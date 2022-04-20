ContributorsPublishersAdvertisers
Livingston Parish, LA

A “Graceful” shutout inspires Livingston Parish community

By Michael Scheidt
brproud.com
 1 day ago

Cover picture for the articleDENHAM SPRINGS, La. (BRPROUD) – It has been four days since Grace Rohner Chandler was killed in a head-on collision. The former 911 dispatcher is beloved, especially in Tangipahoa and Livingston parishes. Tributes have poured in since the deadly crash from friends and co-workers. Along with the tributes...

www.brproud.com

Comments / 2

Related
MyArkLaMiss

Franklin Parish Sheriff’s Office announces youth and adults with disabilities community site

FRANKLIN PARISH, La. (KTVE/KARD) — According to the Franklin Parish Sheriff’s Office Facebook page, Sheriff Kevin Cobb announced that the office secured a site to focus on services for youth and adults with disabilities. The office reported officials could get the location because of private donations and sponsorships. Officers stated that the site will provide […]
FRANKLIN PARISH, LA
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for East Baton Rouge, East Feliciana, Livingston, Pointe Coupee by NWS

Effective: 2022-04-17 23:46:00 CDT Expires: 2022-04-18 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: East Baton Rouge; East Feliciana; Livingston; Pointe Coupee; St. Helena; St. Tammany; Tangipahoa; Washington; West Baton Rouge; West Feliciana THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 138 TO EXPIRE AT MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS ALLOWS TO EXPIRE 10 PARISHES IN SOUTHEAST LOUISIANA EAST BATON ROUGE EAST FELICIANA LIVINGSTON POINTE COUPEE ST. HELENA ST. TAMMANY TANGIPAHOA WASHINGTON WEST BATON ROUGE WEST FELICIANA IN MISSISSIPPI THIS ALLOWS TO EXPIRE 4 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI HANCOCK HARRISON JACKSON PEARL RIVER THIS INCLUDES THE CITIES OF ADDIS, AMITE, BATON ROUGE, BAY ST. LOUIS, BOGALUSA, BRUSLY, CLINTON, COVINGTON, CROSSROADS, DARLINGTON, DENHAM SPRINGS, DIAMONDHEAD, EASLEYVILLE, ENON, FELPS, FRANKLINTON, GAUTIER, GREENSBURG, GULFPORT, HAMMOND, JACKSON, LACOMBE, LETTSWORTH, LIVONIA, MANDEVILLE, MCNEIL, MONTPELIER, MOSS POINT, NEW ROADS, OCEAN SPRINGS, PASCAGOULA, PICAYUNE, PONCHATOULA, PORT ALLEN, ROBERT, SLIDELL, SPILLMAN, ST. FRANCISVILLE, ST. MARTIN, WAKEFIELD, WALKER, WATSON, AND WAVELAND.
EAST BATON ROUGE PARISH, LA
RELATED LOCAL CHANNELS
County
Livingston Parish, LA
City
Tangipahoa, LA
City
Livingston, LA
Denham Springs, LA
Sports
Local
Louisiana Sports
City
Denham Springs, LA
Livingston Parish, LA
Sports
KNOE TV8

911 dispatcher killed in head-on crash in Louisiana

BATON ROUGE, La. (WAFB) - The Tangipahoa Sheriff’s Office is mourning the loss of a 911 dispatched killed in an early morning crash. 45-year-old Grace Chandler was killed in an early-morning crash on Saturday, April 16. Chandler was traveling on LA Highway 16 when her vehicle was struck head-on...
LOUISIANA STATE
IN THIS ARTICLE
#Live Oak High Softball#Fontainebleau High School#Eagles
NOLA.com

Hutch Gonzales steps down as Mandeville football coach

Hutch Gonzales stepped down as Mandeville High School's head football coach on Wednesday, saying the incoming principal asked him to resign after four seasons leading the Skippers. In his final season, Gonzales finished with a 3-6 record as Mandeville missed the playoffs. The Skippers made back-to-back Class 5A quarterfinals appearances...
MANDEVILLE, LA
KPLC TV

LHSAA softball playoffs: second round recap

SOUTHWEST LOUISIANA (KPLC) - The second round of the LHSAA softball playoffs kicked off Wednesday with 22 local teams aiming to get to the quarterfinal round. Schools are just two wins away from reaching the state tournament in Sulphur on April 29-30. No. 1 seeded Iowa defeated Pine Prairie 10-0 off 11 hits and behind the strong right arm of Arlee Darbonne who tossed a no hitter in the win. Down in the class 2A ranks the No. 6 DeQuincy came back after being down 4-0 early and rallied back to beat Pine in walk-off fashion 7-6.
SULPHUR, LA
107 JAMZ

Results From Our ‘Best Boudin In SW Louisiana’ Poll

Last month we asked our listeners who had the best boudin in SWLA, and we received a ton of votes. I also wrote an article about the Top 5 Places To Get Boudin In Lake Charles based on Trip advisor reviews. After posting that article on our social media pages, you had several other places that you thought deserved to make the list. The light bulb went off...let's let our listeners vote on the best boudin in SWLA.
LAKE CHARLES, LA
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Softball
NewsBreak
Sports
KNOE TV8

Northeast Louisiana church crushed by trees on Easter Sunday

THE INVESTIGATORS: Man who confessed to streamed killing on Facebook released from prison weeks befo. THE INVESTIGATORS: Man who confessed to streamed killing on Facebook released from prison weeks before attack. KNOE Tuesday Afternoon Forecast. Updated: 10 hours ago. KNOE Tuesday Afternoon Forecast with Meteorologist Lucy Doll. BRPD gives details...
BATON ROUGE, LA
KSLA

Weekend basketball tournament aims to stop the violence

SHREVEPORT, La. (KSLA) - An event this weekend aims to end violence in the community by giving young athletes a place to go. The tournament will begin at 10 a.m. on Saturday, April. 23 at Huntington High School, 6801 Raspberry Lane. A meet and greet event will be held from...
SHREVEPORT, LA
99.9 KTDY

Original Names for Louisiana Towns

Are you a Lafayette resident? What about Thibodeaux? Did you know that when these towns were known by a different name when they were founded? It's no secret that Louisiana has a rich history unlike any other. One of the most interesting parts, according to OnlyInYourState.com, is that the town you currently reside in was likely known by a much different name when it was first founded.
LAFAYETTE, LA
Natchez Democrat

Delta Charter all smiles as they advance to second round of playoffs

FERRIDAY — Delta Charter made quick work of Sicily Island in the first round of the LHSAA 1A playoffs Tuesday afternoon. They needed just one run of the 16 they scored to beat Sicily Island. Sydnee Burns was three for three for Delta Charter with three RBIs in the...
DELTA, LA
The Courier

Assumption senior athlete Brandon Sterling dies after collapsing during pickup basketball game

Brandon Sterling died while playing basketball during a pickup game on Sunday in Morgan City, according to his mother Darnisha Sterling. He was 18. Sterling was a senior at Assumption High School in Napoleonville where he played basketball and football. He was playing basketball with friends when he suddenly collapsed and hit the back of his head on the court at the Jimmie Johnson Memorial Park in Morgan City, his mother said. ...
MORGAN CITY, LA

Comments / 0

Community Policy