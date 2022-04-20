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George County, MS

Flood Warning issued for George, Greene, Wayne by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-22 21:14:00 CDT Expires: 2022-04-27 05:48:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is...

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Tornado Warning issued for Gove by NWS

Effective: 2022-04-23 01:18:00 CDT Expires: 2022-04-23 01:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! This cluster of thunderstorms is capable of producing tornadoes and widespread significant wind damage. Do not wait to see or hear the tornado. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Gove A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 130 AM CDT FOR NORTHWESTERN GOVE COUNTY At 118 AM CDT, a severe squall line capable of producing both tornadoes and extensive straight line wind damage was located 9 miles west of Gove, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Tornado and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Gove. This includes Interstate 70 in Kansas near mile marker 85. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN
GOVE COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brown, Edmunds by NWS

Effective: 2022-04-22 23:24:00 MDT Expires: 2022-04-22 23:45:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Brown; Edmunds A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1245 AM CDT FOR EASTERN EDMUNDS AND SOUTHWESTERN BROWN COUNTIES At 1224 AM CDT, a severe thunderstorm was located over Mina Lake Rec Area, or 12 miles west of Aberdeen, moving northeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Richmond Lake Rec Area. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BROWN COUNTY, SD
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Leakesville, MS
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Waynesboro, MS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Hamilton, Morton, Stanton by NWS

Effective: 2022-04-23 00:56:00 CDT Expires: 2022-04-23 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Hamilton; Morton; Stanton THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 144 TO EXPIRE AT 1 AM CDT /MIDNIGHT MDT/ EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS ALLOWS TO EXPIRE 3 COUNTIES IN SOUTHWEST KANSAS HAMILTON MORTON STANTON THIS INCLUDES THE CITIES OF ELKHART, JOHNSON CITY, AND SYRACUSE.
HAMILTON COUNTY, KS
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Severe Weather Statement issued for Houghton by NWS

Effective: 2022-04-23 02:07:00 EDT Expires: 2022-04-23 02:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Houghton THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR NORTHEASTERN HOUGHTON COUNTY WILL EXPIRE AT 215 AM EDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning will be allowed to expire. However, small hail and very heavy rain are still possible with this thunderstorm.
HOUGHTON COUNTY, MI
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Tornado Warning issued for Decatur, Sheridan, Thomas by NWS

Effective: 2022-04-23 01:17:00 CDT Expires: 2022-04-23 01:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: Heavy rainfall may hide this tornado. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! This cluster of thunderstorms is capable of producing tornadoes and widespread significant wind damage. Do not wait to see or hear the tornado. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Decatur; Sheridan; Thomas The National Weather Service in Goodland has issued a * Tornado Warning for Northeastern Thomas County in northwestern Kansas Northwestern Sheridan County in northwestern Kansas Southern Decatur County in northwestern Kansas * Until 145 AM CDT. * At 116 AM CDT, severe thunderstorms capable of producing both tornadoes and extensive straight line wind damage were located 4 miles east of Rexford, or 15 miles northwest of Hoxie, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Tornado and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * These dangerous storms will be near Selden around 125 AM CDT. Dresden around 135 AM CDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Leoville. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN
DECATUR COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Decatur, Gove, Sheridan by NWS

Effective: 2022-04-23 00:51:00 CDT Expires: 2022-04-23 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Gove; Sheridan SEVERE THUNDERSTORM WATCH 144, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT EARLY THIS MORNING, IS NOW IN EFFECT UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHWEST KANSAS DECATUR SHERIDAN IN WEST CENTRAL KANSAS GOVE IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NEBRASKA RED WILLOW THIS INCLUDES THE CITIES OF GRAINFIELD, GRINNELL, HOXIE, MCCOOK, OBERLIN, AND QUINTER.
DECATUR COUNTY, KS
IN THIS ARTICLE
#Flood#George Greene#Leakesville Minor
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Freeze Warning issued for Northern Trinity, Southern Trinity by NWS

Effective: 2022-04-23 01:00:00 PDT Expires: 2022-04-23 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Provide adequate shelter for outdoor pets or consider bringing them indoors. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Northern Trinity; Southern Trinity FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM PDT SATURDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 29 expected. * WHERE...Southern Trinity and Northern Trinity Counties. * WHEN...Until 9 AM PDT Saturday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops and other sensitive vegetation.
TRINITY COUNTY, CA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Arthur, Keith, Lincoln, McPherson by NWS

Effective: 2022-04-23 01:11:00 CDT Expires: 2022-04-23 02:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Arthur; Keith; Lincoln; McPherson The National Weather Service in North Platte has issued a * Severe Thunderstorm Warning for East central Arthur County in west central Nebraska Eastern Keith County in southwestern Nebraska Northwestern Lincoln County in southwestern Nebraska McPherson County in west central Nebraska * Until 215 AM CDT/115 AM MDT/. * At 110 AM CDT/1210 AM MDT/, severe thunderstorms were located along a line extending from 19 miles northwest of Tryon to 7 miles southeast of Paxton, moving east at 25 mph. HAZARD...70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include North Platte, Tryon, Sutherland, Hershey, Paxton, Sarben, Ringgold, Sutherland Reservoir State Recreation Area, Coker, Flatts, Big Lamunyon Flats, O`Fallons, Big Bald Hill, Sand Beach Lake, Diamond Bar Lake, Birdwood and Schnick Lake. This includes the following highways Highway 92 between mile markers 179 and 215. Highway 97 between mile markers 2 and 43. Interstate 80 in Nebraska between mile markers 144 and 176. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
ARTHUR COUNTY, NE
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Special Weather Statement issued for Cimarron by NWS

Effective: 2022-04-23 00:33:00 CDT Expires: 2022-04-23 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Cimarron Strong thunderstorms will impact portions of eastern Cimarron and northeastern Dallam Counties through 100 AM CDT At 1233 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 12 miles north of Keyes to 12 miles east of Felt. Movement was east at 35 mph. HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Boise City, Keyes, Griggs and Sturgis. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...55 MPH
CIMARRON COUNTY, OK
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High Wind Warning issued for Cheyenne, Decatur, Gove, Graham, Greeley, Logan, Norton by NWS

Effective: 2022-04-23 00:55:00 CDT Expires: 2022-04-23 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: The Kansas Department of Health and Environment recommends that you take preventative measures during this blowing dust event...such as staying indoors or wearing protective breathing masks if outside. High dust concentrations can cause respiratory problems...decrease lung activity...aggravate asthma...and lead to potential heart-related problems...especially with children...elderly...or those with pre-existing respiratory conditions. People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Cheyenne; Decatur; Gove; Graham; Greeley; Logan; Norton; Rawlins; Sheridan; Sherman; Thomas; Wallace; Wichita HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM MDT /4 AM CDT/ SATURDAY * WHAT...South winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Portions of northwest and west central Kansas. * WHEN...Until 3 AM MDT /4 AM CDT/ Saturday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
CHEYENNE COUNTY, KS
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Wind Advisory issued for Ellis, Harper, Woods, Woodward by NWS

Effective: 2022-04-23 01:16:00 CDT Expires: 2022-04-23 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Ellis; Harper; Woods; Woodward WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING HIGH WIND WARNING HAS EXPIRED * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Harper, Woods, Ellis and Woodward Counties. * WHEN...1 AM to 7 PM CDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ELLIS COUNTY, OK
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High Wind Warning issued for Dundy, Hitchcock, Red Willow by NWS

Effective: 2022-04-23 00:55:00 CDT Expires: 2022-04-23 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Dundy; Hitchcock; Red Willow HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM MDT /4 AM CDT/ SATURDAY * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Red Willow, Hitchcock and Dundy Counties. * WHEN...Until 3 AM MDT /4 AM CDT/ Saturday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
DUNDY COUNTY, NE
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bennett, Custer, Fall River, Haakon, Jackson, Lawrence, Meade by NWS

Effective: 2022-04-22 23:35:00 MDT Expires: 2022-04-23 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bennett; Custer; Fall River; Haakon; Jackson; Lawrence; Meade; Oglala Lakota; Pennington; Ziebach THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 142 TO EXPIRE AT MIDNIGHT MDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN SOUTH DAKOTA THIS ALLOWS TO EXPIRE 10 COUNTIES IN SOUTHWEST SOUTH DAKOTA BENNETT CUSTER FALL RIVER JACKSON OGLALA LAKOTA IN WEST CENTRAL SOUTH DAKOTA HAAKON LAWRENCE MEADE PENNINGTON ZIEBACH THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLEN, BILLSBURG, CUSTER, DEADWOOD, DUPREE, EDGEMONT, FAITH, HERMOSA, HILL CITY, HOT SPRINGS, KADOKA, KIRLEY, KYLE, LACREEK WILDLIFE REFUGE, LEAD, MARTIN, MILESVILLE, OGLALA, PHILIP, PINE RIDGE, RAPID CITY, SPEARFISH, STURGIS, TUTHILL, UNION CENTER, AND WALL. THIS INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE CHEYENNE RIVER RESERVATION AND THE PINE RIDGE RESERVATION.
BENNETT COUNTY, SD
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Rip Current Statement issued for Coastal Camden, Coastal Glynn by NWS

Effective: 2022-04-23 02:06:00 EDT Expires: 2022-04-23 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Coastal Camden; Coastal Glynn HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING * WHAT...Dangerous rip currents. * WHERE...Southeast Georgia Beaches. * WHEN...Through this evening. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
CAMDEN COUNTY, GA
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Red Flag Warning issued for East Central Plains, Northeast Highlands, Northeast Plains by NWS

Effective: 2022-04-23 11:00:00 MDT Expires: 2022-04-23 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of this Red Flag Warning. Target Area: East Central Plains; Northeast Highlands; Northeast Plains; Sandia Manzano And Gallinas Mountains A RED FLAG WARNING IS IN EFFECT FROM 11 AM TO 8 PM MDT SATURDAY FOR ALL OF EASTERN NM DUE TO STRONG WINDS, LOW HUMIDITY AND AN UNSTABLE ATMOSPHERE .Though winds will not be nearly as strong as Friday, critical fire weather conditions will persist Saturday across all of eastern New Mexico due to dry, windy, and unstable conditions. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 8 PM MDT SATURDAY RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT MIDNIGHT MDT TONIGHT * AREA AND TIMING...Northeast Highlands, Northeast Plains, Sandia/Manzano and Gallinas Mountains, and East Central Plains late Saturday morning through Saturday evening. * 20 FOOT WINDS...West 20 to 30 mph with gusts to 40 mph Saturday. * RELATIVE HUMIDITY...Ranging between 8 to 13 percent Saturday. * IMPACTS...Any fires that develop will spread rapidly and will be hard to control. Long range spotting and extreme fire behavior will be possible today. Outdoor burning should not be done.
BERNALILLO COUNTY, NM
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Severe Thunderstorm Watch issued for Barton, Clark, Edwards, Ellis, Finney, Ford, Grant, Gray by NWS

Effective: 2022-04-23 00:55:00 CDT Expires: 2022-04-23 05:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Barton; Clark; Edwards; Ellis; Finney; Ford; Grant; Gray; Haskell; Hodgeman; Kearny; Lane; Meade; Ness; Pawnee; Rush; Russell; Scott; Seward; Stevens; Trego SEVERE THUNDERSTORM WATCH 146 IS IN EFFECT UNTIL 500 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS KS . KANSAS COUNTIES INCLUDED ARE BARTON CLARK EDWARDS ELLIS FINNEY FORD GRANT GRAY HASKELL HODGEMAN KEARNY LANE MEADE NESS PAWNEE RUSH RUSSELL SCOTT SEWARD STEVENS TREGO
BARTON COUNTY, KS
Salina Post

UPDATE: More counties under high wind warnings

UPDATE 9 p.m. Friday: The National Weather Service has moved more counties under high wind warnings. See your county below. UPDATE 4 p.m. Friday: The National Weather Service has adjusted the wind advisories, added to the high wind warnings, and dropped the high wind watches in our area. . ....
SALINE COUNTY, KS

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