 mph. * WHERE...Bighorn Mountains. * WHEN...Until 6 PM Saturday. * IMPACTS...Travel could be very difficult, especially over Powder River Pass and Granite Pass. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility to whiteout conditions. * ADDITIONAL DETAILS...Backcountry enthusiasts, including snowmobilers, can easily become disoriented and lost. Frostbite and hypothermia can set in quickly.
BIG HORN COUNTY, WY
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Cody Foothills by NWS

Effective: 2022-04-22 21:00:00 MDT Expires: 2022-04-23 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Cody Foothills WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT SATURDAY * WHAT...Periods of snow, heavy at times. Total accumulations of 2 to 5 inches with the highest amounts near Meeteetse. Northerly wind frequently gusting 35 to 45 mph. * WHERE...Cody Foothills. * WHEN...Until 6 PM Saturday. * IMPACTS...Travel could be difficult at times with visibility around a tenth of a mile in snow and blowing snow. Roads are expected to become mainly wet Saturday afternoon. * ADDITIONAL DETAILS...Windy conditions, along with wet snow and cold temperatures, could be harmful to young livestock.
PARK COUNTY, WY
weather.gov

High Wind Warning issued for Bon Homme, Charles Mix, Clay, Gregory, Yankton by NWS

Effective: 2022-04-22 21:02:00 MDT Expires: 2022-04-23 04:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Bon Homme; Charles Mix; Clay; Gregory; Yankton HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 5 AM CDT SATURDAY WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM TO 7 PM CDT SATURDAY * WHAT...For the High Wind Warning, south winds 35 to 40 mph with gusts up to 60 mph. For the Wind Advisory, southwest winds 30 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...In South Dakota, Gregory, Charles Mix, Bon Homme, Yankton and Clay Counties. In Nebraska, Dixon and Dakota Counties. This includes the Tribal Lands of the Yankton Sioux Tribal Nation. * WHEN...For the High Wind Warning, until 5 AM CDT Saturday. For the Wind Advisory, from 9 AM to 7 PM CDT Saturday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Isolated stronger winds are possible near any thunderstorms tonight. The strong winds will also lead to elevated fire danger, especially on Saturday.
BON HOMME COUNTY, SD
weather.gov

Wind Advisory issued for Aurora, Brule, Davison, Douglas, Hutchinson by NWS

Effective: 2022-04-22 21:02:00 MDT Expires: 2022-04-23 04:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Aurora; Brule; Davison; Douglas; Hutchinson WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM CDT SATURDAY WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM TO 7 PM CDT SATURDAY * WHAT...For the first Wind Advisory, south winds 30 to 35 mph with gusts up to 55 mph. For the second Wind Advisory, southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Brule, Douglas, Aurora, Davison and Hutchinson Counties. * WHEN...For the first Wind Advisory, until 5 AM CDT Saturday. For the second Wind Advisory, from 9 AM to 7 PM CDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Isolated stronger winds are possible near any thunderstorms tonight. The strong winds will also lead to elevated fire danger, especially on Saturday.
AURORA COUNTY, SD

Comments / 0

Community Policy