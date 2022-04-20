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Greene County, AL

Flood Warning issued for Greene, Hale, Marengo, Sumter by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-21 09:55:00 CDT Expires: 2022-04-22 02:20:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Greene; Hale; Marengo;...

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Tornado Warning issued for Gove by NWS

Effective: 2022-04-23 01:18:00 CDT Expires: 2022-04-23 01:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! This cluster of thunderstorms is capable of producing tornadoes and widespread significant wind damage. Do not wait to see or hear the tornado. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Gove A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 130 AM CDT FOR NORTHWESTERN GOVE COUNTY At 118 AM CDT, a severe squall line capable of producing both tornadoes and extensive straight line wind damage was located 9 miles west of Gove, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Tornado and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Gove. This includes Interstate 70 in Kansas near mile marker 85. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN
GOVE COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Graham, Norton by NWS

Effective: 2022-04-23 00:51:00 CDT Expires: 2022-04-23 05:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Graham; Norton SEVERE THUNDERSTORM WATCH 145 REMAINS VALID UNTIL 5 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHWEST KANSAS GRAHAM NORTON THIS INCLUDES THE CITIES OF HILL CITY AND NORTON.
GRAHAM COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Baca, Prowers by NWS

Effective: 2022-04-22 23:28:00 MDT Expires: 2022-04-23 00:30:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Baca; Prowers A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1230 AM MDT FOR SOUTHEASTERN PROWERS AND EASTERN BACA COUNTIES At 1128 PM MDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Coolidge to 13 miles east of Campo, moving east at 40 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Holly, Walsh and Stonington. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BACA COUNTY, CO
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Tornado Warning issued for Decatur, Sheridan, Thomas by NWS

Effective: 2022-04-23 01:17:00 CDT Expires: 2022-04-23 01:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: Heavy rainfall may hide this tornado. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! This cluster of thunderstorms is capable of producing tornadoes and widespread significant wind damage. Do not wait to see or hear the tornado. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Decatur; Sheridan; Thomas The National Weather Service in Goodland has issued a * Tornado Warning for Northeastern Thomas County in northwestern Kansas Northwestern Sheridan County in northwestern Kansas Southern Decatur County in northwestern Kansas * Until 145 AM CDT. * At 116 AM CDT, severe thunderstorms capable of producing both tornadoes and extensive straight line wind damage were located 4 miles east of Rexford, or 15 miles northwest of Hoxie, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Tornado and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * These dangerous storms will be near Selden around 125 AM CDT. Dresden around 135 AM CDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Leoville. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN
DECATUR COUNTY, KS
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Severe Weather Statement issued for Thomas by NWS

Effective: 2022-04-23 00:51:00 CDT Expires: 2022-04-23 01:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Thomas THE TORNADO WARNING FOR CENTRAL THOMAS COUNTY WILL EXPIRE AT 100 AM CDT The storm which prompted the warning has moved out of the area. Therefore, the warning will be allowed to expire. Remember, a Tornado Warning still remains in effect for Thomas County.
THOMAS COUNTY, KS
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Freeze Warning issued for Northern Trinity, Southern Trinity by NWS

Effective: 2022-04-23 01:00:00 PDT Expires: 2022-04-23 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Provide adequate shelter for outdoor pets or consider bringing them indoors. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Northern Trinity; Southern Trinity FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM PDT SATURDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 29 expected. * WHERE...Southern Trinity and Northern Trinity Counties. * WHEN...Until 9 AM PDT Saturday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops and other sensitive vegetation.
TRINITY COUNTY, CA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Finney, Hamilton, Kearny, Lane, Scott by NWS

Effective: 2022-04-23 00:59:00 CDT Expires: 2022-04-23 02:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Finney; Hamilton; Kearny; Lane; Scott The National Weather Service in Dodge City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Hamilton County in southwestern Kansas Northern Kearny County in southwestern Kansas Northwestern Finney County in southwestern Kansas Scott County in west central Kansas Western Lane County in west central Kansas * Until 200 AM CDT/100 AM MDT/. * At 1258 AM CDT/1158 PM MDT/, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles south of Menlo to 7 miles northwest of Kendall, moving northeast at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Friend, Shallow Water, Scott City, Grigston and Manning. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FINNEY COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Arthur, Keith, Lincoln, McPherson by NWS

Effective: 2022-04-23 01:11:00 CDT Expires: 2022-04-23 02:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Arthur; Keith; Lincoln; McPherson The National Weather Service in North Platte has issued a * Severe Thunderstorm Warning for East central Arthur County in west central Nebraska Eastern Keith County in southwestern Nebraska Northwestern Lincoln County in southwestern Nebraska McPherson County in west central Nebraska * Until 215 AM CDT/115 AM MDT/. * At 110 AM CDT/1210 AM MDT/, severe thunderstorms were located along a line extending from 19 miles northwest of Tryon to 7 miles southeast of Paxton, moving east at 25 mph. HAZARD...70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include North Platte, Tryon, Sutherland, Hershey, Paxton, Sarben, Ringgold, Sutherland Reservoir State Recreation Area, Coker, Flatts, Big Lamunyon Flats, O`Fallons, Big Bald Hill, Sand Beach Lake, Diamond Bar Lake, Birdwood and Schnick Lake. This includes the following highways Highway 92 between mile markers 179 and 215. Highway 97 between mile markers 2 and 43. Interstate 80 in Nebraska between mile markers 144 and 176. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
ARTHUR COUNTY, NE
IN THIS ARTICLE
#Flood#Tombigbee River#Hale Counties
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Rip Current Statement issued for Coastal Camden, Coastal Glynn by NWS

Effective: 2022-04-23 02:06:00 EDT Expires: 2022-04-23 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Coastal Camden; Coastal Glynn HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING * WHAT...Dangerous rip currents. * WHERE...Southeast Georgia Beaches. * WHEN...Through this evening. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
CAMDEN COUNTY, GA
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Special Weather Statement issued for Baraga, Houghton by NWS

Effective: 2022-04-23 01:29:00 EDT Expires: 2022-04-23 02:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Brief torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Baraga; Houghton A strong thunderstorm will impact portions of northern Houghton and northwestern Baraga Counties through 215 AM EDT At 128 AM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 8 miles northwest of Keweenaw Bay, or 12 miles northwest of Baraga, moving northeast at 35 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph, penny size hail and brief torrential rainfall. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. This strong thunderstorm will be near Chassell around 140 AM EDT. The Lower Entrance of Portage Canal around 145 AM EDT. Other locations in the path of this storm include Dollar Bay and Hubbell. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...30 MPH
BARAGA COUNTY, MI
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bennett, Custer, Fall River, Haakon, Jackson, Lawrence, Meade by NWS

Effective: 2022-04-22 23:35:00 MDT Expires: 2022-04-23 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bennett; Custer; Fall River; Haakon; Jackson; Lawrence; Meade; Oglala Lakota; Pennington; Ziebach THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 142 TO EXPIRE AT MIDNIGHT MDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN SOUTH DAKOTA THIS ALLOWS TO EXPIRE 10 COUNTIES IN SOUTHWEST SOUTH DAKOTA BENNETT CUSTER FALL RIVER JACKSON OGLALA LAKOTA IN WEST CENTRAL SOUTH DAKOTA HAAKON LAWRENCE MEADE PENNINGTON ZIEBACH THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLEN, BILLSBURG, CUSTER, DEADWOOD, DUPREE, EDGEMONT, FAITH, HERMOSA, HILL CITY, HOT SPRINGS, KADOKA, KIRLEY, KYLE, LACREEK WILDLIFE REFUGE, LEAD, MARTIN, MILESVILLE, OGLALA, PHILIP, PINE RIDGE, RAPID CITY, SPEARFISH, STURGIS, TUTHILL, UNION CENTER, AND WALL. THIS INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE CHEYENNE RIVER RESERVATION AND THE PINE RIDGE RESERVATION.
BENNETT COUNTY, SD
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High Wind Warning issued for Dundy, Hitchcock, Red Willow by NWS

Effective: 2022-04-23 00:55:00 CDT Expires: 2022-04-23 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Dundy; Hitchcock; Red Willow HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM MDT /4 AM CDT/ SATURDAY * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Red Willow, Hitchcock and Dundy Counties. * WHEN...Until 3 AM MDT /4 AM CDT/ Saturday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
DUNDY COUNTY, NE
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UPDATE 9 p.m. Friday: The National Weather Service has moved more counties under high wind warnings. See your county below. UPDATE 4 p.m. Friday: The National Weather Service has adjusted the wind advisories, added to the high wind warnings, and dropped the high wind watches in our area. . ....
SALINE COUNTY, KS
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Frost Advisory issued for Northeastern Mendocino Interior, Northern Lake County by NWS

Effective: 2022-04-23 01:00:00 PDT Expires: 2022-04-23 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Northeastern Mendocino Interior; Northern Lake County; Northwestern Mendocino Interior; Southern Humboldt Interior FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM PDT SATURDAY * WHAT...Temperatures as low as 33 will result in frost formation. * WHERE...Northwestern Mendocino Interior, Northeastern Mendocino Interior, Southern Humboldt Interior and Northern Lake Counties. * WHEN...Until 9 AM PDT Saturday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
HUMBOLDT COUNTY, CA
KAMR Local 4 News and Fox 14 News

High winds, wildfire dangers, and possible severe weather

Hello everyone,  At the time you are reading this, we may be experiencing high winds, wildfire dangers, and potential severe thunderstorms.  A dryline continues to slowly march eastward across the panhandles.  Out ahead of the dryline – isolated severe thunderstorms could develop.  Large hail, damaging straight-line winds, lightning, and heavy rainfall will be possible.  The tornado threat may also […]
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