Flood Warning issued for Greene, Hale, Marengo, Sumter by NWS

Effective: 2022-04-22 23:35:00 MDT Expires: 2022-04-23 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bennett; Custer; Fall River; Haakon; Jackson; Lawrence; Meade; Oglala Lakota; Pennington; Ziebach THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 142 TO EXPIRE AT MIDNIGHT MDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN SOUTH DAKOTA THIS ALLOWS TO EXPIRE 10 COUNTIES IN SOUTHWEST SOUTH DAKOTA BENNETT CUSTER FALL RIVER JACKSON OGLALA LAKOTA IN WEST CENTRAL SOUTH DAKOTA HAAKON LAWRENCE MEADE PENNINGTON ZIEBACH THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLEN, BILLSBURG, CUSTER, DEADWOOD, DUPREE, EDGEMONT, FAITH, HERMOSA, HILL CITY, HOT SPRINGS, KADOKA, KIRLEY, KYLE, LACREEK WILDLIFE REFUGE, LEAD, MARTIN, MILESVILLE, OGLALA, PHILIP, PINE RIDGE, RAPID CITY, SPEARFISH, STURGIS, TUTHILL, UNION CENTER, AND WALL. THIS INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE CHEYENNE RIVER RESERVATION AND THE PINE RIDGE RESERVATION.
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