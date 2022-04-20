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Clarke County, AL

Flood Warning issued for Clarke, Washington by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-22 21:12:00 CDT Expires: 2022-04-26 19:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information...

alerts.weather.gov

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Tornado Warning issued for Logan, Thomas by NWS

Effective: 2022-04-23 00:35:00 CDT Expires: 2022-04-23 00:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. This cluster of thunderstorms is capable of producing tornadoes and widespread significant wind damage. Do not wait to see or hear the tornado. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Logan; Thomas A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1245 AM CDT FOR SOUTHEASTERN THOMAS AND NORTH CENTRAL LOGAN COUNTIES At 1235 AM CDT, a severe squall line capable of producing both tornadoes and extensive straight line wind damage was located 4 miles west of Monument, or 12 miles west of Oakley, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Tornado and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of southeastern Thomas and north central Logan Counties. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN
LOGAN COUNTY, KS
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Severe Weather Statement issued for Thomas by NWS

Effective: 2022-04-23 00:51:00 CDT Expires: 2022-04-23 01:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Thomas THE TORNADO WARNING FOR CENTRAL THOMAS COUNTY WILL EXPIRE AT 100 AM CDT The storm which prompted the warning has moved out of the area. Therefore, the warning will be allowed to expire. Remember, a Tornado Warning still remains in effect for Thomas County.
THOMAS COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Graham, Norton by NWS

Effective: 2022-04-23 00:51:00 CDT Expires: 2022-04-23 05:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Graham; Norton SEVERE THUNDERSTORM WATCH 145 REMAINS VALID UNTIL 5 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHWEST KANSAS GRAHAM NORTON THIS INCLUDES THE CITIES OF HILL CITY AND NORTON.
GRAHAM COUNTY, KS
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Jackson, AL
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Severe Thunderstorm Warning issued for Phillips, Sedgwick by NWS

Effective: 2022-04-22 23:25:00 MDT Expires: 2022-04-22 23:30:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Phillips; Sedgwick THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR EASTERN PHILLIPS AND EASTERN SEDGWICK COUNTIES WILL EXPIRE AT 1130 PM MDT The storms which prompted the warning have weakened below severe limits, and have exited the warned area. Therefore, the warning will be allowed to expire. However gusty winds are still possible with these thunderstorms.
PHILLIPS COUNTY, CO
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Severe Thunderstorm Watch issued for Barton, Clark, Edwards, Ellis, Finney, Ford, Grant, Gray by NWS

Effective: 2022-04-23 00:55:00 CDT Expires: 2022-04-23 05:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Barton; Clark; Edwards; Ellis; Finney; Ford; Grant; Gray; Haskell; Hodgeman; Kearny; Lane; Meade; Ness; Pawnee; Rush; Russell; Scott; Seward; Stevens; Trego SEVERE THUNDERSTORM WATCH 146 IS IN EFFECT UNTIL 500 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS KS . KANSAS COUNTIES INCLUDED ARE BARTON CLARK EDWARDS ELLIS FINNEY FORD GRANT GRAY HASKELL HODGEMAN KEARNY LANE MEADE NESS PAWNEE RUSH RUSSELL SCOTT SEWARD STEVENS TREGO
BARTON COUNTY, KS
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Freeze Warning issued for Northern Trinity, Southern Trinity by NWS

Effective: 2022-04-23 01:00:00 PDT Expires: 2022-04-23 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Provide adequate shelter for outdoor pets or consider bringing them indoors. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Northern Trinity; Southern Trinity FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM PDT SATURDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 29 expected. * WHERE...Southern Trinity and Northern Trinity Counties. * WHEN...Until 9 AM PDT Saturday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops and other sensitive vegetation.
TRINITY COUNTY, CA
natureworldnews.com

Weather Warning for Severe Thunderstorms Issued for Kansas and Oklahoma

Severe thunderstorms are looming over Kansas and Oklahoma after US meteorologists issued their latest weather warning, prompting the risks of the downpour of large hailstones, strong winds, and twisters in the mentioned states and their surrounding areas. Severe Thunderstorms. The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) - Storm Prediction Center...
OKLAHOMA STATE
IN THIS ARTICLE
#Flood#Tombigbee River
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Special Weather Statement issued for Baraga, Houghton by NWS

Effective: 2022-04-23 01:29:00 EDT Expires: 2022-04-23 02:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Brief torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Baraga; Houghton A strong thunderstorm will impact portions of northern Houghton and northwestern Baraga Counties through 215 AM EDT At 128 AM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 8 miles northwest of Keweenaw Bay, or 12 miles northwest of Baraga, moving northeast at 35 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph, penny size hail and brief torrential rainfall. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. This strong thunderstorm will be near Chassell around 140 AM EDT. The Lower Entrance of Portage Canal around 145 AM EDT. Other locations in the path of this storm include Dollar Bay and Hubbell. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...30 MPH
BARAGA COUNTY, MI
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Severe Thunderstorm Warning issued for Dallam, Hansford, Sherman by NWS

Effective: 2022-04-23 01:06:00 CDT Expires: 2022-04-23 02:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Dallam; Hansford; Sherman The National Weather Service in Amarillo has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Texas County in the Panhandle of Oklahoma Eastern Cimarron County in the Panhandle of Oklahoma Hansford County in the Panhandle of Texas Sherman County in the Panhandle of Texas Eastern Dallam County in the Panhandle of Texas * Until 200 AM CDT. * At 106 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles west of Elkhart to 5 miles southwest of Griggs to 9 miles northeast of Dalhart, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to roofs, siding, and trees is possible. * Locations impacted include Guymon, Stratford, Hooker, Goodwell, Gruver, Optima, Hough, Griggs, Eva, Morse, Conlen, Texhoma and Sturgis. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
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Severe Thunderstorm Warning issued for Finney, Hamilton, Kearny, Lane, Scott by NWS

Effective: 2022-04-23 00:59:00 CDT Expires: 2022-04-23 02:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Finney; Hamilton; Kearny; Lane; Scott The National Weather Service in Dodge City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Hamilton County in southwestern Kansas Northern Kearny County in southwestern Kansas Northwestern Finney County in southwestern Kansas Scott County in west central Kansas Western Lane County in west central Kansas * Until 200 AM CDT/100 AM MDT/. * At 1258 AM CDT/1158 PM MDT/, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles south of Menlo to 7 miles northwest of Kendall, moving northeast at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Friend, Shallow Water, Scott City, Grigston and Manning. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FINNEY COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Arthur, Keith, Lincoln, McPherson by NWS

Effective: 2022-04-23 01:11:00 CDT Expires: 2022-04-23 02:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Arthur; Keith; Lincoln; McPherson The National Weather Service in North Platte has issued a * Severe Thunderstorm Warning for East central Arthur County in west central Nebraska Eastern Keith County in southwestern Nebraska Northwestern Lincoln County in southwestern Nebraska McPherson County in west central Nebraska * Until 215 AM CDT/115 AM MDT/. * At 110 AM CDT/1210 AM MDT/, severe thunderstorms were located along a line extending from 19 miles northwest of Tryon to 7 miles southeast of Paxton, moving east at 25 mph. HAZARD...70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include North Platte, Tryon, Sutherland, Hershey, Paxton, Sarben, Ringgold, Sutherland Reservoir State Recreation Area, Coker, Flatts, Big Lamunyon Flats, O`Fallons, Big Bald Hill, Sand Beach Lake, Diamond Bar Lake, Birdwood and Schnick Lake. This includes the following highways Highway 92 between mile markers 179 and 215. Highway 97 between mile markers 2 and 43. Interstate 80 in Nebraska between mile markers 144 and 176. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
ARTHUR COUNTY, NE
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NWS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Gove, Logan, Sheridan, Thomas, Wichita by NWS

Effective: 2022-04-23 00:51:00 CDT Expires: 2022-04-23 01:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Intense thunderstorm lines can produce brief tornadoes and widespread significant wind damage. Although a tornado is not immediately likely, it is best to move to an interior room on the lowest floor of a building. These storms may cause serious injury and significant property damage. Target Area: Gove; Logan; Sheridan; Thomas; Wichita The National Weather Service in Goodland has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Wichita County in west central Kansas Thomas County in northwestern Kansas Logan County in west central Kansas Sheridan County in northwestern Kansas Gove County in west central Kansas * Until 145 AM CDT. * At 1251 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles north of Rexford to 9 miles south of Leoti, moving east at 25 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Severe thunderstorms will be near Rexford around 1255 AM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Selden. This includes Interstate 70 in Kansas between mile markers 41 and 100. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
GOVE COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bennett, Custer, Fall River, Haakon, Jackson, Lawrence, Meade by NWS

Effective: 2022-04-22 23:35:00 MDT Expires: 2022-04-23 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bennett; Custer; Fall River; Haakon; Jackson; Lawrence; Meade; Oglala Lakota; Pennington; Ziebach THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 142 TO EXPIRE AT MIDNIGHT MDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN SOUTH DAKOTA THIS ALLOWS TO EXPIRE 10 COUNTIES IN SOUTHWEST SOUTH DAKOTA BENNETT CUSTER FALL RIVER JACKSON OGLALA LAKOTA IN WEST CENTRAL SOUTH DAKOTA HAAKON LAWRENCE MEADE PENNINGTON ZIEBACH THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLEN, BILLSBURG, CUSTER, DEADWOOD, DUPREE, EDGEMONT, FAITH, HERMOSA, HILL CITY, HOT SPRINGS, KADOKA, KIRLEY, KYLE, LACREEK WILDLIFE REFUGE, LEAD, MARTIN, MILESVILLE, OGLALA, PHILIP, PINE RIDGE, RAPID CITY, SPEARFISH, STURGIS, TUTHILL, UNION CENTER, AND WALL. THIS INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE CHEYENNE RIVER RESERVATION AND THE PINE RIDGE RESERVATION.
BENNETT COUNTY, SD
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Wind Advisory issued for Ellis, Harper, Woods, Woodward by NWS

Effective: 2022-04-23 01:16:00 CDT Expires: 2022-04-23 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Ellis; Harper; Woods; Woodward WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING HIGH WIND WARNING HAS EXPIRED * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Harper, Woods, Ellis and Woodward Counties. * WHEN...1 AM to 7 PM CDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ELLIS COUNTY, OK
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High Wind Warning issued for Cheyenne, Decatur, Gove, Graham, Greeley, Logan, Norton by NWS

Effective: 2022-04-23 00:55:00 CDT Expires: 2022-04-23 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: The Kansas Department of Health and Environment recommends that you take preventative measures during this blowing dust event...such as staying indoors or wearing protective breathing masks if outside. High dust concentrations can cause respiratory problems...decrease lung activity...aggravate asthma...and lead to potential heart-related problems...especially with children...elderly...or those with pre-existing respiratory conditions. People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Cheyenne; Decatur; Gove; Graham; Greeley; Logan; Norton; Rawlins; Sheridan; Sherman; Thomas; Wallace; Wichita HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM MDT /4 AM CDT/ SATURDAY * WHAT...South winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Portions of northwest and west central Kansas. * WHEN...Until 3 AM MDT /4 AM CDT/ Saturday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
CHEYENNE COUNTY, KS
Salina Post

UPDATE: More counties under high wind warnings

UPDATE 9 p.m. Friday: The National Weather Service has moved more counties under high wind warnings. See your county below. UPDATE 4 p.m. Friday: The National Weather Service has adjusted the wind advisories, added to the high wind warnings, and dropped the high wind watches in our area. . ....
SALINE COUNTY, KS
weather.gov

Red Flag Warning issued for East Central Plains, Northeast Highlands, Northeast Plains by NWS

Effective: 2022-04-22 23:41:00 MDT Expires: 2022-04-23 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of this Red Flag Warning. Target Area: East Central Plains; Northeast Highlands; Northeast Plains; Sandia Manzano And Gallinas Mountains A RED FLAG WARNING IS IN EFFECT FROM 11 AM TO 8 PM MDT SATURDAY FOR ALL OF EASTERN NM DUE TO STRONG WINDS, LOW HUMIDITY AND AN UNSTABLE ATMOSPHERE .Though winds will not be nearly as strong as Friday, critical fire weather conditions will persist Saturday across all of eastern New Mexico due to dry, windy, and unstable conditions. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 8 PM MDT SATURDAY RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT MIDNIGHT MDT TONIGHT * AREA AND TIMING...Northeast Highlands, Northeast Plains, Sandia/Manzano and Gallinas Mountains, and East Central Plains late Saturday morning through Saturday evening. * 20 FOOT WINDS...West 20 to 30 mph with gusts to 40 mph Saturday. * RELATIVE HUMIDITY...Ranging between 8 to 13 percent Saturday. * IMPACTS...Any fires that develop will spread rapidly and will be hard to control. Long range spotting and extreme fire behavior will be possible today. Outdoor burning should not be done.
BERNALILLO COUNTY, NM
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Frost Advisory issued for Northeastern Mendocino Interior, Northern Lake County by NWS

Effective: 2022-04-23 01:00:00 PDT Expires: 2022-04-23 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Northeastern Mendocino Interior; Northern Lake County; Northwestern Mendocino Interior; Southern Humboldt Interior FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM PDT SATURDAY * WHAT...Temperatures as low as 33 will result in frost formation. * WHERE...Northwestern Mendocino Interior, Northeastern Mendocino Interior, Southern Humboldt Interior and Northern Lake Counties. * WHEN...Until 9 AM PDT Saturday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
HUMBOLDT COUNTY, CA

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